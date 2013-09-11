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Улыбает)

Тема в разделе 'Флуд', создана пользователем 13-й Чертенок, 11 сен 2013.

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  1. TopicStarter Overlay
    13-й Чертенок

    13-й Чертенок Гений

    Дата регистрации:
    6 сен 2013
    Сообщения:
    2.795
    1377536156_0.jpg big (2).jpeg big (1).jpeg big.jpeg demot0838.jpg getImage (38).jpg getImage.jpg 20131308165157.jpg 20132002222828.jpg
     

    Вложения:

    • getImage.jpg
      getImage.jpg
      Размер файла:
      41,7 КБ
      Просмотров:
      176
    13-й Чертенок, 11 сен 2013
    #1
    скромная, Елена, ГастЫр БайтЫр и 5 другим нравится это.
  2. NadiaHappy

    NadiaHappy Гений

    Дата регистрации:
    5 сен 2013
    Сообщения:
    834
    NadiaHappy, 11 сен 2013
    #2
    Елена, ГастЫр БайтЫр, Робинзон и ещё 1-му нравится это.
  3. VolonoFF

    VolonoFF Автор

    Дата регистрации:
    13 авг 2013
    Сообщения:
    1.621
    воть
     

    Вложения:

    VolonoFF, 11 сен 2013
    #3
    ГастЫр БайтЫр и Робинзон нравится это.
  4. Оптик

    Оптик Автор

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    9.741
    Очень понравилось воспитательное ценообразование пушкинской кофейни :D. У нас на работе тоже не соскучишься : " Очко выпадает, и подогните мне ушки, а то слёзки плохо сидят" ( закрепите линзу в оправе, подогните заушины и настройте комфортное положение носовых упоров):)
     
    Оптик, 11 сен 2013
    #4
    ГастЫр БайтЫр, Робинзон, Гера и 5 другим нравится это.
  5. TopicStarter Overlay
    13-й Чертенок

    13-й Чертенок Гений

    Дата регистрации:
    6 сен 2013
    Сообщения:
    2.795
    [​IMG]
     
    13-й Чертенок, 15 сен 2013
    #5
    Johnny, ГастЫр БайтЫр, Ежевика и 4 другим нравится это.
  6. TopicStarter Overlay
    13-й Чертенок

    13-й Чертенок Гений

    Дата регистрации:
    6 сен 2013
    Сообщения:
    2.795
    getImage (55).jpg
     
    13-й Чертенок, 15 сен 2013
    #6
    Dori, Lёka, Admin и 2 другим нравится это.
  7. Робинзон

    Робинзон Гений

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    857
    Робинзон, 15 сен 2013
    #7
    Оптик и Давид Маркович нравится это.
  8. Давид Маркович

    Давид Маркович Автор

    Дата регистрации:
    2 сен 2013
    Сообщения:
    2.821
     
    Давид Маркович, 15 сен 2013
    #8
    Lёka, ГастЫр БайтЫр, fcsm и 3 другим нравится это.
  9. Робинзон

    Робинзон Гений

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    857
    Вот дибилам нехрен делать-то...(063)
     
    Робинзон, 15 сен 2013
    #9
    Оптик и Давид Маркович нравится это.
  10. Давид Маркович

    Давид Маркович Автор

    Дата регистрации:
    2 сен 2013
    Сообщения:
    2.821
    без них жить скучно )))
     
    Давид Маркович, 15 сен 2013
    #10
    Оптик, ГастЫр БайтЫр, fcsm и 3 другим нравится это.
  11. Серж1

    Серж1 Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    3.909
    А прикиньте улетел сломал позвоночник - всё оставшееся существование лежишь и срёшь под себя с мыслями "ну чё я сразу не сдох...". А ведь инстинкт самосохранения базовый...
     
    Серж1, 15 сен 2013
    #11
    Оптик, ГастЫр БайтЫр, Генрих и 2 другим нравится это.
  12. Давид Маркович

    Давид Маркович Автор

    Дата регистрации:
    2 сен 2013
    Сообщения:
    2.821
    видимо не у всех
     
    Давид Маркович, 15 сен 2013
    #12
    Оптик, ГастЫр БайтЫр, Генрих и 3 другим нравится это.
  13. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    14.992
    buhlo-0003.jpg
     
    ОДОБРЯМС, 15 сен 2013
    #13
    Оптик, ГастЫр БайтЫр, Генрих и 4 другим нравится это.
  14. Давид Маркович

    Давид Маркович Автор

    Дата регистрации:
    2 сен 2013
    Сообщения:
    2.821
    мужик не врет)))
     
    Давид Маркович, 15 сен 2013
    #14
    Оптик, ГастЫр БайтЫр, Генрих и 3 другим нравится это.
  15. Давид Маркович

    Давид Маркович Автор

    Дата регистрации:
    2 сен 2013
    Сообщения:
    2.821
    главное шоб не дошло до того что кофейне придется платить )))
     
    Давид Маркович, 15 сен 2013
    #15
    Оптик, ГастЫр БайтЫр и Елена нравится это.
  16. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    14.992
    Vizgy.Net - Demotivatory (62).jpg
     
    ОДОБРЯМС, 15 сен 2013
    #16
    ГастЫр БайтЫр, Генрих, Давид Маркович и 3 другим нравится это.
  17. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    14.992
    Vizgy.Net - Demotivatory (7).jpg
     
    ОДОБРЯМС, 15 сен 2013
    #17
    Елена, ГастЫр БайтЫр, Генрих и 2 другим нравится это.
  18. TopicStarter Overlay
    13-й Чертенок

    13-й Чертенок Гений

    Дата регистрации:
    6 сен 2013
    Сообщения:
    2.795
    Бедный кись( _)))
     
    13-й Чертенок, 15 сен 2013
    #18
  19. Давид Маркович

    Давид Маркович Автор

    Дата регистрации:
    2 сен 2013
    Сообщения:
    2.821
    просто кись.....)))
     
    Давид Маркович, 15 сен 2013
    #19
    Оптик нравится это.
  20. Псих

    Псих Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    3.907
    рыжик ты где фотку потеряла?(016)
     
    Псих, 15 сен 2013
    #20
    Елена нравится это.
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