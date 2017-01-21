ЭЭЭксперимент

Тема в разделе 'Флора и фауна', создана пользователем Валерьян, 21 янв 2017.
Засекаю время.
Прорастет ли эта хрень за 24 часа?
Напоминайте поливать
прошло 11 минут, поливай))
Полей.
из полей доносится налей))
Это лук?
Это хрень, ТС определил))
Так, спокойно уже результат есть
Типа да, злой
@Vladm Не мешай, к тебе другие вопросы будут
лук и пшеница
Озимые пошли )))
Мне кажется или
Валера, пора опять поливать !
Лук монстр пророс сам в себя,
монстрище
Валер, не вздумай его есть .... он сожрёт тебя !!!
Не зря этот экземпляр у меня
ещё чуть-чуть за ним понаблюдай и выкинь его в окно, на мороз ... иначе он скоро начнёт поливать уже тебя !
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