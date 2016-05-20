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Цены на недвижимость в ПМР- наблюдения, анализ, выводы

Тема в разделе 'Экономика ПМР', создана пользователем Пиксель, 20 май 2016.

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  1. TopicStarter Overlay
    Пиксель

    Пиксель Гений

    Дата регистрации:
    17 янв 2015
    Сообщения:
    1.254
    В последнее время часто приходится слышать панические стоны продавцов, риэлторов, застройщиков о том что рынок уснул летаргическим сном и на этой почве происходит серьёзный демпинг в разовых сделках,и что это очень сильно роняет средний уровень цен.
    С другой стороны слышу возражения независимых наблюдателей которые заявляют что слухи о падении цен не более чем слухи и реальную квартиру дешевле чем 5 лет назад не купить. И тут же приводят примеры известных им продаж по весьма высоким ценам.
    А кто какой инфой на этот счёт обладает из форумчан, может есть примеры подтверждающие какую либо точку зрения либо опровергающие обе ?
     
    Пиксель, 20 май 2016
    #1 + к цитате ответитьTag
  2. коммерсант

    коммерсант Гений

    Дата регистрации:
    6 сен 2013
    Сообщения:
    3.467
    Слышал от знакомых, что закрылись некоторые риэлторы.
    По Маклеру можно проследить - двухкомнатная в центре Тирасполя от 11000$. тык тык тык тык
    Дома в селах ПМР - были от 1500 с большими участками для ведения хозяйства\прописки 800$
    А раньше только от 3500.
    Стабильность в недвижимости только в секторе съема. Домов практически нет. Квартиры подешевели, либо остались на прежнем ровне. Как люди не спешат расставаться с долларами, так и с недвижимостью. Поставили высокую цену и ждут годами. А малую цену поставят только те, кто сваливает отсюда.
    У многих людей наблюдается глубокая депрессия. Ничего не купить, ничего не продать...
     
    коммерсант, 20 май 2016
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  3. Незнакомка

    Незнакомка Гений

    Дата регистрации:
    21 сен 2014
    Сообщения:
    4.053
    Да, были бы деньги, сейчас можно недорого купить хорошие квартиры. Те кто срочно уезжает, продают бывает шикарные квартиры за небольшие деньги)
     
    Незнакомка, 20 май 2016
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  4. TopicStarter Overlay
    Пиксель

    Пиксель Гений

    Дата регистрации:
    17 янв 2015
    Сообщения:
    1.254
    Интересно а что по этому поводу думают банки? Они не готовы кредитовать желающих купить недорогую квартирку под залог самой квартиры?
     
    Пиксель, 20 май 2016
    #4 + к цитате ответитьTag
  5. Незнакомка

    Незнакомка Гений

    Дата регистрации:
    21 сен 2014
    Сообщения:
    4.053
    НЕ знаю)) Но от АПБ уже пришла вчера смс-ка: "Не бойтесь кредитов! В Агропромбанке без привязки к доллару!"))
     
    Незнакомка, 20 май 2016
    #5 + к цитате ответитьTag
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  6. TopicStarter Overlay
    Пиксель

    Пиксель Гений

    Дата регистрации:
    17 янв 2015
    Сообщения:
    1.254
    Да эта тактика продавцов удивляет. Это понятно что люди вложили возможно в свою недвижимость значительно бОльшие деньги чем предлагает рынок, но ведь это рынок, ему плевать на всё. Знаю случаи давние правда когда соседи выставляли дома по приличной цене, им предлагали процентов на 30 меньше, те принципиально стояли на своём. В результате уехали оставив продавать дом родственникам, в итоге через пару лет сорвало часть крыши починить было некому, от дождей рухнули потолки и теперь дом аварийный никому ненужен
     
    Пиксель, 20 май 2016
    #6 + к цитате ответитьTag
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  7. TopicStarter Overlay
    Пиксель

    Пиксель Гений

    Дата регистрации:
    17 янв 2015
    Сообщения:
    1.254
    А что толку от их кредитов если они под залог не кредитуют. Им нужны справки о высоких зарплатах а у нас половина населения работает неофициально либо за мизерные зарплаты на которые кредит в 11 000 $ не возьмёшь ..
     
    Пиксель, 20 май 2016
    #7 + к цитате ответитьTag
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  8. Незнакомка

    Незнакомка Гений

    Дата регистрации:
    21 сен 2014
    Сообщения:
    4.053
    Тоже слышала как-то историю) Недалеко от нам продавался огромный дом, просили кажется 160тыс.у.е. Кто-то предложил в два раза меньше и хозяин не согласился. В итоге потом позвонил этому же покупателю и продал уже в три раза дешевле, чем просил)) Да и таких примеров могу привести еще несколько только из соседских домов, что стоят годами и рушатся)
    А есть просто такие, кто не очень хочет продавать, но если бы дали определенную сумму, то продали бы)
     
    Незнакомка, 20 май 2016
    #8 + к цитате ответитьTag
  9. Незнакомка

    Незнакомка Гений

    Дата регистрации:
    21 сен 2014
    Сообщения:
    4.053
    Не знаю условия, я не узнавала))
     
    Незнакомка, 20 май 2016
    #9 + к цитате ответитьTag
  10. елисей

    елисей Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2015
    Сообщения:
    466
    Мой знакомый пол-года назад купил на Западном 1комнатную на 9 этаже, без ремонта за 12000 $.
     
