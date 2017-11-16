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Черная благодарность. Как СССР помогал Польше и как та ему отплатила.

Тема в разделе 'Ближнее и дальнее зарубежье', создана пользователем korvin, 16 ноя 2017.

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    korvin

    korvin Гений

    На форуме с:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    4.001
    Черная благодарность. Как СССР помогал Польше и как та ему отплатила
    20:0316.11.2017
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    © РИА Новости
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    МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Десятки тысяч тонн продовольствия, грузовые автомобили, самолеты, зимнее обмундирование, бензин, керосин — все это и многое другое СССР массово поставлял Польше в 1944-1945 годах. В четверг Минобороны России опубликовало ранее неизвестные широкой публике архивные документы, проливающее свет на масштабную поддержку, оказанную Красной армией Войску Польскому на исходе Второй мировой войны. Эти рассекреченные бумаги — немой укор официальной Варшаве, которая недавно приняла закон о декоммунизации и собирается снести все памятники красноармейцам. Советские солдаты делали все от них зависящее, чтобы их тогдашним союзникам было хоть немного проще жить и воевать. РИА Новости публикует подборку самых интересных документов из рассекреченного архива.

    Обмундирование
    Распоряжение Государственного комитета обороны СССР № 6999сс от 24 ноября 1944 года, подписанное лично Сталиным, обязывало начальника тыла Красной армии генерала Андрея Хрулева, ни много ни мало, подготовить польских военных к ведению боевых действий в зимних условиях. Чтобы поляки не замерзли, предписывалось выделить со складов РККА 62 тысячи наборов теплого обмундирования, а также 250 тысяч пар утепленного нательного белья, столько же свитеров, меховых жилетов, пар зимних перчаток и дополнительно полмиллиона комплектов портянок.

    [​IMG]
    © РИА Новости / Петр Бернштейн
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    Освобождение Польши от немецко-фашистской оккупации. Великая Отечественная война 1941-1945 годов
    Части Красной армии в это время воевали в Венгрии — 29 октября 1944 года началась Будапештская операция. Активные боевые действия продолжались и на других фронтах. В частности, войска Карельского фронта, наступая в тяжелейших условиях Заполярья, завершали освобождение от захватчиков Печенгской области. Какие там стояли температуры в ноябре — представить несложно. Сотни советских солдат получили обморожения различной степени тяжести. И дополнительные комплекты теплой одежды пришлись бы им как нельзя кстати. Но вряд ли кто-то из них высказался бы против помощи союзнику.



    Продовольствие

    Красноармейцы не только одевали, но и кормили Войско Польское. Распоряжение ГКО № 8254с от 23 апреля 1945 года обязывало генерала Хрулева "передать в распоряжение Временного правительства Польши для раздачи переселенцам и маломощным крестьянским хозяйствам: крупного рогатого скота — 40 тысяч голов, молодняка рогатого скота — 50 тысяч, овец — 40 тысяч, свиней — 20 тысяч". Тот же документ предусматривал передачу Польше 150 тысяч тонн хлеба, десятки миллионов метров тканей, десятки тысяч тонн хлопка, 100 тысяч крупных кож. Как-то слишком "жирно" для оккупации получается. Особенно с учетом того, что немцы, отступая из СССР, активно жгли поля, вырезали или угоняли скот и, по сути, опустошили самые плодородные сельскохозяйственные регионы страны.


    Восстановление
    Согласно справке об экономической помощи населению Польской Республики, оказанной войсками 1-го Белорусского фронта с августа 1944 года по 31 декабря 1945 года, санитарные части Красной армии за этот срок выявили более 3,5 тысячи инфекционных больных среди местного населения, вылечили в армейских госпиталях почти три тысячи человек, прохлорировали 16 тысяч колодцев. Военные железнодорожники РККА восстановили более четырех тысяч километров железных дорог, разрушенных гитлеровцами. Было построено и восстановлено 20 километров мостов, а объем земляных работ, проведенных при восстановлении шоссейных дорог, составил 465 тысяч кубометров. На этом фоне теряются "мелочи" вроде помощи в сельскохозяйственных работах, безвозмездного предоставления польским крестьянам техники и инвентаря, поставок зерна, сахара и картофеля и 150 миллионов коробок спичек, а также многого другого. И все это, напомним, за счет воюющей Красной армии.

