$ вырос - цены пересчитали, $ упал - цены упали?

Привет. Был доллар по 11,25 - были одни цены. Доллар поднялся до 14-14,5. Во многих местах цены пересчитали в соответствии с курсом. Вещь стоила 1125 рублей, стала стоить 1400-1450. Сейчас доллар уже по 13,2. Цены опустились? Кто где что замечал? Пока знаю, что хлеб-батон опустился на 10 копеек. Был 2р80 коп, сейчас 2р70 коп. 10 яиц раньше в шерифе стоил до 10 рублей, сейчас около 13 вроде. Раньше на сайте хайтека были указаны цены в рублях и в долларах, можно было поделить и посчитать по-какому курсу они считают. Видно было, что у них цены также были по 14 рублей за 1 $. Сейчас только рубли без долларов - посчитать нельзя. Может в магазинах есть такие цены(рубли и доллары). Вообщем может кого тоже интересует данная тема и кто замечал, что цены поднялись, а сейчас снижаются? Пишите