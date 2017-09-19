RaceChip BMW 3.0 diesel Привезён из Германии. Покупался в 2016 году за 199 евро(есть чек). Стоял на трёхлитровом дизеле BMW. Провода для подключения в комплекте. Не требует особых навыков для подключения. Преимущества: -Повышение мощности до 31% -Увеличение крутящего момента до 26% -Снижение общего расхода топлива до 1 литра на каждые 100 км Описание RaceChip — внешний компьютерный модуль, работающий в режиме реального времени с частотой до 12 млн. операций в секунду; — абсолютно безопасно позволяет увеличить мощность и крутящий момент двигателя до 25%; — не изменяет программное обеспечение ЭБУ двигателя; — имеет возможность индивидуальной настройки уровня мощности; — не вносит конструктивных изменений в автомобиль и не отключает системы защиты двигателя; — возможна установка, как на гарантийные авто с сохранением гарантии, так и на авто с пробегом; — подходит на все современные типы турбированных двигателей с непосредственным впрыском топлива (дизель, бензин); — программное обеспечение разработано немецкими инженерами индивидуально под каждую модель двигателя; — безопасен для авто и окружающей среды, так как имеет все необходимые TUV сертификаты безопасности. Цена 100$ Тест https://www.youtube.com/watch?v=kvjagawm0ta