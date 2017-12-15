Захожу сейчас магазин 5 карманов, там лежит нечто. У продавщицы спрашиваю что это? Она говорит сами не знаем. Но у нас ещё одна была такое, но по больше, женщина купила. Собрала, пришла к нам, показывает. Мы тут всем магазином со смеху чуть на пол не рухнули. Отправили в Вайбер, не кто не знает! Там чё-то непонятное и бутылочка выезжает! Меня это заинтриговало, беру! Ну на бутылочку я не надеюсь конечно. Может и сам пойму сразу, что это.. Сейчас будем собирать! По мере, не спеша, буду выкладывать фото.