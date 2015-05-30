  1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie. Узнать больше.

IDC самый великолепный оператор сотовой связи

Тема в разделе 'Приднестровье', создана пользователем VolonoFF, 30 май 2015.

?

Исходя из прочитаного в данной теме, нравится ли вам ценовая политика IDC ?

  1. Меня всё устраивает

    12 голосов
    20,0%

  2. Это возмутительно

    39 голосов
    65,0%

  3. Мне всё равно

    9 голосов
    15,0%
Страница 1 из 21
  1. TopicStarter Overlay
    VolonoFF

    VolonoFF Автор

    Дата регистрации:
    13 авг 2013
    Сообщения:
    1.621
    Добрый день дорогие форумчане, давно не появлялся, я у вас, и так у меня тут назрела темка для обсужднея.
    Уже не первый год наш "доблестный" оператор мобильной связи он же провайдер IDC имеет проблемы с тестированием и подключнием
    Iphone, после обновления их OS от 3 до 6 месяцев люди не могут не подключить не протестировать телефон (здесь я наблюдаю ущемление прав потребителей). В тойже Молдове и Украине любой потенциальный клинт может подключить Iphone вне зависимости от версии ios.
    К примеру человек пользуется Iphone, по незнанию специфики нашего доблестного оператора решил обновить, и лёгким движением пальца превращает свой крутой брэндовый телефон в модный MP3 плэер, с доп. функциями.
    Я щитаю это крайне не хорошо, но судя по всему IDC видя отсутствие конкурентов в республике и просто безвыходность людей не спешит исправлять данную ситуацию. Может если б в Республике был бы второй оператор сотовой связи это послужило б развитии здоровой конкуренции на рынке предоставления услуг в области связи (интернет, мобильная связь ).

    Снижению тех же тарифных планов, к примеру в той же Молдове всего за 3,5 $ (55 лей/мес) = 150 минутам + 150 смс и плюс к этом, а на Украине всего за 70 гр/мес = без лимит внутри сети (самый крупный оператор сотовой связи Киевстар) 60 минут на другие операторы, 1,5Gb интернета + к это бесплатное пользованием Твитером, фейсбуком, одноклассниками и Вконтакте.
    В IDC в ценовую политику 3$ попадает только 2 пакета это тариф "классный" который даёт каждый день по 30 минут звонить аш на 3 номера и 2Mb интернета в день.
    И пакет Симпл с абониментом 3у.е. в месяц и без каких либо плюшеку
    Для примера прилагаю скриншоты.

    Глядя на эти цены, у меня складывается мнение что меня в наглую ебу... обманывают наш «любимый» оператор сотовой связи и интернет провайдер. Исходя из предоставленных мною данных
    назревает вопрос: "Почему так дорого??? И качество мягко говоря оставляет желать лучшего. "
    ИДК.jpg киевстар.jpg орандж.jpg


    Ждите следующую тему уже конкретно про интернет.
     
    Last edited: 30 май 2015
    VolonoFF, 30 май 2015
    #1 + к цитате ответитьTag
    frashe, azh, dilejance и 3 другим нравится это.
  2. Валерьян

    Валерьян Автор

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    10.892
    Мне всё равно, не покупай игрушки
    По связи у меня за 2 доллара 45 минут в месяц, остальное докладываю по мере необходимости рублями.
     
    Валерьян, 30 май 2015
    #2 + к цитате ответитьTag
    Lёka, Давид Маркович, dilejance и 4 другим нравится это.
  3. TopicStarter Overlay
    VolonoFF

    VolonoFF Автор

    Дата регистрации:
    13 авг 2013
    Сообщения:
    1.621
    А по сравнению с другими операторами связи ???
     
    VolonoFF, 30 май 2015
    #3 + к цитате ответитьTag
  4. Валерьян

    Валерьян Автор

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    10.892
    Мне всё равно. Меня устраивает.
     
    Валерьян, 30 май 2015
    #4 + к цитате ответитьTag
    Lёka, Давид Маркович, dilejance и ещё 1-му нравится это.
  5. e46

    e46 Активный пользователь

    Дата регистрации:
    22 май 2015
    Сообщения:
    11
    Пользуюсь уже более 10 лет услугами молдавских операторов) Доволен и счастлив :)
    Карта ещё от оператора Tempo, нынче - Orange.
    Бонусы и плюшки впечатляют и довольно таки приятны! Видно, что компания заботится о своих клиентах)
     
    e46, 30 май 2015
    #5 + к цитате ответитьTag
    copyleft и dilejance нравится это.
  6. Незнакомка

    Незнакомка Гений

    Дата регистрации:
    21 сен 2014
    Сообщения:
    3.701
    Мне 25 $ хватает на год. Говорить не с кем, а в интернете с него не посидишь))
     
    Незнакомка, 30 май 2015
    #6 + к цитате ответитьTag
    М. Виттман и Lёka нравится это.
  7. Незнакомка

    Незнакомка Гений

    Дата регистрации:
    21 сен 2014
    Сообщения:
    3.701
    Когда у нас будет конкуренция, тогда может что-то и изменится. Хотя, сейчас же лучше, чем 10 лет назад. Значит через 10 лет может быть будет лучше, чем сейчас))
     
    Незнакомка, 30 май 2015
    #7 + к цитате ответитьTag
    Lёka и Арчи_Гудвин нравится это.
  8. Валерьян

    Валерьян Автор

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    10.892
    А ещё включи мозги, сколько затрат на обслуживание территории ПМР

    Это как производить колбасу на линии рассчитанной на 700 кг в день Одна работает на полную, а вторая только на 50 кг в день. А линии стОят одинаково, только некоторые покупатели ещё и выделываются, что сало не ровным квадратиком порезано.
     
