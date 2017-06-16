Xiaomi Redmi Note 4X. Snapdragon 625. 3/32 2 800 руб

Двухстандартный (одновременно работает в сетях CDMA и GSM), Xiaomi Redmi Note 4X настоящий смартфон-долгожитель! За работу смартфона отвечает чипсет Qualcomm Snapdragon 625 — одно из самых популярных решений на сегодняшний день. Цена 2 800 руб. Новый. Не тестированный. Технические характеристики: Процессор Qualcomm Snapdragon 625 (модель MSM8953, 8 ядер Cortex-A53, до 2 ГГц, 14 нм, 64-бит) Графика Adreno 506 650 МГц Оперативная память 3 ГБ LPDD3 Хранилище данных 32 ГБ (из коробки доступно 23,71 ГБ)Поддержка карт памяти Micro SD до 128 ГБ Диагональ 5.5 дюймов Разрешение 1920 x 1080 Фронтальная камера 5 Мп (светосила f/2.0, широкоугольная 85°, один пиксель 1,13 мкм) Основная камера 13 Мп Sony IMX258 или Samsung S5K3L8 (светосила f/2.0, один пиксель 1,12 мкм, фокусировка PDAF, двойная светодиодная вспышка, запись видеороликов в 1080p) Аккумулятор 4100 мАч (отсутствует быстрая зарядка, 5В / 2A) ОС Android 6.0.1 Собственная оболочка MIUI Global 8.1 Сенсоры: акселерометр, датчик света и расстояния, гироскоп, электронный компас, сканер отпечатков пальцев, ИК-порт Разъёмы Micro USB (OTG поддерживается), аудиовыход под 3,5 мм Габариты: 151 x 76 x 8.4 мм Вес 175 грамм Spoiler: ФОТО