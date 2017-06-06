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Это беззаконие или как это можно иначе назвать?

Тема в разделе 'Общество и право', создана пользователем Admin, 6 июн 2017.

5/5, Голосов: 3
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    Admin

    Admin Администратор Команда форума

    На форуме с:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    7.599
    С одной из наших форумчанок случилось ДТП (кто в курсе из лички или догадался просьба не указывать кто это). Человека отлично знаю лично, но т.к. у человека не осталось веры в правосудие + проблемы со здоровьем после ДТП, то историю напишу я и постараюсь максимально передать всё произошедшее.

    20 апреля 2017 года в непогоду, когда выпал снег, наша форумчанка попала в ДТП, ей на встречку вылетел автомобиль.

    Немного подробнее в видео:



    Пострадавшая после ДТП 3 (три) раза просила вызвать ей скорую помощь у сотрудника ГАИ, потом приехавшие регулировщики просили его вызвать скорую, в итоге ДТП случилось в 11:05, а скорая помощь приехала в 11:55 (скорая выехала сразу, ехать на место 5 минут) т.е. сотрудник ГАИ затянул вызов скорой помощи на 45 минут!!! А в палату пострадавшая попала около 15:00. Хорошо что всё обошлось, но так можно было и умереть от внутренного кровоизлияния.

    Её увезли на скорой и диагноз - подкапсульный разрыв селезёнки. Врачи хотели удалять селезёнку, но она попросила подождать, т.к. был шанс что разрыв затянется. Спустя время рана начала затягиваться и от удаления отказались.

    После ДТП сотрудник ГАИ забрал флэш-накопитель и видеорегистратор, чтобы посмотреть сам момент ДТП. После чего через некоторое время (около 10 часов) вернул со словами: извините, мол к сожалению записи нет…

    И без записи с видеорегистратора виновника аварии признали, но только за административное правонарушение, т.к. признаны только легкие телесные повреждения.

    Сам виновник в первые дни выходил на контакт с пострадавшей и обещал что всё выплатит и поможет с лечением.


    Что же происходило дальше? А дальше самое интересное и печальное…

    1. Виновник на следующую встречу уже пришёл с бывшим сотрудником МВД, сам виновник по слухам из мест лишения свободы. Что видимо должно было оказать психологическое воздействие на пострадавшую. А в последующем совсем пропал и перестал интересоваться здоровьем пострадавшей, на звонки и смс перестал отвечать.

    2. Флэш-накопитель с видеорегистратора отдали профессионалу после сотрудника ГАИ, для попытки восстановить данные. Из закоулков памяти смогли восстановить малую часть, где крутится сотрудник ГАИ в своём авто, а запись аварии ровно за минуту до аварии профессионально удалена с последующей записью поверх информации, что не представило возможным восстановить запись аварии. Виновник конечно итак признан виноватым, но видимо какую-то цель преследовали при стирании записи. Возможно силу удара или поведение на дороге виновника или лицо того кто был за рулём. Т.к. в машине виновника было 3 человека, а от удара пострадавшая «потеряла сознание», то возможно они «поменяли» водителя

    3. Чтобы перевести дело в «легкие телесные» нужно было уложиться в 21-ный срок лечения. Что собственно врач и сделал, правда выписка на 22-тый день он сделал УЗИ за 30 секунд чисто для формальности и сказал что всё хорошо и выписал пострадавшую. На самом деле УЗИ переделывали в другом месте и рана не затянулась до размеров, чтобы человека можно было выписать. На лицо факт что человека решили быстренько выписать с больницы

    4. Дознаватель по делу особо и не интересовался делом, ни разу даже не заехал к пострадавшей

    5. У пострадавшей были проблемы с позвоночником, но теперь при МРТ обнаружилась межпозвоночная грыжа, по словам врача, которая могла возникнуть именно вследствии ДТП

    6. Экспертизы авто виновника не было, а резина у него «лысая»

    7. Виновник ссылаясь на работу (по протоколу он безработный) пытался не явиться на экспертизу

    8. Виновник видимо договорившись (это предположение) почувствовав свою безнаказанность начал крутить всю ситуацию по-своему, что пострадавшая мол вообще ехала и по телефону общалась (экспертиза это не подтвердила) и что мол это вообще она в него въехала… В общем после всего наглым образом ещё пытался свалить всё на пострадавшую

    В сухом итоге: пострадавшая до сих пор обращается к врачам и лечится, плохо себя чувствует из-за возникших проблем с позвоночником, а также её рана (подкапсульный разрыв селезенки) не особо то уменьшился в размерах. По дому из-за проблем со здоровьем также тяжело передвигаться. Виновник на связь не выходит. В переводе дела из админнарушения в уголовное по причине причинения травм средней степени тяжести – отказы. Т.к. выписали её специально раньше по сути некачественно сделав УЗИ (что наводит на мысли специально), то дело переводят только в легкие телесные.


