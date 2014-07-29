Яндекс деньги, вопрос...

Можно. Но в виду последних событий на мировой политической арене - сначала нужно идентифицировать счет. Я это делал в АПБ (приходил с паспортом и номером счета).

НАСТОЯТЕЛЬНАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ:

Не указывйте почту, на которую зарегистрирован ЯД. Мой пытались взлопать в день после идентификации ... совпадение ли - хз, хорошо, что стояла защита через телефон.



А дальше выводом через перевод

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