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Что говорит об етом закон о защите прав потребителя!

Тема в разделе 'Общество и право', создана пользователем kpebetko, 28 июн 2017 в 19:43.

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    kpebetko

    kpebetko Гений

    На форуме с:
    22 окт 2014
    Сообщения:
    118
    привет форумчанам. для начала предыстория:
    2го мая отнес телефон жены в ремонт в СЦ Мастер недалеко от драмтеатра в тирасполе (телефон LG G4, программа распространенная для етих телефонов, перестают включаться, требуется перекатка процессора или памяти), попросили сразу денег за ремонт - 700р, и предупредили что ремонт долгий, вполне возможно что более 2х недель будет длиться. ну делать нечего отдал, запасся терпением, ждем.
    прошли 2 недели, 20 дней, ну думаю "малоли", прошел месяц, начал звонить... уверяли что обо мне не забыли, телефон еще делается, потом сказали что какаято проблема в плате, итд итп, недавно сказали что уже все окей, в среду(тобишь сегодня) телефон можно будет забрать. ну а така как сегодня я на работе, предложил жене самой за ним съездить (с бендер в тирасполь), она согласилась, так как почти 2 месяца без телефона всетаки тяжко дались =))
    приехала, сказали что телефон еще не включился, и что он еще и не в сервисном центре а у какогото мастера, вобщем не готово, надо ждать еще пару дней...на что терпение жены лопнуло, и она предложила вернуть телефон и деньги... в итоге, спустя чуть более часа ей принесли телефон, деньги но.... на телефоне разбита камера, а сдавался он в ремонт в идеальном состоянии. на вопрос почему камера разбита, человек ответил что не вкурсе, ибо он не мастер что работал с ним, и будет уточнять ето у него....
    вопрос: в итоге, я имею все также не работающий телефон, но уже и с разбитой камерой, ну и деньги что я платил за ремонт, которого не было - куда мне обратиться, может унас есть какойто отдет по защите прав потребителя, или кабинет какойто соответствующий?? может есть практика лишения лицензий на оказание такого рода услуг?

    пы.сы: фото заявки, или акта о приеме телефона, жена сделала перед тем как отдать, правдо не знаю зачем она приняла такой телефон, с разбитой камерой
     
    kpebetko, 28 июн 2017 в 19:43
    #1
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  3. Warlock

    Warlock Автор

    На форуме с:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    8.649
    За такое время могли-бы и из куска пластмассы выпилить новый телефон. :D Так-же сдали телефен с разбитым экраном на замену, не прошло и два месяца как сделали, мы забрали, но он начал глючить из-за того, что экран где-то как нажатый. Вернули, прошло ещё 1,5 месяца, всё хотели сделать, но потом сказали, что мол нет таких экранов. Деньги по моему вернули, я просто дальше за его судьбой не следил. [​IMG]
     
    Warlock, 28 июн 2017 в 20:01
    #2