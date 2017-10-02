ASIC майнер Bitcoin. В наличии

Тема в разделе 'Товары и услуги, доска объявлений', создана пользователем KBrik, 2 окт 2017 в 22:57.
Предлагается к продаже.
Новый, в упаковке.
Характеристики:
По вопросу цены писать в ЛС
Уже и чипы специально под майнинг заточеные выпускают? Куды мир катится.....
три штучки заверните, пожалуйста.
У вас такой?
https://golos.io/blockchain/@rashag...ga-ebit-miner-e9-plus-9-blok-pitaniya-1800-vt
Биткоины давно на Асиках майнят, видеокарты не тянут.
Асик прост в настройке и обслуживании. Включил, подключил к инету и смотри на баланс своего кошелька
и есть ли отличия с этой железякой?
https://bitmark.ru/miner-ebit-e9-63ths-psu/
Да. 9 Th/s
Это старая модель, 6 Th/s снят с производства.
У меня 9 Th/s. Произведен в сентябре.
Уровень шума: 70дБ (при температуре окружающей среды в 25°C) -
Его где устанавливать? в подвале? ))))
Да, хорошо пол прогревает, или в гараже, лоджии.
Лучше в холодильнике
Мощная штука, читал про них, но дальше вложений в пару видях не решился. Этож около 1500 зелени асик - можно и не отбить, а если из строя выйдет - ваще караул.
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