    Last edited: 30 май 2015
    Валерьян, 30 май 2015
    #8 + к цитате ответитьTag
    Lёka, frashe, Давид Маркович и 4 другим нравится это.
  9. TopicStarter Overlay
    VolonoFF

    VolonoFF Автор

    Дата регистрации:
    13 авг 2013
    Сообщения:
    1.621
    Ты подвёл не правильную аналогию, колбаса и связь, смотри к примеру где ты заправишь машину, там где бензин дорогой и низкого качества или за такие же деньги бензин лучшего качества ?
     
    VolonoFF, 30 май 2015
    #9 + к цитате ответитьTag
  10. Nike

    Nike Гений

    Дата регистрации:
    18 май 2015
    Сообщения:
    2.794
    Всё гораздо проще. Поддержка оператором конкретного железа зависит от поддержки и сертификации этого оператора производителем железки. Тут IDC=непризнанность республики, т.е. чистая политика. В итоге IDC занимается тем, чем по правде говоря должны заниматься производители - делать спеки по работа железа в конкретных сетях.

    Ну нельзя же всерьез думать, что оператор такой ленивый, что ему пофиг на продажу людям сверхдорогих игрушек?

    Сумбурно написал, но я не технический специалист - знаю об этом по разговорам специалистов.
     
    Nike, 30 май 2015
    #10 + к цитате ответитьTag
    Lёka, frashe и York нравится это.
  11. WoWaN

    WoWaN Гений

    Дата регистрации:
    9 апр 2015
    Сообщения:
    5.445
    В конкуренции сила !
    В здоровой и нормальной !
    Если бы не открылся Фуршет я бы и не знал что у нас есть проблемы с молочкой !
    И придется констактировать факт что наши обос**лись !
    Со связью все хуже в тысчю раз .
    Нет конкурентов делай что хочешь
     
    Last edited by a moderator: 2 июн 2015
    WoWaN, 30 май 2015
    #11 + к цитате ответитьTag
    Lёka, dilejance и korvin нравится это.
  12. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    13.883
    Так смените партнера! Шоб вас не в наглую...(014)
    Что вы предлагаете? Создайте себе компанию, которая буде работать по-другим правилам и будет вам хорошо! Уже столько мусолят эту тему...;(
     
    ОДОБРЯМС, 30 май 2015
    #12 + к цитате ответитьTag
    Lёka, dilejance, ИтсМи и ещё 1-му нравится это.
  13. TopicStarter Overlay
    VolonoFF

    VolonoFF Автор

    Дата регистрации:
    13 авг 2013
    Сообщения:
    1.621
    Насколько знаю, как бы предлагали поставить у нас вышки Оранджа, да и сам Шевчук обещал что у нас будет GSM связь конкурент IDC, но как говорится обещанного 3 года ждут на 4 забывают.
     
    VolonoFF, 30 май 2015
    #13 + к цитате ответитьTag
  14. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    13.883
    ВЫ поможете деньгами?Тогда создадим новую компанию и утрем нос ИДК! Или ИДК должен сам себе создать конкурента?
    Детский лепет...в песочнице!
     
    ОДОБРЯМС, 30 май 2015
    #14 + к цитате ответитьTag
    Lёka и Vladm нравится это.
  15. Валерьян

    Валерьян Автор

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    10.892
    Ну так расскажи что ты знаешь?
     
    Валерьян, 30 май 2015
    #15 + к цитате ответитьTag
    Lёka и dilejance нравится это.
  16. WoWaN

    WoWaN Гений

    Дата регистрации:
    9 апр 2015
    Сообщения:
    5.445
    ))
    Поставят тут вышки и начнется вой !
    Ну примерно такой же как со страховками ))))))
     
    WoWaN, 30 май 2015
    #16 + к цитате ответитьTag
  17. Валерьян

    Валерьян Автор

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    10.892
    Тут ты не прав, качество связи, читай бензин, у нас хорошее. А вот заправки, читай линию - стОит не мало
    Сколько у соседей заправляются, сколько у нас?
     
    Валерьян, 30 май 2015
    #17 + к цитате ответитьTag
    Lёka и Vladm нравится это.
  18. Валерьян

    Валерьян Автор

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    10.892
    Да найдутся всегда.
    Я за здоровую конкуренцию.
     
    Валерьян, 30 май 2015
    #18 + к цитате ответитьTag
    Lёka, dilejance и Vladm нравится это.
  19. Warlock

    Warlock Автор

    Дата регистрации:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    7.554
    Это возмутительно!:D
     
    Warlock, 30 май 2015
    #19 + к цитате ответитьTag
    Lёka, ИтсМи и Samurai.rus нравится это.
  20. WoWaN

    WoWaN Гений

    Дата регистрации:
    9 апр 2015
    Сообщения:
    5.445
    На сколько я знаю бендерские многие имеют GSM телефоны Кишиневские
    А в Днестровске украинские.
    И воппрос о CDMA у них как то не стоит.
    Значит все таки ихняя связь привлекательней ?
     
    WoWaN, 30 май 2015
    #20 + к цитате ответитьTag
    Lёka нравится это.
Ответить в теме
Страница 1 из 21