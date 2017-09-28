ЭКО фестиваль 2017

30 сентября и 1 октября с 10:00 до 19:00 г.Тирасполь, ТЦ "Причерноморье", ул.Юности 6, Фитнес-центр "Color-fit" ЭКО фестиваль - это бережная взаимосвязь между людьми и окружающей их средой, будь то естественное или человеческое. ЭКО фестиваль - соединение и изучение человеческого опыта с ЭКОкрасотой, ЭКОтворчеством, ЭКОздоровьем, ЭКОблаготворительностью, ЭКОобщением, ЭКОпитанием. Входной билет на ЭКО фестиваль: 50 рублей/взрослый 25 рублей/детский. За эту сумму можно посетить ЛЮБОЙ ( их более сорока, на любой вкус) мастер-класс, причем столько - сколько успеете за 1 день (с 10:00 до 19:00). Не успеете посетить всё за 1 день? По многочисленным просьбам мы делаем ВТОРОЙ день (цена та же: 50 рублей/взрослый и 25 рублей/детский)! Отдельная оплата будет только за индивидуальную работу (консультации/массаж/творческие мастерские). Часть вырученных средств пойдут на БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ - целевое лечение ребенка.