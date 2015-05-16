Фото и видео города Бендеры

Железнодорожный мост Тирасполь - Бендеры перекрасят в цвета флагов РФ и ПМР



Ко Дню республики железнодорожный мост Тирасполь - Бендеры перекрасят в цвета российского и приднестровского флагов. Работы на объекте уже начались. Белые, синие и красные полосы на мосту уже встречают тех, кто въезжает в Бендеры со стороны Тирасполя. Решение перекрасить мост в цвета флагов Российской Федерации и ПМР приняли в Администрации Президента.