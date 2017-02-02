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$ вырос - цены пересчитали, $ упал - цены упали?

Тема в разделе 'Приднестровье', создана пользователем Sonic_md, 2 фев 2017 в 10:08.

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  1. TopicStarter Overlay
    Sonic_md

    Sonic_md Гений

    Дата регистрации:
    15 мар 2014
    Сообщения:
    256
    Привет.

    Был доллар по 11,25 - были одни цены.
    Доллар поднялся до 14-14,5. Во многих местах цены пересчитали в соответствии с курсом.
    Вещь стоила 1125 рублей, стала стоить 1400-1450.

    Сейчас доллар уже по 13,2. Цены опустились?

    Кто где что замечал?
    Пока знаю, что хлеб-батон опустился на 10 копеек. Был 2р80 коп, сейчас 2р70 коп.
    10 яиц раньше в шерифе стоил до 10 рублей, сейчас около 13 вроде.
    Раньше на сайте хайтека были указаны цены в рублях и в долларах, можно было поделить и посчитать по-какому курсу они считают. Видно было, что у них цены также были по 14 рублей за 1 $. Сейчас только рубли без долларов - посчитать нельзя. Может в магазинах есть такие цены(рубли и доллары).

    Вообщем может кого тоже интересует данная тема и кто замечал, что цены поднялись, а сейчас снижаются? Пишите
     
    Last edited: 2 фев 2017 в 10:43
    Sonic_md, 2 фев 2017 в 10:08
    #1 + к цитате ответитьTag
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  2. коммерсант

    коммерсант Гений

    Дата регистрации:
    6 сен 2013
    Сообщения:
    3.461
    Яйца в цене опустятся к весне независимо от курса доллара.
    Сейчас люди ничего не покупают, потому-что встали в выжидательную позицию, когда все товары опустятся в цене до уровня доллара. А наша таможня нам еще будет преподносить сюрпризы, из-за которых цены еще не раз подскочат. И так по некоторым позициям выходит 100% пошлина от закупочной стоимости.
     
    коммерсант, 2 фев 2017 в 10:34
    #2 + к цитате ответитьTag
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  3. Сухарик

    Сухарик Гений

    Дата регистрации:
    21 авг 2013
    Сообщения:
    797
    Детское питание, подгузники - цены снизили
     
    Сухарик, 2 фев 2017 в 10:35
    #3 + к цитате ответитьTag
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  4. TopicStarter Overlay
    Sonic_md

    Sonic_md Гений

    Дата регистрации:
    15 мар 2014
    Сообщения:
    256
    Если помните цену при 14,5 и сейчас при 13,2 - просьба писать
     
    Sonic_md, 2 фев 2017 в 10:41
    #4 + к цитате ответитьTag
  5. Русский Оккупант

    Русский Оккупант Гений

    Дата регистрации:
    10 мар 2015
    Сообщения:
    380
    Цены снизятся, но не думаю, что сразу. Многие завозили товар покупая доллары по драконовским ценам. Людям надо как то отбиться от этого курса и со временем все выровняется
     
    Русский Оккупант, 2 фев 2017 в 10:50
    #5 + к цитате ответитьTag
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  6. Оптик

    Оптик Автор

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    9.480
    Тогда они рискуют сделать из магазина картинную галерею. А если срок годности ограничен , то потеряют больше.
     
    Оптик, 2 фев 2017 в 10:53
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    Warlock, VIGO, Майк Вазовски и ещё 1-му нравится это.
  7. коммерсант

    коммерсант Гений

    Дата регистрации:
    6 сен 2013
    Сообщения:
    3.461
    Ой, если бы торговля зависела от низкой цены!!! Я вас умоляю...
     
    коммерсант, 2 фев 2017 в 10:55
    #7 + к цитате ответитьTag
    Арчи_Гудвин, halk и Оптик нравится это.
  8. Оптик

    Оптик Автор

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    9.480
    Я сужу по своей работе. С момента сползания доллара , спрос ощутимо вырос.
     
    Оптик, 2 фев 2017 в 10:58
    #8 + к цитате ответитьTag
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  9. TopicStarter Overlay
    Sonic_md

    Sonic_md Гений

    Дата регистрации:
    15 мар 2014
    Сообщения:
    256
    Тут 50/50.
    А смысл им снижать? Если люди и так покупали?
    При 14 к примеру доллар покупали за 16 - люди в рублях ПМР получали 100% ЗП. И покупали вещи, хоть те и стоили дороже. Те же памперсы.
    Сейчас можно купить и за 14 доллар. Люди получают также 100% ЗП в рублях ПМР.

    Так смысл снижать торговцам цену, если люди покупали подгузники купленные по 16 р за $, то и сейчас они также будут покупать. Привыкли.

