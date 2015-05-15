  1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie. Узнать больше.

Уголок страшных историй

Тема в разделе 'Обо всём', создана пользователем VIGO-Tiraspol, 15 май 2015.

?

Вы боитесь ночью, перед тем как уснуть?

  1. Да

    2 голосов
    11,1%

  2. Нет

    16 голосов
    88,9%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
Страница 1 из 14
  1. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    8.743
    Нет страшнее монстра, чем тот которого рисует наше воображение!
    (c) Какой-то умный человек



    Как-то раз я ночью сторожил офис. Обязанностей было минимум — следить, чтобы никто не ворвался (я дрищ знатный, но если бы кто-то сумел ночью взломать эту нереальную железную дверь, его бы и омоновец вряд бы смог остановить, так что я там был скорее для проформы), впускать начальство и ещё чтобы с потолка не текло — иногда там трубы на втором этаже прорывало. И ещё раз в неделю надо окна мыть изнутри. В общем, работа простая и непыльная. А там были компы со всякими простыми игрушками, типа «Героев меча и магии» третьих — а мне больше и не надо. В этом офисе я проводил ночи с субботы на воскресенье. Всё всегда было спокойно, ключи имелись только у директора, какого-то менеджера и у меня.

    Как-то раз в субботу я сидел за героями и вдруг что-то зашебуршилось с той стороны двери. Один раз. Я подошёл, посмотрел в глазок — никого. Решил, что мимо прошли, и вернулся к игре, но не успел сесть на стул, как что-то опять заскреблось и послышался совершенно неразборчивый мужской голос и стук в дверь. Я решил, что это пришёл директор, вставил ключи. Провернул на один оборот и ещё раз посмотрел в глазок — там никого. Я громко произнёс: «Имя-отчество, это вы?». В ответ тишина. Я обратно повернул ключ, тут же с той стороны двери послышался голос — на этот раз женский, опять я ни слова не понял — вроде говорит, но какие-то слог за слогом бессмысленные. Тут я громко их всех послал через дверь и пригрозил, что вызову милицию (тут я слукавил — никаких телефонов внутри не было, я только знал, что теоретически где-то должна быть кнопка вызова пожарки, до сих пор не знаю, есть она там или нет). Через где-то секунду после этого женский голос замолк и послышался такой негромкий стук в окно. Я раздвинул жалюзи и охренел. Нет, не просто охренел.

    Охренел от страха — ноги подогнулись и я сел на пол. На решетке повис человек (я хочу думать, что человек). Всё в нём было совершенно неестественно. Такое впечатление, что кто-то видел людей только в кино и сделал себе костюм, чтобы походить на человека и надел его на себя. Я даже приблизительно не могу определить, какого оно было пола. И как только он меня увидел, то заговорил — сначала тем, женским, голосом, потом чередуя по слогу с мужским, потом вообще как будто голос шёл из нескольких источников, с какими-то скрипами и шелестом. Господи, у него и мимика была совершенно нечеловеческая — он одновременно двигал всеми лицевыми мышцами во всех возможных направлениях. Руками и ногами при этом сучил по стеклу, а сам поднимался вверх. Может, он зажал прутья между коленей и карабкался — не знаю. В тот момент мне казалось, что он взлетал. Видно его было прекрасно и висел он так очень долго, наверное, минуту, а я ничего не мог вообще сделать — просто на полу сидел и, застывши, смотрел на эту тварь.

    Где-то через минуту пришло внезапное избавление — вдруг вся какофония смолкла, а он резко повернулся (клянусь, градусов на 100 повернул башку, аж за плечо) и застыл на несколько секунд, уставившись куда-то, а потом резко спрыгнул и что-то произнося новым, низко вибрирующим голосом, удалился. Куда он делся — я с пола не видел. Мне хватило сил только задвинуть жалюзи и уползти в комнату, из которой не видно ни двери, ни окон. Там я сел и заплакал — как маленький ребёнок, в последний раз я плакал лет за восемь до этого. Потом это состояние прошло и меня стала бить крупная дрожь. Так, на полу, я просидел до 6 утра, пугаясь каждого шороха, пока не пришёл сменщик Артём. Я его, наверное, минуты две разглядывал через глазок и просил то отойти, то сказать «что-нибудь».

    В конце концов пустил, он мне с ходу отвесил подзатыльник, а я в ответ только счастливо и истерично засмеялся (опять до слёз в глазах). В общем, домой пришёл — родители не могут понять, что со мной случилось — бледный, круги под глазами, взвесился — на семь кило похудел за ночь. С тех пор я ночью часто плохо сплю и снятся кошмары. Никому из знакомых — ни слова, ни намёка — засмеют...

    [​IMG]
     
    VIGO, 15 май 2015
    #1 + к цитате ответитьTag
    Лиля нравится это.
  2. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    8.743
    [​IMG]

    Сегодня ночью меня посетил сон. Да и вообше в последнее время я плохо сплю. Каждый раз новый беспредел на фоне ужасов. Вечные погони от кого-то или за кемто, всё это превратилось в рутину снов. Последний был самым не приятным...
    Закрыв глаза я начал прокручивать ленту последних событий моего существования, а точнее с пятницы по воскресение, включительно! Моё сознание и воображение создало мне пасивного слушателя в виде черт лица, парящего над мною. Лицо, как потом мне показалось, это моё второе я, что отражало тёмную сторону моего бытия. Именно ему я и поведал о прошедших выходных!
    Но неуспев закончить свой краткий, но при этом красочный рассказ, альтерэго рассмеялось, глухим, но в тоже время параждающим страх, смехом. Под влиянием страха я ощутил острое желание проснутся, дабы прекратить всё это! Но сделав попытку проснутся я вынужден был огорчиться, так как потерял какой либо контроль над своим телом, проше говоря, я был парализован.
    Это уже был не сон, всё превратилось в горькую реальность. Я был напуган. Я продолжал сопротивляться, предпренимая новые попытки сделать хоть малейшее телодвижение. Лицо продолжало смеяться, вселяя в меня страх. Но издевательства на этом не закончились и я получил сильный разряд электричества.
    На мгновение всё затихло, в моей голове пробежала мысль что может быть я уже в реанимации. Разряд! Опять тишина. Я тчетно пытаюсь сделать движение, и о боже... Да, я смог! Кошмар плавно растаял. Я поменял положение тела. Взял в руки часы. На них 1:32...
    Холодный пот и муражки вернули меня окончательно в состояние бодрости. Внутри всё тело рыдало от счастья что всё окончено. Я закрыл глаза... За спиной вспыхнул, яркий белый свет, как будто крылья ангела накрыли моё тело, давая мне понять что всё действительно закончилось, и я тотчас заснул в обьятиях моего верного спасителя...

    Это называется сонный паралич. Известное науке явление, раньше воспринимавшееся людьми, как проделки дьявола. Почитай больше в интернете, это действительно очень интересно, с помощью методики сонного паралича можно входить в осознанные сновидения и видеть галлюцинации.
     
    VIGO, 15 май 2015
    #2 + к цитате ответитьTag
    Лиля и Lёka нравится это.
  3. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    8.743
    Ночь, тишина, спим с женой. Просыпаемся от громкого звука. Не поняли, что это было, но оба проснулись резко с испугом. Лежим, молчим, шёпотом обсуждаем. Естественно, жена меня вытащила из постели — сходи, мол, разберись. Я нехотя отправился на обход дома. Всё было тихо, дома всё на месте, ничего не падало... Заснули.

    Через два часа такое же кино — на этот раз я уже отчетливо слышал шум и знал, примерно откуда он. Жена в панике. Я пошел в соседнюю комнату на разведку — шум был оттуда. Проверил — все опять в порядке. И только я собрался выйти из комнаты, как почувствовал чей-то взгляд на себе. Медленно оглянулся, но никого не было. Почувствовал холод по ногам, подумал, что окно открыто, надо бы закрыть. Подошел, отодвинул шторки и, подпрыгнув до потолка, как закричу!

    На меня с улицы смотрела большими белыми глазами какая-то старуха. Вид у неё был такой страшный, как будто она месяца два назад померла. От моего крика закричала жена в комнате и стала звать меня. Я не помню, как вылетел из комнаты и бросился к жене, пытаясь ей объяснить, что я там видел. Она от страха ударилась в слёзы, я пытаюсь её успокоить, но и сам в панике...

