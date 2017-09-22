проброс портов hg8546m

Так тоже пробовал отключать . На DVR включаешь DDNS. На удаленке в CMS его прописываешь (это насчет IP внешнего). CMS на компе, а на андроиде VMEUESUPERHD. И все работало пока не поменяли маршрутизатор.

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