    У ПОСТРАДАВШЕЙ ТРОЕ ДЕТОК И МЛАДШЕНЬКАЯ В СВОЁ ПЕРВОЕ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ МОГЛА ОСТАТЬСЯ БЕЗ МАМЫ ИЗ-ЗА ПОДОБНОГО ПРОИЗВОЛА И НЕОКАЗАНИЯ СВОЕВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ.


    Хотелось бы узнать кто у нас в Республике может побороть этот произвол, безнаказанность и беспредел и решить всё по закону, а не по связям или кто больше заплатил!!!

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    Все данные пострадавшей есть у редакции СМИ "Диспут"
     
    Admin, 6 июн 2017
    #1
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  3. Санек

    Санек Гений

    На форуме с:
    19 мар 2015
    Сообщения:
    2.705
    как вариант нужно найти свидетелей ДТП, ну а потом хорошего адвоката
     
    Санек, 6 июн 2017
    #2
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  4. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    15.713
    Нужен адвокат. Хороший. Без него ничего не получится. Надо обжаловать постановление об отказе, провести повторную медицинскую экспертизу.
    И торопиться. Сроки поджимают.
    Изымать и осматривать вещественные доказательства следует в присутствии понятых! С составлением документа.
     
    ОДОБРЯМС, 6 июн 2017
    #3
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  5. Санек

    Санек Гений

    На форуме с:
    19 мар 2015
    Сообщения:
    2.705
    Санек, 6 июн 2017
    #4
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  6. Targitai

    Targitai Гений

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    10.065
    Вроде в прокуратуру жаловаться нужно? По крайней мере раньше туда нужно было. И, как мне знакомый говорил - очень они любили такие дела. Ну, не именно об авариях, а когда очевидно, что милиция налажала.
     
    Targitai, 6 июн 2017
    #5
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  7. Seos

    Seos Гений

    На форуме с:
    24 мар 2016
    Сообщения:
    546
    Одновременно с прокуратурой не помешает обращение и в УСБ - написать жалобу на имя министра МВД, может что то и даст. свидетели есть? они не помешают в таком случае
     
    Seos, 6 июн 2017
    #6
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  8. Olga69

    Olga69 Гений

    На форуме с:
    30 июн 2016
    Сообщения:
    2.686
    Кстати говорят, что Мова "лютует", так что шанс есть
     
    Olga69, 6 июн 2017
    #7
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  9. Сухарик

    Сухарик Гений

    На форуме с:
    21 авг 2013
    Сообщения:
    815
    Что даст потерпевшей пересмотр дела? Ровным счетом - ничего. Сейчас: обращение в суд о взыскании морального, материального (в случае повреждения авто) ущерба и ущерба, причиненного здоровью потерпевшей. При этом обязательно необходимо доказать весь размер ущерба, причиненного здоровью: чеки на лекарства, обследование и врачей.
    Идти по пути обжалования: долгое и бесперспективное дело. Да, можно обратиться в прокуратуру, которая в рамках надзора проверит в первую очередь то, как была определена степень причиненного вреда здоровью.
     
    Сухарик, 6 июн 2017
    #8
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  10. Майк Вазовски

    Майк Вазовски Гений

    На форуме с:
    10 июл 2014
    Сообщения:
    1.127
    Хорошо, что жива осталась, скорейшего выздоровления!
    Вариант - получить справку, что еще требуется лечение, процедуры для восстановления всех функций, в какую сумму это обойдется. Ну и подавать в суд на возмещение морального и материального ущерба.
     
    Майк Вазовски, 6 июн 2017
    #9
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  11. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    15.713
    Да, лучше всего ничего не делать! Размер причинения ущерба здоровью...а какой он, если по бумагам легкие телесные?
    Получите ФИГНЮ за каждый день в стационаре! моральный вред...а какие такие страдания при легких телесных?
    Кроме того, все равно нужен адвокат, ему решать как действовать.
     
