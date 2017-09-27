  1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie. Узнать больше.

Умер главный конструктор эпохи СССР Михаил Калашников.

Тема в разделе 'Российская Федерация', создана пользователем VolonoFF, 23 дек 2013.

5/5, Голосов: 4
  1. TopicStarter Overlay
    VolonoFF

    VolonoFF Автор

    На форуме с:
    13 авг 2013
    Сообщения:
    1.621
    На 95-м году скончался конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников. 17 ноября он был госпитализирован с диагнозом желудочное кровотечение.

    Сын знаменитого конструктора Виктор Калашников тогда сообщил журналистам, что отец был госпитализирован на профилактические мероприятия из-за нагрузки после дня рождения, который Михаил Калашников отметил 10 ноября дома в кругу семьи.

    Калашников является автором системы автоматического стрелкового оружия, которая полувека признается непревзойденной во всем мире. "Я первый пожму руку тому, сделает автомат лучше", - эта фраза, произнесенная им более 30 лет назад, стала крылатой.

    Свой знаменитый автомат сконструировал в 1947 году. С тех пор в мире собрано более 70 млн единиц всех модификаций автомата. Сегодня АК используется силовыми ведомствами более 100 стран и вошел в список выдающихся изобретений XX века.

    Михаил Калашников впервые в мире разработал и широко внедрил в войска целый ряд унифицированных образцов автоматического стрелкового вооружения, идентичных по схеме автоматики, устройству и принципу работы. Именем конструктора назван концерн "Калашников", который под единым брендом объединил завод "Ижмаш" и "Ижевский механический завод".

    Михаил Калашников написал нескольких автобиографических книг и до глубокой старости продолжал работать на заводе в должности главного конструктора. Он является единственным человеком, удостоенным звания Героя России и дважды звания Героя Социалистического Труда одновременно, сообщает ИТАР-ТАСС.

    Один из мифов, связанных с АК, гласит, что Калашников "срисовал" АК с немецкого автомата МР-43, известного также как Stg.44, указывая также, что по некоторым данным Шмайсер работал в Ижевске с 1947 по 1950 годы.

    http://pn14.info/?p=145816
    [​IMG]

    Подробнее об автомате http://world.guns.ru/assault/rus/ak-akm-r.html
     
    Last edited by a moderator: 23 дек 2013
    VolonoFF, 23 дек 2013
    #1
    LOOK, Давид Маркович, Анаконда и ещё 1-му нравится это.
  2. Реклама

    Реклама

     


  3. Admin

    Admin Администратор Команда форума

    На форуме с:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    8.179
    Великий человек был!!!
     
    Admin, 23 дек 2013
    #2
    Гера, ГастЫр БайтЫр, LOOK и 2 другим нравится это.
  4. TopicStarter Overlay
    VolonoFF

    VolonoFF Автор

    На форуме с:
    13 авг 2013
    Сообщения:
    1.621
    100% его фамилия была известна во всём мире
     
    VolonoFF, 23 дек 2013
    #3
    ГастЫр БайтЫр и Анаконда нравится это.
  5. Admin

    Admin Администратор Команда форума

    На форуме с:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    8.179
    его автомат даже есть на флаге Мозамбика и на некоторых гербах
     
    Last edited: 23 дек 2013
    Admin, 23 дек 2013
    #4
    Johnny, Tiras, ГастЫр БайтЫр и ещё 1-му нравится это.
  6. Давид Маркович

    Давид Маркович Автор

    На форуме с:
    2 сен 2013
    Сообщения:
    2.821
    янки суки небось радуются
     
    Давид Маркович, 23 дек 2013
    #5
    Johnny и ГастЫр БайтЫр нравится это.
  7. TopicStarter Overlay
    VolonoFF

    VolonoFF Автор

    На форуме с:
    13 авг 2013
    Сообщения:
    1.621
    Кстати у америков которые служили в Ираке брали интервью, и на вопрос "Что вы сделаете когда попадёте в Ирак?" они отвечали "Поменяю М-16 на Калашников"
     
    VolonoFF, 23 дек 2013
    #6
  8. ГастЫр БайтЫр

    ГастЫр БайтЫр Гений

    На форуме с:
    19 окт 2013
    Сообщения:
    15.764
    Слышал что АК сняли с производства,но самому Калашникову об этом не стали говорить,чтобы это не повлияло на его состояние...
     
    ГастЫр БайтЫр, 23 дек 2013
    #7
  9. TopicStarter Overlay
    VolonoFF

    VolonoFF Автор

    На форуме с:
    13 авг 2013
    Сообщения:
    1.621
    20 малоизвестных фактов об автомате Калашникова

    1. За изобретение автомата в 1947 году Михаил Калашников получил Сталинскую премию первой степени и орден Красной Звезды. Премия составляла 150 тыс. руб. На эти деньги можно было купить почти десять "Побед" (тогда этот автомобиль стоил 16 тыс. руб.)

    2. Автомат был принят на вооружение в 1949 году. Его официальное название - "7,62-мм автомат Калашникова образца 1947 года" (АК-47). Также его часто называют просто "Калаш". По словам самого конструктора, главными качествами его оружия являются "простота и надежность". "Я создавал автомат, будучи сержантом, и постоянно помнил, что солдат академий не заканчивал", - говорил сам Калашников.

    3. В советское время умение собирать и разбирать автомат Калашникова входило в минимум знаний, получаемых на уроках начальной военной подготовки.