    Через десять минут мы успокоились. Я пошел опять на обход, прихватив с собой молоток. Обошел вокруг дома, постоял за оградой, нервно покурил, весь продрог (дело, кстати, было зимой). Пришел к жене, сидим, обсуждаем, и жена спрашивает меня, нашел ли я следы. Меня осенило: ведь под окном, где она стояла, не было ни одного следа, а ведь там сугробы по колено. Чтобы убедиться, мы пошли выглядывать в окно, но ничего там не обнаружили. Я был в недоумении, жена опять в слёзы — я её еле успокоил. Время уже было к утру.

    Днём мы с ней поспали немного, так как ночью не удалось выспаться. И вот снова ночь, нам уже не спится, сидим у телевизора, всё хорошо... И вдруг в доме отключается свет. Я пошел смотреть пробки, но там всё было в порядке. Прихожу в комнату. Жена сидит на диване. Я ей сказал, что с пробками всё в порядке, и пошел на кухню за фонариком и свечами. Захожу на кухню и натыкаюсь там на жену — она тоже искала свечи. Я опешил. Ей говорить не стал — стою, думаю, что делать, ведь в комнате-то я четко видел её, хоть и света нет, а она тут...

    В итоге я взял фонарик, а она — свечи, и пошли в гостиную. Я иду и молюсь, чтобы там не было ни кого, ведь если жена увидит кого-нибудь, то может и умереть, ведь у неё сердце больное. На диване никого не оказалось. Только мы расставили свечи, как вдруг включился свет. Мы помянули наше правительство добрым словом и начали готовиться спать. Но я-то видел кое-что, и мне совсем было не до сна. Я лежал и думал над всем этим, и начал догадываться, почему нам так дёшево достался этот дом: бывшие хозяева знали, но не сказали нам, что здесь происходят такие вещи. Лежал долго и не заметил, как заснул.

    Проснулся я от жуткого холода. Жена спала ко мне спиной. Я укрыл её ещё одним одеялом и пошел покурить на кухню. Тут ко мне на кухню пришла жена и спросила, почему я её отнёс в гостиную на диван, так как она засыпала вместе со мной в нашей спальне. Я ей сказал, что я этого не делал и что сам лично укрывал её в спальне недавно одеялом. Мы оба сильно удивились и пошли в спальню проверить, кого это я там укрывал, было странно и смешно от этого непонимания... Я открыл дверь спальни, жена была за спиной у меня, и, о Боже — на кровати лежала та самая бабка ужасного вида. Мы закричали от испуга и ломанулись в гостиную, включили свет и стали звонить в милицию. Там нас отматериали и сказали, что пить меньше надо. Истерика продолжалась долго. В итоге я вызвонил пару своих друзей и объяснил им всю ситуацию. Толпой обследовали весь дом, но ничего не нашли. Жена категорично мне сказала, что она больше ни ногой в этот дом, и уехала пожить к своей маме, пока я не разберусь с этой чертовщиной. Я вызвонил бывших владельцев этого дома и спросил с них — они сказали, что ничего не знают, но в их голосе чувствовалась тревога, и я понял, что они врут. Как выяснилось в последствии они тоже были жертвами в этом доме, как и мы, но ничего поделать не смогли и продали подешевле нам этот дом. У дома явно было не очень хорошее прошлое...

    На следующий день я вызвал священника, чтобы он освятил наш дом. Приходя, он с порога сказал, что дом нечист, здесь тяжело находиться, и посоветовал мне переехать. Я же в свою очередь посоветовал ему сделать свою работу, и чтобы претензий не было у меня потом к нему. Он освятил дом, я ему заплатил и мы попрощались. Я успокоился немного. Проверять результат мне не хотелось, но выбора-то мало...

    И вот снова ночь. Теперь я был один. Для храбрости я прикупил себе немного алкоголя, так как понимал, что спать не буду. Сидел, тихонько распивал перед телевизором и наслаждался тихим вечером. Уснул я незаметно после шестой бутылки пива. Проснулся оттого, что захотел в туалет. Стоя в туалете, я услышал стук в дверь и подумал, что, может, жена соскучилась. Но я рано радовался...

    Подойдя к двери, я посмотрел в глазок. Там стояла жена, но какая-то странная: лицо было словно стеклянное, застывшее какое-то. Я открыл, обрадовался, начал расспрашивать, почему передумала, на чем добралась, на что она мне ответила не своим голосом: «Я спать пошла». Я ещё подумал, что она простыла. Не помню, как заснул. Проснулся утром от телефонного звонка, поднял трубку, а там жена спрашивает, как дела. Я спросоня ничего не понял и задал первый пришедший в голову вопрос: «Ты где?». Она мне ответила, что у мамы.

    Я чуть не поседел. В комнату заглядывать не стал, даже не помню, открыл ли я дверь или так вынес её. Отбежал я от дома, остановился отдышаться и понять, что происходит, а на меня из окна старуха седовласая опять смотрит, но на этот раз на улице был я. Я понял, что я вчера ночью впустил её обратно в дом после освящения. У меня больше не оставалось сомнений, что это призрак, и возвращаться туда я не собирался.

    Так я стал свидетелем необъяснимого явления. Вскоре мы продали этот дом примерно по той же цене, по которой и купили. Через полгода дом сгорел вместе с семьёй, в нём живущей. Их трупы были обнаружены в кладовке. Я догадываюсь, с кем они не поделили этот дом. В их смерти я чувствую себя виноватым, но стараюсь это скрыть это за маской безразличия...
     
    VIGO, 15 май 2015
    #3 + к цитате ответитьTag
    Лиля и Lёka нравится это.
  4. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    8.743
    Мне тогда было шесть или семь лет. Мы с отцом пошли в торговый центр покупать мне одежду. В какой-то момент в толпе я потерял отца из виду. Я не стал паниковать — как отец велел мне делать в таких ситуациях, я сразу вышел на парковку, где стояла наша машина. Попав на пустынную парковку, я увидел там незнакомого худощавого человека. Заметив меня, он сначала молча смотрел на меня несколько секунд, а потом засмеялся и стал приближаться ко мне. Его движения были странными: ноги будто волочились по земле, а туловище судорожно дергалось, как будто в спазмах, пока он смеялся. Я был так напуган, что даже не попытался сбежать. Но самое страшное я увидел, когда он подошёл ко мне вплотную: по его бледному лицу текли кровавые слёзы.

    Человек подошел ко мне очень близко — между нами оставалось не более двух-трёх метров, когда к нам подбежал мой отец. Он сходу сбил с ног странного человека — честно, смотрелось не хуже, чем в боях без правил по телевизору. Отец не остановился после этого — он начал нещадно бить лежащего ногами и успел довольно сильно избить плачущего кровью человека, прежде чем тот смог встать и убежать. Он исчез в темноте с нечеловеческой скоростью, двигаясь всё той же дёргано-волочащейся походкой.

    Отец быстро посадил меня в машину, и мы поехали домой. По пути мы не разговаривали об этом. Лишь на следующий день, когда я стал с детской назойливостью расспрашивать его о том, что же это было, он лишь раздражённо сказал: «Замолчи. Это произойдет и с тобой, когда у тебя будут дети. Просто будь готов». Это было всё, чего я от него добился на тот момент.

    Сейчас я вырос, и не так давно у нас опять был разговор с отцом на эту тему. Он неохотно рассказал, что в детстве, когда он гулял со своей матерью (моей бабушкой, стало быть), к ним тоже подходил худощавый незнакомец, плачущий кровью и заходящийся в смехе. Бабушка отреагировала на его появление странно спокойно — пошла навстречу этому человеку, загораживая отца собой, вытерла одну из его кровавых слез и негромко сказала: «Пожалуйста, уходи». И человек перестал смеяться и ушел. Потом бабушка строго-настрого наказала отцу, чтобы он любыми способами не давал прикоснуться этому человеку к своим детям, когда он появится вновь.

    После рассказа отца я окончательно запутался. Бабушку расспросить не могу — она уже умерла, как и дед. Отец, видимо, знает не больше меня. Я сам не верю в родовые проклятия и всякую такую сверхъестественную чепуху, но, чёрт побери, что же это было? Человек, кстати, выглядел вполне физическим, а не каким-то там бесплотным духом.
     
