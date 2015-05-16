Фото и видео города Бендеры

Тема в разделе 'Бендеры', создана пользователем VIGO, 16 май 2015.
на тралике с БАМа в центр да и то кинооператору не зачёт за не поставленный кадр.
Новая улица в центре города Бендеры, выложенная брусчаткой.
Где-то были у меня Бендеры 80-х..
Старые Бендеры (фото)
Повторов много!
может не в тему но вот такие люди в Бендерах живут))
В тему, в тему - класс!
Нравяца мне эти тралики, так метро напоминают....эх )))))
Бендеры. Старые фотографии.
Бендеры HDR-фото
Железнодорожный мост Тирасполь - Бендеры перекрасят в цвета флагов РФ и ПМР
Ко Дню республики железнодорожный мост Тирасполь - Бендеры перекрасят в цвета российского и приднестровского флагов. Работы на объекте уже начались. Белые, синие и красные полосы на мосту уже встречают тех, кто въезжает в Бендеры со стороны Тирасполя. Решение перекрасить мост в цвета флагов Российской Федерации и ПМР приняли в Администрации Президента.
Если уже было ! удалите))))
В жёлтый надо всё окрасить.
Жёлтый цвет успокаивает. Ну, психиатры так считают.
Уже перекрасили...
Вчера как раз проезжала мимо-красота-страшная сила))))).Ну раскрасили старый мост,побавились-ну и фиХ с ними,никому ущерба большого не принесло.
Зато дорога......какая будет дорога ммммммммммммммм............даже без злости в объезд в Парканах поехала)))).
ага я так уже неделю катаюсь,,,,злость на регулировщиков....стоит в развалку курит фууу,,,
А вчера в обед чего творили дорожные службы около арки,
производили работы на верху насыпи около арки, ни ограждения ни касок на головах у этих работников...
булыжники летят с данной насыпи,,тут авто затор на 10 минут...
А вот Слободзейскому ДЭСУ спасибо за новый асфальт по Парканам,,
ну и что, что все их хаят, мол зачем на нормальной дороге стелить новый,,что рядом улицы грунтовые,,,,
С такой блаженной улыбкой стояли с радаром-прямо смотреть на него не могли-щеки глаза закрывали,я еще поржала с этого.
из села Парканы с высоты чердака по направлению на запад в городе Бендеры вооружённым глазом можно разглядеть высоченную вышку,
а может ли кто-то подсказать по какому адресу или где именно она расположена, в google earth она видна?
Скорее всего по направлению в Кишинёв, близ нашей таможни.
ну и так понятно, что Липканы или Слнечный или Борисовка,
думал может отзовётся кто-то, кто недалеко живёт и точно знает - подскажет?
Я в Бендерах живу. Объясните толком , с какой стороны относительно Паркан, этот минарет торчит )?
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