Чего хочу?!

очень многие и ныне за объединение. Развал СССР не из-за людей был, а из-за политиков.

Не думаю что всё так плохо было при СССР, а скорее наоборот





снова те же грабли. Сильно люди того желали или политикам просто это нужно было?



За Африку не в курсе и ничего не скажу, но предполагаю причина всё та же

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