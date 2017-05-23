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40 дней осталось до полного запрета приднестровских номеров в Молдове

Тема в разделе 'Новости ПМР', создана пользователем Admin, 23 май 2017.

0/5, Голосов: 0
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  1. TopicStarter Overlay
    Admin

    Admin Администратор Команда форума

    На форуме с:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    7.624
    С 1 июля движение авто с приднестровскими номерами по дорогам РМ будет запрещено. Владельцы авто с иностранными и приднестровскими номерами, могут растаможить свои автомобили с 70% скидкой до 1 июля 2017 года, напоминает пресс-служба молдавской таможни.

    Возможность растаможить автомобиль с иностранной регистрацией, либо регистрацией в ПМР с 70% скидкой сохранится до 1 июля текущего года.

    После 1 июля 2017 года автомобили с иностранными номерными знаками смогут находиться в республике не больше 6 месяцев в течение года. Исключение будет сделано только для физических лиц, постоянно проживающих за рубежом и обладающих водительским удостоверением страны, в которой проживают.

    Также с 1 июля 2017 года в Молдове запрещено передвижение по общественным дорогам транспортных средств с регистрационными номерами административно-территориальных единиц левобережья Днестра и мун. Бендеры для водителей, владеющих водительскими правами Республики Молдова, проживающих на территории Республики Молдова, а также передвижение автомашин с номерными знаками территориальных единиц, непризнанных Республикой Молдова, сообщает пресс-служба молдавской таможни.

    В случае несоблюдения законных требований водители подобных транспортных средств могут быть отстранены от управления ими, а транспортная единица будет отогнана на территорию специальной стоянки или ближайшего подразделения полиции в соответствии со статьями 438 и 439 Кодекса о правонарушениях.

    В качестве исключения передвижение таких транспортных средств допускается только в случае, если они принадлежат экономическим агентам административно-территориальных единиц левобережья Днестра и мун. Бендер, и если водители являются сотрудниками данных фирм.

    https://point.md/ru/novosti/obsches...go-zapreta-pridnestrovskikh-nomerov-v-moldove
     
    Admin, 23 май 2017
    #1
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  3. Пиксель

    Пиксель Гений

    На форуме с:
    17 янв 2015
    Сообщения:
    2.074
    А так же гражданам прописаным в населённых пунктах Левобережья РМ (ПМР).
    Инными словами граждан ПМР это не касается.
     
    Пиксель, 23 май 2017
    #2
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  4. TopicStarter Overlay
    Admin

    Admin Администратор Команда форума

    На форуме с:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    7.624
    нас РМ уже признала?
     
    Admin, 23 май 2017
    #3
  5. Незнакомка

    Незнакомка Гений

    На форуме с:
    21 сен 2014
    Сообщения:
    5.656
    что-то я не поняла ... (091) так ездить можно будет туда на своей машине с номерами ПМР или нет?(091)
     
    Незнакомка, 23 май 2017
    #4
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  6. TopicStarter Overlay
    Admin

    Admin Администратор Команда форума

    На форуме с:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    7.624
    никто ничего не понимает. Надо ждать разъяснений
     
    Admin, 23 май 2017
    #5
    Незнакомка нравится это.
  7. Пиксель

    Пиксель Гений

    На форуме с:
    17 янв 2015
    Сообщения:
    2.074
    Нет конечно. Просто они сами не выдают номера МД тем кто прописан в ПМР.
    Но если они пойдут на принцип и запретят номера ПМР, без права поставить авто ПМР на учёт в МД
    то это будет крах ибо Украина продублирует этот запрет и автомобили ПМР будут стоить 500$ максимум.
     
    Пиксель, 23 май 2017
    #6
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  8. Толмач

    Толмач Гений

    На форуме с:
    27 мар 2015
    Сообщения:
    1.909
    Да можно.
    Нас это не касается.
    Нельзя ездить по Молдове с МОЛДАВСКИМИ правами и на номерах ПМР.
     
    Толмач, 23 май 2017
    #7
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  9. Незнакомка

    Незнакомка Гений

    На форуме с:
    21 сен 2014
    Сообщения:
    5.656
    Ну, если так, то ладно) А то я уже испугалась, что к бабушке не сможем поехать))
     
    Незнакомка, 23 май 2017
    #8
    елисей нравится это.
  10. Пиксель

    Пиксель Гений

    На форуме с:
    17 янв 2015
    Сообщения:
    2.074
    Подтверждение тут
    Казалось бы что то проясняется.
    Но тут Бац, и ещё одна общая фраза которая всё туманит
    Я всегда говорю что умение писать законы это чрезвычайно простое дело.
    Но эта простота является даром для избранных.
     
