про Вежливость)))

Создать такую тему меня сподвиг чЯт))))) http://disput-pmr.ru/threads/onlinе-ЧaТ.2108/page-950#post-219752 **** Когда я был маленьким, лет этак – пять, к нам в гости приперлась целая куча родственников. Наверное, какой ни будь праздник отмечать, не помню… Кто-то угостил меня шоколадкой, а мать говорит мне: - Не вежливо есть одному, надо других угостить. Ну, я как порядочный, отламывал по кусочку и угощал всех, пока шоколадка не кончилась. А мне самому ничего и не осталось. И вот смотрю я, как они мою подарочную шоколадку едят и так мне обидно стало, что сразу расхотелось быть вежливым и порядочным. Встал я посередине комнаты, руки в боки. Обвел всех ненавистливым взглядом и громко так спрашиваю: - Ну что, б##дь, всем вкусно? Шоколадок после этого мне еще долго не дарили.© ________________________________ А какие были у вас примеры или истории с вежливостью?