Уборка леса №2 + пикник!))

Уборка №1 здесь http://disput-pmr.ru/threads/Волонтерство-по-уборке-леса.4004/ Отчет: http://filin2009.blogspot.com/2015/05/2015-05-16.html Уборка №2 Дата проведения: 23 мая 2015г в 11:00 (суббота) Место встречи: скамейки у "собачьего" пляжа (ныне кажись уже городским называется) Кому проще у парома можно сразу и туда и подождать нас Вывоз мусора: начальник САХ г.Тирасполя дал добро и машина подъедет Пикник: далее организовываем пикник. Под конец уборки, пока мальчики будут грузить мусор, девочки сгоняют за продуктами, т.к. заранее неизвестно сколько людей будет и сколько останется на пикник. Поэтому кто на пикник идет, то по финансам выйдет ориентировочно 50-100р с каждого закупимся и потом сумму поделим на всех. По финансам: уже собрано 630р, т.е. затраты покрыты практически на 2 уборки. Не хватает примерно 250р, т.к. пакетов уже купим 200шт на запас, чтоб точно мусора не осталось, а то 80 пакетов улетело быстро. Благодарности: Благодарю Наталью Пянковскую (админстратора группы "Приднестровье" в фейсбуке https://www.facebook.com/groups/pridnestrovie/) за помощь в виде 400руб И наших форумчан: @fonclub за 100руб @Оптик - 100р @fr1 - 50р @WoWaN - 50р @Nika - 50р @Kler - 30р Магазин "Якорек" у парома - 100 пакетов для мусора А также управление городского хозяйства г. Тирасполя и директора САХ Максима Александровича за помощь в решении вопроса с вывозом мусора. Ну и конечно благодарю всех кто пришел на уборку №1!!! Whirlwind, filin, VIGO-Tiraspol, Валерьян, Kler, Admin, Велия Реквизиты: Карта радуга: № 9001 1602 0005 4595 1 Или счет: 2226 1600 0025 1690 - руб ПМР - можно положить в любом отделении АПБ без карты Басов Олег Валерьянович