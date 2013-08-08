Тема в разделе 'Музыка, фото и видео', создана пользователем Алекс, 8 авг 2013.
нашел классный поратл... там есть музыка для релакса.
Советую.
http://meditation-portal.com/mp3/
Есть спец. музыка для релакса, в закладках поищу и выложу сайт. Там музыка, которую создавали спец. под положительное влияние на мозг
"времена года" Антонио Вивальди.
Вот она: http://www.yugzone.ru/brainmusic/download_mp3/ всем любителям советую, там на любой вкус по теме есть!
класс!!! Спасибо
Вот отличное радио для релакса: http://nekto.me/radio
мне лично фортепиано очень нравится.
http://101.ru/?an=port_channel_mp3&channel=24
чиллаут... ммм
а еще там есть радио "Секс" http://101.ru/?an=port_channel_mp3&channel=27, и секс тут как бы даже и нипричем, а музыка классная, вечером, то что доктор прописал
..ну это индивидуально))
Клуб «№19»
Суббота, 29 октября, 19:00
Концерт группы «Du Blin»
Дуэт «Du Blin» - ирландская музыка, сыгранная живо, ново и вне рамок традиций. Это музыка, которая одинаково будоражит, как поклонников традиционной ирландской музыки, так и человека, впервые посетившего ирландский паб.
Вход свободный.
Местоположение: Клуб «№19», Тирасполь, ул. 25 Октября, д. 104
Бодрит, не правда ли ?
Рекомендую Доменико Каскарино и Лука Ломбарди.
Ну и в какую степь это релакс? )))))) Резкий громкий, да ещё вокал ))))))
Имена участников (разделяйте запятой).