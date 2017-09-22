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проброс портов hg8546m

Тема в разделе 'IT, железо, софт, интернет', создана пользователем scrip, 10 авг 2017.

0/5, Голосов: 0
  1. TopicStarter Overlay
    scrip

    scrip Активный пользователь

    На форуме с:
    19 авг 2016
    Сообщения:
    10
    Доброе время суток.
    Подскажите как пробросить порты в маршрутизаторе Huawei HG8546M Wi-Fi ONT
     
    scrip, 10 авг 2017
    #1
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  3. slavakvs

    slavakvs Гений

    На форуме с:
    1 июл 2016
    Сообщения:
    340
    Ну не все видели настройки этого девайса. Покажите скрин со страниц настроек. В некоторых кроме проброса, надо еще на фаерволе разрешить подключение.
     
    slavakvs, 10 авг 2017
    #2
  4. TopicStarter Overlay
    scrip

    scrip Активный пользователь

    На форуме с:
    19 авг 2016
    Сообщения:
    10
    Вот что я делал
     

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    scrip, 10 авг 2017
    #3
  5. TopicStarter Overlay
    scrip

    scrip Активный пользователь

    На форуме с:
    19 авг 2016
    Сообщения:
    10
    это не помогло
    пробрасываю видеонаблюдение
    добавлял в DMZ - результат ноль
     
    scrip, 10 авг 2017
    #4
  6. Nike

    Nike Гений

    На форуме с:
    18 май 2015
    Сообщения:
    3.519
    А в винде порты открыть?
     
    Nike, 10 авг 2017
    #5
  7. TopicStarter Overlay
    scrip

    scrip Активный пользователь

    На форуме с:
    19 авг 2016
    Сообщения:
    10
    это DVR видеорегистратор
    когда у меня стоял ADSL planet 4401 там прокинул порт и норм
    потом перешел на оптику Calix T072G ONT, прокинул порт и норм
    сейчас ИДК меняет Calix на Huawei HG8546M Wi-Fi ONT
    вот и все , не могу прокинуть
     
    scrip, 10 авг 2017
    #6
  8. slavakvs

    slavakvs Гений

    На форуме с:
    1 июл 2016
    Сообщения:
    340
    Я же писал, еще гляньте фаервол, закладку безопасность покажите
     
    slavakvs, 11 авг 2017
    #7
  9. slavakvs

    slavakvs Гений

    На форуме с:
    1 июл 2016
    Сообщения:
    340
    Вы определитесь, у вас регистратор в DMZ или в вашей локальной сети? Обычно DMZ не пересекается с локальной сетью.
     
    slavakvs, 11 авг 2017
    #8
  10. TopicStarter Overlay
    scrip

    scrip Активный пользователь

    На форуме с:
    19 авг 2016
    Сообщения:
    10
    В DMZ я добавлял ради эксперимента.
     
    scrip, 11 авг 2017
    #9
  11. TopicStarter Overlay
    scrip

    scrip Активный пользователь

    На форуме с:
    19 авг 2016
    Сообщения:
    10
    3.jpg
     
    scrip, 11 авг 2017
    #10
  12. slavakvs

    slavakvs Гений

    На форуме с:
    1 июл 2016
    Сообщения:
    340
    Отключите фаервол вообще, и попробуйте
    А как вы знаете свой IP адрес, внешний?
     
    slavakvs, 11 авг 2017
    #11
  13. TopicStarter Overlay
    scrip

    scrip Активный пользователь

    На форуме с:
    19 авг 2016
    Сообщения:
    10
    Так тоже пробовал отключать .
    На DVR включаешь DDNS. На удаленке в CMS его прописываешь (это насчет IP внешнего).
    CMS на компе, а на андроиде VMEUESUPERHD.
    И все работало пока не поменяли маршрутизатор.
     
    scrip, 11 авг 2017
    #12
  14. slavakvs

    slavakvs Гений

    На форуме с:
    1 июл 2016
    Сообщения:
    340
    предлагаю вам пробовать по IP (подсмотрите на маршрутизаторе), попросите друзей набрать в командной строке
    telnet ваш IP подсмотренный 34567
    ну или пригласить кого нибудь кто сможет вам настроить и все протестировать.
    зы./ я бы для начала смоделировал ситуацию без подкл. к интернету, прописал-бы внешний IP и туда подкл. комп-ноут и проверил подключение (проброс)
     
    slavakvs, 11 авг 2017
    #13
  15. TopicStarter Overlay
    scrip

    scrip Активный пользователь

    На форуме с:
    19 авг 2016
    Сообщения:
    10
    Доброго время.
    Просьба к владельцам маршрутизатора Huawei HG8546M Wi-Fi ONT.
    Проверьте пожалуйста пробрасываются ли у Вас порты?
    Все мои эксперименты и звонки в тех поддержку результата не дали .
     
    scrip, 22 сен 2017 в 09:57
    #14