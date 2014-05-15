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Уход за машиной.

Тема в разделе 'Обо всём', создана пользователем 13-й Чертенок, 15 май 2014.

0/5, Голосов: 0
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  1. TopicStarter Overlay
    13-й Чертенок

    13-й Чертенок Гений

    На форуме с:
    6 сен 2013
    Сообщения:
    2.853
    Давайте поделимся, кто как моет чистит машину внутри и снаружи? Вот я в автомойке не мою. На керхер не заработала.
    Бывает помоешь ее шлангом, (на руку лохматую варежку, специальную) Блястит! Потом полирую спец тряпочкой, сильнее блястит!
    К вечеру - тонкий слой пыли :(
    Шампуни или воск не использую.
    В магазинах богатый выбор по уходу за авто, аннотации обещают чудеса. Делитесь, чем пользуетесь, если пользуетесь.
    У меня средство для омывателя против мошек (работает) салфетки для торпеды (никакущие) и средство для стекол (не отличается ничем от обычного, т е переплачивать бессмысленно.)
    Таки шо?
     
    13-й Чертенок, 15 май 2014
    #1
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  3. Fordец

    Fordец Гений

    На форуме с:
    18 окт 2013
    Сообщения:
    1.452
    Машинюшка черного цвета ?
     
    Fordец, 15 май 2014
    #2
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  4. Fordец

    Fordец Гений

    На форуме с:
    18 окт 2013
    Сообщения:
    1.452
    Читал в интернете ,что б пыль не ложилась на авто нужно цеплять антистатик(016)
     
    Fordец, 15 май 2014
    #3
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  5. TopicStarter Overlay
    13-й Чертенок

    13-й Чертенок Гений

    На форуме с:
    6 сен 2013
    Сообщения:
    2.853
    почти..
    читала и я в интернете. интересно чем пользуются у нас)
     
    13-й Чертенок, 15 май 2014
    #4
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  6. коммерсант

    коммерсант Гений

    На форуме с:
    6 сен 2013
    Сообщения:
    3.900
    Мою на автомойке, хотя пару раз уже оставляли царапины. После мойки все-равно вода стекает и оставляет разводы, поэтому доделываю воском. Тонкий слой пыли снимаю тряпочкой и снова слегонца воском. Заметил, что без воска пыль собирается активнее, чем с ним.
     
    коммерсант, 15 май 2014
    #5
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  7. TopicStarter Overlay
    13-й Чертенок

    13-й Чертенок Гений

    На форуме с:
    6 сен 2013
    Сообщения:
    2.853
    Значит таки есть смысл воск брать.
     
    13-й Чертенок, 15 май 2014
    #6
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  8. Fordец

    Fordец Гений

    На форуме с:
    18 окт 2013
    Сообщения:
    1.452
    Fordец, 15 май 2014
    #7
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  9. Серж1

    Серж1 Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    4.398

    у меня тряпочка специальная (не шерстяная фиг знает, что ткань на прорезиненную похожа), ею насухо вытираю никаких разводов.
     
    Серж1, 15 май 2014
    #8
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  10. Fordец

    Fordец Гений

    На форуме с:
    18 окт 2013
    Сообщения:
    1.452
    при выезде с гаража протер такой вот щеткой от пыли ,и Красота)))
     
    Fordец, 15 май 2014
    #9
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  11. Targitai

    Targitai Гений

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    10.458
    [​IMG]

    Пока был скутер, пользовался какой-то пшикалкой типа для торпеды, с антистатическим эффектом. Нормально помогало. Без пшикалки от дома до работы проехал - и усе, можно мыть. Ну на скутер то фигня нужно - пшыкнул, растер и но проблем....
     
    Targitai, 15 май 2014
    #10
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  12. TopicStarter Overlay
    13-й Чертенок

    13-й Чертенок Гений

    На форуме с:
    6 сен 2013
    Сообщения:
    2.853
    пыль больше волнует..
     
    13-й Чертенок, 15 май 2014
    #11
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  13. TopicStarter Overlay
    13-й Чертенок

    13-й Чертенок Гений

    На форуме с:
    6 сен 2013
    Сообщения:
    2.853
    Я так тоже сумела:$
     
    13-й Чертенок, 15 май 2014
    #12
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  14. Псих

    Псих Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    3.907
    [​IMG]
     
    Псих, 15 май 2014
    #13
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  15. Опытный

    Опытный Гений

    На форуме с:
    12 ноя 2013
    Сообщения:
    1.171
    Керхер можно использовать на новой машине, без каких-либо изъянов в лакокрасочном покрытии. Ежели есть хоть малейшие подозрения на нарушения покрытия то лучше керхер не применять. Может отдереть солидный кусок краски от кузова. Я мою машину под несильной струей воды и волосяной щеткой снимаю грязь. Потом начисто протираю еще мокрую машину губкой, она собирает лишнюю воду. Потом можно полироль или воском ее натереть. А для удаления легкого слоя пыли можно и ту щетку применить. Но я как-то не парюсь легким слоем пыли ибо тереть уже надоело основательно. Для меня повод мыть машину это куски грязи на ней. Пыль - неубедительный повод :).
     
