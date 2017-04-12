Что за неопознанные объекты?

Тема в разделе 'Происшествия', создана пользователем dgin, 17 авг 2016.
Почти на каждом окне по углам, похожи на осиные гнезда.
ласточки
Гнезда ласточек, не?
У товарища вон, в подъезде, на 9-ом этаже прямо над лифтом два гнезда свили.... Грит, срут, ,.№%, как кони. Но не прогонишь - птенцы же.
Ласточки уже улетели, если не ошибаюсь. У нас их целая колония ежегодная - а уже и нету...
Ласточки - не улитки. Улетая, они не забирают с собой гнёзда.
Это точно гнёзда ласточек. На Мечникова все 9-этажки в своё время были в этих гнёздах. В этом году в середине апреля гонял ласточек, которые упорно выдирали монтажную пену, пытаясь построить гнездо на углу окна. Гадят они много, и орут по утрам шибко сильно. При открытом окне спать невозможно.
Как правило, у нас там строят гнезда белобрюхие стрижи:
Ласточки, возле окон не видел, чтоб строили гнезда.
Ещё варианты есть? Гнёзда новорождённых пакемонов. Точки доступа вай-фай для птиц.
Буквально пару дней назад летали низко-низко, перед дождем ...
Дренаж кондиционеров)
???
Это новый способ, мужья "беленькую" ныкают.
@ОДОБРЯМС ))) Всё всё. Невнимательно тему прочёл.
@dgin Это по Восстания Горького? или Текстильщиков?
to Валерьян Это по Текстильщиков.
Долго думали как решить проблему пернатых друзей.
По утрам писец полный .Прилетают бандой к окну и начинают тусоваться .
Мало того что своим чириканьем спать не дают дак еще и засирают подоконник.
Кот бесится и бьется об то окно словно муха..
Решение пришло неожиданно простое ..
И какое решение?
Тонкие тряпочные полоски . Прижали рамой и все))
Они колышутся от любого ветерка и отгоняют птиц
Хм. Впечатлительным девушкам лучше не смотреть. Мало ли....
зы. Смотреть в развернутом виде и обизательно со звуком....
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