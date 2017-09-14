Яценюк воевал за независимость ПМР в 1992 году

Российское следствие в рамках дела против экс-премьер-министра Арсения Яценюка, обвиняемого Москвой в участии в Первой чеченской войне на стороне чеченских сепаратистов, привело доказательства его участия в приднестровском конфликте 25 лет назад. С целью всестороннего и объективного расследования чеченского дела Яценюка российские следователи нашли фотографию членов УНА-УНСО 1992 года в Приднестровье. На ней росэксперты смогли идентифицировать Яценюка. На одной из страниц материалов портрет Яценюка сопоставляется с фото неизвестного человека в очках - бойца УНА-УНСО. В выводах эксперта отмечается, что на снимках "вероятно, изображено одно и то же лицо".