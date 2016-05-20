Цены на недвижимость в ПМР- наблюдения, анализ, выводы

В последнее время часто приходится слышать панические стоны продавцов, риэлторов, застройщиков о том что рынок уснул летаргическим сном и на этой почве происходит серьёзный демпинг в разовых сделках,и что это очень сильно роняет средний уровень цен. С другой стороны слышу возражения независимых наблюдателей которые заявляют что слухи о падении цен не более чем слухи и реальную квартиру дешевле чем 5 лет назад не купить. И тут же приводят примеры известных им продаж по весьма высоким ценам. А кто какой инфой на этот счёт обладает из форумчан, может есть примеры подтверждающие какую либо точку зрения либо опровергающие обе ?