IDC самый великолепный оператор сотовой связи

Добрый день дорогие форумчане, давно не появлялся, я у вас, и так у меня тут назрела темка для обсужднея. Уже не первый год наш "доблестный" оператор мобильной связи он же провайдер IDC имеет проблемы с тестированием и подключнием Iphone, после обновления их OS от 3 до 6 месяцев люди не могут не подключить не протестировать телефон (здесь я наблюдаю ущемление прав потребителей). В тойже Молдове и Украине любой потенциальный клинт может подключить Iphone вне зависимости от версии ios. К примеру человек пользуется Iphone, по незнанию специфики нашего доблестного оператора решил обновить, и лёгким движением пальца превращает свой крутой брэндовый телефон в модный MP3 плэер, с доп. функциями. Я щитаю это крайне не хорошо, но судя по всему IDC видя отсутствие конкурентов в республике и просто безвыходность людей не спешит исправлять данную ситуацию. Может если б в Республике был бы второй оператор сотовой связи это послужило б развитии здоровой конкуренции на рынке предоставления услуг в области связи (интернет, мобильная связь ). Снижению тех же тарифных планов, к примеру в той же Молдове всего за 3,5 $ (55 лей/мес) = 150 минутам + 150 смс и плюс к этом, а на Украине всего за 70 гр/мес = без лимит внутри сети (самый крупный оператор сотовой связи Киевстар) 60 минут на другие операторы, 1,5Gb интернета + к это бесплатное пользованием Твитером, фейсбуком, одноклассниками и Вконтакте. В IDC в ценовую политику 3$ попадает только 2 пакета это тариф "классный" который даёт каждый день по 30 минут звонить аш на 3 номера и 2Mb интернета в день. И пакет Симпл с абониментом 3у.е. в месяц и без каких либо плюшеку Для примера прилагаю скриншоты. Глядя на эти цены, у меня складывается мнение что меня в наглую ебу... обманывают наш «любимый» оператор сотовой связи и интернет провайдер. Исходя из предоставленных мною данных назревает вопрос: "Почему так дорого??? И качество мягко говоря оставляет желать лучшего. " Ждите следующую тему уже конкретно про интернет.