    Вообщем хз как будет
     
    Sonic_md, 2 фев 2017 в 10:59
    #9 + к цитате ответитьTag
  10. коммерсант

    коммерсант Гений

    Дата регистрации:
    6 сен 2013
    Сообщения:
    3.461
    Ну до 1 апреля может все-таки примут бюджет. К этому времени курс (такими темпами) сползет до официального. И тогда вопросов уже ни у кого не будет))
     
    коммерсант, 2 фев 2017 в 11:01
    #10 + к цитате ответитьTag
    Оптик нравится это.
  11. коммерсант

    коммерсант Гений

    Дата регистрации:
    6 сен 2013
    Сообщения:
    3.461
    Смысл снижать всегда есть. Потому-что в долларовом эквиваленте прибыль не снизится. Жадных обходите стороной и все дела...
     
    коммерсант, 2 фев 2017 в 11:03
    #11 + к цитате ответитьTag
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  12. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    14.410
    Ну вы и оптимист, однако!
    Я не против сползания и ниже, но "меня терзают смутные сомнения!".
     
    ОДОБРЯМС, 2 фев 2017 в 11:06
    #12 + к цитате ответитьTag
  13. коммерсант

    коммерсант Гений

    Дата регистрации:
    6 сен 2013
    Сообщения:
    3.461
    Ну так моего оптимизма ровно до принятия бюджета)) А там... как бюджет ляжет...
     
    коммерсант, 2 фев 2017 в 11:07
    #13 + к цитате ответитьTag
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  14. Русский Оккупант

    Русский Оккупант Гений

    Дата регистрации:
    10 мар 2015
    Сообщения:
    380
    А смысл ставить заоблачные цены?
    Смысл всегда в том, что нужны продажи, отсюда прибыль, и смысл держать цены на высоком уровне нет никакого. Если доллар будет идти вниз, то и цены со временем опустятся. Не все сразу, и как сказал @коммерсант , обходите жадин стороной.
     
    Русский Оккупант, 2 фев 2017 в 11:40
    #14 + к цитате ответитьTag
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  15. TopicStarter Overlay
    Sonic_md

    Sonic_md Гений

    Дата регистрации:
    15 мар 2014
    Сообщения:
    256
    Ситауция.

    Я коммерс. Покупал доллары по 16.
    Продавал подгузники по 300 рублей. Люди покупали. Имел прибыль 80 рублей (80/16=5$)

    Теперь покупаю доллары по 14.
    Подгузники также продаю по 300 рублей. Люди покупают, т.к. в рублях ПМР получают деньги те же.
    Имею прибыль те же 80 рублей (80/14=5,7$). Все равно больше, чем было прибыль :))

    Другой вопрос если другие коммерсы будут продавать памперсы по 280, то я ничего не продам :), а мне нужны продажи.
    (люди не захотят покупать у жадины :)
    Вообщем жадины тоже будут снижать цены наверняка.
     
    Sonic_md, 2 фев 2017 в 11:50
    #15 + к цитате ответитьTag
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  16. Русский Оккупант

    Русский Оккупант Гений

    Дата регистрации:
    10 мар 2015
    Сообщения:
    380
    Помимо Вас, на рынке еще 100 человек, это Вы так думаете, что легко держать цену и что все будут покупать у одного.
     
    Русский Оккупант, 2 фев 2017 в 11:55
    #16 + к цитате ответитьTag
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  17. Сухарик

    Сухарик Гений

    Дата регистрации:
    21 авг 2013
    Сообщения:
    797
    Не вникал в подробности)) Жена покупала и сказала об этом. На памперсы снизили примерно на 5-10 %
     
    Сухарик, 2 фев 2017 в 12:23
    #17 + к цитате ответитьTag
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  18. KlioLink

    KlioLink Гений

    Дата регистрации:
    16 апр 2016
    Сообщения:
    321
    Я сравнила цены в Хайтеке. Месяц назад покупала у них кухонную мелочёвку и интересовалась ценой на мультиварку.
    Так вот сейчас цену на мелочёвку снизили, а на мультиварку нет.
     
    KlioLink, 2 фев 2017 в 12:28
    #18 + к цитате ответитьTag
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  19. Olga69

    Olga69 Гений

    Дата регистрации:
    30 июн 2016
    Сообщения:
    1.297
    Барыги еще те:D
     
    Olga69, 2 фев 2017 в 12:31
    #19 + к цитате ответитьTag
    Оптик, Незнакомка, Warlock и 2 другим нравится это.
  20. KlioLink

    KlioLink Гений

    Дата регистрации:
    16 апр 2016
    Сообщения:
    321
    @Olga69
    Поначалу, когда они только начали раскручиваться, цены у них были очень даже вполне.
    А сейчас они в нашем регионе монополисты. Потому что , я сужу по кухонной технике, никто не привозит такого разнообразия и новинок.
    А монополисты всегда в определённый момент начинают борзеть.
     
    KlioLink, 2 фев 2017 в 12:38
    #20 + к цитате ответитьTag
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