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в Крым с укр.загранником

Тема в разделе 'Украина', создана пользователем Chiral, 13 май 2015.

0/5, Голосов: 0
  1. TopicStarter Overlay
    Chiral

    Chiral Гений

    На форуме с:
    3 дек 2014
    Сообщения:
    78
    кто-нибудь в курсе с украинским загранником поехать в Крым можно - пускают?
     
    Chiral, 13 май 2015
    #1
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  3. М. Виттман

    М. Виттман Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    439
    Если Вы непризывного возраста и(или) женского рода, то почему нет? )))
    ЗЫ - предполагаю, точных данных нет)
     
    М. Виттман, 13 май 2015
    #2
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  4. Lёka

    Lёka Модератор Команда форума

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    6.039
     
    Lёka, 13 май 2015
    #3
  5. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    15.919
    http://disput-pmr.ru/threads/Про-ситуацию-на-Украине-одна-общая-тема.3131/page-322
     
    ОДОБРЯМС, 9 июн 2015
    #4
  6. Эльф

    Эльф Гений

    На форуме с:
    26 янв 2015
    Сообщения:
    191
    Крым не наш: граждане Молдовы больше не смогут свободно въезжать на полуостров с территории Украины
    Иностранцы, в том числе граждане Молдовы, теперь не смогут свободно въезжать в Крым с территории Украины. Для этого нужно будет получить спецразрешение украинской миграционной службы. Выдавать его будут на основании внушительного списка документов и только тем, у кого есть в Крыму недвижимость, родственники или могилы родственников. «Порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины» утвержден постановлением правительства и опубликован на сайте кабмина Украины на этой неделе.
    http://newsmaker.md/rus/novosti/kry...mogut-svobodno-vjezzhat-na-poluostrov-s-13983
     
    Эльф, 12 июн 2015
    #5
  7. Targitai

    Targitai Гений

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    10.162
    Самолетом через Москву ;)
     
    Targitai, 12 июн 2015
    #6
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  8. ГастЫр БайтЫр

    ГастЫр БайтЫр Гений

    На форуме с:
    19 окт 2013
    Сообщения:
    15.490
    да, но не дёшево получится ...
     
    ГастЫр БайтЫр, 12 июн 2015
    #7
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  9. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    15.919
    Пешком в Болгарию или Румынию:D
     
    ОДОБРЯМС, 12 июн 2015
    #8
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  10. Targitai

    Targitai Гений

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    10.162
    Та бес проблем. Неплохой такой тур-поход ;) И места посмотреть можно красивые по дороге... Вот только, боюсь, отпуска не хватит.
     
    Targitai, 12 июн 2015
    #9
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  11. Ловец Солнца

    Ловец Солнца Гений

    На форуме с:
    8 июн 2015
    Сообщения:
    754
    Крым - Украина?))

     
    Ловец Солнца, 27 июн 2017 в 13:55
    #10