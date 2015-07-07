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про Вежливость)))

Тема в разделе 'Обо всём', создана пользователем Дон Сантино, 7 июл 2015.

Страница 1 из 8
  1. TopicStarter Overlay
    Дон Сантино

    Дон Сантино Гений

    Дата регистрации:
    1 июл 2015
    Сообщения:
    168
    Создать такую тему меня сподвиг чЯт)))))

    http://disput-pmr.ru/threads/onlinе-ЧaТ.2108/page-950#post-219752

    ****


    Когда я был маленьким, лет этак – пять, к нам в гости приперлась целая куча родственников. Наверное, какой ни будь праздник отмечать, не помню… Кто-то угостил меня шоколадкой, а мать говорит мне:
    - Не вежливо есть одному, надо других угостить.
    Ну, я как порядочный, отламывал по кусочку и угощал всех, пока шоколадка не кончилась. А мне самому ничего и не осталось. И вот смотрю я, как они мою подарочную шоколадку едят и так мне обидно стало, что сразу расхотелось быть вежливым и порядочным. Встал я посередине комнаты, руки в боки. Обвел всех ненавистливым взглядом и громко так спрашиваю:
    - Ну что, б##дь, всем вкусно?
    Шоколадок после этого мне еще долго не дарили.©
    ________________________________

    А какие были у вас примеры или истории с вежливостью?
     
    Last edited: 7 июл 2015
    Дон Сантино, 7 июл 2015
    #1 + к цитате ответитьTag
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  2. TopicStarter Overlay
    Дон Сантино

    Дон Сантино Гений

    Дата регистрации:
    1 июл 2015
    Сообщения:
    168
    Я жадина!

     
    Дон Сантино, 7 июл 2015
    #2 + к цитате ответитьTag
  3. TopicStarter Overlay
    Дон Сантино

    Дон Сантино Гений

    Дата регистрации:
    1 июл 2015
    Сообщения:
    168
    Надо было сына отвезти в садик. Пока прогревал машину, сын задремал на заднем сиденье. А тут бабка соседка на «хвост» упала:
    - Ой, довезите и меня до рынка. Нам же по пути?
    Было не по пути, но я из вежливости согласился. Влезла она в машину, стала к сынульке приставать со своими «ути-пУтями».
    - Ой какой большой мальчик! А как тебя зовут? А кем хочешь стать, когда вырастишь?
    Сынуля посмотрел на бабку сонными глазами, и что бы она от него отстала, говорит:
    - Когда вырасту – стану таксистом. Попросите довести, а я – с вас 100 рублей!
    Всю дорогу бабка ехала молча.
     
    Дон Сантино, 7 июл 2015
    #3 + к цитате ответитьTag
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  4. TopicStarter Overlay
    Дон Сантино

    Дон Сантино Гений

    Дата регистрации:
    1 июл 2015
    Сообщения:
    168
    Вежливость- лучшее оружие вора. ©
     
    Дон Сантино, 7 июл 2015
    #4 + к цитате ответитьTag
    Lёka нравится это.
  5. TopicStarter Overlay
    Дон Сантино

    Дон Сантино Гений

    Дата регистрации:
    1 июл 2015
    Сообщения:
    168
    Обычно помогаю женщинам с колясками/сумками из подъезда выбраться (дверь тугая мешает), из транспорта тож, во дворе мужикам нет-нет помогу машину подтолкнуть, если просят.

    Прошлой зимой десятка полтора машин из сугробов вытаскивал и пару раз меня тягали))))

    2 года назад. перед НГ, на трассе стояла машина на аварийке и девушка голосовала. Я на дачу ехал с семьей.
    Остановился. В ее машине 2-е детей и....муж(!)))))) Они тоже ехали на дачу, но к друзьям, дорогу плохо знали и бензин у них кончился. Цепанул их автомобиль и потащил на заправку.
    Дотащил, оставил, кое-как отбился от прделагаемых денег! Поехал дальше. Сам заправляюсь на другой заправке. И вот когда я заправился и отходил от кассы передо мной стоит этот муж, тенят руку, я пожал, а он в ней оставил 500р. Паразит.))))
     
    Дон Сантино, 7 июл 2015
    #5 + к цитате ответитьTag
    korvin, фельдфебель, Ctrl+V и 2 другим нравится это.
  6. Псих

    Псих Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    3.910
    ок, уговорил)) давай и тут пофлудим)) ты же вежливо нас попросил, правда?))):D
     
    Псих, 7 июл 2015
    #6 + к цитате ответитьTag
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  7. TopicStarter Overlay
    Дон Сантино

    Дон Сантино Гений

    Дата регистрации:
    1 июл 2015
    Сообщения:
    168
    Нафлудите тут - вежливо вас прошу!:D
     
    Дон Сантино, 7 июл 2015
    #7 + к цитате ответитьTag
    VIGO-Tiraspol, Lёka и Незнакомка нравится это.
  8. Warlock

    Warlock Автор

    Дата регистрации:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    7.560
    Еду, стоит машина голосует. Остановился. Мужик выручи бензин кончился! Ну дал ему полтарушку в бутылке, он говорит дай ещё, не засосёт в инжектор, мол мало. Ну, как-раз ещё одна была - даю. Он - а бензин у тебя не говно всякое? А то видишь какая тачка у меня крутая! Ну, говорю нормальный бензин как у всех, 92 с заправки. Слыш, у меня сотня баксов битая, я тебе не дам, так как у тебя сдачи не будет! Будет у меня сдачи говорю! Не, вот у меня тут пачка Мальборо. держи! Нафиг мне твоё Мальборо иди нафиг! (devil) Сказал я, и уехал! Душевный человечище прямо скажу попался!:D Вот такое хамло отбивает охоту кому-то на дороге потом помогать! (выражения сокращены до приличия максимально)
     
    Warlock, 7 июл 2015
    #8 + к цитате ответитьTag
    фельдфебель, VIGO-Tiraspol, Дон Сантино и ещё 1-му нравится это.
  9. TopicStarter Overlay
    Дон Сантино

    Дон Сантино Гений

    Дата регистрации:
    1 июл 2015
    Сообщения:
    168
    вот он чмо!
     
