  1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie. Узнать больше.

ЭЭЭксперимент

Тема в разделе 'Флора и фауна', создана пользователем Валерьян, 21 янв 2017.

Страница 1 из 9
  1. TopicStarter Overlay
    Валерьян

    Валерьян Автор

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    11.042
    Засекаю время.
    Прорастет ли эта хрень за 24 часа?

    22.jpg

    Напоминайте поливать
     
    Last edited: 21 янв 2017
    Валерьян, 21 янв 2017
    #1 + к цитате ответитьTag
    Warlock, Ловец Солнца, Lёka и 3 другим нравится это.
  2. Ctrl+V

    Ctrl+V Гений

    Дата регистрации:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    1.963
    прошло 11 минут, поливай))
     
    Ctrl+V, 21 янв 2017
    #2 + к цитате ответитьTag
    Warlock, Lёka, Арчи_Гудвин и 5 другим нравится это.
  3. dock

    dock Гений

    Дата регистрации:
    19 авг 2013
    Сообщения:
    3.173
    Полей.
     
    dock, 21 янв 2017
    #3 + к цитате ответитьTag
    Ловец Солнца и Lёka нравится это.
  4. Ctrl+V

    Ctrl+V Гений

    Дата регистрации:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    1.963
    из полей доносится налей))
     
    Ctrl+V, 21 янв 2017
    #4 + к цитате ответитьTag
    BUSHik, korvin, Ловец Солнца и 9 другим нравится это.
  5. halk

    halk Гений

    Дата регистрации:
    8 июн 2015
    Сообщения:
    231
    Это лук?
     
    halk, 21 янв 2017
    #5 + к цитате ответитьTag
    Ловец Солнца, Lёka, Валерьян и ещё 1-му нравится это.
  6. Laleo

    Laleo Гений

    Дата регистрации:
    16 фев 2015
    Сообщения:
    1.518
    Это хрень, ТС определил))
     
    Laleo, 21 янв 2017
    #6 + к цитате ответитьTag
    korvin, Ловец Солнца, Lёka и 6 другим нравится это.
  7. TopicStarter Overlay
    Валерьян

    Валерьян Автор

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    11.042
    Так, спокойно уже результат есть
     
    Валерьян, 21 янв 2017
    #7 + к цитате ответитьTag
    Ловец Солнца, Lёka, Ctrl+V и 3 другим нравится это.
  8. TopicStarter Overlay
    Валерьян

    Валерьян Автор

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    11.042
    20170121_221112_HDR.jpg
     
    Валерьян, 21 янв 2017
    #8 + к цитате ответитьTag
    Warlock, Ловец Солнца, Lёka и 4 другим нравится это.
  9. Vladm

    Vladm Гений

    Дата регистрации:
    20 янв 2014
    Сообщения:
    4.753
    [​IMG]
     
    Vladm, 21 янв 2017
    #9 + к цитате ответитьTag
    Warlock, Ловец Солнца, Lёka и 6 другим нравится это.
  10. TopicStarter Overlay
    Валерьян

    Валерьян Автор

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    11.042
    Типа да, злой
     
    Валерьян, 21 янв 2017
    #10 + к цитате ответитьTag
    Warlock, Ловец Солнца, Lёka и ещё 1-му нравится это.
  11. TopicStarter Overlay
    Валерьян

    Валерьян Автор

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    11.042
    @Vladm Не мешай, к тебе другие вопросы будут
     
    Валерьян, 21 янв 2017
    #11 + к цитате ответитьTag
    Ловец Солнца, Lёka, Незнакомка и 2 другим нравится это.
  12. Admin

    Admin Администратор Команда форума

    Дата регистрации:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    7.076
    лук и пшеница
     
    Admin, 21 янв 2017
    #12 + к цитате ответитьTag
    Warlock, Ловец Солнца, Lёka и 4 другим нравится это.
  13. Оптик

    Оптик Автор

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    9.479
    :D Озимые пошли )))
     
    Оптик, 21 янв 2017
    #13 + к цитате ответитьTag
    Warlock, Ловец Солнца, Lёka и 6 другим нравится это.
  14. TopicStarter Overlay
    Валерьян

    Валерьян Автор

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    11.042
    Мне кажется или

    23.jpg
     
    Валерьян, 21 янв 2017
    #14 + к цитате ответитьTag
    Warlock, Ловец Солнца, Lёka и 5 другим нравится это.
  15. ГастЫр БайтЫр

    ГастЫр БайтЫр Гений

    Дата регистрации:
    19 окт 2013
    Сообщения:
    13.942
    Валера, пора опять поливать ! :D
     
    ГастЫр БайтЫр, 21 янв 2017
    #15 + к цитате ответитьTag
    Warlock, Ловец Солнца, Lёka и 3 другим нравится это.
  16. TopicStarter Overlay
    Валерьян

    Валерьян Автор

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    11.042
    Лук монстр пророс сам в себя,

    24.jpg
     
    Валерьян, 21 янв 2017
    #16 + к цитате ответитьTag
    Warlock, Ловец Солнца, Lёka и 7 другим нравится это.
  17. Admin

    Admin Администратор Команда форума

    Дата регистрации:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    7.076
    Admin, 21 янв 2017
    #17 + к цитате ответитьTag
    Ловец Солнца, Lёka, Валерьян и 4 другим нравится это.
  18. ГастЫр БайтЫр

    ГастЫр БайтЫр Гений

    Дата регистрации:
    19 окт 2013
    Сообщения:
    13.942
    Валер, не вздумай его есть .... он сожрёт тебя !!!
     
    ГастЫр БайтЫр, 21 янв 2017
    #18 + к цитате ответитьTag
    Warlock, Ловец Солнца, Lёka и 8 другим нравится это.
  19. TopicStarter Overlay
    Валерьян

    Валерьян Автор

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    11.042
    Не зря этот экземпляр у меня
     
    Валерьян, 21 янв 2017
    #19 + к цитате ответитьTag
    Ловец Солнца, Lёka, Незнакомка и 3 другим нравится это.
  20. ГастЫр БайтЫр

    ГастЫр БайтЫр Гений

    Дата регистрации:
    19 окт 2013
    Сообщения:
    13.942
    ещё чуть-чуть за ним понаблюдай и выкинь его в окно, на мороз ... иначе он скоро начнёт поливать уже тебя ! :D
     
    ГастЫр БайтЫр, 21 янв 2017
    #20 + к цитате ответитьTag
    Ловец Солнца, Lёka, VIGO и 5 другим нравится это.
Ответить в теме
Страница 1 из 9