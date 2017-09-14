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Яценюк воевал за независимость ПМР в 1992 году

Тема в разделе 'Украина', создана пользователем ruslan_40, 14 сен 2017 в 11:54.

0/5, Голосов: 0
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    ruslan_40

    ruslan_40 Гений

    На форуме с:
    10 мар 2017
    Сообщения:
    627
    Российское следствие в рамках дела против экс-премьер-министра Арсения Яценюка, обвиняемого Москвой в участии в Первой чеченской войне на стороне чеченских сепаратистов, привело доказательства его участия в приднестровском конфликте 25 лет назад. С целью всестороннего и объективного расследования чеченского дела Яценюка российские следователи нашли фотографию членов УНА-УНСО 1992 года в Приднестровье. На ней росэксперты смогли идентифицировать Яценюка.

    На одной из страниц материалов портрет Яценюка сопоставляется с фото неизвестного человека в очках - бойца УНА-УНСО. В выводах эксперта отмечается, что на снимках "вероятно, изображено одно и то же лицо".

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    ruslan_40, 14 сен 2017 в 11:54
    #1
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  3. slavakvs

    slavakvs Гений

    На форуме с:
    1 июл 2016
    Сообщения:
    320
    Так ЯЙцеНюх Сепаратор? Майданутым надо сообщить, вот радости у них будет.
     
    slavakvs, 14 сен 2017 в 12:15
    #2
  4. TopicStarter Overlay
    ruslan_40

    ruslan_40 Гений

    На форуме с:
    10 мар 2017
    Сообщения:
    627
    в 15 лет
     
    ruslan_40, 14 сен 2017 в 12:33
    #3
  5. елисей

    елисей Гений

    На форуме с:
    30 авг 2015
    Сообщения:
    557
    Не-е, не 15, а полных 18 лет.
     
    елисей, 14 сен 2017 в 12:38
    #4