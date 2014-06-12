  1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie. Узнать больше.

Хочу застеклить балкон. Посоветуйте фирму.

Тема в разделе 'Строительство и ремонт', создана пользователем Platini, 12 июн 2014.

5/5, Голосов: 2
Страница 1 из 7
  1. TopicStarter Overlay
    Platini

    Platini Гений

    На форуме с:
    11 июн 2014
    Сообщения:
    4.549
    Живу в хрущевке. Хочу застеклить балкон. Посоветуйте фирму, которая качественно выполняет работу.
     
    Platini, 12 июн 2014
    #1
    Lёka, Оптик и ГастЫр БайтЫр нравится это.
  2. Реклама

    Реклама

     


  3. ГастЫр БайтЫр

    ГастЫр БайтЫр Гений

    На форуме с:
    19 окт 2013
    Сообщения:
    15.764
    я окна ставил , фирма,что возле бывшего 21 училища , не помню как называется.... заказывал 70 мм толщиной, с тремя стёклами .... мне понравилась их работа ....
    тоже нужно балкон застеклить, думаю опять к ним буду обращаться ....
     
    ГастЫр БайтЫр, 12 июн 2014
    #2
    Lёka и Оптик нравится это.
  4. Валерьян

    Валерьян Автор

    На форуме с:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    11.308
    21 первое где было? В центре у лестницы на набережную?
     
    Валерьян, 12 июн 2014
    #3
    Lёka и Оптик нравится это.
  5. ГастЫр БайтЫр

    ГастЫр БайтЫр Гений

    На форуме с:
    19 окт 2013
    Сообщения:
    15.764
    угу(315)
     
    ГастЫр БайтЫр, 12 июн 2014
    #4
    Lёka и Оптик нравится это.
  6. Валерьян

    Валерьян Автор

    На форуме с:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    11.308
    Понял, Мир Окон фирма
     
    Валерьян, 12 июн 2014
    #5
    Lёka, Оптик и ГастЫр БайтЫр нравится это.
  7. Targitai

    Targitai Гений

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    10.563
    http://www.zavodskieokna.ru/
    Пойдет? ;) Или вы из СПБ? Или из Кишинева, или..... ваш адрес не дом и не улица, советский союз?
     
    Targitai, 12 июн 2014
    #6
    Lёka нравится это.
  8. Admin

    Admin Администратор Команда форума

    На форуме с:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    8.179
    у меня родители ставили окна в "Мир окон" очень довольны. Цена дороже, чем у конкурентов. Но качество того стоит.
     
    Admin, 12 июн 2014
    #7
    Lёka и Оптик нравится это.
  9. Targitai

    Targitai Гений

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    10.563
    А я в какой-то мелкой фирмочке, в Бендерах, заказывал. Просто только там нашел профиль 70 мм и тройное остекление по нормальной цене. Профиль Aluplast, кстати. В другой фирме был Саламандер, но он стоил почти в 2 раза дороже, а для моего балконы это очень существенные денежки.
    Алупластом доволен на все 150%. Качество установки нормальное. Единственное что, у меня балкон "сапогом", и в местах поворотов профиля после хорошего дождя заливало. Прошелся силиконом - проблем не осталось ;)
     
    Targitai, 12 июн 2014
    #8
    Lёka и Оптик нравится это.
  10. Admin

    Admin Администратор Команда форума

    На форуме с:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    8.179
    У Мир окон австрийский профиль. Забыл назавание...
     
    Admin, 12 июн 2014
    #9
    Lёka нравится это.
  11. Vladm

    Vladm Гений

    На форуме с:
    20 янв 2014
    Сообщения:
    5.941
    При остеклении балкона самое главное - подготовка самого балкона, а не окна. Нужно снимать старый парапет, приваривать уголки/швеллера/стойки для создания крепкого каркаса, на который будут ставиться окна, зашить нижнюю часть парапета металлопрофилем (для красоты), загерметизировать потолок и т.п. Фирмы, которые занимаются окнами, очень не любят это всё делать. Я, когда в Тирасполе свой балкон облагораживал, после нескольких звонков по фирмам остановился на частниках - телефон узнал от соседей, балкон которых мне внешне понравился.

