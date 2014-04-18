Утепление наружных стен многоэтажки

Ну, технология известная, реализация зависит от качества заделки швов. По той же причине, по которой у нас трескается асфальт, будет разрушаться и внешняя отделка: очень много перепадов зимой в нашем регионе между плюсовой и минусовой температурами, вода попадает в швы, замерзает и, расширяясь, их постепенно разрушает. Нужно узнавать у тех, у кого утепление держится уже более пяти лет.

Нажмите, чтобы показать полностью ...