    VIGO, 15 май 2015
    #4 + к цитате ответитьTag
    Лиля и Lёka нравится это.
  5. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    8.743
    В традициях местной веры в Якутии среди духов природы существуют так называемые «сюлюкюны». Считается, что они почти всё время обитают под водой и не взаимодействуют с людьми. Они не считаются злыми духами, тем не менее, особенно добрыми сюлюкюнов тоже не называют. Их внешность в фольклоре подробно не описывается, но их можно сравнить с водяными чертами.

    Выбираются из-под воды сюлюкюны только раз в году — во время рождественских святок. Они выходят только по ночам, собираются по разным заброшенным домам в отдалении от жилых поселений и там играют друг с другом в карты на собственные «подводные» деньги, выглядящие, как золотые монеты. Особым смельчакам из числа людей предписано в святочные дни пойти в какой-нибудь пустой дом и затаиться под столом, накрывшись тканью (нужно только очень плотно одеться, ибо пустые дома не отапливаются, а в Якутии январские морозы запросто достигают минус 50 градусов). Если повезёт, собрание местных сюлюкюнов будет как раз в этом доме. Когда сюлюкюны соберутся и игровой кон возрастёт, следует закричать изо всех сил и перевернуть стол. Сюлюкюны должны испугаться и разбежаться — тогда уже можно собирать оставленные ими деньги. Только нужно всё истратить за три дня — потом золото сюлюкюнов превратится в водоросли, коим оно изначально и являлось.

    Но присутствовать на собрании сюлюкюнов можно не только для материального обогащения. Во время партии в карты сюлюкюны не молчат, а подробно обсуждают будущие события и судьбы живущих поблизости людей — так что, если внимательно слушать, можно получить ценную информациею о своё будущем. Таким образом, это один старинных видов местных святочных гаданий.

    А теперь сама история. Прямого отношения к сюлюкюнам она не имеет, но вышеприведённая информация была необходима для понимания сути этой истории.

    Итак, 70-е годы, Центральная Якутия, январь, святки, лютые морозы. Два молодых крепких брата решают отправиться послушать сюлюкюнов. Так как отношение к увлечению «серьёзными» святочными гаданиями у народа настороженное (разные девичьи гадания по воску, зеркалам и иглам, конечно, не в счёт), то они никому о своём плане не сообщили, даже родителям. Для дела выбрали пустой древний балаган на поляне, который находился недалеко от их деревни (таких построек в Якутии много — раньше люди жили семьями, рассредоточившись по отдельным полянам). Вечером, надев самые тёплые одежды и прихватив с собой пару бутылок водки, братья вышли из дому и направились к месту назначения. Настроение было хорошее, вдвоём не страшно, к холоду привыкши.

    Пришли на место, залезли под ветхий стол. Как полагается, укрылись толстым покрывалом. Сидят, шёпотом разговаривают, время от времени хлебают из бутылок. Зажечь огонь нельзя — сюлюкюны испугаются и не придут, так что единственным освещением выступает только лунный свет через окна. Тут нужно упомянуть одну деталь: к старым якутским балаганам вплотную примыкает хлев — между балаганом и хлевом всего одна дверь, чтобы в морозы не выходить на улицу. И вот, братья сидят уже несколько часов, время за полночь, оба уже сонные. И тут заскрипела дверь хлева. Братья вскинулись, у обоих одна мысль: вот, сюлюкюны начинают собираться. Некоторое время опять всё тихо, потом снова дверь хлева скрипит, на этот раз громче — по звуку понятно, что дверь медленно открывается. И из хлева доносится какой-то приглушённый звук, похожий на куриное кудахтанье. Тут младший брат закричал не своим голосом, отбросил покрывало, выскочил из-под стола и бросился к выходу. Старший, естественно, в панике сразу побежал за ним. Но только ему не повезло: младший выбежал на улицу, а старший споткнулся о порог и растянулся у входа. Начал звать на помощь и тут же словно поперхнулся, потом уже так громко закричал, как будто его живьём сжигают. Младший от такого кошмара побежал только быстрее. Пока он бежал до окраины поляны, брат всё кричал, потом вдруг замолк. Младший брат оглянулся только у опушки леса, но оттуда уже было ничего не видно.

    Через час он прибежал обратно в деревню, не помня себя. Сразу рассказал всё отцу, и тот едва не набросился на него с кулаками: мол, как можно быть такими дураками, справки хотя бы навели о том, куда идёте, перед тем как отправиться. Оказалось, именно в этом балагане давным-давно, ещё до революции, жила большая семья, все члены которой погибли друг за другом без видимых причин. В те тёмные времена это объяснили тем, что всех, мол, «злой дух сожрал». С тех пор на этой поляне никто не живёт, даже сено не косят. Никакие сюлюкюны, конечно, в таком месте собрание устраивать не будут (всё-таки они не совсем демоны), а вот кое-кто «другой» вполне мог заинтересоваться братьями, которые в самый тёмный час ночи пожаловали в заброшенное место.

    Отец с младшим братом быстро собрались, сели в «УАЗ» и поехали на полной скорости обратно к балагану. Всю дорогу отец журил сына за то, что тот бросил своего брата. Приехали, остановили машину у балагана, причём у младшего брата начали стучать зубы, и он наотрез отказался выходить из машины. Пришлось отцу самому идти к балагану.

    Старший брат лежал на снегу там же, где упал, лицом вниз. По следам на снегу видно, что он почти не шевелился после падения — сразу умер. Тело уже окоченело — мороз сделал своё дело. Тут отец уже заплакал в голос. Делать нечего — погрузили мертвеца в машину и поехали домой. Когда там сняли с него всю одежду, оказалось, что на спине под правой лопаткой большой синяк, будто кто-то огромным кулачищем туда ударил прямо через все слои одежды.

    Позже младший брат рассказывал, что именно он видел до того, как стал убегать. Когда в очередной раз заскрипела дверь хлева, он украдкой приподнял покрывало и увидел при лунном свете в проёме идущий в их сторону огромный, ростом под потолок, чёрный человеческий силуэт, и тут уж не выдержал — закричал и рванулся прочь...
     
    VIGO, 15 май 2015
    #5 + к цитате ответитьTag
    Лиля и Lёka нравится это.
  6. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    8.743
    Год назад родители уехали из дома на дачу на несколько дней (это достаточно редкое событие). Возвращаться должны были они во вторник. В ночь с воскресенья на понедельник я засиделся за компьютером часов до трёх-четырёх. Когда уже глаза начали слипаться, закрыл калитку на засов, уложил кошку в кровать рядом с собой и заснул.

    Внезапно меня разбудили какие-то неясные звуки, доносящиеся из коридора. Я решил, что это буянит наш второй кот. Открыл глаза в полной темноте — единственное окно занавешено непрозрачной шторой. Щёлкнул выключателем прикроватной лампочки, но та не загорелась. Поставил себе на заметку, что надо вкрутить новую, и аккуратно встал, стараясь не потревожить кошку. К моему удивлению, верхний свет тоже не включился. Я решил, что нет электричества, но тут в коридоре загорелся свет (у нас детектор движения).

    Я открыл дверь в коридор — там было полно народу. Все родительские друзья, которые собираются у нас по праздникам, были дома, и мои родители тоже. Мать сидела на кухне с подругой. Я спросил у неё, почему у нас дома все эти люди, и почему они вернулись на день раньше положенного. Она ответила что-то невнятное, вроде: «Решили вот собраться без всякого повода, а чтобы это сделать, пришлось приехать раньше».