    Потом, когда менял окна в комнатах, уже обратился в Евроокна (на Шутова). Окна в 3 комнатах и 2 двери (балкон, лоджия) сделали нормально. Из того, что не понравилось - никаких документов. Обеспечение гарантии - под "доброе слово". После опыта с московскими фирмами в Красногорске, где был договор, подробный план-смета, чек и гарантийный талон - выглядело дико.
     
    Vladm, 12 июн 2014
    #10
    Lёka, Оптик и ГастЫр БайтЫр нравится это.
  12. Targitai

    Targitai Гений

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    10.563
    Вы бы уточняли для какого балкона это надо. В панельном доме это не нужно, там и так бетон, в него и так вгоняют дюбеля будь здоров.
     
    Targitai, 12 июн 2014
    #11
    Lёka нравится это.
  13. Vladm

    Vladm Гений

    На форуме с:
    20 янв 2014
    Сообщения:
    5.941
    @Platini написал же:

    А там ограждение балкона хлипенькое, окна не выдержит, сложится нафиг.
     
    Vladm, 12 июн 2014
    #12
    Оптик, Lёka и Targitai нравится это.
  14. TopicStarter Overlay
    Platini

    Platini Гений

    На форуме с:
    11 июн 2014
    Сообщения:
    4.549
    Тирасполь!
     
    Platini, 12 июн 2014
    #13
    Оптик и Lёka нравится это.
  15. TopicStarter Overlay
    Platini

    Platini Гений

    На форуме с:
    11 июн 2014
    Сообщения:
    4.549
    Я так понял, что в Тирасполе "Мир окон" качественно делают!
     
    Platini, 12 июн 2014
    #14
    Оптик и Lёka нравится это.
  16. Lёka

    Lёka Модератор Команда форума

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    6.091
    я так сказать самостоятельно...
    в плане проекта, закупки и доставки товара - сама,,, сборка конструкции ---муж
    Хрущевка третий этаж...сняли все ,,,
    сварили каркас из уголка вплоть до отдельной крыши от соседа...
    окна брала б/у германскии (на сакриера)
    стены снаружи вагонка , пенопласт, гипсокартон...

    Вызвав мастеров и объяснив, что хочу весь комплекс стоил у них в два - три раза дороже,,,чем у нас вышло...
    Так же было и со шкафом купе...
    Мужики у Вас руки же с нормального места растут, кто мешает инет прошурстить???
     
    Lёka, 12 июн 2014
    #15
    Валерьян и Оптик нравится это.
  17. Targitai

    Targitai Гений

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    10.563
    Отсутствие нормального инструмента и времени. :(
     
    Targitai, 12 июн 2014
    #16
    alexisbn нравится это.
  18. Lёka

    Lёka Модератор Команда форума

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    6.091
    не правда, все у вас есть (не у вас так у друзей)
     
    Lёka, 12 июн 2014
    #17
    Оптик нравится это.
  19. Targitai

    Targitai Гений

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    10.563
    Нетути... Есть минимальный набор "гвоздь забить, отверстие просверлить" и усе. Разве что по сантехнике у кума.
    Да и честно говоря, если я буду делать, то затянется это.... на долго. Помогать не кому. Вы вот

    А я усе сам.... если захочу что то делать
     
    Targitai, 12 июн 2014
    #18
    Оптик и Lёka нравится это.
  20. Lёka

    Lёka Модератор Команда форума

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    6.091
    (081)че посчитать???(071)
    посчитаем (290)(290)(290)только звякни,,,
    ..идем дружно(105)(105)(105)(105) к вам в гости
    и ууссёёёёё(beer)(beer)(beer)(beer)
    посчитаем:D:D:D:D
     
    Lёka, 12 июн 2014
    #19
    Оптик и Targitai нравится это.
  21. Targitai

    Targitai Гений

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    10.563
    Дык пока, тьфу-тьфу-тьфу, делать нечего.
     
    Targitai, 12 июн 2014
    #20
    Оптик и Lёka нравится это.
Страница 1 из 7