Это беззаконие или как это можно иначе назвать?

Кто-либо оспаривает вину водителя, совершившего ДТП? Нет. Вина признана и доказана, более того его уже привлекли к административной ответственности за это. Если потерпевшая желает привлечения его к уголовной ответственности (ну заплатит он штраф больше), то надо проводить повторную мед. экспертизу и выяснять степень причиненного ей вреда. Только по этому пути можно переквалифицировать его деяние. А на что это повлияет??? Ей лучше станет?? или больше ущерба взыщет с него??? нет

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