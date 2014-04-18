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Утепление наружных стен многоэтажки

Тема в разделе 'Тирасполь', создана пользователем Валерьян, 18 апр 2014.

5/5, Голосов: 3
Страница 1 из 4
  1. TopicStarter Overlay
    Валерьян

    Валерьян Автор

    На форуме с:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    11.308
    Всем привет!
    Кто утеплял квартиру снаружи пенопластом, и остался доволен работай мастеров. Или ваши знакомые.
    Расскажите подробнее процесс и время проведения работ.
    И интересна цена, за квадратный метр, с материалами от бригады, что бы самому не ездить. Заплатил - сделали
    И вопрос - ощутимо? Теплее? И укажите пожалуйста отопление, централизованное/автономное

    Тирасполь, пятый этаж пятиэтажки, не панель, три стены. На Август месяц ориентировочно, когда стены просохнут.
    Ул Жуковского желтые пятиэтажки если что.

    PS в маклер ходил, и схожу ещё, нужны нормальные мастера, а не на словах.
    PPS телефоны можно и в личку
     
    Валерьян, 18 апр 2014
    #1
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  3. пряник

    пряник Гений

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    2.054
    http://www.vysota-pmr.com/
    Советовал сотрудник, но результат лично у него мы не видели.
    С ребятами пока только по телефону поговорили - недешево... думаем.
     
    пряник, 18 апр 2014
    #2
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  4. Oscar

    Oscar Гений

    На форуме с:
    7 фев 2014
    Сообщения:
    1.952
    Ну, технология известная, реализация зависит от качества заделки швов. По той же причине, по которой у нас трескается асфальт, будет разрушаться и внешняя отделка: очень много перепадов зимой в нашем регионе между плюсовой и минусовой температурами, вода попадает в швы, замерзает и, расширяясь, их постепенно разрушает. Нужно узнавать у тех, у кого утепление держится уже более пяти лет.
     
    Oscar, 18 апр 2014
    #3
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  5. TopicStarter Overlay
    Валерьян

    Валерьян Автор

    На форуме с:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    11.308
    Ок спасибо
     
    Валерьян, 18 апр 2014
    #4
    Lёka нравится это.
  6. TopicStarter Overlay
    Валерьян

    Валерьян Автор

    На форуме с:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    11.308
    Для этого я и создал этот топик.
    Сам много могу про утепление и вентиляцию рассказать, но выше первого этажа не полезу.
    И плита должна быть приклеена к основанию, как я думаю... А не просто на зонтики прилепить и пройтись по сетке клеем плиточным
     
    Валерьян, 18 апр 2014
    #5
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  7. Оптик

    Оптик Автор

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    10.063
    Мы дом утеплили в прошлом году . Разница ощутимая и в плане шумоизоляции , и котёл не приходилось кочегарить на полную.
     
    Оптик, 18 апр 2014
    #6
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  8. Targitai

    Targitai Гений

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    10.563
    Хах, земля и небо! Себе сделал, не жалею. Но! Ещё и окна с тройным остеклением.
     
    Targitai, 18 апр 2014
    #7
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  9. Оптик

    Оптик Автор

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    10.063
    Аналогично, " Алупласт " заказывали ?
     
    Last edited: 18 апр 2014
    Оптик, 18 апр 2014
    #8
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  10. Jedinike

    Jedinike Гений

    На форуме с:
    20 окт 2013
    Сообщения:
    5.462
    Обложил кирпичем дом с одной стороны пока, и почти везде уже стояли пластиковые окна. Котел всегда работает на 30% от максимума, проблем этой зимой не исптывал. В планах обложить кирпичем и заднюю часть дома, но пока на это нет денег.
     
    Last edited: 18 апр 2014
    Jedinike, 18 апр 2014
    #9
    Lёka, Валерьян и Оптик нравится это.
  11. Оптик

    Оптик Автор

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    10.063
    Кирпич с пенопластовым утеплителем ?
     
    Оптик, 18 апр 2014
    #10
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  12. Jedinike

    Jedinike Гений

    На форуме с:
    20 окт 2013
    Сообщения:
    5.462
    Самый обычный кирпич для облицовки с рисунком.
     
    Jedinike, 18 апр 2014
    #11
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  13. Оптик

    Оптик Автор

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    10.063
    Кирпич- далеко не лучший утеплитель. Но, скорее всего, толщина стены и окна делают свое благое дело.
     
    Оптик, 18 апр 2014
    #12
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  14. Jedinike

    Jedinike Гений

    На форуме с:
    20 окт 2013
    Сообщения:
    5.462
    Дом саманный. Делали чтобы укрепить стены ну и какая никакая изоляция.
     
    Jedinike, 18 апр 2014
    #13
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  15. Оптик

    Оптик Автор

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    10.063
    Вот в чём дело ) . Саманный дом в утеплении не нуждается, он изначально как термос.
     
    Оптик, 18 апр 2014
    #14
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  16. TopicStarter Overlay
    Валерьян

    Валерьян Автор

    На форуме с:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    11.308
    Сами или мастеров нанимали, спасибо за ответ
     
    Валерьян, 18 апр 2014
    #15
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  17. TopicStarter Overlay
    Валерьян

    Валерьян Автор

    На форуме с:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    11.308
    Дом или квартира?
    Ну окна менять не будут, а вот стены промерзают, особенно санузел, туалет изнутри утеплили и туда батарею провели)
     
    Валерьян, 18 апр 2014
    #16
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  18. Оптик

    Оптик Автор

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    10.063
    Сами до 2-х 2,5 метров , дальше нанимали 7 уе за метр.
     
    Оптик, 18 апр 2014
    #17
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  19. TopicStarter Overlay
    Валерьян

    Валерьян Автор

    На форуме с:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    11.308
    Ясно, спасибо, но не высотников нанимали?
    А у брата 5 этаж...
     
    Валерьян, 18 апр 2014
    #18
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  20. Оптик

    Оптик Автор

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    10.063
    Обошлись командой штюкатуров :)из Молдавии. Там каждый , до 45 килограмм весил :D спайдермены ещё те :D
     
    Оптик, 18 апр 2014
    #19
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  21. Targitai

    Targitai Гений

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    10.563
    Да, его :)
     
    Targitai, 18 апр 2014
    #20
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