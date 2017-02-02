$ вырос - цены пересчитали, $ упал - цены упали?

Ситауция.Я коммерс. Покупал доллары по 16.Продавал подгузники по 300 рублей. Люди покупали. Имел прибыль 80 рублей (80/16=5$)Теперь покупаю доллары по 14.Подгузники также продаю по 300 рублей. Люди покупают, т.к. в рублях ПМР получают деньги те же.Имею прибыль те же 80 рублей (80/14=5,7$). Все равно больше, чем было прибыль