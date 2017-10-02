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ASIC майнер Bitcoin. В наличии

Тема в разделе 'Товары и услуги, доска объявлений', создана пользователем KBrik, 2 окт 2017 в 22:57.

0/5, Голосов: 0
  1. TopicStarter Overlay
    KBrik

    KBrik Новичок

    На форуме с:
    Вчера
    Сообщения:
    5
    Предлагается к продаже.

    Новый, в упаковке.

    Характеристики:

    [​IMG]


    По вопросу цены писать в ЛС
     
    KBrik, 2 окт 2017 в 22:57
    #1
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  3. Targitai

    Targitai Гений

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    10.611
    Уже и чипы специально под майнинг заточеные выпускают? Куды мир катится.....
     
    Targitai, 2 окт 2017 в 23:17
    #2
  4. Freeman

    Freeman Гений

    На форуме с:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    160
    три штучки заверните, пожалуйста.
     
    Freeman, 2 окт 2017 в 23:33
    #3
  5. VIGO

    VIGO Автор

    На форуме с:
    10 май 2015
    Сообщения:
    11.045
    VIGO, 2 окт 2017 в 23:34
    #4
  6. TopicStarter Overlay
    KBrik

    KBrik Новичок

    На форуме с:
    Вчера
    Сообщения:
    5
    Биткоины давно на Асиках майнят, видеокарты не тянут.

    Асик прост в настройке и обслуживании. Включил, подключил к инету и смотри на баланс своего кошелька :)
     
    KBrik, 2 окт 2017 в 23:36
    #5
  7. VIGO

    VIGO Автор

    На форуме с:
    10 май 2015
    Сообщения:
    11.045
    VIGO, 2 окт 2017 в 23:38
    #6
  8. TopicStarter Overlay
    KBrik

    KBrik Новичок

    На форуме с:
    Вчера
    Сообщения:
    5
    KBrik, 2 окт 2017 в 23:38
    #7
  9. TopicStarter Overlay
    KBrik

    KBrik Новичок

    На форуме с:
    Вчера
    Сообщения:
    5
    Это старая модель, 6 Th/s снят с производства.

    У меня 9 Th/s. Произведен в сентябре.
     
    KBrik, 2 окт 2017 в 23:40
    #8
  10. VIGO

    VIGO Автор

    На форуме с:
    10 май 2015
    Сообщения:
    11.045
    Уровень шума: 70дБ (при температуре окружающей среды в 25°C) - (476)(009)
    Его где устанавливать? в подвале? ))))
     
    VIGO, 2 окт 2017 в 23:41
    #9
  11. TopicStarter Overlay
    KBrik

    KBrik Новичок

    На форуме с:
    Вчера
    Сообщения:
    5
    Да, хорошо пол прогревает, или в гараже, лоджии.
     
    KBrik, 2 окт 2017 в 23:43
    #10
  12. Targitai

    Targitai Гений

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    10.611
    Лучше в холодильнике :D:D:D
     
    Targitai, 2 окт 2017 в 23:49
    #11
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  13. Майк Вазовски

    Майк Вазовски Гений

    На форуме с:
    10 июл 2014
    Сообщения:
    1.335
    Мощная штука, читал про них, но дальше вложений в пару видях не решился. Этож около 1500 зелени асик - можно и не отбить, а если из строя выйдет - ваще караул.
     
    Майк Вазовски, 3 окт 2017 в 00:10
    #12
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