Цены и ассортимент товаров в СССР.

Тема в разделе 'История', создана пользователем Platini, 12 авг 2015.
Предлагаю форумчанам поделиться воспоминаниями об ассортименте и ценах во времена СССР.
Знаком с одним человеком у которого дома лежит новенькая рубашка пошитая в конце 80-х годов на фабрике "Одема"
Хлеб белый - кирпич - 20 коп. мороженое фруктовое стаканчик - 9 коп. булочка сдобная - 11 ком.. шоколадка молочная - 100 гр - 1р80 коп
В школе столы ученические -1985 г.в. Тираспольская мебельная фабрика.
А названия помните? Лунный!
Может у кого есть вещи времен СССР с ценниками выкладывайте фотографии.
"Золотая рыбка" - 35 коп, Восточный - 1р80 коп.
Пирожное "Дубок" - 22 коп, качели 5 - 10 коп...
минералка - бутылка 0,5 л - 30 коп, сладкая - 35 коп.
это копаться надо... Вот недавно отдала кастрюлю - советская эмалированная - 4 л - 1р 80 коп. и даже Знак Качества был на ней.
Хлеб круглый 16 коп. Вода с газом 1коп + сироп 3 коп. Спички 1 коп. Самое вкусное мороженное -22коп. Пирожок - 5 коп. Сигареты - Космос - 70 коп. Дойна - 40 коп. Мальборо -1.50. Стиральная машина ОКА-40 руб. Телевизор Альфа 750р. Водка (обмыть) - 3,50
Пирожок - 5 коп. - с повидлом... с горохом - 3 коп...
обед в школе - первое, второе, чай - 30 коп
Билет на самолет из Кишинева до Москвы 27 руб, на поезде плацкарт, по-моему, 14.
Билеты в кино летом на детские сеансы 5 коп.
Я когда учился в шестой школе помню ушки сахарные по 6 копеек.
Пионэры, на встрече с ветеранами спросили дядю Сёму:
- Шо раньше было - курица или яйцо?
Дядя Сёма, как настоящий коммунист, ответил:
- Э...раньше все было!
Пустые полки советских магазинов
Шоколад "Лунный" - 1р 20коп
Пирожки с повидлом в центре Тирасполя, 1980-е года, 4 коп
Эхехе. Оказуется вы соффсем молодой ишшо)
водка - 2.87.
Это потом она стала стоить 3.62 (минус цена тары в 12 коп = 3.50)).
зы. Столичная конечно была подороже - 4.12.
Мороженое было и по 28, Ленинградское, если не ошибаюсь, да и в разных регионах слегка цены отличались (или названия).
pps/ Кстати подобная тема уже была. Или я ошипся?
да, в Одессе по 4коп, в том числе с картошечкой.
Просто я не знаю какие цены указывать, до обмена 61г или после?
Да и пирожки у вас в Молдавии по 4 копейки, но какие-то совсем маленькие. У нас были любые по 5коп, но большие! Берёшь помню три штуки, сьесть ещё кое-как можно, но идти дальше уже нет!
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