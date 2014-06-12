Тема в разделе 'Строительство и ремонт', создана пользователем Platini, 12 июн 2014.
Живу в хрущевке. Хочу застеклить балкон. Посоветуйте фирму, которая качественно выполняет работу.
я окна ставил , фирма,что возле бывшего 21 училища , не помню как называется.... заказывал 70 мм толщиной, с тремя стёклами .... мне понравилась их работа ....
тоже нужно балкон застеклить, думаю опять к ним буду обращаться ....
21 первое где было? В центре у лестницы на набережную?
угу
Понял, Мир Окон фирма
http://www.zavodskieokna.ru/
Пойдет? Или вы из СПБ? Или из Кишинева, или..... ваш адрес не дом и не улица, советский союз?
у меня родители ставили окна в "Мир окон" очень довольны. Цена дороже, чем у конкурентов. Но качество того стоит.
А я в какой-то мелкой фирмочке, в Бендерах, заказывал. Просто только там нашел профиль 70 мм и тройное остекление по нормальной цене. Профиль Aluplast, кстати. В другой фирме был Саламандер, но он стоил почти в 2 раза дороже, а для моего балконы это очень существенные денежки.
Алупластом доволен на все 150%. Качество установки нормальное. Единственное что, у меня балкон "сапогом", и в местах поворотов профиля после хорошего дождя заливало. Прошелся силиконом - проблем не осталось
У Мир окон австрийский профиль. Забыл назавание...
При остеклении балкона самое главное - подготовка самого балкона, а не окна. Нужно снимать старый парапет, приваривать уголки/швеллера/стойки для создания крепкого каркаса, на который будут ставиться окна, зашить нижнюю часть парапета металлопрофилем (для красоты), загерметизировать потолок и т.п. Фирмы, которые занимаются окнами, очень не любят это всё делать. Я, когда в Тирасполе свой балкон облагораживал, после нескольких звонков по фирмам остановился на частниках - телефон узнал от соседей, балкон которых мне внешне понравился.
Потом, когда менял окна в комнатах, уже обратился в Евроокна (на Шутова). Окна в 3 комнатах и 2 двери (балкон, лоджия) сделали нормально. Из того, что не понравилось - никаких документов. Обеспечение гарантии - под "доброе слово". После опыта с московскими фирмами в Красногорске, где был договор, подробный план-смета, чек и гарантийный талон - выглядело дико.
Вы бы уточняли для какого балкона это надо. В панельном доме это не нужно, там и так бетон, в него и так вгоняют дюбеля будь здоров.
@Platini написал же:
А там ограждение балкона хлипенькое, окна не выдержит, сложится нафиг.
Тирасполь!
Я так понял, что в Тирасполе "Мир окон" качественно делают!
я так сказать самостоятельно...
в плане проекта, закупки и доставки товара - сама,,, сборка конструкции ---муж
Хрущевка третий этаж...сняли все ,,,
сварили каркас из уголка вплоть до отдельной крыши от соседа...
окна брала б/у германскии (на сакриера)
стены снаружи вагонка , пенопласт, гипсокартон...
Вызвав мастеров и объяснив, что хочу весь комплекс стоил у них в два - три раза дороже,,,чем у нас вышло...
Так же было и со шкафом купе...
Мужики у Вас руки же с нормального места растут, кто мешает инет прошурстить???
Отсутствие нормального инструмента и времени.
не правда, все у вас есть (не у вас так у друзей)
Нетути... Есть минимальный набор "гвоздь забить, отверстие просверлить" и усе. Разве что по сантехнике у кума.
Да и честно говоря, если я буду делать, то затянется это.... на долго. Помогать не кому. Вы вот
А я усе сам.... если захочу что то делать
че посчитать???
посчитаем только звякни,,,
..идем дружно к вам в гости
и ууссёёёёё
посчитаем
Дык пока, тьфу-тьфу-тьфу, делать нечего.
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