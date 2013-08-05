ну, тут как бы всё просто... цена в маленьком магазинчике не должна быть выше, чем в супермаркете, ибо покупатель, который любит экономить, просо не пойдет в маленький магазинчик. А купить в супермаркете по розничной цене и потом еще отбить свой интерес - слишком большая цена будет, непривлекательная. Так, для сведения, разница между розницей в супермаркете и на оптовой базе почит 10 проуентов. Я сам иногда не в магазин еду, а прямо на базу, там реально дешевле и меньше шансов нарваться на просрочку.

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