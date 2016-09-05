X-Factor, Голос и другие таланты с разных конкурсов

Тема в разделе 'Музыка, фото и видео', создана пользователем Тасманский, 5 сен 2016.
Делимся интересными видео талантов с различных конкурсов, типа "Голос", "X-Factor" и так далее.
Вот интересный спорный момент
До чего мы все докатимся ?
Смотрел, и соглашусь с Меладзе, что без матов у песни был бы совсем другой эмоциональный окрас. Кстати, вот кто бы говорил о какой-то морали, так
то точно не Данилко. Вообще он реально выбесил в той программе, что с Экспонатом, что потом, когда парень вышел и спел песню Скрябина
А мне кацца Данилко прав .
На 1000 процентов.
Маты не по телевизору и в ночное время -не вопрос .
Эмоциональный всплеск нужен -пой в другом месте.
Матов быть не должно .
Это деградация.
Шнур свои песни выставляет на ЮТУБЕ .Остальное не его дело.
И он прав.Кто хочет смотрит .
Меладзе вообще берега потерял.
В штатах я думаю за такое просто затаскали по судам .
В Штатах в песнях порой через слово мат, ну и прав был Меладзе, порой словом без мата можно похлеще сказать.
Я считаю, что можно было просто спеть другую песню, если уж так не нравится эта без мата. Тоже считаю, что мат - это не прилично)
Ну не знаю...
Обьясните мне разницу клипа
Metallica - Whiskey In The Jar
Для бледнолицых и индейцев
)))
Меня редко кто поражает. Но вот эта девочка уже на протяжении многих лет у меня фаворитка.
Пират это разные конкурсы
Имена участников (разделяйте запятой).