    Транспорт
    Ради помощи Войску Польскому Красная армия жертвовала даже своей мобильностью. Согласно телеграмме Иосифа Сталина, адресованной Военным советам 1-го, 2-го, 3-го Белорусских фронтов, 1-го Украинского фронта от 26 февраля 1945 года, каждый фронт должен был выделить представителям Временного правительства Польши от 400 до 600 автомашин в срок до 20 марта. Кроме того, союзнику передавались 600 тонн автобензина, 30 железнодорожных цистерн для перевозки горючего, 10 самолетов "Дуглас" и 100 самолетов По-2.

    Иными словами, Красная армия за счет своих собственных средств фактически содержала Войско Польское на полном пансионе. Сегодня официальная Варшава расплачивается с Россией за эту помощь другой "валютой" — русофобией, членством в НАТО и активной поддержкой западных санкций. И войной с памятниками "оккупантам", отдававшим своим союзникам последнее.
     
    korvin, 16 ноя 2017
    #1
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  3. dock

    dock Гений

    На форуме с:
    19 авг 2013
    Сообщения:
    3.701
    На этом нужно было остановиться. И вывести войска. Тогда отношение было бы другим. Но предпочли внедрять коммунизм. Нельзя насильно осчастливить людей.
     
    dock, 16 ноя 2017
    #2
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  4. Кот_Матроскин

    Кот_Матроскин Гений

    На форуме с:
    11 окт 2017
    Сообщения:
    138
    Мои два одноклассника уехали в Польшу на заработки. Так говорит, кто на русском говорит, отношение особое... не особо любят там русско-говорящих.
     
    Кот_Матроскин, 17 ноя 2017
    #3
  5. Admin

    Admin Администратор Команда форума

    На форуме с:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    8.327
    а капитализм внедрять можно?

    @dock, тебе видимо не понять братскую поддержку. Но ничего история учит кто брат, а кто враг. Турция уже тоже начала понимать (после попытки переворота) кто друг, а кто враг.
     
    Admin, 17 ноя 2017
    #4
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  6. VIGO

    VIGO Автор

    На форуме с:
    10 май 2015
    Сообщения:
    11.780
    Ошибка большая СССР была в том, что после ВОВ отдала освобождённые западные территории обратно "братским" народам!
     
    VIGO, 17 ноя 2017
    #5
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  7. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    17.711
    Помогли? Хорошо! Если рассчитывали на вековую благодарность - следовало заключить кредитный договор.
    Ничего в мире не вечно...то поколение, которое помнило, уже ушло. Как и то поколение, что помогало.
    Только ведь никто не вспоминает, что можно было сэкономить и не помогать - надо было отказаться от идеи социалистического лагеря. Тогда бы Польшу и остальных включили в план Маршалла и НАТО было бы в Польше с самого своего образования.
    Так шта, любовь СССР была не совсем бескорыстной.
    Напоминает стенания брошенной жены..."я ему отдала свою молодость!"(034)
     
    ОДОБРЯМС, 17 ноя 2017
    #6
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  8. Дьяволенок

    Дьяволенок Гений

    На форуме с:
    17 июн 2016
    Сообщения:
    649
    А ведь, гады, не понимают, что только благодаря "русскоговорящим" могут сейчас по-польски говорить.. Скоты..
     
    Дьяволенок, 17 ноя 2017
    #7
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  9. Laleo

    Laleo Гений

    На форуме с:
    16 фев 2015
    Сообщения:
    1.905
    А так уже много лет если не веков. Россия фактически содержит окраинные территории, за что потом получает смачный плевок в спину и тонну дерьма следом...
     
    Laleo, 17 ноя 2017
    #8
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  10. dock

    dock Гений

    На форуме с:
    19 авг 2013
    Сообщения:
    3.701
    А нужно было превратить их в очередные ССР? Зачем? Да и не совсем отдала.
     
    dock, 17 ноя 2017
    #9
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  11. VIGO

    VIGO Автор

    На форуме с:
    10 май 2015
    Сообщения:
    11.780
    Т.е. нужно было прогнать фашистов со своих земель, дойти до границ СССР и... остановиться? Но это не купировало бы болезнь фашизма, а дало время для нового набора сил и мощи! Так что - не вариант.
     
