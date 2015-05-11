Чего хочу?!

Тема в разделе 'Флуд', создана пользователем VIGO-Tiraspol, 11 май 2015.
Тема создана по образу и подобию этой.
На данный момент хочу мира и спокойствия в таком виде:
Измаил!
Хотеть не вредно...
А ты против?
Я против.
А я ЗА
Значит ты за войну, нет хороших слов для таких... как ты.
И сделай погромче
Какой-то абсолютно неправильный вид!!!!
Всё постепенно, потом и до Киева дойдёт )))))
Вот более правильный:
Бумага?
Нет. Тут более глубже смысловая притча в этом виде.
опять на те же грабли наступать. Если вспомнить хорошенько историю, то почти ни одна попытка объединить несколько стран с разными национальностями ни к чему хорошему не приводила - СССР, Югославия, Чехословакия, африканские государства... В той же Испании постоянно пытаются отсоединиться баски и каталонцы. В Великобритании - ирландцы и шотландцы. Даже в США в Техасе очень часто возникает угроза отсоединения.
Так тогда дойдёт что у каждого города или поселения будет своя таможня, пропускной пункт, валюта, язык.... Оно вам надо так разобщать народ? Уж лучше взять то хорошее что было при СССР и в нынешние времена - и выстроить новое объединенное мощное государство!
Европейский союз, шенгенская зона, какие таможни, визы?
очень многие и ныне за объединение. Развал СССР не из-за людей был, а из-за политиков.
Не думаю что всё так плохо было при СССР, а скорее наоборот
снова те же грабли. Сильно люди того желали или политикам просто это нужно было?
За Африку не в курсе и ничего не скажу, но предполагаю причина всё та же
Новый "СССР-2" или другое название, но уже без железного занавеса, без дефицита, без границ внутри, привлекающее новые технологии из-за рубежа, здоровая конкуренция производителей товаров, а не монополия, свободные торговые отношения - вот это было бы самое то!
А подводных камней у ЕС столько, что мама-не-горюй! Чего стоят только ограничение по производству товаров и продуктов, да ещё по разным странам в ЕС распределенным по количеству экспорта, если вкратце, типа Голландия может торговать например цветами в размере 50 млн букетов, излишки уже всё не пересекут границу, и другие страны торговать цветами уже не могут. Ну это я грубый привёл пример, но он отражает суть нынешнего ЕС.
Олег, я не против объединений государств в союзы. Просто в СССР было достаточно перегибов. Надо стараться брать лучшее от разных моделей. Насчет республик бывшей Югославии они не сильно высказывают желание объединяться обратно, тем более, что кроме национального признака, есть еще и религиозный признак.
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