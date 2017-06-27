в Крым с укр.загранником

Тема в разделе 'Украина', создана пользователем Chiral, 13 май 2015.
кто-нибудь в курсе с украинским загранником поехать в Крым можно - пускают?
Если Вы непризывного возраста и(или) женского рода, то почему нет? )))
ЗЫ - предполагаю, точных данных нет)
http://disput-pmr.ru/threads/Про-ситуацию-на-Украине-одна-общая-тема.3131/page-322
Крым не наш: граждане Молдовы больше не смогут свободно въезжать на полуостров с территории Украины
Иностранцы, в том числе граждане Молдовы, теперь не смогут свободно въезжать в Крым с территории Украины. Для этого нужно будет получить спецразрешение украинской миграционной службы. Выдавать его будут на основании внушительного списка документов и только тем, у кого есть в Крыму недвижимость, родственники или могилы родственников. «Порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины» утвержден постановлением правительства и опубликован на сайте кабмина Украины на этой неделе.
http://newsmaker.md/rus/novosti/kry...mogut-svobodno-vjezzhat-na-poluostrov-s-13983
Самолетом через Москву
да, но не дёшево получится ...
Пешком в Болгарию или Румынию
Та бес проблем. Неплохой такой тур-поход И места посмотреть можно красивые по дороге... Вот только, боюсь, отпуска не хватит.
Крым - Украина?))
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