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Цены и ассортимент товаров в СССР.

Тема в разделе 'История', создана пользователем Platini, 12 авг 2015.

5/5, 1 голос
Страница 1 из 15
  1. TopicStarter Overlay
    Platini

    Platini Гений

    На форуме с:
    11 июн 2014
    Сообщения:
    4.549
    Предлагаю форумчанам поделиться воспоминаниями об ассортименте и ценах во времена СССР.
     
    Platini, 12 авг 2015
    #1
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  3. TopicStarter Overlay
    Platini

    Platini Гений

    На форуме с:
    11 июн 2014
    Сообщения:
    4.549
    Знаком с одним человеком у которого дома лежит новенькая рубашка пошитая в конце 80-х годов на фабрике "Одема"
     
    Platini, 12 авг 2015
    #2
    Ежевика, Lёka и Vladm нравится это.
  4. Анаконда

    Анаконда Гений

    На форуме с:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    7.166
    Хлеб белый - кирпич - 20 коп. мороженое фруктовое стаканчик - 9 коп. булочка сдобная - 11 ком.. шоколадка молочная - 100 гр - 1р80 коп
     
    Анаконда, 12 авг 2015
    #3
    Лиля, Vladm и Platini нравится это.
  5. Анаконда

    Анаконда Гений

    На форуме с:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    7.166
    В школе столы ученические -1985 г.в. Тираспольская мебельная фабрика.
     
    Анаконда, 12 авг 2015
    #4
    Лиля, Vladm и Platini нравится это.
  6. TopicStarter Overlay
    Platini

    Platini Гений

    На форуме с:
    11 июн 2014
    Сообщения:
    4.549
    А названия помните? Лунный!
     
    Platini, 12 авг 2015
    #5
    LOOK, Ctrl+V, Vladm и ещё 1-му нравится это.
  7. TopicStarter Overlay
    Platini

    Platini Гений

    На форуме с:
    11 июн 2014
    Сообщения:
    4.549
    Может у кого есть вещи времен СССР с ценниками выкладывайте фотографии.
     
    Platini, 12 авг 2015
    #6
    LOOK и Vladm нравится это.
  8. Анаконда

    Анаконда Гений

    На форуме с:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    7.166
    "Золотая рыбка" - 35 коп, Восточный - 1р80 коп.
    Пирожное "Дубок" - 22 коп, качели 5 - 10 коп...
     
    Анаконда, 12 авг 2015
    #7
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  9. Анаконда

    Анаконда Гений

    На форуме с:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    7.166
    минералка - бутылка 0,5 л - 30 коп, сладкая - 35 коп.
     
    Анаконда, 12 авг 2015
    #8
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  10. Анаконда

    Анаконда Гений

    На форуме с:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    7.166
    это копаться надо... Вот недавно отдала кастрюлю - советская эмалированная - 4 л - 1р 80 коп. и даже Знак Качества был на ней.
     
    Анаконда, 12 авг 2015
    #9
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  11. Warlock

    Warlock Автор

    На форуме с:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    8.905
    Хлеб круглый 16 коп. Вода с газом 1коп + сироп 3 коп. Спички 1 коп. Самое вкусное мороженное -22коп. Пирожок - 5 коп. Сигареты - Космос - 70 коп. Дойна - 40 коп. Мальборо -1.50. Стиральная машина ОКА-40 руб. Телевизор Альфа 750р. Водка (обмыть) - 3,50 :D
     
    Warlock, 12 авг 2015
    #10
    Лиля, Vladm, VIGO-Tiraspol и 2 другим нравится это.
  12. Анаконда

    Анаконда Гений

    На форуме с:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    7.166
    Пирожок - 5 коп. - с повидлом... с горохом - 3 коп...
    обед в школе - первое, второе, чай - 30 коп
     
    Анаконда, 12 авг 2015
    #11
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  13. svetla

    svetla Гений

    На форуме с:
    14 фев 2015
    Сообщения:
    117
    Билет на самолет из Кишинева до Москвы 27 руб, на поезде плацкарт, по-моему, 14.
    Билеты в кино летом на детские сеансы 5 коп.
     
    svetla, 12 авг 2015
    #12
    Лиля, Vladm, Warlock и ещё 1-му нравится это.
  14. TopicStarter Overlay
    Platini

    Platini Гений

    На форуме с:
    11 июн 2014
    Сообщения:
    4.549
    Я когда учился в шестой школе помню ушки сахарные по 6 копеек.
     
    Platini, 12 авг 2015
    #13
    Vladm, VIGO-Tiraspol, Warlock и ещё 1-му нравится это.
  15. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    16.752
    Пионэры, на встрече с ветеранами спросили дядю Сёму:
    - Шо раньше было - курица или яйцо?
    Дядя Сёма, как настоящий коммунист, ответил:
    - Э...раньше все было!
     
    ОДОБРЯМС, 12 авг 2015
    #14
    Vladm, Warlock и svetla нравится это.
  16. svetla

    svetla Гений

    На форуме с:
    14 фев 2015
    Сообщения:
    117
    Пустые полки советских магазинов

    [​IMG]
     
    svetla, 12 авг 2015
    #15
    Лиля, ГастЫр БайтЫр, Ежевика и 4 другим нравится это.
  17. VIGO

    VIGO Автор

    На форуме с:
    10 май 2015
    Сообщения:
    10.918
    Шоколад "Лунный" - 1р 20коп
     
    VIGO, 12 авг 2015
    #16
    Лиля и Vladm нравится это.
  18. VIGO

    VIGO Автор

    На форуме с:
    10 май 2015
    Сообщения:
    10.918
    Пирожки с повидлом в центре Тирасполя, 1980-е года, 4 коп
    [​IMG]
     
    VIGO, 12 авг 2015
    #17
    Лиля, ГастЫр БайтЫр, Jedinike и 3 другим нравится это.
  19. Арчи_Гудвин

    Арчи_Гудвин Гений

    На форуме с:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    10.232
    Эхехе. Оказуется вы соффсем молодой ишшо)
    водка - 2.87.
    Это потом она стала стоить 3.62 (минус цена тары в 12 коп = 3.50)).
    зы. Столичная конечно была подороже - 4.12.
    Мороженое было и по 28, Ленинградское, если не ошибаюсь, да и в разных регионах слегка цены отличались (или названия).
    pps/ Кстати подобная тема уже была. Или я ошипся?
    да, в Одессе по 4коп, в том числе с картошечкой.
     
    Арчи_Гудвин, 12 авг 2015
    #18
    Лиля, ГастЫр БайтЫр, Jedinike и 4 другим нравится это.
  20. Warlock

    Warlock Автор

    На форуме с:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    8.905
    Просто я не знаю какие цены указывать, до обмена 61г или после? :D
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
     
    Warlock, 12 авг 2015
    #19
    Лиля, ГастЫр БайтЫр, Vladm и 3 другим нравится это.
  21. Warlock

    Warlock Автор

    На форуме с:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    8.905
    Да и пирожки у вас в Молдавии по 4 копейки, но какие-то совсем маленькие. У нас были любые по 5коп, но большие! Берёшь помню три штуки, сьесть ещё кое-как можно, но идти дальше уже нет! :D (528)(518)
     
    Last edited: 12 авг 2015
    Warlock, 12 авг 2015
    #20
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