Что я читаю

Решил опубликовать перечень книг, которые я прочитал с 1 ноября 2015 года по сегодняшний день. После дискуссий с друзьями (я говорил, о том,что если книга мне кажется неинтересной - я бросаю её читать и не включаю в перечень, а они - что прочитанные книги нравятся мне по-разному) я стал ставить свои оценки прочитанным книгам (по 10-бальной системе), но оценки эти очень субъективны. Так получилось, что все книги из перечня я прочел в электронном, а не бумажном виде. Буду рад, если мой перечень кому-нибудь пригодится. Ну и последнее, эти книги я прочел для собственного удовольствия, профессиональную литературу, которую я читаю по работе, я в него не включил. Автор Название Жанр Оценка Войнович Владимир Малиновый пеликан Художеств. 9 Акунин Борис Вдовий плат Художеств. 9 Фрит Крис Мозг и душа Научно-поп. 9 Казанцева Ася В интернете кто-то неправ! Научно-поп. 9 Казанцева Ася Кто бы мог подумать? Научно-поп. 9 Белковский Станислав Зюльт Художеств. 8 Зыгарь Михаил Вся кремлевская рать Политич. 7 Радзинский Эдвард Апокалипсис от Кобы (в 3 кн) История 7 Рубина Дина Русская канарейка (в 3 кн) Художеств. 8 Фрид Валерий Записки лагерного придурка Мемуары 8 Окунь Саша Камов и Каминка Художеств. 9 Аберкромби Джо Полутрилогия (в 3 кн) Фантаст. 10 Толстая Татьяна Легкие миры Художеств. 8 Вуди Аллен Без перьев Художеств. 9 Слава Сэ Мое твое колено Юмор 10 Слава Сэ Последний сантехник Юмор 10 Слава Сэ Жираф Юмор 10 Гузель Яхина Зулейха открывает глаза Художеств. 9 Полина Осетинская Прощай грусть Мемуары 9 Панчин Александр Апофения Фантаст. 10 Панчин Александр Сумма биотехнологий Научно-поп. 10 Шубин Нил Внутренняя рыба Научно-поп. 9 Шубин Нил Вселенная внутри нас Научно-поп. 9 Стивен Кинг Противостояние (в 2 т.) Фантаст. 7 Стивен Кинг Парень из Колорадо Фантаст. 8 Стивен Кинг Кто нашел, берет себе Фантаст. 8 Стивен Кинг Возрождение Фантаст. 7 Стивен Кинг Дьюма-Ки Фантаст. 8 Стивен Кинг Мистер Мерседес Фантаст. 8 Стивен Кинг 11.22.63 Фантаст. 9 Стивен Кинг Доктор Сон Фантаст. 8 Улицкая Людмила Зеленый шатер Художеств. 8 Скотт Линч Благородные подонки (в 2 кн.) Фантаст. 10 Соколов Александр Мифы о происхождении человека Научно-поп. 10 Павлова Елена Ускорители лимфоцитов Научно-поп. 8 Энтони Дорр Весь видимый нам свет Художеств. 9 Энтони Дорр Собиратель ракушек Художеств. 8 Нарине Абгарян С неба упали три яблока Художеств. 10 Бил Браудер Красный циркуляр Политич. 8 Галина Мария Автохоны Фантастич. 10 Бару Михаил Записки понаехавшего Художеств. 9 Бару Михаил Повесть о двух головах Художеств. 9 Бару Михаил Тридцать третье марта Художеств. 9 Элайза Гренвилл Гретель и тьма Художеств. 8 Келли Жаклин Эволюция Кэлпурнии Кейт Художеств. 8 Хэдфилд Кристофер Руководство астронавта по жизни на земле Мемуары 8 Маркус Зузак Книжный вор Художеств. 8 Эллендея Проффер Бродский среди нас Мемуары 8 Журавлев Андрей До и после динозавров Научно-поп. 10 Глассер Паул Танцующая в Аушвице Мемуары 8 Джон Смит Псевдонаука и паранормальные явления Научно-поп. 9 Джоан Роулинг/Роберт Гэлбрейт Зов кукушки Детектив 7 Джоан Роулинг/Роберт Гэлбрейт Шелкопряд Детектив 7 Джоан Роулинг/Роберт Гэлбрейт На службе зла Детектив 7 Мерси Шелли/Андреев А.В. 2048 Фант 9 Мерси Шелли/Андреев А.В. Паутина Фант 7 Мерси Шелли/Андреев А.В. Худловары Мемуары 7 Оливия Джадсон Каждой твари по паре Научно-поп. 7 Дэвид Хоффман Шпион на миллиард Политич. 9 Жвалевский Андрей Открытый финал Художеств. 9 Макклин Грейс Самая прекрасная земля на свете Художеств. 8 Матковский Максим Попугай в медвежьей берлоге Художеств. 8 Стэнли Милгрэм Подчинение авторитету Научно-поп. 7 Олейников Алексей Левая рука бога Фант. 9 Олейников Алексей Боевой аватар Фант. 9 Быков Дмитрий 13 апостол. Маяковский Биографич. 7 Джулия Эндерс Очаровательный кишечник Научно-поп. 6 Ибатуллин Роберт Роза и Червь Фант. 9 Измайлов Наиль Это просто игра Фант. 8 Шемякин Джон Дикий барин Худож. 9 Абгарян Нарине Зулали Худож. 