    И тут до меня дошло — я спросил, как они попали в дом, минуя калитку, запертую на засов. В этот момент я проснулся в полной темноте в своей кровати. Сходу щёлкнул выключателем, но лампочка, как и во сне, не зажглась. Тут я не на шутку испугался. Сел на кровать, растормошил кошку. Начал щипать себя — больно, стал давать себе пощёчины — ощущались, внимательно всё рассмотрел — всё совершенно реально, до мельчайших деталей. Убедившись, что не сплю, направился на кухню попить водички. Но, открыв дверь в коридор, я увидел за ней свою мать. Сразу начал кричать: «Ты не могла пересечь калитку, значит, это сон!» — а она лишь молча улыбалась. Тут я начал просыпаться — попытался подвигать конечностями, ощущить себя лежащим на кровати. Всё перед глазами начало расплываться, и, наконец, я проснулся весь в холодном поту. Моментально включил лампочку (успешно) и расслабился на кровати, пытаясь понять, что же это было, и как я не смог понять, что сплю — ни щипки, ни какие-либо другие способы не помогли. При этом я нервно похихикивал, пытаясь себя успокоить. Кошка смотрела на меня, щуря глаза из-за света прикроватной лампочки. Я, усмехаясь, сказал: «Что пялишься? Кошмар приснился, бывает».

    На что она ответила человеческим голосом: «А ты уверен, что он кончился? Думаешь, мы так просто тебя отпустим?». Тут меня охватил какой-то невообразимый, иррациональный, животный ужас. В истерике я пытался закричать, подвинуть конечностями, упасть с кровати — сделать хоть что-нибудь. Через полминуты борьбы со сном, показавшимися мне вечностью, я, наконец, продрал глаза, одновременно дёрнувшись и издав нечленораздельный звук. Сразу вскочил с кровати, пробежал по дому, включив везде свет, кому-то позвонил (было полпятого утра, но мне было всё равно), включил музыку и сидел за компьютером, пока не рассвело.

    Часов в восемь я всё-таки лёг спать с открытой шторой и светом, бьющим в глаза. Думал, отпустят ли «они» меня на этот раз. Но проспал я на этот раз без сновидений, да и другие кошмары, снившиеся позднее, не были до сих пор связаны с тем сном — проснулся и забыл через 10 минут. Но с тех пор я боюсь продолжения того сна.
     
    VIGO, 15 май 2015
    #6 + к цитате ответитьTag
    Лиля и Lёka нравится это.
  7. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    8.743
    Как рассказывают, это произошло в советское время в Якутии, в небольшой деревушке, средь бела дня. Человек по имени Семён был местным колхозником. Летним вечером он возвращался в деревню после сенокоса. Грунтовая дорога шла по пустырю, было солнечно и жарко. Семён идёт и в какой-то момент замечает, что навстречу ему по дороге идут три человека. Тот, кто в центре повыше ростом, остальные ниже. Семён тогда воспринял их как взрослого и двух детей. Он начал думать, кто бы это мог быть, и пришёл к выводу, что это некий местный житель Никитин со своими сыновьями. Но когда те подошли ближе, он заметил, что тех, кто идёт по бокам, детьми не назовёшь — они были лишь немногим ниже центрального. Потом Семён обратил внимание, что очертания у идущих очень странные — они были в одинаковых серых одеждах, и грузные фигуры под этими одеждами спускались до земли, расширяясь книзу — то есть по форме «идущие» напоминали что-то вроде бутылки. Ног он у них так и не увидел и не понял, как им удаётся передвигаться.

    Семён испугался не сразу. Сначала просто машинально продолжал идти, потом внезапно различил их большие чёрные глаза на лицах, белых, как бумага, и его буквально перекосило от ужаса. Тут же вспомнил, что по якутским поверьям при встрече со злыми духами ни в коем случае нельзя убегать — иначе погонятся. В двадцати шагах впереди от дороги отходила узкая тропинка, и он поставил себе целью дойти до развилки раньше «бутылочных» людей и разминуться с ними. Но страх так сковал его, что он буквально заставлял себя сделать очередной шаг. Смотреть на лица этих существ он боялся, но стоило ему опустить взгляд, так сразу казалось, что они вот-вот набросятся на него, и взгляд сам собой возвращался к «идущим». Как он запомнил, все трое были практически одинаковые на вид — белые, без единой кровинки, с большими остановившимися чёрными глазами, которые смотрели вперёд, и с грузными деформированными фигурами, которые становились шире в нижней части.

    Наконец, Семён добрался до развилки и свернул на тропинку. На тот момент между ним и существами оставался всего десяток метров. Стараясь не бежать, он шёл по тропинке, краем глаза наблюдая за «идущими». К его облегчению, те прошли мимо, даже не глядя в его сторону. Отойдя от них на приличное расстояние, Семён уже припустил бегом. Оборачивался пару раз и замечал вдалеке на дороге тёмные силуэты уходящих «бутылочных» людей.

    Как потом оказалось, в тот день не только он видел их. В деревне и в окрестностях несколько людей случайно тоже заметили эту троицу и смертельно перепугались. Сошлись все во мнении, что эти «люди» никакого интереса в их деревне не имели и были как бы «проездом», направляясь куда-то по своим «делам»...
     
    VIGO, 15 май 2015
    #7 + к цитате ответитьTag
    Лиля и Lёka нравится это.
  8. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    8.743
    Есть такие люди, которые увлекаются паранормальными явлениями всерьёз. Для них это хобби. Бывают одиночки, а бывают и целые группы таких людей, которые изучают неопознанные явления вместе. Они собирают слухи и свидетельства очевидцев о призраках и НЛО и выезжают на место, чтобы изучить явление. В начале 90-х годов таких людей стало появляться очень много. И часто получалось так, что, когда они совали свой нос в «потусторонние дела», то с носом же и оставались. Но бывали редкие случаи, когда исследования приносили результат, порой плачевный.

    Один такой «охотник за привидениями» вместе со своими немногочисленными единомышленниками собирал истории о приведениях и полтергейсте. Они записывали тишину комнат и подвалов заброшенных домов, где, по слухам, обитали призраки, на магнитную плёнку, а потом анализировали зафиксированные шумы. И однажды этот парень (назовём его Иван) раскопал следующий слух.

    В XIX веке в одной крупной деревне Смоленской губернии жил некий помещик. Усадьба его стоит до сих пор, хоть и наполовину разрушенная и растащенная местными жителями. Помещик был неплохой, крестьян не обижал. Был добрый и щедрый. Но его всё равно боялись, потому что ходили слухи, что он занимается людоедством. Просачивались слухи, что он приглашал в дом бродяг, устраивал им ужин, а потом сажал в подвал, убивал их там и ел. Бродяг никто не искал. Никто не знал, правда ли это или нет, но всё же слухи ходили. После смерти барина в усадьбе никто не жил, имущество перешло в наследство племянникам, а те уехали за границу. Люди говорили, что разрушенная усадьба, о которой идёт речь, «обитаема» до сих пор — в ней живёт призрак того самого помещика. Местные туда по ночам не совались.

    Иван рассказал об этой усадьбе своим друзьям, но они посчитали, что этот случай недостоин их внимания. Поэтому он отправился туда один, захватив с собой диктофон. И не вернулся.

    Его нашли в подвале усадьбы — проникнуть туда было очень легко, там не было дверей. Выяснилось, что он повесился на своём ремне. Когда изучали запись диктофона, ничего необычного не нашли — обычный отчёт о том, как он спустился в подвал и ничего особенного не обнаружил. Больше никаких звуков записано не было. А когда следователи изучали его записную книжку, то обнаружили, что после нескольких строк кратких замечаний о состоянии дома идут несколько неровных строк (видимо, Иван писал эти строки в темноте). Максимально близко по смыслу там было написано следующее: «Дверь в подвал заперта, не могу выбраться. Пытался выбить ногой, плечом, не получается. Я всё время слышу, как он ест. Больше не могу».
     
    VIGO, 15 май 2015
    #8 + к цитате ответитьTag
    Лиля и Lёka нравится это.
  9. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    8.743
    Как всегда, я отправился в деревню отдохнуть (каждое лето мы там гуляем с друзьями): сел на электричку, затем прошел пару километров пешком, и вот я уже у нашего домика. Домик был двухэтажный, с балконом. Сейчас в нём никого не было — дедушка с бабушкой живут в другой деревне, а мать с отцом остались в городе. Я обзвонил друзей и стал обустраивать дом к приезду. К вечеру собралась неплохая компания: я, Антоха, Коля и три девчонки — всего шесть человек. Кому-то нужно были идти в магазин за продуктами. Так как я не мог оставить свой дом без присмотра, то ребята быстренько скинулись в «камень, ножницы, бумага». Четверо проигравших должны были отправиться в магазин. В итоге в магазин пошли все девушки и Антоха. Пока их не было, мы с Колей нарубили дров и развели костер.

