Что говорит об этом закон о защите прав потребителя!

привет форумчанам. для начала предыстория: 2го мая отнес телефон жены в ремонт в СЦ Мастер недалеко от драмтеатра в тирасполе (телефон LG G4, программа распространенная для етих телефонов, перестают включаться, требуется перекатка процессора или памяти), попросили сразу денег за ремонт - 700р, и предупредили что ремонт долгий, вполне возможно что более 2х недель будет длиться. ну делать нечего отдал, запасся терпением, ждем. прошли 2 недели, 20 дней, ну думаю "малоли", прошел месяц, начал звонить... уверяли что обо мне не забыли, телефон еще делается, потом сказали что какаято проблема в плате, итд итп, недавно сказали что уже все окей, в среду(тобишь сегодня) телефон можно будет забрать. ну а така как сегодня я на работе, предложил жене самой за ним съездить (с бендер в тирасполь), она согласилась, так как почти 2 месяца без телефона всетаки тяжко дались =)) приехала, сказали что телефон еще не включился, и что он еще и не в сервисном центре а у какогото мастера, вобщем не готово, надо ждать еще пару дней...на что терпение жены лопнуло, и она предложила вернуть телефон и деньги... в итоге, спустя чуть более часа ей принесли телефон, деньги но.... на телефоне разбита камера, а сдавался он в ремонт в идеальном состоянии. на вопрос почему камера разбита, человек ответил что не вкурсе, ибо он не мастер что работал с ним, и будет уточнять ето у него.... вопрос: в итоге, я имею все также не работающий телефон, но уже и с разбитой камерой, ну и деньги что я платил за ремонт, которого не было - куда мне обратиться, может унас есть какойто отдет по защите прав потребителя, или кабинет какойто соответствующий?? может есть практика лишения лицензий на оказание такого рода услуг? пы.сы: фото заявки, или акта о приеме телефона, жена сделала перед тем как отдать, правдо не знаю зачем она приняла такой телефон, с разбитой камерой