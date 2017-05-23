40 дней осталось до полного запрета приднестровских номеров в Молдове

С 1 июля движение авто с приднестровскими номерами по дорогам РМ будет запрещено. Владельцы авто с иностранными и приднестровскими номерами, могут растаможить свои автомобили с 70% скидкой до 1 июля 2017 года, напоминает пресс-служба молдавской таможни. Возможность растаможить автомобиль с иностранной регистрацией, либо регистрацией в ПМР с 70% скидкой сохранится до 1 июля текущего года. После 1 июля 2017 года автомобили с иностранными номерными знаками смогут находиться в республике не больше 6 месяцев в течение года. Исключение будет сделано только для физических лиц, постоянно проживающих за рубежом и обладающих водительским удостоверением страны, в которой проживают. Также с 1 июля 2017 года в Молдове запрещено передвижение по общественным дорогам транспортных средств с регистрационными номерами административно-территориальных единиц левобережья Днестра и мун. Бендеры для водителей, владеющих водительскими правами Республики Молдова, проживающих на территории Республики Молдова, а также передвижение автомашин с номерными знаками территориальных единиц, непризнанных Республикой Молдова, сообщает пресс-служба молдавской таможни. В случае несоблюдения законных требований водители подобных транспортных средств могут быть отстранены от управления ими, а транспортная единица будет отогнана на территорию специальной стоянки или ближайшего подразделения полиции в соответствии со статьями 438 и 439 Кодекса о правонарушениях. В качестве исключения передвижение таких транспортных средств допускается только в случае, если они принадлежат экономическим агентам административно-территориальных единиц левобережья Днестра и мун. Бендер, и если водители являются сотрудниками данных фирм. https://point.md/ru/novosti/obsches...go-zapreta-pridnestrovskikh-nomerov-v-moldove