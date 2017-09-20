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Чайка заявил о возможном создании майнинговых ферм в Приднестровье

Тема в разделе 'Экономика ПМР', создана пользователем ruslan_40, 20 сен 2017 в 10:02.

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    ruslan_40

    ruslan_40 Гений

    На форуме с:
    10 мар 2017
    Сообщения:
    632
    Основатель компании «Русский экспорт» Игорь Чайка рассказал РБК о перспективах создания майнинговых ферм в Приднестровье.

    По словам предпринимателя, власти непризнанной республики рассматривают возможность создания ферм для майнинга криптовалют с участием российских инвесторов.

    «В Приднестровье есть направления по кооперации в сфере информационных технологий, в том числе по блокчейну и криптовалютам. В правительстве Приднестровья говорят, что уже находятся на четвертом месте в Европе по скорости и проникновению интернета, у них очень дешевая электроэнергия, а это одно из ключевых условий создания майнинговых ферм», — сказал Чайка, возглавлявший сентябрьскую бизнес-миссию «Деловой России» в республике.

    Он добавил, что в Приднестровье уже приняты поправки в законодательство, позволяющие осуществлять данный вид деятельности.

    Майнинг предполагает выделение вычислительных мощностей для проверки и осуществления транзакции криптовалюты, за который выплачивается определенное вознаграждение. «Добыча» биткоинов требует значительных объемов электроэнергии

    http://www.rbc.ru/rbcfreenews/59c0c5b99a794773565cb15c?from=newsfeed
     
    ruslan_40, 20 сен 2017 в 10:02
    #1
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  3. Vladm

    Vladm Гений

    На форуме с:
    20 янв 2014
    Сообщения:
    5.924
    Сколько там блоков Молдавской ГРЭС простаивает? Столько биткоинов можно намайнить!
     
    Vladm, 20 сен 2017 в 10:07
    #2
  4. pirat2k

    pirat2k Гений

    На форуме с:
    25 июл 2015
    Сообщения:
    457
    скоро станем IT нацией, интересно сколько продержатся эти биткойны?
     
    pirat2k, 20 сен 2017 в 10:21
    #3
  5. Майк Вазовски

    Майк Вазовски Гений

    На форуме с:
    10 июл 2014
    Сообщения:
    1.304
    Биткоин очень сложно стало майнить на видюхах с появлением асиков. Валяются где-то на шкафу две "отмайненные" 7790:D
    Лайткоин и эфир еще возможно. Но нужно учесть нестабильность курсов криптовалют и довольно таки дорогостоящее оборудование. В идеальных условиях окупаемость полгода-год, а коли курс упадет, то и в минус уйти можно - высоки риски.
     
    Майк Вазовски, 20 сен 2017 в 10:34
    #4
  6. Санек

    Санек Гений

    На форуме с:
    19 мар 2015
    Сообщения:
    2.970
    че? на каком мы месте :D
     
    Санек, 20 сен 2017 в 11:05
    #5
    Майк Вазовски нравится это.
  7. Санек

    Санек Гений

    На форуме с:
    19 мар 2015
    Сообщения:
    2.970
    закупят 100500 компов уставят на площади и будут майнить чтоб пополнить бюджет
    и все будет идти через прокладку типа Энеогомайнинг
     
    Санек, 20 сен 2017 в 11:07
    #6