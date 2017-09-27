Умер главный конструктор эпохи СССР Михаил Калашников.

На 95-м году скончался конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников. 17 ноября он был госпитализирован с диагнозом желудочное кровотечение. Сын знаменитого конструктора Виктор Калашников тогда сообщил журналистам, что отец был госпитализирован на профилактические мероприятия из-за нагрузки после дня рождения, который Михаил Калашников отметил 10 ноября дома в кругу семьи. Калашников является автором системы автоматического стрелкового оружия, которая полувека признается непревзойденной во всем мире. "Я первый пожму руку тому, сделает автомат лучше", - эта фраза, произнесенная им более 30 лет назад, стала крылатой. Свой знаменитый автомат сконструировал в 1947 году. С тех пор в мире собрано более 70 млн единиц всех модификаций автомата. Сегодня АК используется силовыми ведомствами более 100 стран и вошел в список выдающихся изобретений XX века. Михаил Калашников впервые в мире разработал и широко внедрил в войска целый ряд унифицированных образцов автоматического стрелкового вооружения, идентичных по схеме автоматики, устройству и принципу работы. Именем конструктора назван концерн "Калашников", который под единым брендом объединил завод "Ижмаш" и "Ижевский механический завод". Михаил Калашников написал нескольких автобиографических книг и до глубокой старости продолжал работать на заводе в должности главного конструктора. Он является единственным человеком, удостоенным звания Героя России и дважды звания Героя Социалистического Труда одновременно, сообщает ИТАР-ТАСС. Один из мифов, связанных с АК, гласит, что Калашников "срисовал" АК с немецкого автомата МР-43, известного также как Stg.44, указывая также, что по некоторым данным Шмайсер работал в Ижевске с 1947 по 1950 годы. http://pn14.info/?p=145816 Подробнее об автомате http://world.guns.ru/assault/rus/ak-akm-r.html