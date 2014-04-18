Утепление наружных стен многоэтажки

Всем привет! Кто утеплял квартиру снаружи пенопластом, и остался доволен работай мастеров. Или ваши знакомые. Расскажите подробнее процесс и время проведения работ. И интересна цена, за квадратный метр, с материалами от бригады, что бы самому не ездить. Заплатил - сделали И вопрос - ощутимо? Теплее? И укажите пожалуйста отопление, централизованное/автономное Тирасполь, пятый этаж пятиэтажки, не панель, три стены. На Август месяц ориентировочно, когда стены просохнут. Ул Жуковского желтые пятиэтажки если что. PS в маклер ходил, и схожу ещё, нужны нормальные мастера, а не на словах. PPS телефоны можно и в личку