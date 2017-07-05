Украина ответила Польше, критикующей культ националиста Бандеры

Официальный Киев воспринял в штыки заявление представителей властей Польши о готовности применить свое право вето на вступление Украины в Евросоюз, в случае, если власти Незалежной по-прежнему будут потворствовать росту популярности идеолога и теоретика украинского национализма Степана Бандеры. Комментируя в эфире телеканала "112 Украина" предупреждение министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского о недопустимости культа Бандеры в Украине, чрезвычайный и полномочный посол Украины, ранее занимавший пост советник главы Службы безопасности Украины Маркиян Лубкивский заявил, что Киев намерен потребовать объяснений от польской стороны. Напомним, скандал разгорелся после того, как глава МИД Польши заявил, что страна готова наложить вето на вступление Украины в Европейский союз, если Киев не прекратит восхвалять личность известного националиста Степана Бандеры. "Украина не попадет в Европейский союз с Бандерой", - заявил Ващиковский в интервью wSieci. "До вступления Украины в ЕС ещё далеко... Но надеюсь, что наше внешнеполитическое ведомство разберется и вызовет посла Польши для объяснений", - сказал Лубкивский, добавив, что подобные заявления польской стороны являются "несвоевременными и недружественными". "Подобные высказывания являются несвоевременными, недружественными и вредными для двухсторонних украинско-польских отношений... Это вмешательство во внутренние дела Украины. Мы у себя в стране сами будем решать, кто наши герои", - заявил Лубкивский." Инна Васейкина http://www.mk.ru/politics/2017/07/0...kritikuyushhey-kult-nacionalista-bandery.html