    Через полчаса вернулись ребята, и началось веселье. Мы сидели у костра, ели шашлык и рассказывали друг другу страшилки. Уже смеркалось, когда Антоха ушел по делам, сказав, что попозже придет. Пока ребята разговаривали, я отошел по нужде и краем глаза заметил, как в доме на втором этаже зажегся свет. «Вот что у тебя за делишки, Антоха! — промелькнуло у меня в голове. — Ну, сейчас я тебе устрою...».

    Я тихонько вошел в дом и стал прислушиваться. Слышу — на втором этаже половица скрипнула, и такое ощущение, как будто кто-то встал на одном месте и чего-то ждет. Я решил подождать, пока он не спустится, чтобы его напугать. Проходит пять, десять... пятнадцать минут, а я, как дурак, стою и жду.Никто так и не спустился. Я подумал, что Антоха, наверное, спать лёг. А у нас на втором этаже расположено две спальни — одна моя (в которой и зажегся свет), а во второй спят мои родители. Я стал осторожно подниматься на второй этаж, представляя, как буду смеяться, когда увижу испуганное лицо Антона. Поднимаюсь на последнюю ступеньку, медленно подхожу к своей спальне, резко открываю дверь, а в спальне никого нет и горит свет. Не успел я выключить свет, как услышал, что по коридору кто-то быстро прошмыгнул в спальню к родителям. Естественно, я тоже направился туда. Аккуратно открываю дверь, захожу — никого. Думаю, Антоха на балконе спрятался. Я открываю балкон и с ужасом вижу, что Антоха сидит у костра вместе со всеми. «Что за...» — меня охватила паника. Выхожу из балкона и вижу, что спиной ко мне в дверном проеме кто-то стоит. Я пригляделся — было похоже на маленькую девочку, причем со странно вывернутыми из суставов плечами. Кажется, я закричал...

    Дальше рассказываю только со слов друзей. Антоха с Колей, услышав мой дикий крик, побежали в дом. Нашли меня на балконе в совершенно невменяемом состоянии. Девчонки же, сидя у костра, видели как я с криком вывалился из комнаты на балкон, словно борясь с кем-то невидимым. Сам я пришёл в себя только около костра, причем так и не смог толком вспомнить, что я там увидел. Может, это даже к лучшему, ибо что бы я ни увидел тогда в комнате, приятного в том было мало...
     
    VIGO, 15 май 2015
    #9 + к цитате ответитьTag
    Lёka нравится это.
  10. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    8.743
    Сперва краткая предыстория. Я курсант, и мы вдвоём с одногруппником снимаем двухкомнатную квартиру. Квартира нам попалась такая, что был бы я верующим, давно бы кликал по всем церквям батюшку, чтобы квартиру святой водой окропить. Самое колоритное в нашем житии то, что этажом ниже живёт сумасшедшая женщина — бывший главврач больницы, два высших образования. Сия личность имеет обыкновение кричать во всё горло фразы вроде: «Мерзость, не касайся темени кирзовым сапогом! Мерзость, прекрати топталки и скрипелки! Мерзость, мне больно!». А то и просто: «А-а-а-а!». Причём голос — дай Бог, а понятия «день» и «ночь» для неё чужды. Но это так, к слову.

    В общем, происходят в нашей квартире странности. Сплю я как-то ночью в своей комнате (сосед в другой комнате) и просыпаюсь оттого, что в комнате кричит кто-то. Сначала думал, что женщина эта опять разоралась, но слышу, что голос явно не её, да и звучит он не извне, а внутри комнаты, вроде бы из противоположного угла — голос такой, словно женщина в припадке истерики пытается запеть что-то. Потом всё кончилось, стало тихо. Наутро я спросил у соседа, не смотрел ли он ночью кино какое на компьютере. Тот сказал, что спал. Да и мне не приснилось вроде, так как просыпался, долго слушал, свет включал, смотрел время на часах...

    Недели через две после случая с голосом в квартире произошло вот что. Кровать моя стоит у стены напротив двери в другую комнату. У изголовья кровати, в углу, стоит стол с компьютером, а на системном блоке у меня будильник стоит. Опять же сплю и вдруг просыпаюсь от осознания того, что меня вроде как кто-то настойчиво будит. Открываю глаза и в темноте вижу, что у кровати кто-то стоит и указывает рукой на компьютер. Я решил, что мы проспали и меня будит сосед. Вскакиваю, включаю свет, хватаю будильник — три ночи; спросонья думаю, может, с компьютером что-то случилось, смотрю — всё нормально, и только потом понимаю, что в комнате никого нет. Не знаю, может, и приснилось, но выглядело очень реально. Кстати, тот голос я тоже слышал в три часа ночи (специально время посмотрел).

    Ещё нам часто кто-то звонит на телефон и молчит. А иногда, когда не спится, лежу в кровати и явно чувствую, будто по ногам у меня идёт кошка (у кого кошка дома есть, тот знает), но у нас-то кошки никакой нет.
     
    VIGO, 15 май 2015
    #10 + к цитате ответитьTag
    Lёka нравится это.
  11. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    8.743
    Летом несколько дней меня не было в городе. Вернувшись домой, я заметил, что почтовый ящик доверху набит письмами. Их там было штук тридцать. Письма без обратного адреса, некоторые из них тяжелые и сырые на ощупь, словно побывавшие в воде или, скорее, наполненные жидкостью изнутри. На всех конвертах стояли моё имя и адрес, причем на большинстве они почему-то были криво нацарапаны поперек конверта красными чернилами. От писем отвратительно пахло разлагающимся мясом и гниющим мусором. Мне не слишком хотелось нести их домой, но любопытство оказалось сильнее отвращения. Я кое-как ухитрился отнести письма в дом и выгрузил их в раковину на кухне, чтобы этой мерзостью не пропахла вся квартира.

    Я вытащил из кучи наименее сырое и более-менее аккуратно оформленное письмо и открыл его. Внутри оказались фотографии — снимки совершенно незнакомых мне людей с выколотыми глазами, выбитыми зубами, растянутыми в сумасшедшей улыбке ртами и вспоротыми горлами. От увиденного мне стало плохо. Мне даже не хотелось думать о том, что же в остальных конвертах. Я лихорадочно вскрыл письмо за письмом, и постепенно в моих руках собралась огромная куча фотографий зверски убитых людей: тела с отрубленными конечностями, лежащие на операционных столах вскрытые трупы с вырезанными органами, повешенные люди с выпотрошенными внутренностями, истекающие кровью... На некоторых сырых письмах были заметны следы крови и грязи.

    На одной фотографии мне попался смутно знакомый человек. И чем больше писем я открывал, тем чаще на снимках мелькали знакомые лица. Некоторых людей я видел на работе, с некоторыми вместе учился в школе. В последних конвертах я нашёл фотографии с изуродованными телами моих близких друзей и родных.

    И вот, когда я держал в руках последнее письмо, меня парализовала догадка относительно его содержимого, но выбора у меня уже не было. Я открыл конверт и узнал на выпавшей оттуда фотографии… себя. В отличие от остальных конвертов, я на снимке был жив, мои глаза были нетронутыми, руки-ноги тоже были на месте. Но...

    Холодея, я понял, что снимок был сделан на входе в мой дом — как раз перед тем, как я забрал свою отвратительную почту.

    Я услышал шаги за спиной.
     
