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Что за неопознанные объекты?

Тема в разделе 'Происшествия', создана пользователем dgin, 17 авг 2016.

  1. TopicStarter Overlay
    dgin

    dgin Гений

    Дата регистрации:
    3 июл 2015
    Сообщения:
    544
    20160817_130509.jpg

    Почти на каждом окне по углам, похожи на осиные гнезда.
     
    dgin, 17 авг 2016
    #1
  2. Bender4anin

    Bender4anin Гений

    Дата регистрации:
    1 сен 2013
    Сообщения:
    338
    ласточки
     
    Bender4anin, 17 авг 2016
    #2
    VIGO, ГастЫр БайтЫр, Незнакомка и ещё 1-му нравится это.
  3. Targitai

    Targitai Гений

    Дата регистрации:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    9.566
    Гнезда ласточек, не?
    У товарища вон, в подъезде, на 9-ом этаже прямо над лифтом два гнезда свили.... Грит, срут, ,.№%, как кони. Но не прогонишь - птенцы же.
     
    Targitai, 17 авг 2016
    #3
    Незнакомка, Оптик и Vladm нравится это.
  4. Арчи_Гудвин

    Арчи_Гудвин Гений

    Дата регистрации:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    9.229
    Ласточки уже улетели, если не ошибаюсь. У нас их целая колония ежегодная - а уже и нету...
     
    Арчи_Гудвин, 17 авг 2016
    #4
    Оптик нравится это.
  5. Vladm

    Vladm Гений

    Дата регистрации:
    20 янв 2014
    Сообщения:
    5.228
    Ласточки - не улитки. Улетая, они не забирают с собой гнёзда. :)

    Это точно гнёзда ласточек. На Мечникова все 9-этажки в своё время были в этих гнёздах. В этом году в середине апреля гонял ласточек, которые упорно выдирали монтажную пену, пытаясь построить гнездо на углу окна. Гадят они много, и орут по утрам шибко сильно. При открытом окне спать невозможно.
     
    Vladm, 17 авг 2016
    #5
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  6. V1r2

    V1r2 Гений

    Дата регистрации:
    6 янв 2014
    Сообщения:
    234
    Как правило, у нас там строят гнезда белобрюхие стрижи:
    [​IMG]

    Ласточки, возле окон не видел, чтоб строили гнезда.
     
    Last edited: 17 авг 2016
    V1r2, 17 авг 2016
    #6
    Warlock нравится это.
  7. Warlock

    Warlock Автор

    Дата регистрации:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    8.351
    Ещё варианты есть? Гнёзда новорождённых пакемонов. :D Точки доступа вай-фай для птиц. :D
     
    Warlock, 17 авг 2016
    #7
    Толмач, ОДОБРЯМС, фельдфебель и 2 другим нравится это.
  8. Незнакомка

    Незнакомка Гений

    Дата регистрации:
    21 сен 2014
    Сообщения:
    4.746
    Буквально пару дней назад летали низко-низко, перед дождем ... :)
     
    Незнакомка, 17 авг 2016
    #8
    ГастЫр БайтЫр и Оптик нравится это.
  9. Валерьян

    Валерьян Автор

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    11.069
    Дренаж кондиционеров)
     
    Валерьян, 17 авг 2016
    #9
    Оптик нравится это.
  10. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    15.023
    ???
    011.jpg
     
    ОДОБРЯМС, 17 авг 2016
    #10
    Lёka и Warlock нравится это.
  11. Warlock

    Warlock Автор

    Дата регистрации:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    8.351
    Это новый способ, мужья "беленькую" ныкают. :D:D:D(036)
    011.jpg
     
    Warlock, 17 авг 2016
    #11
    Оптик и Vladm нравится это.
  12. Робинзон

    Робинзон Гений

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    857
    [​IMG] ;)
     
    Робинзон, 17 авг 2016
    #12
    Оптик, Lёka, Warlock и 4 другим нравится это.
  13. Валерьян

    Валерьян Автор

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    11.069
    @ОДОБРЯМС ))) Всё всё. Невнимательно тему прочёл.
    @dgin Это по Восстания Горького? или Текстильщиков?
     
    Валерьян, 17 авг 2016
    #13
  14. TopicStarter Overlay
    dgin

    dgin Гений

    Дата регистрации:
    3 июл 2015
    Сообщения:
    544
    dgin, 20 авг 2016
    #14
  15. WoWaN

    WoWaN Гений

    Дата регистрации:
    9 апр 2015
    Сообщения:
    6.214
    20160820_214713.jpg Долго думали как решить проблему пернатых друзей.
    По утрам писец полный .Прилетают бандой к окну и начинают тусоваться .
    Мало того что своим чириканьем спать не дают дак еще и засирают подоконник.
    Кот бесится и бьется об то окно словно муха..
    Решение пришло неожиданно простое ..
     
    WoWaN, 20 авг 2016
    #15
    Lёka нравится это.
  16. TopicStarter Overlay
    dgin

    dgin Гений

    Дата регистрации:
    3 июл 2015
    Сообщения:
    544
    И какое решение?
     
    dgin, 20 авг 2016
    #16
    Незнакомка нравится это.
  17. WoWaN

    WoWaN Гений

    Дата регистрации:
    9 апр 2015
    Сообщения:
    6.214
    Тонкие тряпочные полоски . Прижали рамой и все))
    Они колышутся от любого ветерка и отгоняют птиц
     
    WoWaN, 20 авг 2016
    #17
    VIGO и Admin нравится это.
  18. Арчи_Гудвин

    Арчи_Гудвин Гений

    Дата регистрации:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    9.229
    Хм. Впечатлительным девушкам лучше не смотреть. Мало ли....
    зы. Смотреть в развернутом виде и обизательно со звуком....
     
    Арчи_Гудвин, 12 апр 2017 в 22:45
    #18
    Vladm и VIGO нравится это.