    Пиксель, 23 май 2017
    #9
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  11. Targitai

    Targitai Гений

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    10.094
    Нет, но есть какое-то очень старое соглашение между Ворониным и Смирновым о взаимном признании номеров. К сожалению, ссылку врядли найдем, ибо тогда интернета у нас еще не было, да и компов самих.
    Но если соглашение денонсируют, то тогда (_|_).
    Можно на машинах экономических агентов ПМР. Ну, т.е. машина на фирму зарегестрирована и вы на ней работаете.
     
    Targitai, 23 май 2017
    #10
  12. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    15.866
    Вот текст закона (№ 280от 16.12.2016) о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты :
    Ст. V. – В статью 53 Закона о безопасности дорожного движения № 131-XVI от 7 июня 2007 года (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2015 г., № 11–21, ст. 6), с последующими изменениями и дополнениями, внести следующие изменение и дополнение:
    дополнить статью частями (21) и (22) следующего содержания:
    «(21) Запрещается движение по автомобильным дорогам общего пользования автотранспортных средств с регистрационными номерными знаками административно-территориальных единиц левобережья Днестра и муниципия Бендер, которые управляются водителями автотранспортных средств, имеющими водительское удостоверение Республики Молдова, выданное в установленном национальным законодательством порядке, и проживающими в Республике Молдова, а также автотранспортных средств с регистрационными номерными знаками иностранного государства, не признанного Республикой Молдова.
    (22) В отступление от положений части (21) разрешается движение по автомобильным дорогам общего пользования автотранспортных средств с регистрационными номерными знаками административно-территориальных единиц левобережья Днестра и муниципия Бендер, которые управляются водителями, имеющими водительское удостоверение Республики Молдова, выданное в установленном национальным законодательством порядке, и проживающими в Республике Молдове, если автотранспортные средства принадлежат хозяйствующим субъектам административно-территориальных единиц левобережья Днестра и муниципия Бендер и водители автотранспортных средств являются сотрудниками таковых.».
    Ст. XII. – (1) Настоящий закон вступает в силу 1 января 2017 года, за исключением статьи V, пункта 3 статьи VI и статьи VIII, которые вводятся в действие с 1 июля 2017 года.
     
    ОДОБРЯМС, 23 май 2017
    #11
  13. Targitai

    Targitai Гений

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    10.094
    Но о каких номерных знаках Днестра и муниципия Бендер идет речь, если РМ не выдавала их нам? ;)
     
    Targitai, 23 май 2017
    #12
  14. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    15.866
    Речь о приднестровских номерах.
    Кроме того
    Украина вполне может ввести подобное.;(тогда, как в песне поется "осталось узел завязать и удавиться"!
    Странно, закон вводится с 1 января 2017 года, дали 6 мес. форы...а наши даже не сделали попытку почесаться!(009)
     
    ОДОБРЯМС, 23 май 2017
    #13
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  15. Targitai

    Targitai Гений

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    10.094
    Так зачем было повторяться два раза? Написали бы про непризнанное ПМР и вся недолга....
    И все же, может кто еще помнит - было ли у нас соглашение с РМ по этому поводу?
     
    Targitai, 23 май 2017
    #14
  16. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    15.866
    Вы про ЮО, Абхазию, Н.Карабах еще помните? Прибавьте еще ДНР, ЛНР...
    Любое соглашение является недействительным после принятия закона.
     
    ОДОБРЯМС, 23 май 2017
    #15
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  17. Targitai

    Targitai Гений

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    10.094
    Но ведь РМ не ставит на учет авто с ПМР, если я тут прописан? Или ставит? Что, второй комплект номеров получать и на границе перекидывать? Ведь требования нашего ГАИ - постановка на учет по месту жительства?!
     
    Targitai, 23 май 2017
    #16
  18. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    15.866
    Ставит. С уплатой 30% акциза. Для тех, у кого а/м были в собственности или пользовании да 1 ноября 2016. Для остальных, очевидно, с уплатой 100%. К сожалению, текста на русском нет. На молдавском тут
     
    ОДОБРЯМС, 23 май 2017
    #17
  19. Targitai

    Targitai Гений

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    10.094
    http://gagauzinfo.md/index.php?newsid=29223
    «Все граждане, которые зарегистрировали машины там, могут их оформить на правом берегу в течение двух месяцев со скидкой. Для граждан, проживающих на левом берегу, нет ограничений. Доказательством того, что они живут в Приднестровье, послужат приднестровские водительские права», - сообщил министр финансов Октавиана Армашу.
     
    Targitai, 23 май 2017
    #18
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  20. Jedinike

    Jedinike Гений

    На форуме с:
    20 окт 2013
    Сообщения:
    5.115
    Выдохнули.
     
    Jedinike, 23 май 2017
    #19
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  21. Пиксель

    Пиксель Гений

    На форуме с:
    17 янв 2015
    Сообщения:
    2.074
    Для авто ПМР взымалась разница к доплате между растаможкой МД и ПМР .
    ---
    Но в любом случае всё прояснится после 1.07
     
    Пиксель, 23 май 2017
    #20
    Lёka нравится это.
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