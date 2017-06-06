Это беззаконие или как это можно иначе назвать?

С одной из наших форумчанок случилось ДТП (кто в курсе из лички или догадался просьба не указывать кто это). Человека отлично знаю лично, но т.к. у человека не осталось веры в правосудие + проблемы со здоровьем после ДТП, то историю напишу я и постараюсь максимально передать всё произошедшее. 20 апреля 2017 года в непогоду, когда выпал снег, наша форумчанка попала в ДТП, ей на встречку вылетел автомобиль. Немного подробнее в видео: Пострадавшая после ДТП 3 (три) раза просила вызвать ей скорую помощь у сотрудника ГАИ, потом приехавшие регулировщики просили его вызвать скорую, в итоге ДТП случилось в 11:05, а скорая помощь приехала в 11:55 (скорая выехала сразу, ехать на место 5 минут) т.е. сотрудник ГАИ затянул вызов скорой помощи на 45 минут!!! А в палату пострадавшая попала около 15:00. Хорошо что всё обошлось, но так можно было и умереть от внутренного кровоизлияния. Её увезли на скорой и диагноз - подкапсульный разрыв селезёнки. Врачи хотели удалять селезёнку, но она попросила подождать, т.к. был шанс что разрыв затянется. Спустя время рана начала затягиваться и от удаления отказались. После ДТП сотрудник ГАИ забрал флэш-накопитель и видеорегистратор, чтобы посмотреть сам момент ДТП. После чего через некоторое время (около 10 часов) вернул со словами: извините, мол к сожалению записи нет… И без записи с видеорегистратора виновника аварии признали, но только за административное правонарушение, т.к. признаны только легкие телесные повреждения. Сам виновник в первые дни выходил на контакт с пострадавшей и обещал что всё выплатит и поможет с лечением. Что же происходило дальше? А дальше самое интересное и печальное… 1. Виновник на следующую встречу уже пришёл с бывшим сотрудником МВД, сам виновник по слухам из мест лишения свободы. Что видимо должно было оказать психологическое воздействие на пострадавшую. А в последующем совсем пропал и перестал интересоваться здоровьем пострадавшей, на звонки и смс перестал отвечать. 2. Флэш-накопитель с видеорегистратора отдали профессионалу после сотрудника ГАИ, для попытки восстановить данные. Из закоулков памяти смогли восстановить малую часть, где крутится сотрудник ГАИ в своём авто, а запись аварии ровно за минуту до аварии профессионально удалена с последующей записью поверх информации, что не представило возможным восстановить запись аварии. Виновник конечно итак признан виноватым, но видимо какую-то цель преследовали при стирании записи. Возможно силу удара или поведение на дороге виновника или лицо того кто был за рулём. Т.к. в машине виновника было 3 человека, а от удара пострадавшая «потеряла сознание», то возможно они «поменяли» водителя 3. Чтобы перевести дело в «легкие телесные» нужно было уложиться в 21-ный срок лечения. Что собственно врач и сделал, правда выписка на 22-тый день он сделал УЗИ за 30 секунд чисто для формальности и сказал что всё хорошо и выписал пострадавшую. На самом деле УЗИ переделывали в другом месте и рана не затянулась до размеров, чтобы человека можно было выписать. На лицо факт что человека решили быстренько выписать с больницы 4. Дознаватель по делу особо и не интересовался делом, ни разу даже не заехал к пострадавшей 5. У пострадавшей были проблемы с позвоночником, но теперь при МРТ обнаружилась межпозвоночная грыжа, по словам врача, которая могла возникнуть именно вследствии ДТП 6. Экспертизы авто виновника не было, а резина у него «лысая» 7. Виновник ссылаясь на работу (по протоколу он безработный) пытался не явиться на экспертизу 8. Виновник видимо договорившись (это предположение) почувствовав свою безнаказанность начал крутить всю ситуацию по-своему, что пострадавшая мол вообще ехала и по телефону общалась (экспертиза это не подтвердила) и что мол это вообще она в него въехала… В общем после всего наглым образом ещё пытался свалить всё на пострадавшую В сухом итоге: пострадавшая до сих пор обращается к врачам и лечится, плохо себя чувствует из-за возникших проблем с позвоночником, а также её рана (подкапсульный разрыв селезенки) не особо то уменьшился в размерах. По дому из-за проблем со здоровьем также тяжело передвигаться. Виновник на связь не выходит. В переводе дела из админнарушения в уголовное по причине причинения травм средней степени тяжести – отказы. Т.к. выписали её специально раньше по сути некачественно сделав УЗИ (что наводит на мысли специально), то дело переводят только в легкие телесные. У ПОСТРАДАВШЕЙ ТРОЕ ДЕТОК И МЛАДШЕНЬКАЯ В СВОЁ ПЕРВОЕ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ МОГЛА ОСТАТЬСЯ БЕЗ МАМЫ ИЗ-ЗА ПОДОБНОГО ПРОИЗВОЛА И НЕОКАЗАНИЯ СВОЕВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ. Хотелось бы узнать кто у нас в Республике может побороть этот произвол, безнаказанность и беспредел и решить всё по закону, а не по связям или кто больше заплатил!!! Spoiler: ФОТО ДОКУМЕНТОВ Все данные пострадавшей есть у редакции СМИ "Диспут"