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Фото и видео города Бендеры

Тема в разделе 'Бендеры', создана пользователем VIGO, 16 май 2015.

5/5, 1 голос
Страница 1 из 4
  1. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    На форуме с:
    10 май 2015
    Сообщения:
    10.278
     
    VIGO, 16 май 2015
    #1
    Оптик, Platini и Lёka нравится это.
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  3. rura

    rura Гений

    На форуме с:
    8 сен 2013
    Сообщения:
    1.099
    :) на тралике с БАМа в центр да и то кинооператору не зачёт за не поставленный кадр.
     
    rura, 16 май 2015
    #2
    Lёka нравится это.
  4. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    На форуме с:
    10 май 2015
    Сообщения:
    10.278
    Новая улица в центре города Бендеры, выложенная брусчаткой.

    [​IMG]
     
    Last edited by a moderator: 9 июл 2015
    VIGO, 9 июл 2015
    #3
    Lёka, Оптик и Platini нравится это.
  5. Platini

    Platini Гений

    На форуме с:
    11 июн 2014
    Сообщения:
    4.549
    Где-то были у меня Бендеры 80-х..
     
    Platini, 9 июл 2015
    #4
    Lёka нравится это.
  6. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    На форуме с:
    10 май 2015
    Сообщения:
    10.278
    VIGO, 9 июл 2015
    #5
    Оптик и Platini нравится это.
  7. Platini

    Platini Гений

    На форуме с:
    11 июн 2014
    Сообщения:
    4.549
    Platini, 9 июл 2015
    #6
    Lёka нравится это.
  8. Псих

    Псих Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    3.907
    может не в тему но вот такие люди в Бендерах живут))
     
    Псих, 9 июл 2015
    #7
    BUSHik, Lёka, Валерьян и 2 другим нравится это.
  9. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    На форуме с:
    10 май 2015
    Сообщения:
    10.278
    В тему, в тему - класс! ;)(025)
    Нравяца мне эти тралики, так метро напоминают....эх ))))) :$
     
    VIGO, 9 июл 2015
    #8
    Lёka и Оптик нравится это.
  10. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    На форуме с:
    10 май 2015
    Сообщения:
    10.278
    VIGO, 13 июл 2015
    #9
    Оптик нравится это.
  11. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    На форуме с:
    10 май 2015
    Сообщения:
    10.278
    VIGO, 20 июл 2015
    #10
    Оптик нравится это.
  12. Fordец

    Fordец Гений

    На форуме с:
    18 окт 2013
    Сообщения:
    1.416
    Железнодорожный мост Тирасполь - Бендеры перекрасят в цвета флагов РФ и ПМР

    Ко Дню республики железнодорожный мост Тирасполь - Бендеры перекрасят в цвета российского и приднестровского флагов. Работы на объекте уже начались. Белые, синие и красные полосы на мосту уже встречают тех, кто въезжает в Бендеры со стороны Тирасполя. Решение перекрасить мост в цвета флагов Российской Федерации и ПМР приняли в Администрации Президента.


    Если уже было ! удалите))))
     
    Fordец, 13 авг 2015
    #11
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  13. фельдфебель

    фельдфебель Гений

    На форуме с:
    4 июл 2014
    Сообщения:
    1.270
    В жёлтый надо всё окрасить.
    Жёлтый цвет успокаивает. Ну, психиатры так считают.
     
    фельдфебель, 13 авг 2015
    #12
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  14. Laleo

    Laleo Гений

    На форуме с:
    16 фев 2015
    Сообщения:
    1.707
    Уже перекрасили...
     
    Laleo, 14 авг 2015
    #13
    Оптик, Вольфович и Lёka нравится это.
  15. Nika

    Nika Гений

    На форуме с:
    15 фев 2015
    Сообщения:
    1.262
    Вчера как раз проезжала мимо-красота-страшная сила))))).Ну раскрасили старый мост,побавились-ну и фиХ с ними,никому ущерба большого не принесло.
    Зато дорога......какая будет дорога ммммммммммммммм............даже без злости в объезд в Парканах поехала)))).
     
    Nika, 14 авг 2015
    #14
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  16. Lёka

    Lёka Модератор Команда форума

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    6.029
    ага я так уже неделю катаюсь,,,,злость на регулировщиков....стоит в развалку курит фууу,,,
    А вчера в обед чего творили дорожные службы около арки(sos)(sos),
    производили работы на верху насыпи около арки, ни ограждения ни касок на головах у этих работников(046)(046)...
    булыжники летят с данной насыпи,,тут авто затор на 10 минут...(031)

    А вот Слободзейскому ДЭСУ спасибо за новый асфальт по Парканам,,(032)(032)(032)
    ну и что, что все их хаят, мол зачем на нормальной дороге стелить новый,,что рядом улицы грунтовые,,,,
     
    Lёka, 14 авг 2015
    #15
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  17. Nika

    Nika Гений

    На форуме с:
    15 фев 2015
    Сообщения:
    1.262
    С такой блаженной улыбкой стояли с радаром-прямо смотреть на него не могли-щеки глаза закрывали:D,я еще поржала с этого.
     
    Nika, 14 авг 2015
    #16
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  18. namirima

    namirima Гений

    На форуме с:
    18 авг 2013
    Сообщения:
    140
    из села Парканы с высоты чердака по направлению на запад в городе Бендеры вооружённым глазом можно разглядеть высоченную вышку,
    а может ли кто-то подсказать по какому адресу или где именно она расположена, в google earth она видна?
     
    namirima, 15 авг 2015
    #17
  19. Оптик

    Оптик Автор

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    9.953
    Скорее всего по направлению в Кишинёв, близ нашей таможни.
     
    Оптик, 15 авг 2015
    #18
    Lёka нравится это.
  20. namirima

    namirima Гений

    На форуме с:
    18 авг 2013
    Сообщения:
    140
    ну и так понятно, что Липканы или Слнечный или Борисовка,
    думал может отзовётся кто-то, кто недалеко живёт и точно знает - подскажет?
     
    namirima, 15 авг 2015
    #19
    Lёka нравится это.
  21. Оптик

    Оптик Автор

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    9.953
    Я в Бендерах живу. Объясните толком , с какой стороны относительно Паркан, этот минарет торчит )?
     
    Оптик, 15 авг 2015
    #20
    Lёka нравится это.
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