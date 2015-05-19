Уборка леса №2 + пикник!))

Смех смехом,но я здорово недооценила свою ситуацию по здоровью - все гораздо суровее,боли,не владение лицом(нижней частью),опухшая мордализация,так что нормально это или нет ,не поврежден ли лицевой нерв и можно мне жить как раньше скажет только доктор в четверг-пятницу,тогда и ответить смогу.Еще вопрос ,забегая вперед,на сколько времени примерно мероприятие?могу взять 5 летнего ребенка с собой или это только обузой и тормозом будет(дело в том что муж работает через субботу-в эту субботу его смена),я не говорю что обязательно притащу ее -есть пару вариантов (бабушка,тетя,крестная),но на всякий точный случай спрошу.

Нажмите, чтобы показать полностью ...