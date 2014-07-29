Яндекс деньги, вопрос...

Тема в разделе 'Приднестровье', создана пользователем Серж1, 29 июл 2014.
Их у нас как-то можно обналичить?
никто не знает? срочно надо...
Можно. Но в виду последних событий на мировой политической арене - сначала нужно идентифицировать счет. Я это делал в АПБ (приходил с паспортом и номером счета).
НАСТОЯТЕЛЬНАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ:
Не указывйте почту, на которую зарегистрирован ЯД. Мой пытались взлопать в день после идентификации ... совпадение ли - хз, хорошо, что стояла защита через телефон.
А дальше выводом через перевод
Но вывод через перевод не мгновенный, обычно в течении рабочего дня, но бывает затягивают.
вот в АПБ мне сказали открыть международную карту. Только так. Но она стоит денег и оформляется чуть ли не 2-3 недели.
Как раз проблема в том что контакт не работает.
А счет идентифицирован? (в яндекс кошельке должна галка стоять)
Если нет, то быстро не получится
да уже пофигу быстро или нет лишь бы гроши снять. Маленькая сумма но не хочется шоб зависла... Счет не идентифицирован, а что толку Контакт не работает.
если счет не идентифицирован, то перевести деньги на другой счет нельзя. А так можно было бы перевести кому-то у кого есть ЯндексКарта и обналить в банкомате Сбербанка (правда у них налог сейчас безбожный - 5%, но не меньше 100р РФ).
ок спасибо за подсказки. так индентифицировать можно в АПБ?
сам спросил сам ответил. нельзя короче.
Почему не работает? В Сбербанке не работает, в Эксимбанке - работает, правда выдают в наших рублях. На прошлой неделе получал через Контакт. Кроме того, Контакт работает в Молдове, но там один нюанс - надо иметь молдавское удостоверение личности.
Кстати, да Серж, уточните в Эксиме, они, возможно, в валюте не выдают просто.
Насколько я знаю с марта нельзя. Но можно с помощью заявления https://money.yandex.ru/doc.xml?id=523000
Но есть проблема: заверить данные необходимо у нотариуса, думаю Вам как юристу будет проще.
Если Вы гражданин РФ или Украины есть другой движ: https://money.yandex.ru/identification/equifax/
Но не знаю подходит ли для людей без внутренника
Да! В наших - пожалуйста!
Если без идентификации в ЯД, то:
1.Вывести через человека (оплатить игру, мобильный и т.д.).
2. Обменять на WebMoney через "менялкиных" (не совсем выгодно), и уже вывести на АПБ.
Других способов не припомню...
И да, есть 1 момент, по новому закону для "электронных валют" ЯД может запросить паспортные данные, для проведения каких-либо операций.
Серж1, о какой сумме идет речь? Можно в ЛС написать...
Если счет не идентифицирован, то он её (сумму) и на другой кошель перевести не сможет.
BETEROCK, на мой счет сможет...
нет.
Уже пробовали с анонимного на идентифицированный - операция невозможна.
Каринка выше есть: переводы невозможны
я уже идентифицировал счет.
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