    VIGO, 15 май 2015
    #11 + к цитате ответитьTag
    Lёka нравится это.
  12. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    8.743
    Участкового звали Славик. Он учился с моим младшим братом, в школе они были лучшими друзьями. Двор у нас небольшой, две старые пятиэтажки да небольшая площадка между ними. Я возвращался с работы раньше обычного, еще только начинало темнеть и встретил его по дороге.
    - Здарова, Славик, как дела ?
    Он как-то очень сосредоточенно смотрел на окна дома где-то на уровне 3-4 этажей, услышав меня, нехотя оторвался от своих мыслей:
    - Привет, да ничего вроде. Слушай, помнишь Макарову с 4-го этажа ? Вечно ругалась на нас когда мы еще малыми были.
    - Да, забавная старуха, а что с ней ?
    - Пару месяцев назад она регулярно стала названивать и жаловаться что у нее на кухне из стены вылезает по вечерам что-то жуткое и она боится находиться дома. Я заходил к ней дважды, смотрел, все было чисто. Даже на обследование ее направляли, прошла, назначили успокоительные. Звонить перестала.
    - Ну, а дальше ?
    - А дальше ... три дня назад ее соседи позвонили, мол, слышали странные звуки из ее квартиры. Приехали, вскрыли и нашли ее труп со странными следами на теле.
    - Охренеть ! и что ты думаешь по этому поводу ?
    - Все нормальные версии я уже проверил, ничего не подходит, квартира была заперта ... в общем, никаких зацепок.
    И знаешь что ... я уже третий вечер прихожу смотреть на ее окна. Вон то на 4м этаже - окно ее кухни, встань на мое место - видишь ? Скажи, ты видишь ЭТО ... или я это себе придумал ?!

    Я встал на место Славика и бросил взгляд на окно. В самом углу кухни, над потолком клубилось что-то, не то дым не то тени, но в момент когда я уже собирался развернуться, предложив свое рациональное объяснение, у меня в голове отчетливо вспыхнули слова: "НЕ СПЕШИ, ТЫ СЛЕДУЮЩИЙ"
     
    Last edited by a moderator: 15 май 2015
    VIGO, 15 май 2015
    #12 + к цитате ответитьTag
  13. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    8.743
    [​IMG]

    Если в полной темноте на пол упала некая маленькая, легко теряемая вещь — немедленно найдите её. Вам не стоит знать, для чего они могут её использовать.
    К куклам нельзя поворачиваться спиной в пустой комнате.
    Если вы среди ночи услышите шепот из ванны — не выходите в коридор.
    Они не могут вас достать, пока вы не встанете, чтобы включить свет.
    Если в комнате умер ребёнок — это очень легко узнать. Ночью выключите свет и поставьте в центре её большое зеркало. Обойдите комнату три раза по часовой стрелке вдоль стен и быстро гляньте в зеркало.
    Если они стучат в окно, главное — не встретиться с ними взглядом. Иначе вы сами им откроете.
    В каждой церкви водится то, что её охраняет. И по ночам оно тоже очень голодно.
    Они боятся огня, они любят воду. Если на кухне капает кран — не пробуйте закрывать его. Их крики в трубах сведут вас с ума.
    Они мучили вас уже много раз, но каждый раз стирали вам память.
    На самом деле, все эти мелкие звуки и внезапные испуги нужны только для того, чтобы вас вымотать. Реальную силу они получают во сне. В вашем сне.
    Когда стены начинают сжиматься, знай — они близко.
    Я надеюсь, что никому из вас всё это, написанное мной, не понадобится.
    Потому что они диктовали мне это.
     
    Last edited by a moderator: 15 май 2015
    VIGO, 15 май 2015
    #13 + к цитате ответитьTag
    Lёka нравится это.
  14. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    8.743
    Раньше в Ирландии было принято делать гробы с отверстиями, в которые просовывалась трехметровая медная труба с колокольчиком на конце. Труба позволяла дышать людям, которые были по ошибке признаны мертвыми и похоронены, а с помощью колокольчика они могли подавать сигналы.
    Однажды Гарольд, гробовщик в маленьком городке, услышав ночью звон колокольчика, пошел проверить, были ли это в очередной раз проделки детей. Порой колокольчики звенели и из-за сильного ветра. Но не в этот раз. Срывающийся женский голос снизу умолял Гарольда раскопать могилу.
    — Вы — Сара о'Баннон? — уточнил Гарольд.
    — Да! — ответил приглушенный голос.
    — Вы родились 17 сентября 1827 года?
    — Да!
    — Хм... на надгробном камне написано, что вы умерли 20 февраля 1857 года.
    — Нет, я жива! Произошла ошибка! Пожалуйста, скорее, выкопай меня!
    — Простите, мэм, — сказал Гарольд, ломая колокольчик и засыпая медную трубу землёй. — Сейчас уже август, и чем бы вы там ни были внизу, вы, черт возьми, больше не живы, и вы не выберетесь оттуда.
     
    VIGO, 15 май 2015
    #14 + к цитате ответитьTag
    Ежевика, Laleo и Lёka нравится это.
  15. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    8.743
    Были в Киеве (да и сейчас есть) два непьющих и некурящих молодых человека. Работали в стройфирме: один — диспетчер, машинам путевки выдает, второй — админ, то есть системный администратор, компьютеры бухгалтерские от вирусов чистит и сеть настраивает. И тут понадобилось диспетчеру зачем-то в Кировоград ехать, хотел поездом, но админ его уговорил поехать машиной — и дешевле, и быстрее, да и сам админ оттуда, давно к родственникам в гости не заезжал, бензин оплатит.

    Собрались, поехали. Дорога хорошая, правил не нарушают, гаишникам на глаза не попадаются. Вскоре пейзаж стал степной, и по карте три четверти дороги они проехали, надо заправиться. Заехали в какое-то село при дороге: дома стоят, над сельской радой — украинский желто-синий флаг, бензоколонка есть, у сельского магазина стоят двое мужчин, курят и политические новости обсуждают. Обычное такое село, и день на дворе.

    Заправились они, еще и огурцов ведро купили (ведро пластиковое в багажнике у них лежало), и админ у заправщика спросил:

    — До Кировограда далеко?

    А заправщик уставился на них:

    — Докуда? До какого града?

    Админ решил у мужчин возле магазина спросить. Один ничего не сказал, а второй переспросил:

    — А то де? (А это где?)

    Админ уже перепугался, Кировоград рядом, меньше ста километров осталось, а эти не знают.

    Решил в третий раз спросить у ребенка на улице. То ли мальчик, то ли девочка — не разберешь: шорты да футболка застиранные и волосы не длинные и не короткие, мячик перед собой пинает.

    — А далеко до Кировограда?

    Ребёнок на них посмотрел странным взглядом:

    — Такого города нет, — сказал он и облизнулся.

    Как они оттуда рванули! На трассу выскочили, и тут сразу гаишник им свистит и жезлом машет. Остановил, радар им показывает:

    — Сто шестьдесят километров в час! Подурели совсем, а еще и номера нездешние!

    Админ стал рассказывать. Гаишник в затылке почесал и говорит:

    — Я вас «Визирем» записал, посмотрите сами.

    Они смотрят — а их машина в записи просто появляется из ниоткуда и несется по трассе.

    Водитель багажник открыл — а в ведре черви, полное ведро червей вместо огурцов, и гнилым мясом несет.

    Гаишник с них сотню взял, и перед тем, как отпустить, внезапно сказал: «Вы лучше обратно в Киев поездом езжайте, они голодные, еще след учуют».
     
    VIGO, 15 май 2015
    #15 + к цитате ответитьTag
    Lёka нравится это.
  16. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    8.743
    Итак, реальная история, которая случилась со мной, с Larsssikom, Ловяниковой Анастасией, как угодно вам, года два назад. Был у меня друг хороший, который всерьез увлекался всякими оккультными науками. Что до меня, меня тоже всегда интересовали мистические вещи. И вот, в один летний теплый вечер мы решили посидеть во дворе его брата, который находился довольно близко к городскому кладбищу. Сидим, друг пиво попивает, болтаем о разном, вроде ничего необычного. Досиделись так часов до 23, и тут началась чертовщина. Сначала в соседнем дворе дико, невыносимо заверещала свинья, как будто ее режут. Мы переглянулись и естественно, напряглись. Визг прекратился, но буквально минут через 10-15 начался опять, да еще и с удвоенной силой. Только представьте - ночь, и дико верещит свинья в полной тишине.. Летнего тепла как не бывало, мы реально вдвоем ощущали холодок, повисший в воздухе, даже закутались в одеяло, прижавшись к друг другу. Но это было только начало. Свинья визжала на протяжении часа, с интервалом минут в 15. После этого опять-таки в полной тишине начала звенеть цепь. Причем собака не гавкала, и вообще никак не выдавала своего присутствия. Просто звенела цепь. Близко-близко от забора. Тут мой друг с перекошенным лицом поднялся и сказал, что в этом дворе нет собаки, там вообще никто не живет, откуда цепи звенеть? В общем, он поднялся, и пошел к забору посмотреть, что за дела. Посмотрел, постоял там, во все стороны повертелся, вернулся ко мне с белым-белым лицом - "А там пустота, и нет никого, совсем заброшенный дом и двор". Только уселся рядом - цепь опять начала звенеть. А ведь когда он подходил к забору, тишина была! Это странное ощущение, когда вроде и жара на улице, а тебя трясет как от сильного мороза! Друг подорвался и к забору, угрожать стал, кричать, в общем, у него уже чуть ли не истерика. Блин, и тут случилось то, что заставило нас подорваться и бежать с этого странного места. В соседнем дворе отчетливо заскрипела калитка, железная тяжелая калитка! Как мы бежали... И спустя уже много времени, мы стараемся не упоминать об этом случае, так как сразу мороз по коже, как вспомнишь...
     
