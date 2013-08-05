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Шериф-ы

Тема в разделе 'Приднестровье', создана пользователем Margo, 5 авг 2013.

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  1. TopicStarter Overlay
    Margo

    Margo Гений

    Дата регистрации:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    304
    Последнее время от многих слышу недовольство в адрес тех. персонала сети супермаркетов "Шериф". Конечно, пол должен быть чистым и насухо вытерт, дабы избежать травматизма среди клиентов. Но иногда складывается впечатление, что это просто панацея.
    "Стоишь на кассе после тяжелого трудового дня голодный и думаешь, что же купить пожевать по дороге домой... А тут раз тебе швабру под ноги суют... Отошел... Второй раз... Снова приходится отходить. На третий раз уже хочется просто кричать, но мирно отходишь в "третью сторону". Смотришь на людей, у них такая же реакция. И вот она, моя очередь подошла. "Сникерс" не куплен, жвачки нет, "3 в 1" - тоже."

    Конечно, выйдя из магазина, ты радуешься, что не купил ничего на кассе. Так что не знаю даже, какие на самом деле эмоции нужно испытывать.
     
    Margo, 5 авг 2013
    #1 + к цитате ответитьTag
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  2. Admin

    Admin Администратор Команда форума

    Дата регистрации:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    7.012
    А с другой стороны на кассе тоже всегда люди и уборщица не может ждать безлюдья))
     
    Admin, 5 авг 2013
    #2 + к цитате ответитьTag
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  3. TopicStarter Overlay
    Margo

    Margo Гений

    Дата регистрации:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    304
    Это да, особенно с 17-00 до 19-00. Наверно все от того, что отдохнуть наконец получилось на кассе, а тут покой тревожат, как не злиться. Со слов "постояльцев", раньше убирали вокруг, никого не дергая, а сейчас сдвигают и невольно появляется ощущение очереди на прием к врачу.
     
    Last edited: 5 авг 2013
    Margo, 5 авг 2013
    #3 + к цитате ответитьTag
  4. Прасковья

    Прасковья Активный пользователь

    Дата регистрации:
    8 авг 2013
    Сообщения:
    33
    У них администраторы наверно сдвинутые на мытье. Кстати никто не замечал, что продукты из витрин-холодильников сильно воняют моющим средством? Мы теперь отказались от покупок в этих отделах, надоело колбасу с духами есть.
     
    Прасковья, 8 авг 2013
    #4 + к цитате ответитьTag
  5. Admin

    Admin Администратор Команда форума

    Дата регистрации:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    7.012
    Ну колбасы я знаю что для других причин промывают))) Например когда цвет теряется или запах убить...
     
    Admin, 8 авг 2013
    #5 + к цитате ответитьTag
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  6. Прасковья

    Прасковья Активный пользователь

    Дата регистрации:
    8 авг 2013
    Сообщения:
    33
    Вряд ли, колбасы - местные и свежие. А сладости из холодильника тоже "ароматные".
     
    Прасковья, 8 авг 2013
    #6 + к цитате ответитьTag
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  7. TopicStarter Overlay
    Margo

    Margo Гений

    Дата регистрации:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    304
    А мы бендерскими пельменями отравились. Вроде местные и свежие, а вот так вот получилось. Наверно, в жаркое время года, тяжело соблюдать правила хранения продуктов. Теперь пельмени долго есть не будем :).
     
    Margo, 8 авг 2013
    #7 + к цитате ответитьTag
  8. Admin

    Admin Администратор Команда форума

    Дата регистрации:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    7.012
    тогда видимо действительно с моющими перебарщивают
     
    Admin, 8 авг 2013
    #8 + к цитате ответитьTag
  9. TopicStarter Overlay
    Margo

    Margo Гений

    Дата регистрации:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    304
    Как писала @Прасковья,
    :D:D:D
     
    Margo, 8 авг 2013
    #9 + к цитате ответитьTag
    Admin нравится это.
  10. Модер

    Модер Администратор

    Дата регистрации:
    16 июл 2013
    Сообщения:
    243
    то, что в Шерифе постоянно убирают, это хороший пример, которому нужно следовать, но вот то, что в супермаркетах зачастую используется продукциция мягко говоря некачественная (читай несвежая и просроченная), это к сожалению тоже факт. Но только попробуй тронь этот Шериф - сразу пойдет вонь - "власть честный бизнес трогает!!!"
     
