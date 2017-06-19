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Что я читаю

Тема в разделе 'Хобби', создана пользователем ruslan_40, 19 июн 2017 в 20:51.

0/5, Голосов: 0
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    ruslan_40

    ruslan_40 Гений

    На форуме с:
    10 мар 2017
    Сообщения:
    202
    Решил опубликовать перечень книг, которые я прочитал с 1 ноября 2015 года по сегодняшний день. После дискуссий с друзьями (я говорил, о том,что если книга мне кажется неинтересной - я бросаю её читать и не включаю в перечень, а они - что прочитанные книги нравятся мне по-разному) я стал ставить свои оценки прочитанным книгам (по 10-бальной системе), но оценки эти очень субъективны. Так получилось, что все книги из перечня я прочел в электронном, а не бумажном виде. Буду рад, если мой перечень кому-нибудь пригодится. Ну и последнее, эти книги я прочел для собственного удовольствия, профессиональную литературу, которую я читаю по работе, я в него не включил.

    Автор
    Название
    Жанр
    Оценка



    Войнович Владимир

    Малиновый пеликан

    Художеств.

    9

    Акунин Борис

    Вдовий плат

    Художеств.

    9

    Фрит Крис

    Мозг и душа

    Научно-поп.

    9

    Казанцева Ася

    В интернете кто-то неправ!

    Научно-поп.

    9

    Казанцева Ася

    Кто бы мог подумать?

    Научно-поп.

    9

    Белковский Станислав

    Зюльт

    Художеств.

    8

    Зыгарь Михаил

    Вся кремлевская рать

    Политич.

    7

    Радзинский Эдвард

    Апокалипсис от Кобы (в 3 кн)

    История

    7

    Рубина Дина

    Русская канарейка (в 3 кн)

    Художеств.

    8

    Фрид Валерий

    Записки лагерного придурка

    Мемуары

    8

    Окунь Саша

    Камов и Каминка

    Художеств.

    9

    Аберкромби Джо

    Полутрилогия (в 3 кн)

    Фантаст.

    10

    Толстая Татьяна

    Легкие миры

    Художеств.

    8

    Вуди Аллен

    Без перьев

    Художеств.

    9

    Слава Сэ

    Мое твое колено

    Юмор

    10

    Слава Сэ

    Последний сантехник

    Юмор

    10

    Слава Сэ

    Жираф

    Юмор

    10

    Гузель Яхина

    Зулейха открывает глаза

    Художеств.

    9

    Полина Осетинская

    Прощай грусть

    Мемуары

    9

    Панчин Александр

    Апофения

    Фантаст.

    10

    Панчин Александр

    Сумма биотехнологий

    Научно-поп.

    10

    Шубин Нил

    Внутренняя рыба

    Научно-поп.

    9

    Шубин Нил

    Вселенная внутри нас

    Научно-поп.

    9

    Стивен Кинг

    Противостояние (в 2 т.)

    Фантаст.

    7

    Стивен Кинг

    Парень из Колорадо

    Фантаст.

    8

    Стивен Кинг

    Кто нашел, берет себе

    Фантаст.

    8

    Стивен Кинг

    Возрождение

    Фантаст.

    7

    Стивен Кинг

    Дьюма-Ки

    Фантаст.

    8

    Стивен Кинг

    Мистер Мерседес

    Фантаст.

    8

    Стивен Кинг

    11.22.63

    Фантаст.

    9

    Стивен Кинг

    Доктор Сон

    Фантаст.

    8

    Улицкая Людмила

    Зеленый шатер

    Художеств.

    8

    Скотт Линч

    Благородные подонки (в 2 кн.)

    Фантаст.

    10

    Соколов Александр

    Мифы о происхождении человека

    Научно-поп.

    10

    Павлова Елена

    Ускорители лимфоцитов

    Научно-поп.

    8

    Энтони Дорр

    Весь видимый нам свет

    Художеств.

    9

    Энтони Дорр

    Собиратель ракушек

    Художеств.

    8

    Нарине Абгарян

    С неба упали три яблока

    Художеств.

    10

    Бил Браудер

    Красный циркуляр

    Политич.

    8

    Галина Мария

    Автохоны

    Фантастич.

    10

    Бару Михаил

    Записки понаехавшего

    Художеств.

    9

    Бару Михаил

    Повесть о двух головах

    Художеств.

    9

    Бару Михаил

    Тридцать третье марта

    Художеств.

    9

    Элайза Гренвилл

    Гретель и тьма

    Художеств.

    8

    Келли Жаклин

    Эволюция Кэлпурнии Кейт

    Художеств.

    8

    Хэдфилд Кристофер

    Руководство астронавта по жизни на земле

    Мемуары

    8

    Маркус Зузак

    Книжный вор

    Художеств.

