X-Factor, Голос и другие таланты с разных конкурсов

А мне кацца Данилко прав .

На 1000 процентов.

Маты не по телевизору и в ночное время -не вопрос .

Эмоциональный всплеск нужен -пой в другом месте.

Матов быть не должно .

Это деградация.

Шнур свои песни выставляет на ЮТУБЕ .Остальное не его дело.

И он прав.Кто хочет смотрит .

Меладзе вообще берега потерял.

В штатах я думаю за такое просто затаскали по судам .

Нажмите, чтобы показать полностью ...