    елисей, 20 май 2016
    #10 + к цитате ответитьTag
  11. Санек

    Санек Гений

    Дата регистрации:
    19 мар 2015
    Сообщения:
    2.178
    и толку от рублевого кредита, берешь к примеру рубли, так не кто не захочет продать квартиру тебе за рубли
    так что эти квартиры годятся только стиралки покупать )))
     
    Санек, 20 май 2016
    #11 + к цитате ответитьTag
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  12. mixer

    mixer Гений

    Дата регистрации:
    9 окт 2014
    Сообщения:
    125
    Рынок недвижимости находится в глубокой стагнации. В темное время суток половина окон в жилых домах темные. Соответственно там никто не живёт. Предложение о продаже квартир\домов в разы превышает спрос. Цены, конечно, низкие по сравнению с ценами пятилетней давности. Раньше люди ездили на заработки, чтоб вернуться сюда и купить жильё (если его нет). Сейчас же просто уезжают семьями и стараются остаться на ПМЖ в России. Здесь перспективы для трудоспособного населения не видно в ближайшем будущем.
    Да и купить жильё даже за 12 000 у.е не реально работая у нас в стране.
     
    mixer, 20 май 2016
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  13. okarinasai

    okarinasai Гений

    Дата регистрации:
    6 окт 2013
    Сообщения:
    918
    Не знаю, что там дешевеет, а деверь недавно купил двухкомнатную квартиру, где надо менять линолеум и обои, а потом двери и утеплять, и прочий ремонт. в центре Бендер на 9 этаже за 16 тыщ и сказал, что это самая дешевая была, остальные в эту цену убитые полностью или больше двадцать тысяч.
     
    okarinasai, 20 май 2016
    #13 + к цитате ответитьTag
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  14. Волчишка

    Волчишка Гений

    Дата регистрации:
    1 сен 2013
    Сообщения:
    2.383
    Он Маклер открывал? Или пошел к риэлторам сразу?
     
    Волчишка, 20 май 2016
    #14 + к цитате ответитьTag
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  15. Герман

    Герман Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    719
    Согласен с вами, я то же не вижу того, что реально дешевеет, если кто думает, что на той стороне баррикады находится дурак и вот он шанс купить хорошую недвижимость за плохие деньги, глубоко ошибаются, я купил дом шесть лет назад ,все эти годы конечно что-то строил, усовершенствовал, год назад разместил объявление определить стоимость, на случай отъезда, было три звонка, но первая семейная пара, приехавшая смотреть дом,и реально имеющая деньги, согласилась на сумму, ровно на 25.000 $ дороже, чем я его купил, так что хорошая квартира, как и хороший дом, не дешевеют.
     
    Герман, 20 май 2016
    #15 + к цитате ответитьTag
  16. TopicStarter Overlay
    Пиксель

    Пиксель Гений

    Дата регистрации:
    17 янв 2015
    Сообщения:
    1.254
    Из первых комментариев просматривается два вывода
    1-недвижимость не продаётся так как стало меньше покупателей а те что есть ждут более серьёзного падения цен
    2- падает в цене только жильё неудачное и плохое
    ----------
    почти не падает жильё в великолепном состоянии и удачном расположении,
    Но ведь таких всегда было мало по этому в перспективе намечается более существенный ценовой разрыв между этими категориями...
     
    Пиксель, 20 май 2016
    #16 + к цитате ответитьTag
    emstore нравится это.
  17. TopicStarter Overlay
    Пиксель

    Пиксель Гений

    Дата регистрации:
    17 янв 2015
    Сообщения:
    1.254
    интересно если бы этот же эксперимент провести уже в этом году, результат был бы такой же ?
    ---
    И кстати про удачное жильё... проезжаю частенько мимо Шерифовского жилгородка на бородинке и чёт такое впечатление что там жильё вообще никто не приобретает, всё пусто, машин нет, сквозь окна виднеются пустые дверные проёмы..
     
    Пиксель, 20 май 2016
    #17 + к цитате ответитьTag
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  18. okarinasai

    okarinasai Гений

    Дата регистрации:
    6 окт 2013
    Сообщения:
    918
    по маклеру и нашел. И риэлторы тоже были. Все посмотрели в бендерах.
     
    okarinasai, 20 май 2016
    #18 + к цитате ответитьTag
  19. Admin

    Admin Администратор Команда форума

    Дата регистрации:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    7.076
    очень странно...
    Цены очень упали.
     
    Admin, 20 май 2016
    #19 + к цитате ответитьTag
    alexisbn, klёn, Волчишка и 4 другим нравится это.
  20. okarinasai

    okarinasai Гений

    Дата регистрации:
    6 окт 2013
    Сообщения:
    918
    самая дешевая однокомнатная в малометражке в центре - 11 тыщ.
     
    okarinasai, 20 май 2016
    #20 + к цитате ответитьTag
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