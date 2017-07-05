Украина ответила Польше, критикующей культ националиста Бандеры

"Подобные высказывания являются несвоевременными, недружественными и вредными для двухсторонних украинско-польских отношений... Это вмешательство во внутренние дела Украины. Мы у себя в стране сами будем решать, кто наши герои", - заявил Лубкивский."

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