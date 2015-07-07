про Вежливость)))

Зашёл в магазин за покупками.Расплатился на кассе, подошёл к столику что бы сложить купленные продукты в пакет. Рядом стояла женщина и делала то же самое. Закончив с покупками она открыла сумочку и начала там усердно что то искать, потом стала шарить по карманам своего пальто приговаривая "телефон... телефон... ну где же мой телефон." Это продолжалось примерно минуту. Вдруг она поворачивается ко мне и начинает сначала в пол голоса, а за тем истерически кричать "отдай... ну отдай же... украл телефон..." Я стою в оцепенении с пакетом в одной руке и булкой хлеба в другой. Пытаюсь ей объяснить, что я тут совершенно не причём. Но она продолжает визжать, начинают сбегаться люди, смотрю уже и охрана зашевелилась..Вдруг она всё же в одном из карманов находит свой дурацкий телефон и замолкает...И ведь даже не извинилась, с..ка.Посмотрел я на неё, очень хотелось сделать с ней вот так:но я молча развернулся и ушёл ведь я же вежливый!)