    Дон Сантино, 7 июл 2015
    #9 + к цитате ответитьTag
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  10. Laleo

    Laleo Гений

    Дата регистрации:
    16 фев 2015
    Сообщения:
    1.492
    1287162010_demotivq.jpg

    img_175783_600.jpeg
     
    Last edited by a moderator: 8 июл 2015
    Laleo, 7 июл 2015
    #10 + к цитате ответитьTag
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  11. Ctrl+V

    Ctrl+V Гений

    Дата регистрации:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    1.868
    да вы Аркадий Паравозов прям)))
     
    Ctrl+V, 7 июл 2015
    #11 + к цитате ответитьTag
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  12. TopicStarter Overlay
    Дон Сантино

    Дон Сантино Гений

    Дата регистрации:
    1 июл 2015
    Сообщения:
    168
    А вы Шерлок Хомс!)))
     
    Дон Сантино, 7 июл 2015
    #12 + к цитате ответитьTag
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  13. ГастЫр БайтЫр

    ГастЫр БайтЫр Гений

    Дата регистрации:
    19 окт 2013
    Сообщения:
    13.597
     
    ГастЫр БайтЫр, 8 июл 2015
    #13 + к цитате ответитьTag
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  14. Oscar

    Oscar Гений

    Дата регистрации:
    7 фев 2014
    Сообщения:
    1.923
    Такой уровень хамства, невоспитанности, бескультурия и невежливости, как у нас, наблюдал и в Украине. И абсолютно другие люди по менталитету за рубежом. ОЧЕНЬ вежливые и улыбчивые. Сразу понимаешь тех, кто меняет ПМЖ.
     
    Oscar, 8 июл 2015
    #14 + к цитате ответитьTag
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  15. TopicStarter Overlay
    Дон Сантино

    Дон Сантино Гений

    Дата регистрации:
    1 июл 2015
    Сообщения:
    168
    Много раз был за кардоном.
    Быдла и бескультурия везде хватает. Немцы, англичане и прочие - те еще свиньи!
     
    Дон Сантино, 8 июл 2015
    #15 + к цитате ответитьTag
    korvin, Ежевика, ИтсМи и 4 другим нравится это.
  16. TopicStarter Overlay
    Дон Сантино

    Дон Сантино Гений

    Дата регистрации:
    1 июл 2015
    Сообщения:
    168
    *за кОрдоном
     
    Дон Сантино, 8 июл 2015
    #16 + к цитате ответитьTag
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  17. TopicStarter Overlay
    Дон Сантино

    Дон Сантино Гений

    Дата регистрации:
    1 июл 2015
    Сообщения:
    168
    Зашёл в магазин за покупками.
    Расплатился на кассе, подошёл к столику что бы сложить купленные продукты в пакет. Рядом стояла женщина и делала то же самое. Закончив с покупками она открыла сумочку и начала там усердно что то искать, потом стала шарить по карманам своего пальто приговаривая "телефон... телефон... ну где же мой телефон." Это продолжалось примерно минуту. Вдруг она поворачивается ко мне и начинает сначала в пол голоса, а за тем истерически кричать "отдай... ну отдай же... украл телефон..." Я стою в оцепенении с пакетом в одной руке и булкой хлеба в другой. Пытаюсь ей объяснить, что я тут совершенно не причём. Но она продолжает визжать, начинают сбегаться люди, смотрю уже и охрана зашевелилась..
    Вдруг она всё же в одном из карманов находит свой дурацкий телефон и замолкает...
    И ведь даже не извинилась, с..ка.
    Посмотрел я на неё, очень хотелось сделать с ней вот так:

    [​IMG]

    но я молча развернулся и ушёл ведь я же вежливый!)
     
    Дон Сантино, 13 июл 2015
    #17 + к цитате ответитьTag
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  18. Анаконда

    Анаконда Гений

    Дата регистрации:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    5.514
    Надо было обвинить её в сексуальном домогательстве...
     
    Анаконда, 13 июл 2015
    #18 + к цитате ответитьTag
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  19. Незнакомка

    Незнакомка Гений

    Дата регистрации:
    21 сен 2014
    Сообщения:
    3.708
    И заорать на весь магазин "насилуююююют(035)" :D
     
    Незнакомка, 13 июл 2015
    #19 + к цитате ответитьTag
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  20. Псих

    Псих Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    3.910
    • Флуд
    да лаааадно)) харош отмазываться)) знаем мы вас карманников, увидел что спалился и незаметно обратно подложил)))
    :D:D:D:D
     
    Псих, 13 июл 2015
    #20 + к цитате ответитьTag
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