    4. Автомат Калашникова не очень дорого стоит из-за простоты в производстве. В некоторых странах он стоит дешевле, чем курица.

    5. По оценкам журнала Foreign Policy, стоимость одного автомата на "черном рынке" колеблется от 10 долларов в Афганистане до 4 тыс. долларов в Индии. В США автомат Калашникова можно приобрести за 70-350 долларов.

    6. Автомат Калашникова входит в "Книгу рекордов Гиннесса" как самое распространенное оружие в мире. В настоящее время в мире насчитывается около 100 млн АК. Это значит, что на 60 взрослых жителей нашей планеты приходится по 1 автомату.

    7. Автомат Калашникова состоит на вооружении армий и спецподразделений 106 стран мира. На вооружении "родной" армии оружие Калашникова состоит 60 лет.

    8. Автомат Калашникова изображен на гербах некоторых государств. В настоящее время он присутствует в гербе африканской страны Зимбабве (с 1980 года), на гербе и флаге Мозамбика (с 1975 года), гербе азиатского государства Восточный Тимор. С 1984 по 1997 год АК был изображен на гербе африканского государства Буркина-Фасо. Кроме того, существовал проект включения автомата в герб Конго. АК изображен на эмблеме ливанской группировки "Хезболла".

    9. В некоторых африканских странах новорожденным дают имя Калаш - в честь автомата Калашникова.

    10. Российский баскетболист Андрей Кириленко, уроженец города Ижевска, где производят знаменитые автоматы Калашникова, получил прозвище АК-47 в США, выступая в NBA за "Юту Джаз" под номером 47.

    11. В Египте, на берегу Синайского полуострова, установлен памятник автомату Калашникова. В Ираке есть мечеть, минареты которой построены в форме магазинов АК.

    12. У бывшего президента Ирака Саддама Хусейна был позолоченный АК измененной конструкции.

    13. Многие видеообращения "террориста номер один" Усамы бен Ладена сделаны "на фоне" АК.

    14. В 2008 году Центробанк РФ выпустил монеты с изображением автомата Калашникова в честь 450-летнего юбилея вхождения Удмуртии в состав России.

    15. К 60-летию оружия в Новой Зеландии отчеканили монеты с гравировкой АК достоинством в два новозеландских доллара.

    16. В конце XX века французский журнал "Либерасьон" признал автомат Калашникова изобретением века. Знаменитому оружию удалось обойти атомную бомбу и космические технологии.

    17. В 2004 году журнал "Плейбой" назвал автомат Калашникова одним из "50 изделий, изменивших мир", определив его место после компьютера Apple Macintosh, противозачаточных таблеток и видеомагнитофона Sony Betamax.

    18. Автомат Калашникова той или иной модели является самым популярным оружием в компьютерных играх - он есть практически во всех 3D-"стрелялках".

    19. Считается, что из автомата Калашникова было убито больше людей, чем в результате артиллерийского огня, авиабомбардировок и ракетных обстрелов. Ежегодно от пуль АК погибает четверть миллиона человек.

    20. Легендарный российский оружейник Михаил Калашников говорит, что всю жизнь изобретал оружие для защиты, а не для убийства: "Я спокойно сплю, потому что всегда создавал оружие для защиты. Это политики не могут договориться и используют его для убийства".
    [​IMG]
     
    VolonoFF, 23 дек 2013
    #8
    Анаконда, Давид Маркович, Tiras и ещё 1-му нравится это.
  10. Арчи_Гудвин

    Арчи_Гудвин Гений

    На форуме с:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    10.251
    Существует вероятность запуска в производство нового АК:

    [​IMG]

     
    Арчи_Гудвин, 23 дек 2013
    #9
    Анаконда и ГастЫр БайтЫр нравится это.
  11. ГастЫр БайтЫр

    ГастЫр БайтЫр Гений

    На форуме с:
    19 окт 2013
    Сообщения:
    15.764
    Так и есть.
     
    ГастЫр БайтЫр, 23 дек 2013
    #10
    Анаконда нравится это.
  12. TopicStarter Overlay
    VolonoFF

    VolonoFF Автор

    На форуме с:
    13 авг 2013
    Сообщения:
    1.621
    ну механизм то один и тот же...
     
    VolonoFF, 23 дек 2013
    #11
    Анаконда нравится это.
  13. Genau

    Genau Гений

    На форуме с:
    18 авг 2013
    Сообщения:
    1.103
    Судя по латинским буквам на цевье и на коробке, это фото заграничного "тюнингованного" АКМ.[DOUBLEPOST=1387866997][/DOUBLEPOST]Вот фото АК-12
    [​IMG]
     
    Last edited: 24 дек 2013
    Genau, 24 дек 2013
    #12
    Анаконда и Давид Маркович нравится это.
  14. BUSHik

    BUSHik Гений

    На форуме с:
    13 авг 2013
    Сообщения:
    836
    Если бы во времена изобретения АК,слышали бы о патентах,Калашников был бы сейчас миллиардером,да таким,что Гейтс,курил бы в сторонке.
     
    BUSHik, 24 дек 2013
    #13
    LOOK, Давид Маркович и Анаконда нравится это.
  15. ruslan_40

    ruslan_40 Гений

    На форуме с:
    10 мар 2017
    Сообщения:
    643
    1662841_original.jpg
     
    ruslan_40, 27 сен 2017 в 15:47
    #14