    Модер, 8 авг 2013
    #10 + к цитате ответитьTag
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  11. hruma

    hruma Активный пользователь

    Дата регистрации:
    13 авг 2013
    Сообщения:
    7
    Что бы вы не говорили о них , вы туда всё равно ходить будите и терпеть и понимать тех людей которые тоже хотят заработать и на что то жить и кормить свою семью , одеваться вообщем существовать .
     
    hruma, 13 авг 2013
    #11 + к цитате ответитьTag
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  12. Одисей

    Одисей Гений

    Дата регистрации:
    9 авг 2013
    Сообщения:
    273
    это во всех шерифах так или в определённых?
     
    Одисей, 13 авг 2013
    #12 + к цитате ответитьTag
  13. ALIEN

    ALIEN Активный пользователь

    Дата регистрации:
    14 авг 2013
    Сообщения:
    8
    Чистота лишней не бывает,пусть себе надраивают магазины,а по поводу того,что там много просрочки- это не правда,там каждый продавец отслеживает сроки и ,в случае ,если упустили и не уследили,оплачивают из своего кармана.Лучше обратили бы внимание на мелкие магазины,где просрочка сплошь и рядом.
     
    ALIEN, 15 авг 2013
    #13 + к цитате ответитьTag
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  14. Одисей

    Одисей Гений

    Дата регистрации:
    9 авг 2013
    Сообщения:
    273
    интересно эти так называемые мелкие магазины откуда товар берут?
     
    Одисей, 15 авг 2013
    #14 + к цитате ответитьTag
  15. Розыск

    Розыск Автор

    Дата регистрации:
    14 авг 2013
    Сообщения:
    1.836
    да уж точно не из супермаркета. Минимум с оптовой базы, причем не только из шерифовской, есть еще и цыта и калиюга и профтрейд и оптторгсервис и фаэтон и прочая и прочая...
     
    Розыск, 15 авг 2013
    #15 + к цитате ответитьTag
  16. Одисей

    Одисей Гений

    Дата регистрации:
    9 авг 2013
    Сообщения:
    273
    откуда такая уверенность что не из супермаркета? там по всяким скидкам можно много чего купить, дешевле выйдет чем на базе...
     
    Одисей, 15 авг 2013
    #16 + к цитате ответитьTag
  17. Розыск

    Розыск Автор

    Дата регистрации:
    14 авг 2013
    Сообщения:
    1.836
    ну, тут как бы всё просто... цена в маленьком магазинчике не должна быть выше, чем в супермаркете, ибо покупатель, который любит экономить, просо не пойдет в маленький магазинчик. А купить в супермаркете по розничной цене и потом еще отбить свой интерес - слишком большая цена будет, непривлекательная. Так, для сведения, разница между розницей в супермаркете и на оптовой базе почит 10 проуентов. Я сам иногда не в магазин еду, а прямо на базу, там реально дешевле и меньше шансов нарваться на просрочку.
     
    Розыск, 15 авг 2013
    #17 + к цитате ответитьTag
  18. Одисей

    Одисей Гений

    Дата регистрации:
    9 авг 2013
    Сообщения:
    273
    это хорошо что у вас есть возможность съездить прямо на базу, а у других нет......
     
    Одисей, 15 авг 2013
    #18 + к цитате ответитьTag
    Admin нравится это.
  19. Розыск

    Розыск Автор

    Дата регистрации:
    14 авг 2013
    Сообщения:
    1.836
    ну да, добираться действительно не совсем просто.
     
    Розыск, 15 авг 2013
    #19 + к цитате ответитьTag
    Граф Люцифер нравится это.
  20. ALIEN

    ALIEN Активный пользователь

    Дата регистрации:
    14 авг 2013
    Сообщения:
    8
    Дело даже не в том ,откуда берут,а в том,как хранят и сколько реализуют его.Если тот же шериф,в случае подходящего срока на товар может себе позволить снизить цену и даже снять с продажи(обороты позволяют),то мелкие магазины,ввиду не очень активной его реализации и небольших оборотов ,пытается впихнуть покупателю даже просрочку,лишь бы не терять прибыль.
     
    ALIEN, 15 авг 2013
    #20 + к цитате ответитьTag
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