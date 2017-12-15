  1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie. Узнать больше.

Что это?

Тема в разделе 'Юмор', создана пользователем Warlock, 15 дек 2017 в 18:35.

5/5, 1 голос
Страница 1 из 2
  1. TopicStarter Overlay
    Warlock

    Warlock Автор

    На форуме с:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    9.454
    Захожу сейчас магазин 5 карманов, там лежит нечто. У продавщицы спрашиваю что это? Она говорит сами не знаем. Но у нас ещё одна была такое, но по больше, женщина купила. Собрала, пришла к нам, показывает. Мы тут всем магазином со смеху чуть на пол не рухнули. :D Отправили в Вайбер, не кто не знает! Там чё-то непонятное и бутылочка выезжает! (036)(036)(036)
    Меня это заинтриговало, беру! Ну на бутылочку я не надеюсь конечно. :D Может и сам пойму сразу, что это..
    Сейчас будем собирать! По мере, не спеша, буду выкладывать фото.
    1215171806.jpg 1215171806a.jpg 1215171807a.jpg
     
    Warlock, 15 дек 2017 в 18:35
    #1
    Незнакомка, Admin, VIGO и 2 другим нравится это.
  2. Реклама

    Реклама

     


  3. TopicStarter Overlay
    Warlock

    Warlock Автор

    На форуме с:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    9.454
    Предлагайте варианты, что это такое?!
     
    Warlock, 15 дек 2017 в 18:36
    #2
    Оптик нравится это.
  4. TopicStarter Overlay
    Warlock

    Warlock Автор

    На форуме с:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    9.454
    Так, разрезаем пакеты....картонка какая-то так собрал, вроде верно.
    1215171823.jpg 1215171823a.jpg
     
    Warlock, 15 дек 2017 в 18:46
    #3
    Vladm и Оптик нравится это.
  5. TopicStarter Overlay
    Warlock

    Warlock Автор

    На форуме с:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    9.454
    Второй пакет...
    1215171817.jpg 1215171822.jpg 1215171822a.jpg
     
    Warlock, 15 дек 2017 в 18:47
    #4
    Vladm и Оптик нравится это.
  6. TopicStarter Overlay
    Warlock

    Warlock Автор

    На форуме с:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    9.454
    Та ну меня на фик! (036)(036)(036)
    1215171823b.jpg
    Раз есть моторчики, значит туда нужна батарейка какая-то.:D:D:D
     
    Warlock, 15 дек 2017 в 18:49
    #5
    Admin, Vladm, Оптик и ещё 1-му нравится это.
  7. TopicStarter Overlay
    Warlock

    Warlock Автор

    На форуме с:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    9.454
    Ви-у, виу....(009)(009)(009) по идее нужна ещё та часть пакета, ( с бутылочкой) что женщина купила, но это не точно (036)(036)(036)
     
    Warlock, 15 дек 2017 в 18:53
    #6
    Ctrl+V и Оптик нравится это.
  8. Vladm

    Vladm Гений

    На форуме с:
    20 янв 2014
    Сообщения:
    6.505
    Похоже на грузовик для домашних тараканов, на электротяге.
     
    Vladm, 15 дек 2017 в 19:02
    #7
    Admin, Оптик и Warlock нравится это.
  9. TopicStarter Overlay
    Warlock

    Warlock Автор

    На форуме с:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    9.454
    Так, проблема, движки чё-то не крутят от 1,5 вольта...
     
    Warlock, 15 дек 2017 в 19:05
    #8
    Оптик нравится это.
  10. Lёka

    Lёka Модератор Команда форума

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    6.142
    Балтика тоже в пакете была???
     
