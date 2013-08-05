Последнее время от многих слышу недовольство в адрес тех. персонала сети супермаркетов "Шериф". Конечно, пол должен быть чистым и насухо вытерт, дабы избежать травматизма среди клиентов. Но иногда складывается впечатление, что это просто панацея. "Стоишь на кассе после тяжелого трудового дня голодный и думаешь, что же купить пожевать по дороге домой... А тут раз тебе швабру под ноги суют... Отошел... Второй раз... Снова приходится отходить. На третий раз уже хочется просто кричать, но мирно отходишь в "третью сторону". Смотришь на людей, у них такая же реакция. И вот она, моя очередь подошла. "Сникерс" не куплен, жвачки нет, "3 в 1" - тоже." Конечно, выйдя из магазина, ты радуешься, что не купил ничего на кассе. Так что не знаю даже, какие на самом деле эмоции нужно испытывать.