    ОДОБРЯМС, 6 июн 2017
    #10
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  12. Сухарик

    Сухарик Гений

    На форуме с:
    21 авг 2013
    Сообщения:
    815
    Была бы перспектива - стоило бы. НО все сделано на бумагах "четко". И прикопаться будет очень сложно. Поэтому потерпевшей надо принять решение: пойти долгим путем не понятно на что надеясь или выбрать более легкий пусть, но в любом случае с определенным результатом. Более того необходимо взвестть расходы, которые она потратит на оба пути
     
    Сухарик, 6 июн 2017
    #11
  13. Jedinike

    Jedinike Гений

    На форуме с:
    20 окт 2013
    Сообщения:
    5.074
    Я искренне желаю наказать тварь, а пострадавшему восстановиться.
    Но именно из-за такого мусорского произвола и врачебного безразличия у нас такие люди.

    Знакомая работает в гос конторе по тестированию мед препаратов, очень часто приходит полный аут в виде стекла и волос в ампулах и только с её боем это все гавно списывают.
    О чём ещё тут говорить? Недавно был препарат для онкобольных, его направильно храниили, он выпал в осадок, так сказали типа "и че? ну вколем, ну умрут, напишем от рака".

    ЗЫ. По этой причине у меня резко-негативное отношение с ГАИ, ибо сделать могут что угодно. У меня бате в 90х при остановке подкинули ствол с трупами на нём и батя 2 года отмотал в СИЗО и только деньги вытащили его от туда.
     
    Last edited: 6 июн 2017
    Jedinike, 6 июн 2017
    #12
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  14. Olga69

    Olga69 Гений

    На форуме с:
    30 июн 2016
    Сообщения:
    2.686
    В любом случае необходимо грамотное юридическое сопровождение
     
    Olga69, 6 июн 2017
    #13
    Майк Вазовски, Lёka и ОДОБРЯМС нравится это.
  15. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    15.713
    Вы знакомы с материалами дела? Я - нет. Постановление "четко" написать может и дурак (возьмет у умного и перепишет). Кроме того неясен факт изъятия регистратора и его дальнейшая судьба? Только один этот факт заставляет усомниться в "четкости"!
     
    ОДОБРЯМС, 6 июн 2017
    #14
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  16. Сухарик

    Сухарик Гений

    На форуме с:
    21 авг 2013
    Сообщения:
    815
    Кто-либо оспаривает вину водителя, совершившего ДТП? Нет. Вина признана и доказана, более того его уже привлекли к административной ответственности за это. Если потерпевшая желает привлечения его к уголовной ответственности (ну заплатит он штраф больше), то надо проводить повторную мед. экспертизу и выяснять степень причиненного ей вреда. Только по этому пути можно переквалифицировать его деяние. А на что это повлияет??? Ей лучше станет?? или больше ущерба взыщет с него??? нет
     
    Сухарик, 6 июн 2017
    #15
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  17. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    15.713
    Вы знаете, если кому-то нравится, когда о него вытирают ноги - это личное дело каждого. Можно даже благодарственное письмо майору написать...с приложением букета цветов и бутылки отличного коньяка.
     
    ОДОБРЯМС, 6 июн 2017
    #16
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  18. Фломастер

    Фломастер Гений

    На форуме с:
    6 апр 2015
    Сообщения:
    1.573
    Я так думаю, что после такого отношения к ней - Да, ей станет лучше. Как не крути, а все таки справедливость, что-то значит...
     
    Фломастер, 6 июн 2017
    #17
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  19. Сухарик

    Сухарик Гений

    На форуме с:
    21 авг 2013
    Сообщения:
    815
    Попросили помочь советом - люди пишут. Но совет должен быть дельным и логичным, а не "тыканием непонятно во что".
     
    Сухарик, 6 июн 2017
    #18
  20. Сухарик

    Сухарик Гений

    На форуме с:
    21 авг 2013
    Сообщения:
    815
    Справедливость? Довольно размытое понятие в нынешнее время. Для меня справедливость в данной ситуации - это полное возмещение материальных затрат по лечению потерпевшей, как в период стационара, так и после, возмещение материального ущерба, причиненного имуществу и морального ущерба. Вот это справедливость. А в отношении наказания, как мера справедливости, так виновный уже понес его.
     
    Сухарик, 6 июн 2017
    #19
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  21. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    15.713
    Т.е. только ваши советы "дельные и логичные"!?
    Скромнее надо быть...корона свалится.
     
    ОДОБРЯМС, 6 июн 2017
    #20
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