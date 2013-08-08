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музыка для релакса

Тема в разделе 'Музыка, фото и видео', создана пользователем Алекс, 8 авг 2013.

0/5, Голосов: 0
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  1. TopicStarter Overlay
    Алекс

    Алекс Новичок

    На форуме с:
    8 авг 2013
    Сообщения:
    26
    Алекс, 8 авг 2013
    #1
    Ловец Солнца, Гера и Робинзон нравится это.
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  3. Admin

    Admin Администратор Команда форума

    На форуме с:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    7.609
    Есть спец. музыка для релакса, в закладках поищу и выложу сайт. Там музыка, которую создавали спец. под положительное влияние на мозг
     
    Admin, 8 авг 2013
    #2
    Ловец Солнца и олег нравится это.
  4. Модер

    Модер Администратор

    На форуме с:
    16 июл 2013
    Сообщения:
    244
    "времена года" Антонио Вивальди.
     
    Модер, 8 авг 2013
    #3
    Ловец Солнца и Робинзон нравится это.
  5. Admin

    Admin Администратор Команда форума

    На форуме с:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    7.609
    Admin, 8 авг 2013
    #4
    Ловец Солнца, basya и Робинзон нравится это.
  6. TopicStarter Overlay
    Алекс

    Алекс Новичок

    На форуме с:
    8 авг 2013
    Сообщения:
    26
    класс!!!;) Спасибо
     
    Алекс, 9 авг 2013
    #5
    Ловец Солнца и Робинзон нравится это.
  7. Гвоздь

    Гвоздь Активный пользователь

    На форуме с:
    8 авг 2013
    Сообщения:
    80
    Гвоздь, 9 авг 2013
    #6
    Робинзон нравится это.
  8. Гвоздь

    Гвоздь Активный пользователь

    На форуме с:
    8 авг 2013
    Сообщения:
    80
    мне лично фортепиано очень нравится.
     
    Гвоздь, 9 авг 2013
    #7
    Робинзон нравится это.
  9. Розыск

    Розыск Автор

    На форуме с:
    14 авг 2013
    Сообщения:
    1.834
     
    Розыск, 19 авг 2013
    #8
    Ловец Солнца, Гера и Робинзон нравится это.
  10. LOOK

    LOOK Гений

    На форуме с:
    9 сен 2013
    Сообщения:
    5.316
    LOOK, 10 сен 2013
    #9
    Незнакомка, Гера и Робинзон нравится это.
  11. Ловец Солнца

    Ловец Солнца Гений

    На форуме с:
    8 июн 2015
    Сообщения:
    723
    ..ну это индивидуально))(148)


     
    Ловец Солнца, 7 авг 2016
    #10
  12. VIGO

    VIGO Автор

    На форуме с:
    10 май 2015
    Сообщения:
    10.237
    Клуб «№19»

    Суббота, 29 октября, 19:00
    Концерт группы «Du Blin»
    Дуэт «Du Blin» - ирландская музыка, сыгранная живо, ново и вне рамок традиций. Это музыка, которая одинаково будоражит, как поклонников традиционной ирландской музыки, так и человека, впервые посетившего ирландский паб.
    Вход свободный.
    Местоположение: Клуб «№19», Тирасполь, ул. 25 Октября, д. 104

    [​IMG]
     
    VIGO, 23 окт 2016
    #11
    Ловец Солнца нравится это.
  13. VIGO

    VIGO Автор

    На форуме с:
    10 май 2015
    Сообщения:
    10.237
     
    VIGO, 24 окт 2016
    #12
    Ловец Солнца нравится это.
  14. VIGO

    VIGO Автор

    На форуме с:
    10 май 2015
    Сообщения:
    10.237
     
    VIGO, 24 окт 2016
    #13
  15. VIGO

    VIGO Автор

    На форуме с:
    10 май 2015
    Сообщения:
    10.237
     
    VIGO, 24 окт 2016
    #14
    Ловец Солнца нравится это.
  16. VIGO

    VIGO Автор

    На форуме с:
    10 май 2015
    Сообщения:
    10.237
     
    VIGO, 24 окт 2016
    #15
    Ловец Солнца нравится это.
  17. фельдфебель

    фельдфебель Гений

    На форуме с:
    4 июл 2014
    Сообщения:
    1.267
    Бодрит, не правда ли ?
     
    фельдфебель, 24 окт 2016
    #16
    Ловец Солнца и VIGO нравится это.
  18. Ловец Солнца

    Ловец Солнца Гений

    На форуме с:
    8 июн 2015
    Сообщения:
    723
     
    Ловец Солнца, 29 янв 2017
    #17
    РТ-79 и VIGO нравится это.
  19. lucas

    lucas Пользователь

    На форуме с:
    23 дек 2016
    Сообщения:
    13
    Рекомендую Доменико Каскарино и Лука Ломбарди.
     
    lucas, 29 янв 2017
    #18
  20. коммерсант

    коммерсант Гений

    На форуме с:
    6 сен 2013
    Сообщения:
    3.675
     
    коммерсант, 30 янв 2017
    #19
    РТ-79 и Ловец Солнца нравится это.
  21. VIGO

    VIGO Автор

    На форуме с:
    10 май 2015
    Сообщения:
    10.237
    Ну и в какую степь это релакс? )))))) Резкий громкий, да ещё вокал ))))))
     
    VIGO, 30 янв 2017
    #20
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