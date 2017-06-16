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Xiaomi Redmi Note 4X. Snapdragon 625. 3/32 2 800 руб

Тема в разделе 'Товары и услуги, доска объявлений', создана пользователем nikk79, 16 июн 2017 в 21:50.

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    nikk79

    nikk79 Активный пользователь

    На форуме с:
    6 дек 2013
    Сообщения:
    6
    Двухстандартный (одновременно работает в сетях CDMA и GSM), Xiaomi Redmi Note 4X настоящий смартфон-долгожитель! За работу смартфона отвечает чипсет Qualcomm Snapdragon 625 — одно из самых популярных решений на сегодняшний день.
    [​IMG]
    Цена 2 800 руб.
    Новый.
    Не тестированный.
    Технические характеристики:
    Процессор     Qualcomm Snapdragon 625 (модель MSM8953, 8 ядер Cortex-A53, до 2 ГГц, 14 нм, 64-бит)
    Графика Adreno 506 650 МГц
    Оперативная память 3 ГБ LPDD3
    Хранилище данных 32 ГБ (из коробки доступно 23,71 ГБ)Поддержка карт памяти Micro SD до 128 ГБ
    Диагональ 5.5 дюймов
    Разрешение 1920 x 1080
    Фронтальная камера 5 Мп (светосила f/2.0, широкоугольная 85°, один пиксель 1,13 мкм)
    Основная камера 13 Мп Sony IMX258 или Samsung S5K3L8 (светосила f/2.0, один пиксель 1,12 мкм, фокусировка PDAF, двойная светодиодная вспышка, запись видеороликов в 1080p)
    Аккумулятор 4100 мАч (отсутствует быстрая зарядка, 5В / 2A)
    ОС Android 6.0.1
    Собственная оболочка MIUI Global 8.1
    Сенсоры: акселерометр, датчик света и расстояния, гироскоп, электронный компас, сканер отпечатков пальцев, ИК-порт
    Разъёмы Micro USB (OTG поддерживается), аудиовыход под 3,5 мм
    Габариты: 151 x 76 x 8.4 мм
    Вес 175 грамм
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    Last edited: 16 июн 2017 в 21:57
    nikk79, 16 июн 2017 в 21:50
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