    8

    Эллендея Проффер

    Бродский среди нас

    Мемуары

    8

    Журавлев Андрей

    До и после динозавров

    Научно-поп.

    10

    Глассер Паул

    Танцующая в Аушвице

    Мемуары

    8

    Джон Смит

    Псевдонаука и паранормальные явления

    Научно-поп.

    9

    Джоан Роулинг/Роберт Гэлбрейт

    Зов кукушки

    Детектив

    7

    Джоан Роулинг/Роберт Гэлбрейт

    Шелкопряд

    Детектив

    7

    Джоан Роулинг/Роберт Гэлбрейт

    На службе зла

    Детектив

    7

    Мерси Шелли/Андреев А.В.

    2048

    Фант

    9

    Мерси Шелли/Андреев А.В.

    Паутина

    Фант

    7

    Мерси Шелли/Андреев А.В.

    Худловары

    Мемуары

    7

    Оливия Джадсон

    Каждой твари по паре

    Научно-поп.

    7

    Дэвид Хоффман

    Шпион на миллиард

    Политич.

    9

    Жвалевский Андрей

    Открытый финал

    Художеств.

    9

    Макклин Грейс

    Самая прекрасная земля на свете

    Художеств.

    8

    Матковский Максим

    Попугай в медвежьей берлоге

    Художеств.

    8

    Стэнли Милгрэм

    Подчинение авторитету

    Научно-поп.

    7

    Олейников Алексей

    Левая рука бога

    Фант.

    9

    Олейников Алексей

    Боевой аватар

    Фант.

    9

    Быков Дмитрий

    13 апостол. Маяковский

    Биографич.

    7

    Джулия Эндерс

    Очаровательный кишечник

    Научно-поп.

    6

    Ибатуллин Роберт

    Роза и Червь

    Фант.

    9

    Измайлов Наиль

    Это просто игра

    Фант.

    8

    Шемякин Джон

    Дикий барин

    Худож.

    9

    Абгарян Нарине

    Зулали

    Худож.

    10

    Роб Найт

    Смотри, что у тебя внутри

    Научно-поп.

    8

    Хафнер Себастиан

    Биография одного немца

    Мемуары

    8

    Сэм Кин

    Дуэль нейрохирургов

    Научно-поп.

    8

    Сэм Кин

    Исчезающая ложка

    Научно-поп.

    7

    Сэм Кин

    Синдром Паганини

    Научно-поп.

    7

    Мэри Роуч

    Путешествие еды

    Научно-поп.

    5

    Мэри Роуч

    Как тело после смерти служит науке

    Научно-поп.

    5

    Мэри Роуч

    Обратная сторона космонавтики

    Научно-поп.

    5

    Мэри Роуч

    Жизнь после смерти

    Научно-поп.

    5

    Пелевин Виктор

    Лампа Мафусаила

    Фант.

    10

    Карл Циммер

    Эволюция Триумф идеи

    Научно-поп

    8

    Карл Циммер

    Паразиты Тайный мир

    Научно-поп

    10

    Карл Циммер

    Планета вирусов

    Научно-поп

    9

    Карл Циммер

    Микрокосм

    Научно-поп

    9

    Акунин Борис

    Суланжин

    Худож.

    8

    Шемякин Джон

    Дикий барин в диком поле

    Худож.

    9

    Клемперер Виктор

    Язык третьего рейха

    Филолог.

    8

    Элайзер Юдковский

    Гарри Поттер и методы рационального мышления

    Фанфик

    10

    Водовозов Алексей

    Пациент разумный

    Научно-поп

    8

    Джеймс Скотт

    Ледниковый щит и люди на нем

    Путешеств

    8

    Юхан Норберг

    В защиту глобального капитализма

    Научно-поп

    7

    Сенцов Олег

    Купите книгу, она смешная

    Худож.

    8

    Суворов Виктор

    Рассказы освободителя (нов. редакция)

    Историч.

    8

    Суворов Виктор

    Советская военная разведка

    Историч.

    8

    Клэр Норт

    15 жизней Огаста

    Фант.

    7

    Акунин Борис

    Нечеховская интеллигенция

    Художеств.

    9

    Жвалевский Андрей

    Паганини

    Художеств.

    8

    Шендерович Виктор

    Савельев

    Художеств.

    8

    Мариша Пессл

    Некоторые вопросы теории катастроф

    Детектив

    9

    Мариша Пессл

    Ночное кино

    Детектив

    8

    Жвалевский А. Пастернак Е.

    Пока я на краю

    Художеств.

    9

    Анна фон Бремзен

    Тайны советской кухни

    Мемуары

    4

    Саймон Сингх Эрдзард Эрнст

    Ни кошелька, ни жизни

    Научно-поп.

    8

    Стивен Кинг

    Пост сдал (Мистер Мерседес-3)

    Фантаст.

