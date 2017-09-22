проброс портов hg8546m

Тема в разделе 'IT, железо, софт, интернет', создана пользователем scrip, 10 авг 2017.
Доброе время суток.
Подскажите как пробросить порты в маршрутизаторе Huawei HG8546M Wi-Fi ONT
Ну не все видели настройки этого девайса. Покажите скрин со страниц настроек. В некоторых кроме проброса, надо еще на фаерволе разрешить подключение.
Вот что я делал
это не помогло
пробрасываю видеонаблюдение
добавлял в DMZ - результат ноль
А в винде порты открыть?
это DVR видеорегистратор
когда у меня стоял ADSL planet 4401 там прокинул порт и норм
потом перешел на оптику Calix T072G ONT, прокинул порт и норм
сейчас ИДК меняет Calix на Huawei HG8546M Wi-Fi ONT
вот и все , не могу прокинуть
Я же писал, еще гляньте фаервол, закладку безопасность покажите
Вы определитесь, у вас регистратор в DMZ или в вашей локальной сети? Обычно DMZ не пересекается с локальной сетью.
В DMZ я добавлял ради эксперимента.
Отключите фаервол вообще, и попробуйте
А как вы знаете свой IP адрес, внешний?
Так тоже пробовал отключать .
На DVR включаешь DDNS. На удаленке в CMS его прописываешь (это насчет IP внешнего).
CMS на компе, а на андроиде VMEUESUPERHD.
И все работало пока не поменяли маршрутизатор.
предлагаю вам пробовать по IP (подсмотрите на маршрутизаторе), попросите друзей набрать в командной строке
telnet ваш IP подсмотренный 34567
ну или пригласить кого нибудь кто сможет вам настроить и все протестировать.
зы./ я бы для начала смоделировал ситуацию без подкл. к интернету, прописал-бы внешний IP и туда подкл. комп-ноут и проверил подключение (проброс)
Доброго время.
Просьба к владельцам маршрутизатора Huawei HG8546M Wi-Fi ONT.
Проверьте пожалуйста пробрасываются ли у Вас порты?
Все мои эксперименты и звонки в тех поддержку результата не дали .
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