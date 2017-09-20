Чайка заявил о возможном создании майнинговых ферм в Приднестровье

Основатель компании «Русский экспорт» Игорь Чайка рассказал РБК о перспективах создания майнинговых ферм в Приднестровье. По словам предпринимателя, власти непризнанной республики рассматривают возможность создания ферм для майнинга криптовалют с участием российских инвесторов. «В Приднестровье есть направления по кооперации в сфере информационных технологий, в том числе по блокчейну и криптовалютам. В правительстве Приднестровья говорят, что уже находятся на четвертом месте в Европе по скорости и проникновению интернета, у них очень дешевая электроэнергия, а это одно из ключевых условий создания майнинговых ферм», — сказал Чайка, возглавлявший сентябрьскую бизнес-миссию «Деловой России» в республике. Он добавил, что в Приднестровье уже приняты поправки в законодательство, позволяющие осуществлять данный вид деятельности. Майнинг предполагает выделение вычислительных мощностей для проверки и осуществления транзакции криптовалюты, за который выплачивается определенное вознаграждение. «Добыча» биткоинов требует значительных объемов электроэнергии http://www.rbc.ru/rbcfreenews/59c0c5b99a794773565cb15c?from=newsfeed