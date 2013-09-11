Тема в разделе 'Флуд', создана пользователем 13-й Чертенок, 11 сен 2013.
https://www.google.md/search?client...h4HAAQ#hl=ru&q=юморные картинки&tbm=isch&um=1
воть
Очень понравилось воспитательное ценообразование пушкинской кофейни . У нас на работе тоже не соскучишься : " Очко выпадает, и подогните мне ушки, а то слёзки плохо сидят" ( закрепите линзу в оправе, подогните заушины и настройте комфортное положение носовых упоров)
Ну Вы блин даёте...
Вот дибилам нехрен делать-то...
без них жить скучно )))
А прикиньте улетел сломал позвоночник - всё оставшееся существование лежишь и срёшь под себя с мыслями "ну чё я сразу не сдох...". А ведь инстинкт самосохранения базовый...
видимо не у всех
мужик не врет)))
главное шоб не дошло до того что кофейне придется платить )))
Бедный кись( _)))
просто кись.....)))
рыжик ты где фотку потеряла?
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