    Lёka, 15 дек 2017 в 19:06
    #9
    Admin, VIGO, Warlock и ещё 1-му нравится это.
  11. Граф Люцифер

    Граф Люцифер Автор

    На форуме с:
    14 авг 2013
    Сообщения:
    5.667
    Warlock ....слышь ..ты там это ...случайно недостающую товарищу Ким Чен Ыну форсунку для баллистической ракеты шас не собери (092) а то накладут на ПМР санкции США по самую Каменку :D
     
    Граф Люцифер, 15 дек 2017 в 19:07
    #10
    Admin, Warlock, Lёka и 2 другим нравится это.
  12. Оптик

    Оптик Автор

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    10.213
    Подозреваю ,что аппарат работает только на перегаре :D
     
    Оптик, 15 дек 2017 в 19:13
    #11
    Ctrl+V, Admin, Warlock и 2 другим нравится это.
  13. TopicStarter Overlay
    Warlock

    Warlock Автор

    На форуме с:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    9.454
    Движки целые, (нужно другое напряжение) как собрать это пока не очень понятно...
    1215171900.jpg 1215171909.jpg
     
    Warlock, 15 дек 2017 в 19:15
    #12
    Admin, VIGO, Оптик и 2 другим нравится это.
  14. TopicStarter Overlay
    Warlock

    Warlock Автор

    На форуме с:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    9.454
    Та тут без 100 грамм не разберёшься. :D:D:D
     
    Warlock, 15 дек 2017 в 19:17
    #13
    VIGO, Vladm, Оптик и ещё 1-му нравится это.
  15. TopicStarter Overlay
    Warlock

    Warlock Автор

    На форуме с:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    9.454
    Так....по моему Граф Люцифер был где-то рядом с истинной. Очень похоже на часть космического модуля...Точнее на две его независимые части!
    ЗАРАБОТАЛО! От зарядки телефона, завелось это и ускакало по комнате, прихлопывая автоматическим лючком.(036)(036)(036) Сын с перепугу, аж зарядку выронил из рук. :D:D:D Жена собирает вторую часть.
    1215171941.jpg
     
    Warlock, 15 дек 2017 в 19:50
    #14
    Lёka, Оптик, VIGO и ещё 1-му нравится это.
  16. Vladm

    Vladm Гений

    На форуме с:
    20 янв 2014
    Сообщения:
    6.505
    Василиса лапой у виска не крутит? :D
     
    Vladm, 15 дек 2017 в 20:03
    #15
    Lёka, Незнакомка, Оптик и ещё 1-му нравится это.
  17. TopicStarter Overlay
    Warlock

    Warlock Автор

    На форуме с:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    9.454
    Всё! Вторая часть то-же заработала! Шестерёнки внутри вертятся и жужжат! Но они друг с другом не соединяются! (части)
    1215172002.jpg
     
    Last edited: 15 дек 2017 в 20:17
    Warlock, 15 дек 2017 в 20:11
    #16
    Граф Люцифер, Lёka, VIGO и 2 другим нравится это.
  18. Оптик

    Оптик Автор

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    10.213
    Делать ей нечего , лапы себе вывихивать :D. Мысленно и хвостом:D. Хозяин , конечно , чудак , но жратва принем :D
     
    Оптик, 15 дек 2017 в 20:13
    #17
    Lёka, VIGO, Warlock и ещё 1-му нравится это.
  19. TopicStarter Overlay
    Warlock

    Warlock Автор

    На форуме с:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    9.454
    Идти и искать женщину с первой частью, бесполезно! Это часть чего-то ОГРОМНОГО! (036)(036)(036)
    1215172005a.jpg
    С лева это глаза, они клюется. (036)(036)(036)
    К стати привод от "мясорубки" не слабо так машет! :D:D:D
    Всё! Расходимся, нас опять обманули какие-то Китайцы! (036)(036)(036)
     
    Warlock, 15 дек 2017 в 20:16
    #18
    Граф Люцифер, Lёka, Оптик и 2 другим нравится это.
  20. TopicStarter Overlay
    Warlock

    Warlock Автор

    На форуме с:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    9.454
    П.С. А оказывается надо было фотовспышку включить и фото гораздо лучше выходят! (036)(036)(036)
     
    Warlock, 15 дек 2017 в 20:19
    #19
    Lёka, Оптик и VIGO нравится это.
  21. TopicStarter Overlay
    Warlock

    Warlock Автор

    На форуме с:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    9.454
    Продам не дорого, неведомую штукенцию! Учтите, три человека весь вечер её собирали! Пропала батарейка крона и у кошки Василисы в темноте очень ярко горят глаза, я как-бы не на что не намекаю, но где крона? (036)(036)(036)
     
    Warlock, 15 дек 2017 в 20:27
    #20
    Lёka, Оптик, VIGO и ещё 1-му нравится это.
Страница 1 из 2