    VIGO, 15 май 2015
    #16 + к цитате ответитьTag
    Lёka нравится это.
  17. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    8.743
    Возвращаясь домой из школы, девочка обнаружила стопку полароидных снимков, лежащих в сточной канаве. Она из любопытства подняла их и начала просматривать снимки на ходу. На первом фото был запечатлен силуэт человека, стоящего вдалеке на каком-то однородном сером фоне, так что даже нельзя было различить его черт.

    Девочка сунула фото вниз стопки и начала изучать следующую. На нём был тот же человек, но стоящий чуть ближе.

    Девочка быстро пролистала несколько фотографий. На каждом следующем снимке человек стоял чуть ближе, а его внешность была видна все яснее.

    К десятой фотографии стало проступать выражение лица человека — он явно был безумен, и лицо было искажено в жуткой гримасе. Рот его был открыт, и в нём виделись клыки, как у зверя. Это напугало девочку, но она продолжала просматривать фотографии.

    К девятнадцатой фотографии человек уже стоял так близко к объективу, что его лицо заслонило собой весь кадр. Поднимаясь по подъездной дорожке, девочка посмотрела на последнее фото.

    На нём вместо изображения была только надпись: «Теперь достаточно близко».

    Услышав крик снаружи, брат девочки бросился к входной двери. Но там он нашёл лишь стопку фотографий на ступеньках. На фотографии была вроде изображена его сестра, но она стояла слишком далеко от объектива, чтобы он мог быть в этом уверен.
     
    VIGO, 15 май 2015
    #17 + к цитате ответитьTag
    Lёka нравится это.
  18. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    8.743
    Несколько лет назад я работал опером в ОВД на Китай-городе. В связи с этим хочу рассказать один случай, на котором я присутствовал при даче показаний.

    Это было в начале июня 2000-х, я был на сутках, на дежурстве. Район в смысле обычного криминала был довольно спокойный — хулиганка, мелкие кражи. Из тяжких были убийства, но в основном по бизнесу и политике, то есть всякая заказуха. У нас по району курсировало три машины ГНР, вот с одной из них и началась эта история.

    3:30 утра, вызов, одна из групп: «Дуйте на Солянку». Сели, поехали — второй опер, я и еще три сотрудника. Через три минуты на месте. Женщина 30 лет примерно, одета прилично, по документам москвичка. Живая и целая, не считая двух царапин. Стоит, плачет, бормочет что–то. Трезвая. Мы с Сержем (второй опер) и Андреем (старший из группы) подходим с расспросами и успокоениями. Сели, начали писать. Бросили. Начали еще раз, с чистого листа. Потом опять бросили. Потому что не бывает так — чертовщина какая-то, по ее словам, получалась. А чертовщину мы не пишем, это проблемы докторов обычно.

    Получалось вот что: она с мужем вышла из ресторана на Покровке в 23:00. Машину бросили недалеко в переулке — точного названия не помнит, помнит визуально, как идти. Вечер опустился, переулки пустые: там довольно забавный район, улицы оживленные, а во многих переулках незаселенные заколоченные одноэтажные строения. Пока дошли, время уже было 23:30. Вот около одного из строений слышат дикие адские крики из здания. Ей не по себе, а Леша (так звали мужа) пытается броситься на выручку, а как — непонятно: здание заколочено, окна забиты досками, дверей не видно, вход со двора. Забегают во двор, она причитает: «Леша, давай вызовем милицию», — а он геройствует зачем-то: пока, мол, приедут, преступление десять раз совершат и убегут, так хоть спугнем. Вот дверь, не заперта. Тут важный нюанс — она заметила, что дверь обклеена какими-то газетами. Крики пропали. Осторожно ступают внутрь, глаза не видят, она остается на крыльце. Вдруг раздается крик ее мужа и какие-то всхлипы или чавканье (да-да, именно так и сказала, чавканье, мы два раза переспросили). Через пять секунд хлопок, спиной вперед вылетает муж, рука окровавлена, пиджака нет, весь белый, трясется, но вроде живой. Хватает ее за руку, кричит: «Бежим». Бегут. Куда, зачем — не понимают, машину потеряли, в переулке запутались, людей нет. Берут сотовый, а там вместо стандартного «МТС» написано «Addokkrd» или что-то вроде — белиберда какая–то. Набирают «02», им в ответ писки и слова на непонятном языке. «112» — то же самое. Они паникуют, бегут. Забегают в какой-то тупик, она название запомнила. «Тупик ПУСТОТ». Вроде тихо, пустынно, темно. «Как ты?» — говорит она мужу. Он в ступоре молчит. Говорит, что не помнит, что надо найти машину и ехать. Она плачет, не понимает, что и как. Вдруг начинается какая-то вибрация в земле. «Наверное, метро» — говорит, она. «Да», — соглашается муж, но начинает трястись. Хватает ее как клещами за руку, и они бегут до выхода из тупика. «Стой тут, я выйду, посмотрю, что там и как», — говорит он ей. Делает шаг за угол. Она бросается за ним, но его нет. Просто нет. Прямая пустая улица, за ту пару секунд было невозможно спрятаться. Она кричит, зовет, плачет, причитает, считает это нелепым розыгрышем, но его нет... Блуждала, блуждала, потом внезапно наткнулась на людей, просила их помочь, но они отшатнулись, как от больной. В итоге вышла на Солянку, а тут ее заприметила машина наших ребят.

    Она очень просила нас найти его. Да мы бы и рады, но как? По правилам, трое суток, преступления она не видела. Непонятно, в общем. Ладно, бросаем писанину, едем на осмотр места. Дом тот нашли. «Тупика Пустот» на картах Москвы нет, и с похожим названием в районе тоже нет.

    Осмотрели здание. Пустое, пыльное старое. Единственное — дверь газетами не обклеена, а она клянется, что была. Странно, конечно. Еще интереснее с пиджаком — его нашли. Точнее, остатки. Валялся на другой стороне. Пыльный кусок. Без следов крови и инородных субстанций. Но ТОЛЬКО половина. Разрезан по диагонали чем–то странным, словно бритвой. Другую половину не нашли.

    Нашли машину, стояла, родимая, рядом там, действительно — никаких следов и повреждений. Вызываем ей «трезвого водителя», пусть везет, женщина явно не в адеквате, чтобы рулить сама. Берем с нее итоговые объяснения, заяву пишет. Решили оставить, как есть, только причесали малость.

    Стоим, курим с помощником старшего на дежурстве, старым толстым капитаном. Огромный мужик был, старой еще закалки. Хоть сейчас он на пенсии уже, но тогда был хоть куда. Спрашиваю его, что он думает. Затянулся он, посмотрел на меня и спросил: «Какое название тупика?».

    «Тупик Пустоты, или Пустот, — говорю. — Странное какое-то название, нет такого».

    Он еще раз затянулся, закашлялся и ответил: «Поройся в старых делах у меня в сейфе. Там есть подборка одна из архива. Там несколько подобных дел есть. Тоже исчезновения. Был еще один, который не пропадал, но выжил, нес какую-то ахинею про то, что нашёл дорогу, хуже которой нет. Его доктора забрали потом, но, в общем, тогда я еще системы не наблюдал в этом, это с четверть века назад было. А сейчас давно наблюдаю, и по старым переулкам Китай-города стараюсь не ходить«. Затушил и пошёл в здание.