10 Роб Найт Смотри, что у тебя внутри Научно-поп. 8 Хафнер Себастиан Биография одного немца Мемуары 8 Сэм Кин Дуэль нейрохирургов Научно-поп. 8 Сэм Кин Исчезающая ложка Научно-поп. 7 Сэм Кин Синдром Паганини Научно-поп. 7 Мэри Роуч Путешествие еды Научно-поп. 5 Мэри Роуч Как тело после смерти служит науке Научно-поп. 5 Мэри Роуч Обратная сторона космонавтики Научно-поп. 5 Мэри Роуч Жизнь после смерти Научно-поп. 5 Пелевин Виктор Лампа Мафусаила Фант. 10 Карл Циммер Эволюция Триумф идеи Научно-поп 8 Карл Циммер Паразиты Тайный мир Научно-поп 10 Карл Циммер Планета вирусов Научно-поп 9 Карл Циммер Микрокосм Научно-поп 9 Акунин Борис Суланжин Худож. 8 Шемякин Джон Дикий барин в диком поле Худож. 9 Клемперер Виктор Язык третьего рейха Филолог. 8 Элайзер Юдковский Гарри Поттер и методы рационального мышления Фанфик 10 Водовозов Алексей Пациент разумный Научно-поп 8 Джеймс Скотт Ледниковый щит и люди на нем Путешеств 8 Юхан Норберг В защиту глобального капитализма Научно-поп 7 Сенцов Олег Купите книгу, она смешная Худож. 8 Суворов Виктор Рассказы освободителя (нов. редакция) Историч. 8 Суворов Виктор Советская военная разведка Историч. 8 Клэр Норт 15 жизней Огаста Фант. 7 Акунин Борис Нечеховская интеллигенция Художеств. 9 Жвалевский Андрей Паганини Художеств. 8 Шендерович Виктор Савельев Художеств. 8 Мариша Пессл Некоторые вопросы теории катастроф Детектив 9 Мариша Пессл Ночное кино Детектив 8 Жвалевский А. Пастернак Е. Пока я на краю Художеств. 9 Анна фон Бремзен Тайны советской кухни Мемуары 4 Саймон Сингх Эрдзард Эрнст Ни кошелька, ни жизни Научно-поп. 8 Стивен Кинг Пост сдал (Мистер Мерседес-3) Фантаст. 8 Джоан Роулинг Гарри Поттер и Проклятое дитя Фантаст. 9 Джоан Роулинг Хогвардс: Неполный и ненадежный путеводитель Фантаст. 6 Джоан Роулинг Короткие истории из Хогвардса: О героизме, трудностях и опасных хобби Фантаст. 6 Джоан Роулинг Фантастические твари и где они обитают Фантаст. 7 Джоан Роулинг Новый свет, Ильверморни и другие школы магии Фантаст. 6 Джереми Тейлор Здоровье по Дарвину Научно-поп. 9 Уильям Р. Перл Заговор Холокоста Историч. 8 Франц де Вааль Достаточно ли мы умны, чтобы судить об уме животных Научно-поп. 8 Франц де Вааль Истоки морали Научно-поп. 8 Франц де Вааль Политика у шимпанзе Научно-поп. 8 Майкл Брант Шермер Скептик Научно-поп. 6 Майкл Брант Шермер Тайны мозга Научно-поп. 9 Паскаль Буайе Объясняя религию Научно-поп. 9 Акунин Борис Жизнь замечательных людей и зверей Художеств. 8 Тасбулатова Диляра Вы там держитесь Художеств. 8 Акунин Борис Счастливая Россия Художеств. 10 Сорокин Владимир Манарага Художеств. 9 Линч Скотт Империя воров Фантаст. 10 Идиатуллин Шамиль Город Брежнев Художеств. 10 Дженнифер Уорф Вызовите акушерку Художеств. 9 Йоханнес Хинрих фон Борстель Тук-тук, сердце Научно-мед. 7 Гиваргизов Артур Записки выдающегося двоечника Детская 9 Мария Шенбрунн-Амор Железные франки Художеств. 8 Мария Шенбрунн-Амор Бринс Арнат. Он прибыл ужаснуть весь Восток и прославиться на весь Запад Художеств. 8 Рубина Дина Бабий ветер Художеств. 8 Наринэ Абгарян Шоколадный дедушка Детская 6 Несса Кэри Мусорная ДНК Научно-поп. 8 Шемякин Джон Дикая история дикого барина Художеств. 9 Карл Проффер Без купюр Мемуары 8 Яковлева Юлия Юрьевна Ленинградские сказки 1 Дети ворона Детская 9 Яковлева Юлия Юрьевна Ленинградские сказки 2 Краденый город Детская 9 Яковлева Юлия Юрьевна Вдруг охотник выбегает Художеств. 10 Роб Бразертон Недоверчивые умы Научно-поп. 10 Павел Паштет Белянский Записи за 2015 год Художеств. 7 Брайан Клегг Кому верить. Что мы знаем о мире вокруг нас. Научно-поп. 7 Дэвид Иглмен Мозг: Ваша личная история Научно-поп. 9 Жвалевский Андрей Образ-чацкого-скачать-бесплатно Художеств. 9 Эрик Ричард Кандель В поисках памяти Научно-поп. 8 Юваль Ной Харари Sapiens: Краткая история человечества Научно-поп. 7 Майкл Газзанига Кто за главного Научно-поп. 8 Галина Мария Не оглядываясь Фантаст. 10 Джулиа Шоу Ложная память. Почему нельзя доверять воспоминаниям Научно-поп. 8 Джо Аберкромби Острые края Фантаст. 10 Акунин Борис Седмица трехглазого Художеств. 9 Джерри Койн Вера против фактов Научно-поп. 8