Уход за машиной.

Давайте поделимся, кто как моет чистит машину внутри и снаружи? Вот я в автомойке не мою. На керхер не заработала. Бывает помоешь ее шлангом, (на руку лохматую варежку, специальную) Блястит! Потом полирую спец тряпочкой, сильнее блястит! К вечеру - тонкий слой пыли Шампуни или воск не использую. В магазинах богатый выбор по уходу за авто, аннотации обещают чудеса. Делитесь, чем пользуетесь, если пользуетесь. У меня средство для омывателя против мошек (работает) салфетки для торпеды (никакущие) и средство для стекол (не отличается ничем от обычного, т е переплачивать бессмысленно.) Таки шо?