    8

    Джоан Роулинг

    Гарри Поттер и Проклятое дитя

    Фантаст.

    9

    Джоан Роулинг

    Хогвардс: Неполный и ненадежный путеводитель

    Фантаст.

    6

    Джоан Роулинг

    Короткие истории из Хогвардса: О героизме, трудностях и опасных хобби

    Фантаст.

    6

    Джоан Роулинг

    Фантастические твари и где они обитают

    Фантаст.

    7

    Джоан Роулинг

    Новый свет, Ильверморни и другие школы магии

    Фантаст.

    6

    Джереми Тейлор

    Здоровье по Дарвину

    Научно-поп.

    9

    Уильям Р. Перл

    Заговор Холокоста

    Историч.

    8

    Франц де Вааль

    Достаточно ли мы умны, чтобы судить об уме животных

    Научно-поп.

    8

    Франц де Вааль

    Истоки морали

    Научно-поп.

    8

    Франц де Вааль

    Политика у шимпанзе

    Научно-поп.

    8

    Майкл Брант Шермер

    Скептик

    Научно-поп.

    6

    Майкл Брант Шермер

    Тайны мозга

    Научно-поп.

    9

    Паскаль Буайе

    Объясняя религию

    Научно-поп.

    9

    Акунин Борис

    Жизнь замечательных людей и зверей

    Художеств.

    8

    Тасбулатова Диляра

    Вы там держитесь

    Художеств.

    8

    Акунин Борис

    Счастливая Россия

    Художеств.

    10

    Сорокин Владимир

    Манарага

    Художеств.

    9

    Линч Скотт

    Империя воров

    Фантаст.

    10

    Идиатуллин Шамиль

    Город Брежнев

    Художеств.

    10

    Дженнифер Уорф

    Вызовите акушерку

    Художеств.

    9

    Йоханнес Хинрих фон Борстель

    Тук-тук, сердце

    Научно-мед.

    7

    Гиваргизов Артур

    Записки выдающегося двоечника

    Детская

    9

    Мария Шенбрунн-Амор

    Железные франки

    Художеств.

    8

    Мария Шенбрунн-Амор

    Бринс Арнат. Он прибыл ужаснуть весь Восток и прославиться на весь Запад

    Художеств.

    8

    Рубина Дина

    Бабий ветер

    Художеств.

    8

    Наринэ Абгарян

    Шоколадный дедушка

    Детская

    6

    Несса Кэри

    Мусорная ДНК

    Научно-поп.

    8

    Шемякин Джон

    Дикая история дикого барина

    Художеств.

    9

    Карл Проффер

    Без купюр

    Мемуары

    8

    Яковлева Юлия Юрьевна

    Ленинградские сказки 1 Дети ворона

    Детская

    9

    Яковлева Юлия Юрьевна

    Ленинградские сказки 2 Краденый город

    Детская

    9

    Яковлева Юлия Юрьевна

    Вдруг охотник выбегает

    Художеств.

    10

    Роб Бразертон

    Недоверчивые умы

    Научно-поп.

    10

    Павел Паштет Белянский

    Записи за 2015 год

    Художеств.

    7

    Брайан Клегг

    Кому верить. Что мы знаем о мире вокруг нас.

    Научно-поп.

    7

    Дэвид Иглмен

    Мозг: Ваша личная история

    Научно-поп.

    9

    Жвалевский Андрей

    Образ-чацкого-скачать-бесплатно

    Художеств.

    9

    Эрик Ричард Кандель

    В поисках памяти

    Научно-поп.

    8

    Юваль Ной Харари

    Sapiens: Краткая история человечества

    Научно-поп.

    7

    Майкл Газзанига

    Кто за главного

    Научно-поп.

    8

    Галина Мария

    Не оглядываясь

    Фантаст.

    10

    Джулиа Шоу

    Ложная память. Почему нельзя доверять воспоминаниям

    Научно-поп.

    8

    Джо Аберкромби

    Острые края

    Фантаст.

    10

    Акунин Борис

    Седмица трехглазого

    Художеств.

    9

    Джерри Койн

    Вера против фактов

    Научно-поп.

    8
     
    ruslan_40, 19 июн 2017 в 20:51
    #1
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  3. VIGO

    VIGO Автор

    На форуме с:
    10 май 2015
    Сообщения:
    10.278
    VIGO, 19 июн 2017 в 20:55
    #2
  4. TopicStarter Overlay
    ruslan_40

    ruslan_40 Гений

    На форуме с:
    10 мар 2017
    Сообщения:
    202
    Очень уж большой у меня получился список. В этой теме я могу отвечать на вопросы по прочитанным мной книгам, если кому-то это интересно. А если кто-то хочет порекомендовать свое - то действительно тогда лучше писать в указанную Вами тему.
     
    ruslan_40, 19 июн 2017 в 21:03
    #3
    VIGO нравится это.