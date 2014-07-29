  1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie. Узнать больше.

Яндекс деньги, вопрос...

Тема в разделе 'Приднестровье', создана пользователем Серж1, 29 июл 2014.

5/5, 1 голос
Страница 1 из 10
  1. TopicStarter Overlay
    Серж1

    Серж1 Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    4.806
    Их у нас как-то можно обналичить?
     
    Серж1, 29 июл 2014
    #1
    Lёka нравится это.
  2. Реклама

    Реклама

     


  3. TopicStarter Overlay
    Серж1

    Серж1 Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    4.806
    никто не знает? срочно надо...
     
    Серж1, 29 июл 2014
    #2
    Lёka нравится это.
  4. BETEROCK

    BETEROCK Автор

    На форуме с:
    10 янв 2014
    Сообщения:
    2.038
    Можно. Но в виду последних событий на мировой политической арене - сначала нужно идентифицировать счет. Я это делал в АПБ (приходил с паспортом и номером счета).
    НАСТОЯТЕЛЬНАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ:
    Не указывйте почту, на которую зарегистрирован ЯД. Мой пытались взлопать в день после идентификации ... совпадение ли - хз, хорошо, что стояла защита через телефон.

    А дальше выводом через перевод
     
    BETEROCK, 29 июл 2014
    #3
    Lёka нравится это.
  5. BETEROCK

    BETEROCK Автор

    На форуме с:
    10 янв 2014
    Сообщения:
    2.038
    [​IMG]

    Но вывод через перевод не мгновенный, обычно в течении рабочего дня, но бывает затягивают.
     
    BETEROCK, 29 июл 2014
    #4
    Lёka нравится это.
  6. TopicStarter Overlay
    Серж1

    Серж1 Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    4.806
    вот в АПБ мне сказали открыть международную карту. Только так. Но она стоит денег и оформляется чуть ли не 2-3 недели.
     
    Серж1, 29 июл 2014
    #5
    Lёka нравится это.
  7. TopicStarter Overlay
    Серж1

    Серж1 Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    4.806
    Как раз проблема в том что контакт не работает.
     
    Серж1, 29 июл 2014
    #6
    Lёka нравится это.
  8. BETEROCK

    BETEROCK Автор

    На форуме с:
    10 янв 2014
    Сообщения:
    2.038
    А счет идентифицирован? (в яндекс кошельке должна галка стоять)

    [​IMG]
    Если нет, то быстро не получится
     
    BETEROCK, 29 июл 2014
    #7
    Lёka нравится это.
  9. TopicStarter Overlay
    Серж1

    Серж1 Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    4.806
    да уже пофигу быстро или нет лишь бы гроши снять. Маленькая сумма но не хочется шоб зависла... Счет не идентифицирован, а что толку Контакт не работает.
     
    Серж1, 29 июл 2014
    #8
    Lёka нравится это.
  10. BETEROCK

    BETEROCK Автор

    На форуме с:
    10 янв 2014
    Сообщения:
    2.038
    если счет не идентифицирован, то перевести деньги на другой счет нельзя. А так можно было бы перевести кому-то у кого есть ЯндексКарта и обналить в банкомате Сбербанка (правда у них налог сейчас безбожный - 5%, но не меньше 100р РФ).
     
    BETEROCK, 29 июл 2014
    #9
    Lёka нравится это.
  11. TopicStarter Overlay
    Серж1

    Серж1 Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    4.806
    ок спасибо за подсказки. так индентифицировать можно в АПБ?
     
    Серж1, 29 июл 2014
    #10
    Lёka нравится это.
  12. TopicStarter Overlay
    Серж1

    Серж1 Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    4.806
    сам спросил сам ответил. нельзя короче.
     
    Серж1, 29 июл 2014
    #11
    Lёka нравится это.
  13. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    17.712
    Почему не работает? В Сбербанке не работает, в Эксимбанке - работает, правда выдают в наших рублях. На прошлой неделе получал через Контакт. Кроме того, Контакт работает в Молдове, но там один нюанс - надо иметь молдавское удостоверение личности.
     
    ОДОБРЯМС, 29 июл 2014
    #12
    Lёka и Серж1 нравится это.
  14. BETEROCK

    BETEROCK Автор

    На форуме с:
    10 янв 2014
    Сообщения:
    2.038
    Кстати, да Серж, уточните в Эксиме, они, возможно, в валюте не выдают просто.

    Насколько я знаю с марта нельзя. Но можно с помощью заявления https://money.yandex.ru/doc.xml?id=523000
    Но есть проблема: заверить данные необходимо у нотариуса, думаю Вам как юристу будет проще.
    Если Вы гражданин РФ или Украины есть другой движ: https://money.yandex.ru/identification/equifax/
    Но не знаю подходит ли для людей без внутренника
     
    BETEROCK, 29 июл 2014
    #13
    Lёka и Серж1 нравится это.
  15. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    17.712
    Да! В наших - пожалуйста!
     
    ОДОБРЯМС, 29 июл 2014
    #14
    Lёka и Серж1 нравится это.
  16. ToSm

    ToSm Гений

    На форуме с:
    13 мар 2014
    Сообщения:
    20
    Если без идентификации в ЯД, то:
    1.Вывести через человека (оплатить игру, мобильный и т.д.).
    2. Обменять на WebMoney через "менялкиных" (не совсем выгодно), и уже вывести на АПБ.
    Других способов не припомню...
    И да, есть 1 момент, по новому закону для "электронных валют" ЯД может запросить паспортные данные, для проведения каких-либо операций.
     
    ToSm, 29 июл 2014
    #15
    Lёka нравится это.
  17. LoraDi

    LoraDi Гений

    На форуме с:
    10 ноя 2013
    Сообщения:
    111
    Серж1, о какой сумме идет речь? Можно в ЛС написать...
     
    LoraDi, 29 июл 2014
    #16
    Lёka нравится это.
  18. BETEROCK

    BETEROCK Автор

    На форуме с:
    10 янв 2014
    Сообщения:
    2.038
    Если счет не идентифицирован, то он её (сумму) и на другой кошель перевести не сможет.
     
    BETEROCK, 29 июл 2014
    #17
    Lёka нравится это.
  19. LoraDi

    LoraDi Гений

    На форуме с:
    10 ноя 2013
    Сообщения:
    111
    BETEROCK, на мой счет сможет...
     
    LoraDi, 30 июл 2014
    #18
    Lёka нравится это.
  20. BETEROCK

    BETEROCK Автор

    На форуме с:
    10 янв 2014
    Сообщения:
    2.038
    нет.
    Уже пробовали с анонимного на идентифицированный - операция невозможна.

    Каринка выше есть: переводы невозможны
     
    BETEROCK, 30 июл 2014
    #19
    Lёka нравится это.
  21. TopicStarter Overlay
    Серж1

    Серж1 Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    4.806
    я уже идентифицировал счет.
     
    Серж1, 30 июл 2014
    #20
    Lёka нравится это.
Страница 1 из 10