Цены на недвижимость в ПМР- наблюдения, анализ, выводы

Да эта тактика продавцов удивляет. Это понятно что люди вложили возможно в свою недвижимость значительно бОльшие деньги чем предлагает рынок, но ведь это рынок, ему плевать на всё. Знаю случаи давние правда когда соседи выставляли дома по приличной цене, им предлагали процентов на 30 меньше, те принципиально стояли на своём. В результате уехали оставив продавать дом родственникам, в итоге через пару лет сорвало часть крыши починить было некому, от дождей рухнули потолки и теперь дом аварийный никому ненужен

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