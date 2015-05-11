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Чего хочу?!

Тема в разделе 'Флуд', создана пользователем VIGO-Tiraspol, 11 май 2015.

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  1. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    9.155
    Тема создана по образу и подобию этой.
    На данный момент хочу мира и спокойствия в таком виде:
    [​IMG]
     
    Last edited by a moderator: 12 май 2015
    VIGO, 11 май 2015
    #1 + к цитате ответитьTag
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  2. Валерьян

    Валерьян Автор

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    11.042
    Измаил!
     
    Last edited: 12 май 2015
    Валерьян, 12 май 2015
    #2 + к цитате ответитьTag
    Незнакомка, ГастЫр БайтЫр и Оптик нравится это.
  3. dock

    dock Гений

    Дата регистрации:
    19 авг 2013
    Сообщения:
    3.173
    Хотеть не вредно...
     
    dock, 12 май 2015
    #3 + к цитате ответитьTag
  4. Валерьян

    Валерьян Автор

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    11.042
    А ты против?
     
    Валерьян, 12 май 2015
    #4 + к цитате ответитьTag
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  5. dock

    dock Гений

    Дата регистрации:
    19 авг 2013
    Сообщения:
    3.173
    Я против.
     
    dock, 12 май 2015
    #5 + к цитате ответитьTag
  6. Валерьян

    Валерьян Автор

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    11.042
    А я ЗА
     
    Валерьян, 12 май 2015
    #6 + к цитате ответитьTag
    Незнакомка, Tiraspol4anin, ГастЫр БайтЫр и 5 другим нравится это.
  7. dock

    dock Гений

    Дата регистрации:
    19 авг 2013
    Сообщения:
    3.173
    Значит ты за войну, нет хороших слов для таких... как ты.
     
    dock, 12 май 2015
    #7 + к цитате ответитьTag
  8. Валерьян

    Валерьян Автор

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    11.042
    И сделай погромче

     
    Валерьян, 12 май 2015
    #8 + к цитате ответитьTag
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  9. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    9.155
    [​IMG]
    :)
     
    VIGO, 12 май 2015
    #9 + к цитате ответитьTag
    Незнакомка, olg@, Арчи_Гудвин и 2 другим нравится это.
  10. Тасманский

    Тасманский Автор

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    3.946
    Какой-то абсолютно неправильный вид!!!!
     
    Тасманский, 12 май 2015
    #10 + к цитате ответитьTag
  11. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    9.155
    Всё постепенно, потом и до Киева дойдёт )))))
     
    VIGO, 12 май 2015
    #11 + к цитате ответитьTag
    Оптик нравится это.
  12. Vladm

    Vladm Гений

    Дата регистрации:
    20 янв 2014
    Сообщения:
    4.753
    Вот более правильный:

    world_since_the_USSR.jpg
     
    Vladm, 12 май 2015
    #12 + к цитате ответитьTag
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  13. Валерьян

    Валерьян Автор

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    11.042
    Бумага?
     
    Валерьян, 12 май 2015
    #13 + к цитате ответитьTag
    Оптик, ГастЫр БайтЫр и Lёka нравится это.
  14. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    9.155
    Нет. Тут более глубже смысловая притча в этом виде. ;)
     
    VIGO, 12 май 2015
    #14 + к цитате ответитьTag
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  15. Тасманский

    Тасманский Автор

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    3.946
    опять на те же грабли наступать. Если вспомнить хорошенько историю, то почти ни одна попытка объединить несколько стран с разными национальностями ни к чему хорошему не приводила - СССР, Югославия, Чехословакия, африканские государства... В той же Испании постоянно пытаются отсоединиться баски и каталонцы. В Великобритании - ирландцы и шотландцы. Даже в США в Техасе очень часто возникает угроза отсоединения.
     
    Тасманский, 12 май 2015
    #15 + к цитате ответитьTag
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  16. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    9.155
    Так тогда дойдёт что у каждого города или поселения будет своя таможня, пропускной пункт, валюта, язык.... Оно вам надо так разобщать народ? Уж лучше взять то хорошее что было при СССР и в нынешние времена - и выстроить новое объединенное мощное государство!
     
    VIGO, 12 май 2015
    #16 + к цитате ответитьTag
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  17. Тасманский

    Тасманский Автор

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    3.946
    Европейский союз, шенгенская зона, какие таможни, визы?
     
    Тасманский, 12 май 2015
    #17 + к цитате ответитьTag
  18. Admin

    Admin Администратор Команда форума

    Дата регистрации:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    7.076
    очень многие и ныне за объединение. Развал СССР не из-за людей был, а из-за политиков.
    Не думаю что всё так плохо было при СССР, а скорее наоборот

    снова те же грабли. Сильно люди того желали или политикам просто это нужно было?

    За Африку не в курсе и ничего не скажу, но предполагаю причина всё та же
     
    Admin, 12 май 2015
    #18 + к цитате ответитьTag
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  19. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    9.155
    Новый "СССР-2" или другое название, но уже без железного занавеса, без дефицита, без границ внутри, привлекающее новые технологии из-за рубежа, здоровая конкуренция производителей товаров, а не монополия, свободные торговые отношения - вот это было бы самое то!
    А подводных камней у ЕС столько, что мама-не-горюй! Чего стоят только ограничение по производству товаров и продуктов, да ещё по разным странам в ЕС распределенным по количеству экспорта, если вкратце, типа Голландия может торговать например цветами в размере 50 млн букетов, излишки уже всё не пересекут границу, и другие страны торговать цветами уже не могут. Ну это я грубый привёл пример, но он отражает суть нынешнего ЕС.
     
    VIGO, 12 май 2015
    #19 + к цитате ответитьTag
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  20. Тасманский

    Тасманский Автор

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    3.946
    Олег, я не против объединений государств в союзы. Просто в СССР было достаточно перегибов. Надо стараться брать лучшее от разных моделей. Насчет республик бывшей Югославии они не сильно высказывают желание объединяться обратно, тем более, что кроме национального признака, есть еще и религиозный признак.
     
    Тасманский, 12 май 2015
    #20 + к цитате ответитьTag
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