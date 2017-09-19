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RaceChip BMW 3.0 diesel

Тема в разделе 'Транспорт', создана пользователем korvin, 22 авг 2017.

0/5, Голосов: 0
  1. TopicStarter Overlay
    korvin

    korvin Гений

    На форуме с:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    3.803
    RaceChip BMW 3.0 diesel
    Привезён из Германии. Покупался в 2016 году за 199 евро(есть чек). Стоял на трёхлитровом дизеле BMW. Провода для подключения в комплекте. Не требует особых навыков для подключения.
    Преимущества:
    -Повышение мощности до 31%
    -Увеличение крутящего момента до 26%
    -Снижение общего расхода топлива до 1 литра на каждые 100 км

    Описание RaceChip
    — внешний компьютерный модуль, работающий в режиме реального времени с частотой до 12 млн. операций в секунду;
    — абсолютно безопасно позволяет увеличить мощность и крутящий момент двигателя до 25%;
    — не изменяет программное обеспечение ЭБУ двигателя;
    — имеет возможность индивидуальной настройки уровня мощности;
    — не вносит конструктивных изменений в автомобиль и не отключает системы защиты двигателя;
    — возможна установка, как на гарантийные авто с сохранением гарантии, так и на авто с пробегом;
    — подходит на все современные типы турбированных двигателей с непосредственным впрыском топлива (дизель, бензин);
    — программное обеспечение разработано немецкими инженерами индивидуально под каждую модель двигателя;
    — безопасен для авто и окружающей среды, так как имеет все необходимые TUV сертификаты безопасности.

    Цена 100$

    Тест
    https://www.youtube.com/watch?v=kvjagawm0ta

    racechip.png
     
    korvin, 22 авг 2017
    #1
    Jedinike нравится это.
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  3. TopicStarter Overlay
    korvin

    korvin Гений

    На форуме с:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    3.803
     
    korvin, 19 сен 2017 в 10:27
    #2
  4. slavakvs

    slavakvs Гений

    На форуме с:
    1 июл 2016
    Сообщения:
    335
    Что не так, почему сняли? Расписано красиво, и на видео то-же, а что в действительности?
     
    slavakvs, 19 сен 2017 в 10:39
    #3