    Last edited: 17 ноя 2017
    VIGO, 17 ноя 2017
    #10
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  12. dock

    dock Гений

    На форуме с:
    19 авг 2013
    Сообщения:
    3.701
    Какие фашисты. Коммунисты после войны заправляли в Польше и других освобожденных государствах. Что тебе не нравится?
     
    dock, 17 ноя 2017
    #11
  13. LFCfan

    LFCfan Гений

    На форуме с:
    28 мар 2015
    Сообщения:
    1.527
    Ну да. И были это русские коммунисты? ;)
    или собственные польские?
     
    LFCfan, 17 ноя 2017
    #12
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  14. dock

    dock Гений

    На форуме с:
    19 авг 2013
    Сообщения:
    3.701
    Так ведь даже выгоднее, что местные. Какой смыл присылать своих, против них взбунтуются быстрее.
     
    dock, 17 ноя 2017
    #13
  15. LFCfan

    LFCfan Гений

    На форуме с:
    28 мар 2015
    Сообщения:
    1.527
    ну так значит не русские виноваты, что польские коммунисты обосрались со строительством сладкой жизни в жечи посполитой?
    не зря в свое время дали войску польскому получить от немцев во время восстания, чтобы знали кто лучше.
     
    LFCfan, 17 ноя 2017
    #14
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  16. dock

    dock Гений

    На форуме с:
    19 авг 2013
    Сообщения:
    3.701
    Конечно не виноваты. Русские ни в чем не виноваты:)
     
    dock, 17 ноя 2017
    #15
  17. VIGO

    VIGO Автор

    На форуме с:
    10 май 2015
    Сообщения:
    11.780
    Ох, уж эти либералы! (724)
     
    VIGO, 17 ноя 2017
    #16
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  18. Оптик

    Оптик Автор

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    10.217
    Какая толерантность к меньшинствам (016). Но все поняли , как ты хотел написАть :D
     
    Оптик, 17 ноя 2017
    #17
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  19. Дьяволенок

    Дьяволенок Гений

    На форуме с:
    17 июн 2016
    Сообщения:
    649
    Это бред! Вы сейчас дословно процитировали самих поляков, что, мол, русские специально им не помогли во время восстания. ЭТО ТУФТА! В двух словах - перед Варшавским восстанием закончилась операция "Багратион". Были освобождены огромные территории, Красная Армия вышла к границе Польши. Но всё это обошлось немалой ценой и тратой военных ресурсов. Для подготовки нового наступления требовалось время. Захватить "кавалерийским наскоком" Варшаву планов не было. Но поляки, сидевшие в Лондоне(правительство в изгнании)этого не знали и опасались, что СССР со дня на день освободит от немцев Варшаву и сможет оказывать решающее влияние на ситуацию в послевоенной Польша. Другое дело, если советские войска встретят уже подконтрольную Армии Крайовой Варшаву. И тогда без какого-либо согласования с советским руководством была из Лондона дана команда начать восстание. Закончилось, как известно, катастрофой. Понимаете, нельзя обвинять СССР в неоказании помощи восставшим, просто потому, что никаких обязательств по этому поводу СССР полякам не давал. Они сами начали эту авантюру, сами и получили сполна за это. Но обвинять советские войска, что типа те "могли помочь, но специально не захотели" - это бред.
     
    Дьяволенок, 18 ноя 2017
    #18
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  20. Nike

    Nike Гений

    На форуме с:
    18 май 2015
    Сообщения:
    3.630
    Не мешайте доску писать альтернативную историю, в которой русские виноваты, что на них напал гитлер! :D (С)

    P.S. Не будь я в блоке у этого.... наверняка последовал бы вопль "а что, не виноваты?!"
     
    Nike, 18 ноя 2017
    #19
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  21. infuse

    infuse Гений

    На форуме с:
    20 сен 2016
    Сообщения:
    218
    Проблема СССР была в том, что он проиграли войну за умы людей, именно поэтому сейчас поляки не любят русскоговорящих и то же самое в Украине и множестве других стран, много ли Польше или Украине помогла Еврропа или США?).....пока СССР строил заводы, школы, больницы, США просто влаживали деньги в пропаганду, в грамотную пропоганду, не даром они многих фашистов после ВОВ у себя потом приютили, так сказать опыта у них перенимали, и как итог СССР настроил много чего, но его ненавидят, США вложили гораздо меньше средств в пропаганду и теперь их войска размещаются в этих странах и народ этих стран думает что они пришли защитить их от того, кто им понастроил заводов, школ и больниц, и как итог кто реально сейчас в этих странах являются оккупантами - считаются освободителями)
     
    infuse, 18 ноя 2017
    #20
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