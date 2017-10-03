Эксперты прогнозируют перегруппировку в "путинском политбюро" после выборов-2018

Политологи назвали чиновников и бизнесменов, которые, по их мнению, имеют высокие шансы остаться в составе так называемого Политбюро 2.0 после выборов президента в марте 2018 года. Наиболее устойчивые позиции у премьер-министра Дмитрия Медведева, говорится в новом докладекоммуникационного холдинга "Минченко консалтинг". Вместе с тем позиции главы "Роснефти" Игоря Сечина, спикера Госдумы Вячеслава Володина и бизнесмена Аркадия Ротенберга в ближнем круге президента могут ослабнуть, считают эксперты. По мнению авторов доклада, Медведев после мая 2018 года имеет не менее трех опций своего трудоустройства: сохранение должности премьера, переход в "Газпром" и перехват у Игоря Сечина позиции "главного энергетика", а также назначение на пост председателя Верховного суда. Достаточно уверенно себя может чувствовать министр обороны Сергей Шойгу. Шансы на создание под его эгидой нового суперминистерства (Минобороны + МЧС) и на сохранение и даже расширение региональной квоты, по мнению политологов, выглядят серьезными. Еще один член "Политбюро 2.0", глава "Ростеха" Сергей Чемезов, наращивает свое влияние "наиболее динамично" из всех представителей ближнего круга Путина. Такое усиление "группы Чемезова" политологи называют одним из рисков для нее, так как оппоненты могут решить, что оно чрезмерное и "нуждающееся в выравнивании". Однако "коллективный Чемезов", группа ВПК, неизбежно будет одним из ключевых элитных игроков, уверены эксперты. Высокие шансы сохраниться в качестве члена "Политбюро 2.0", по мнению авторов, есть и у акционера банка "Россия" Юрия Ковальчука, а также мэра Москвы Сергея Собянина. Столичный градоначальник - один из немногих членов ближнего круга Путина, кто имеет понятный проект на весь период следующего президентского срока - реновацию. "Не проявляя личных амбиций и демонстрируя глубокую вовлеченность в городскую повестку, Собянин тем не менее остается претендентом номер два на пост председателя правительства", - сказано в докладе. В то же время трое из числа влиятельных членов "Политбюро 2.0", по мнению экспертов, могут иметь сложности с повесткой, которую они могут предложить президенту. Речь идет о главе "Роснефти" Игоре Сечине, спикере Госдумы Вячеславе Володине и бизнесмене Аркадии Ротенберге. Их позиции после выборов могут пошатнуться, считают авторы. "Сечин, Володин и Ротенберг находятся в переходной зоне, есть риск их ослабления. Они могут перейти в статус кандидатов в члены Политбюро", - пояснил РБК глава "Минченко Консалтинг" Евгений Минченко. Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев раскритиковал подобный прогноз, а также выразил сомнение относительно психического здоровья его авторов. "Я не знаю, есть ли расстройство у Минченко, но у меня есть сомнение в адекватности его прогноза. Это мания величия - расставлять людей по местам: этого я вычеркну, а этого повышу, а другого понижу", - заявил он РБК. Что касается аргументации Минченко о причинах возможного снижения влияния Сечина после президентских выборов, то пресс-секретарь "Роснефти" назвал их надуманными. В докладе политологов также перечислены несколько кандидатов в члены "Политбюро 2.0", позиции которых, по мнению экспертов, могут укрепиться. В числе таковых названы глава кремлевской администрации Антон Вайно и его первый заместитель Сергей Кириенко. Возможность стать полноправными членами "Политбюро 2.0", по мнению политологов, есть и у главы Сбербанка Германа Грефа, а также у руководителя Центра стратегических разработок Алексея Кудрина, вице-премьера, полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, главы Нацгвардии Виктора Золотова и главы Чечни Рамзана Кадырова. На днях эксперты из фонда "Петербургская политика" составили рейтинг преемников - политиков, которые теоретически могли бы сменить на посту президента Владимира Путина. В тройку лидеров списка вошли премьер-министр Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Тульской области Алексей Дюмин. В топ-20 попал и оппозиционер Алексей Навальный. Подробнее: http://www.newsru.com/russia/23aug2017/politburo.html