    Опытный, 15 май 2014
    #14
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  16. TopicStarter Overlay
    13-й Чертенок

    13-й Чертенок Гений

    На форуме с:
    6 сен 2013
    Сообщения:
    2.853
    Для меня тоже))) Муж ругаеццо(
     
    13-й Чертенок, 15 май 2014
    #15
    Lёka нравится это.
  17. Опытный

    Опытный Гений

    На форуме с:
    12 ноя 2013
    Сообщения:
    1.171
    Пусть моет сам, ежели ему не нравица как машинко выглядит :cool: :)
     
    Опытный, 15 май 2014
    #16
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  18. Волчишка

    Волчишка Гений

    На форуме с:
    1 сен 2013
    Сообщения:
    2.617
    Мою машину сам, выношу из дома воду ведрами, губкой мою, микрофиброй вытираю. На мойку езжу крайне редко, когда машина очень грязная, например после поездки в деревню в дождь. Мою примерно 2, 3 раза в месяц или сразу после дождя. Стараюсь мыть чаще, чтоб не запускать, поскольку при самостоятельной (контактной) мойке, большой слой грязи царапает полировку.
    Никаких шампуней не использую, просто водой.
    Купил себе воск, втирать его оказалось очень трудной задачей. Нужно угадать и натирать очень тонким слоем, а иначе на воск пыли прилипает еще больше. После воска машину очень легко мыть и она меньше пачкается, капли стекают "как с гуся вода". Но слоя хватает не надолго - всего на 2-3 мойки. В итоге раз в месяц втирал воск, месяца три подряд, потом надоело и бросил, поскольку времени на эту процедуру требуется 1,5-2 часа, а то и более.
    Кожаный салон протираю кондиционером для очистки и увлажнения кожи (купил в Шерифе). Первое время (как только машину купил) кожа была пересушена и жесткая, обрабатывал ее раз в неделю, спустя месяц кожа стала заметно мягче и эластичнее, обрабатываю ее уже раз в месяц.
    Очень порадовало средство для очистки ковролина салона, купленное так же в Шерифе. У меня светло-серый салон и было много пятен. После чистки не осталось ни единого пятнышка, эффект просто потрясающий, сам не ожидал. Ворс поднялся, цвет вернулся и вся грязь и пятна испарилась. В машине были постелены ковролиновые коврики и под ногами обивка была вся загажена. Теперь как с конвейера.
    После мойки натираю наружный и внутренний пластик силиконовым полиролем - придает приглушенный блеск, что-то среднее между матом и глянцем, выглядит красиво и ново. Торпеду им же натираю, заметно меньше садится пыль.
    Использовал как-то средство для чернения наружнего пластика - не понравилось. Оставляет следы на краске, которые трудно смыть.
    Резиновые уплотнения дверей, багажника и капота протираю силиконовым маслом, для сохранения эластичности и защиты от растрескивания. А зимой еще и защита от прилипаний дверей. Делаю это раз в 2-3 месяца, зимой чаще. Как только после дождя, при езде по ухабам и деформации кузова начинают скрипеть резинки в дверях - сразу смазываю.
     
    Волчишка, 15 май 2014
    #17
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  19. TopicStarter Overlay
    13-й Чертенок

    13-й Чертенок Гений

    На форуме с:
    6 сен 2013
    Сообщения:
    2.853
    13-й Чертенок, 15 май 2014
    #18
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  20. Опытный

    Опытный Гений

    На форуме с:
    12 ноя 2013
    Сообщения:
    1.171
    Никогда не смазывал резинки уплотнения дверей, но они и не скрипят. Хотя машинко уже старенькая совсем. У Вас какая техника и сколько ей от роду, если это не секретная информация...
     
    Опытный, 15 май 2014
    #19
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  21. Волчишка

    Волчишка Гений

    На форуме с:
    1 сен 2013
    Сообщения:
    2.617
    Моя жена тоже самое говорит ))).
    Я забыл добавить, что раз в месяц пылесошу салон, специальным автомобильным пылесосом. К стати не многие знают, что работать таким пылесосом нужно с заведенным двигателем и дело тут не в вероятности посадить АКБ, а просто пылесос так сосёт в разы сильнее.
    Еще у меня есть полироль для затирки царапин кузова. Использую его раз в год или чаще, по настроению. Справляется он с мелкими царапинами просто "на ура". Крупные просто приобретают цвет кузова и не раздражают белой полосой. Брал в Одессе, какая-то америкосовская фирма "доктор вокс". Продавщица сказала, что не смотря на не высокую цену, это средство реально затирает царапины.
    Еще бывает покрышки натираю тем же силиконовым полиролем. Антифриз к стати тоже неплохо подходит для натирки колес. В отличии от силикона, который придает блеск, антифриз оставляет ровное черное матовое покрытие, выглядит как просто хорошо помытое и высушенное колесо.
     
    Волчишка, 15 май 2014
    #20
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