    Вообще, про пропавших людей стоит сказать отдельно: просто так люди никуда не исчезают. Люди пропадают, но потом их находят. Как правило, по весне, всплывшими. И обычно у человека есть предыстория: окружение (наркоман или еще что-то), род деятельности (частный кредитор) и так далее. Но вот чтобы так, обычный человек в центре оживленного города на глазах у своей жены растворился в воздухе, таких историй почти нет. Почти.

    Я покопался в картотеке. Нашёл еще восемь случаев, где фигурировал »Тупик Пустот". Тоже пропали, везде отказные дела — никто не собирался их искать. Некого. И негде, похоже. Во всяком случае, не на нашей карте, не в наших земных городах. Еще я потом разговаривал с коллегами с других отделов: нигде почти больше подобного нет.

    Иногда старожилы что–то такое рассказывают, на уровне баек, но я не верил раньше, думал, так, старческое, поболтать. А вот внезапно стал сам практически непосредственным участником. И немного по–другому к этим рассказам стал относиться.

    С тех пор стараюсь не ходить в центре по закоулкам с заброшенными зданиями. Не зря они там стоят до сих пор.
     
    VIGO, 15 май 2015
    #18 + к цитате ответитьTag
    Lёka нравится это.
  19. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    8.743
    Я живу на последнем этаже. Над нами только технический этаж, и иногда я слышу шум, доносящийся сверху, словно кто-то там ходит. Днем это можно было бы списать на лифтершу, но шаги раздаются и ночью. А ночью лифтерша спит у себя дома — проверено лично, когда застрял в лифте в одиннадцать часов вечера. Иногда там кто-то что-то передвигает, раздаются какие-то стуки. Как-то там пробовали бомжи жить, а такое соседство мне неприятно: будут костер жечь, спалят дом. Чтобы пресечь вероятный пожар, я, когда услышал ночью шаги снова, взял молоток и фонарь, и полез наверх. Сказать, что совсем не боялся, не могу, перед конфликтом все равно было тревожно.

    Фонарь у меня хороший — высветил весь технический этаж, и никого я там не нашел. Ни человека, ни кошки какой-нибудь, которая могла шуметь. Проверил люк на крышу, вдруг «гости» ушли, когда я с дверью возился. Люк был закрыт изнутри. Так что я подумал, что мне показалось, а потом решил проверить, что же тут происходит. Закрыл дверь изнутри, не замыкая, присел в углу и стал ждать. Фонарь, естественно, выключил, чтобы не привлекать внимания. В принципе, хватало света, идущего из шахты лифта — у нас там лампы стоят. Минут пять было тихо, уже решил было идти домой спать, когда это началось. В дальнем углу техэтажа послышался какой-то шорох. Сначала я думал, что это мышь. Потом шорох поменялся, теперь как будто кто-то осторожно водил ладонью по полу в поисках чего-то. После этого я услышал осторожные шаги где-то в другой стороне — кто-то сначала шёл в центр помещения, но остановился. А потом шаги раздались снова, но теперь они приближались ко мне, медленно и осторожно. В этот момент я решил, что с меня хватит сидеть в темноте и потеть от страха, и включил фонарь. Там, откуда раздавались шаги, никого не было.

    Я было расслабился, но уже в освещенном помещении услышал те же шаги, которые по-прежнему становились ближе и ближе. Я ломанулся к двери, выскочил и стал возиться с замком — а шаги становились ближе и ближе, ещё и ускоряясь. Когда замок щелкнул, шаги смолкли совсем рядом с дверью. Меня не покидало ощущение, что там, за дверью, кто-то стоит.

    Дома я не смог заснуть, потому что звуки сверху не прекращались. Казалось, что кто-то подглядывает за мной через воздуховоды. Я закрыл эти дыры, и ощущение пропало. Я до сих пор живу в этой квартире, и каждую ночь мне приходится засыпать, зная, что там, сверху, кто-то есть — кто-то, кому известно, что я знаю о его существовании...
     
    VIGO, 15 май 2015
    #19 + к цитате ответитьTag
    Lёka нравится это.
  20. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    8.743
    Эта история произошла со мной два месяца назад и, по-моему, еще не закончилась. Не знаю, с чего начать.

    На окончание школы мне подарили котенка. Обычного, беспородного, белого с черными лапками и черным пятном на спине. Каждый в семье звал его по-своему — Васька, Мурзик, Барсик — а отзываться он почему-то начал на «Петровича». Отец обратился в разговоре к приятелю, а котенок прибежал и стал тереться о ноги.

    Мы живем на первом этаже. Когда Петрович подрос, он время от времени начал выбираться на улицу через форточку. Кастрировать его мы не стали, и каждую весну он пропадал невесть где, один раз убежал аж на месяц — вернулся грязным, как чума, и с оторванным ухом. Этой весной я взяла отпуск и уехала на сессию в другой город, а родители, сразу после нее должны были месяц провести в санатории. Мы договорились, что вернусь я ровно в день их отъезда. Пока я была на сессии, мы созванивались, и в очередном разговоре мать между делом сообщила, что Петрович опять сбежал. К следующему разговору он не вернулся, к следующему — тоже, а потом экзамены кончились и мне пришла пора возвращаться.

    Петрович, заметно потрепанный, ждал меня на лестничной площадке на коврике. Я позвала его, он подошел, потерся, и я открыла дверь.

    — Заходи, будь как дома, — сказала я коту (он с чего-то замешкался, обнюхивая порог) и легонько подтолкнула его под зад. Он вбежал домой, сразу бросился к своей миске — там даже было немного корма, — потом к лотку; в общем, все как всегда. Я решила, что надо бы отнести его к ветеринару — мало ли чего он нахватался, но я жутко хотела спать и меня начинало тошнить: накануне, а потом и по дороге в поезде, я и моя подруга отмечали сданную сессию.

    Я проснулась к вечеру, и мне было предсказуемо плохо. Лучше мне не стало и на следующий день, и через день — вроде ничего не болит, но голова кружится и мутит. Я даже сделала тест, прости Господи, на беременность — всегда предохранялась, но чем черт не шутит. А потом позвонила... Мне страшно писать дальше.

    Потом позвонила из санатория мать и выронила трубку, когда я рассказала ей, что Петрович пришел домой. Петрович умер, сказала она, а мы решили тебе соврать. В подвале травили крыс без предупреждения, он наелся приманки с зоокумарином и прожил после этого сутки. К тебе, наверное, явился какой-то бродячий кот, похожий на него.
    Я расстроилась и растерялась. Как — умер? Как — бродячий? Быть не может, я что, не узнаю Петровича?..

    Разговаривала я, стоя посреди кухни, и дверь в коридор была закрыта. С самого начала разговора кот скребся в дверь. Услышав о том, что кот не может быть Петровичем, я сказала матери «сейчас проверю» и решила впустить его и осмотреть повнимательней, но когда я потянулась к дверной ручке, кот скрестись перестал и до меня донесся, как мне показалось, смешок.

    Я отдернула руку. Неожиданно стало очень тихо.

    — Ирра... — детским голосом сказало нечто за дверью. — Ирра — дурра.

    Ручка повернулась сама.

    Не помню, что было дальше. Я пришла в себя в психиатрическом отделении местной больницы, глубокой ночью, привязанная к кровати. Перепуганные родители примчались из санатория — мать слышала мои вопли по телефону. Никакого кота они не нашли.

    Пережитое списали на стресс от сессии, усталость и плохой алкоголь. Мне назначили курс успокоительных и психотерапию. Психотерапевту я рассказываю про все подряд — парень, родители, подруги...

    Проблемы со здоровьем — головокружение и прочее — исчезли, как не было.

    В последнее время, выходя из дому, я то и дело утыкаюсь взглядом в покойников. Лежит мертвец, над ним — господа полицейские, иногда вокруг зачем-то вертится судмедэксперт. Умирают бомжи, жившие в окрестных подвалах — мало ли, от чего, может, у них эпидемия... Они бездомные, бомжи. А в свой дом я ту тварь пригласила.

    Я жду ее каждую ночь.
     
    VIGO, 15 май 2015
    #20 + к цитате ответитьTag
    Ctrl+V и Lёka нравится это.
Ответить в теме
Страница 1 из 14