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Хватит ныть об отсталой России. Возможно, это ты от неё отстал

Тема в разделе 'Российская Федерация', создана пользователем Nike, 5 июн 2017.

5/5, 1 голос
  1. TopicStarter Overlay
    Nike

    Nike Гений

    На форуме с:
    18 май 2015
    Сообщения:
    3.343
    "Пять лет мы делаем этот проект, и всё это время не перестаём удивляться зашкаливающему количеству нытья и стонов в интернете о якобы погибающей России. В любой, даже самой безобидной позитивной новости, множество людей пытается найти какой-то изъян, недочёт. Кажется, что такое поведение вошло в привычку уже целого поколения. И это большая угрозу будущему. В первую очередь, будущему самих этих людей. Ведь прячась за выдумками, передёргиваниями и откровенной ложью, они сами не замечают, что настоящая Россия давно ушла вперёд за рамки их представлений".

    0:15 Время строек
    2:16 Время производства
    4:17 Время техники
    7:19 Время культуры
    8:59 Время Человека
    10:06 Послесловие



    P.S. ошибся разделом, прошу переместить.
     
    Nike, 5 июн 2017
    #1
    ГастЫр БайтЫр, Робинзон, Оптик и 3 другим нравится это.
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  3. Admin

    Admin Администратор Команда форума

    На форуме с:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    7.611
    администрация
    не новичок же, кидайте жалобу!
     
    Admin, 5 июн 2017
    #2
  4. Майк Вазовски

    Майк Вазовски Гений

    На форуме с:
    10 июл 2014
    Сообщения:
    1.129
    Есть еще порох в пороховницах!
    Особо понравилось крыло на 5:15(025)
     
    Майк Вазовски, 5 июн 2017
    #3
    Робинзон нравится это.
  5. Franky

    Franky Гений

    На форуме с:
    19 июл 2015
    Сообщения:
    855
    «У нас есть отличная возможность»
    «АвтоВАЗ» через 20 лет планирует заняться производством летающих автомобилей
    [​IMG]Кадр из фильма «Назад в будущее»
    Концерн «АвтоВАЗ» через 20 лет может рассмотреть проект производства летающих автомобилей. Об этом, как сообщает RNS, заявил президент компании Николя Мор.


    «У нас есть отличная возможность для производства таких машин, потому что в качестве нашего акционера выступает „Ростех“ — тут может быть потенциал на будущее. Мы могли бы рассматривать такого рода проект вместе с „Ростехом“, но это случится не раньше чем через лет 20», — отметил он.

    Между тем в мае японский автопроизводитель Toyota объявил, что инвестирует 40 млн иен в проект по созданию летающего автомобиля. К концу 2018 года компания планирует разработать пилотируемый прототип.
     
    Franky, 6 июн 2017
    #4
    ОДОБРЯМС нравится это.
  6. олег

    олег Гений

    На форуме с:
    4 сен 2013
    Сообщения:
    3.828
    Они бы не летающие для начало научились бы делать))
     
    олег, 10 июн 2017 в 10:05
    #5
    ASK и notebook нравится это.
  7. Пиксель

    Пиксель Гений

    На форуме с:
    17 янв 2015
    Сообщения:
    2.047
    Летающие выпускать дешевле. Не нужно создавать надёжную ходовую часть. Разгоняешь жигуль до 100 км/ч, колёса отрываются вместе со ступицами и машина в полёте...
    Они давно всё это выпускают просто видать новенькие в пресслужбе..
     
    Пиксель, 10 июн 2017 в 10:20
    #6
    олег, ОДОБРЯМС и Nick нравится это.
  8. Робинзон

    Робинзон Гений

    На форуме с:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    1.057
     
    Робинзон, 10 июн 2017 в 15:59
    #7
    ГастЫр БайтЫр, Seven и Savage нравится это.
  9. Seven

    Seven Гений

    На форуме с:
    31 окт 2013
    Сообщения:
    1.172
    Всегда неприятно поражало обилие нытиков и хейтеров всех мастей и расцветок в интернете. Интересно это весь интернет такой, или его русскоязычная часть так выделяется ...
     
    Seven, 10 июн 2017 в 17:21
    #8
    ГастЫр БайтЫр и Робинзон нравится это.
  10. TopicStarter Overlay
    Nike

    Nike Гений

    На форуме с:
    18 май 2015
    Сообщения:
    3.343
    У них обычно украинские или израильские ип :D
     
    Nike, 10 июн 2017 в 18:29
    #9
    Робинзон нравится это.
  11. Brave Crusader

    Brave Crusader Активный пользователь

    На форуме с:
    31 май 2017
    Сообщения:
    31
    Интересно многие из присутствующих на форуме жили и работали в России ?
     
    Brave Crusader, 10 июн 2017 в 20:10
    #10
  12. ГастЫр БайтЫр

    ГастЫр БайтЫр Гений

    На форуме с:
    19 окт 2013
    Сообщения:
    15.354
     
    ГастЫр БайтЫр, 15 июн 2017 в 20:02
    #11
    Робинзон, Nike и Vladm нравится это.