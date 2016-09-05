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X-Factor, Голос и другие таланты с разных конкурсов

Тема в разделе 'Музыка, фото и видео', создана пользователем Тасманский, 5 сен 2016.

5/5, 1 голос
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  1. TopicStarter Overlay
    Тасманский

    Тасманский Автор

    На форуме с:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    4.116
    Делимся интересными видео талантов с различных конкурсов, типа "Голос", "X-Factor" и так далее.

     
    Тасманский, 5 сен 2016
    #1
    Елена нравится это.
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  3. WoWaN

    WoWaN Гений

    На форуме с:
    9 апр 2015
    Сообщения:
    7.143
    Вот интересный спорный момент

    До чего мы все докатимся ?
     
    WoWaN, 5 сен 2016
    #2
  4. TopicStarter Overlay
    Тасманский

    Тасманский Автор

    На форуме с:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    4.116
    Смотрел, и соглашусь с Меладзе, что без матов у песни был бы совсем другой эмоциональный окрас. Кстати, вот кто бы говорил о какой-то морали, так
    то точно не Данилко. Вообще он реально выбесил в той программе, что с Экспонатом, что потом, когда парень вышел и спел песню Скрябина
     
    Тасманский, 5 сен 2016
    #3
  5. WoWaN

    WoWaN Гений

    На форуме с:
    9 апр 2015
    Сообщения:
    7.143
    А мне кацца Данилко прав .
    На 1000 процентов.
    Маты не по телевизору и в ночное время -не вопрос .
    Эмоциональный всплеск нужен -пой в другом месте.
    Матов быть не должно .
    Это деградация.
    Шнур свои песни выставляет на ЮТУБЕ .Остальное не его дело.
    И он прав.Кто хочет смотрит .
    Меладзе вообще берега потерял.
    В штатах я думаю за такое просто затаскали по судам .
     
    WoWaN, 5 сен 2016
    #4
    Sedecrem нравится это.
  6. TopicStarter Overlay
    Тасманский

    Тасманский Автор

    На форуме с:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    4.116
    В Штатах в песнях порой через слово мат, ну и прав был Меладзе, порой словом без мата можно похлеще сказать.
     
    Тасманский, 5 сен 2016
    #5
  7. Незнакомка

    Незнакомка Гений

    На форуме с:
    21 сен 2014
    Сообщения:
    6.540
    Я считаю, что можно было просто спеть другую песню, если уж так не нравится эта без мата. Тоже считаю, что мат - это не прилично)
     
    Незнакомка, 5 сен 2016
    #6
  8. WoWaN

    WoWaN Гений

    На форуме с:
    9 апр 2015
    Сообщения:
    7.143
    Ну не знаю...
    Обьясните мне разницу клипа
    Metallica - Whiskey In The Jar
    Для бледнолицых и индейцев
    )))
     
    WoWaN, 5 сен 2016
    #7
  9. Елена

    Елена Гений

    На форуме с:
    29 сен 2013
    Сообщения:
    7.290
    Меня редко кто поражает. Но вот эта девочка уже на протяжении многих лет у меня фаворитка.
     
    Елена, 5 сен 2016
    #8
    Незнакомка и Тасманский нравится это.
  10. pirat2k

    pirat2k Гений

    На форуме с:
    25 июл 2015
    Сообщения:
    452


     
    pirat2k, 5 сен 2016
    #9
  11. WoWaN

    WoWaN Гений

    На форуме с:
    9 апр 2015
    Сообщения:
    7.143
    Пират это разные конкурсы
     
    WoWaN, 5 сен 2016
    #10
  12. Yogik

    Yogik Активный пользователь

    На форуме с:
    17 окт 2013
    Сообщения:
    15

     
    Yogik, 5 сен 2016
    #11
  13. Yogik

    Yogik Активный пользователь

    На форуме с:
    17 окт 2013
    Сообщения:
    15

     
    Yogik, 5 сен 2016
    #12
  14. Gulik

    Gulik Гений

    На форуме с:
    14 фев 2014
    Сообщения:
    1.505
     
    Gulik, 5 сен 2016
    #13
    Елена нравится это.
  15. Gulik

    Gulik Гений

    На форуме с:
    14 фев 2014
    Сообщения:
    1.505
     
    Gulik, 5 сен 2016
    #14
  16. Gulik

    Gulik Гений

    На форуме с:
    14 фев 2014
    Сообщения:
    1.505
     
    Gulik, 5 сен 2016
    #15
    Незнакомка нравится это.
  17. Gulik

    Gulik Гений

    На форуме с:
    14 фев 2014
    Сообщения:
    1.505
     
    Gulik, 5 сен 2016
    #16
  18. Gulik

    Gulik Гений

    На форуме с:
    14 фев 2014
    Сообщения:
    1.505
     
    Gulik, 5 сен 2016
    #17
    Незнакомка нравится это.
  19. Gulik

    Gulik Гений

    На форуме с:
    14 фев 2014
    Сообщения:
    1.505
     
    Gulik, 5 сен 2016
    #18
  20. Gulik

    Gulik Гений

    На форуме с:
    14 фев 2014
    Сообщения:
    1.505
     
    Gulik, 5 сен 2016
    #19
  21. Gulik

    Gulik Гений

    На форуме с:
    14 фев 2014
    Сообщения:
    1.505
     
    Gulik, 5 сен 2016
    #20
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