Умер главный конструктор эпохи СССР Михаил Калашников.

По итогам предварительных испытаний автоматов в калибре 5,45х39 мм в рамках ОКР «Ратник» АК-12 получил лучшее значение показателя качества, чем ковровский образец, и примет участие в государственных испытаниях.



В ходе предварительных испытаний автоматов в калибре 5,45х39 мм по ОКР «Ратник», которые проходили в ЦНИИТОЧМАШ летом 2013 года, испытывались образцы А-545 завода им. Дегтярева и АК-12 разработки Концерна «Калашников». По результатам испытаний АК-12 получил суммарный показатель качества выше, чем ковровский образец, и имел все шансы быть рекомендованным к государственным испытаниям.



АК-12 сохранил простоту в эксплуатации и производстве, а также достойно прошел испытания на ресурс. По словам генерального конструктора Концерна «Калашников» Владимира Злобина, оба автомата показали примерно равноценные результаты по кучности стрельбы, при этом АК-12 был более чем на полкилограмма легче своего конкурента. Предпочтение было отдано ковровским разработкам лишь в связи с тем, что автоматы различных калибров завода им. Дегтярева были созданы на одной конструктивной платформе.



АК-12 также примет участие в государственных испытаниях, источником их финансирования будет Концерн «Калашников». По словам генерального директора концерна Константина Бусыгина, есть уверенность, что АК-12 выдержит эти испытания и будет рекомендован к постановке на вооружение Российской армии.

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