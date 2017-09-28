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ЭКО фестиваль 2017

Тема в разделе 'Афиша ПМР', создана пользователем Наташа ☺, 28 сен 2017 в 22:53.

0/5, Голосов: 0
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    Наташа ☺

    Наташа ☺ Активный пользователь

    На форуме с:
    12 июн 2017
    Сообщения:
    19
    30 сентября и 1 октября с 10:00 до 19:00
    г.Тирасполь, ТЦ "Причерноморье", ул.Юности 6, Фитнес-центр "Color-fit"

    ЭКО фестиваль - это бережная взаимосвязь между людьми и окружающей их средой, будь то естественное или человеческое. ЭКО фестиваль - соединение и изучение человеческого опыта с ЭКОкрасотой, ЭКОтворчеством, ЭКОздоровьем, ЭКОблаготворительностью, ЭКОобщением, ЭКОпитанием.

    Входной билет на ЭКО фестиваль:
    50 рублей/взрослый
    25 рублей/детский.

    За эту сумму можно посетить ЛЮБОЙ ( их более сорока, на любой вкус) мастер-класс, причем столько - сколько успеете за 1 день (с 10:00 до 19:00). Не успеете посетить всё за 1 день? По многочисленным просьбам мы делаем ВТОРОЙ день (цена та же: 50 рублей/взрослый и 25 рублей/детский)!

    Отдельная оплата будет только за индивидуальную работу (консультации/массаж/творческие мастерские).

    Часть вырученных средств пойдут на БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ - целевое лечение ребенка.
     

    Вложения:

    Наташа ☺, 28 сен 2017 в 22:53
    #1
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  3. TopicStarter Overlay
    Наташа ☺

    Наташа ☺ Активный пользователь

    На форуме с:
    12 июн 2017
    Сообщения:
    19
    1 октября в 17:00 (желтый зал)

    Общественная организация защитников природы «Чистая Республика»

    предлагает прослушать лекцию на тему:
    «Связь природы и человека», о восстановлении генетической связи человека с природой, поиск ресурсов для процветания во всех сферах.

    А так же вас ждут: викторина, розыгрыш призов, беспроигрышная лотерея.

    Мы расскажем вам о проблемах экологии нашей республики и как ВЫ можете повлиять на ее улучшение.

    В этот день все желающие смогут вступить в общественную организацию защитников природы
    и в дальнейшем принимать активное участие в экологических акциях, помогающих заботиться о природе нашего края.


    При входе в ТЦ «Причерноморье» будет размещен экобокс, для сбора отработанных батареек

    (не забудьте захватить старые батарейки с собой на ЭКО фестиваль)!
     
    Наташа ☺, 28 сен 2017 в 22:54
    #2
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