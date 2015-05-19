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Уборка леса №2 + пикник!))

Тема в разделе 'Приднестровье', создана пользователем Admin, 19 май 2015.

?

Придете на уборку?

Голосование закрыто 26 май 2015.

  1. Да

    10 голосов
    35,7%

  2. Да, если получится по времени

    0 голосов
    0,0%

  3. Нет

    8 голосов
    28,6%

  4. Никак не получается

    10 голосов
    35,7%

  5. Пусть сами убирают

    0 голосов
    0,0%
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  1. TopicStarter Overlay
    Admin

    Admin Администратор Команда форума

    Дата регистрации:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    7.232
    Уборка №1 здесь http://disput-pmr.ru/threads/Волонтерство-по-уборке-леса.4004/
    Отчет: http://filin2009.blogspot.com/2015/05/2015-05-16.html

    Уборка №2
    Дата проведения:     23 мая 2015г в 11:00 (суббота)
    Место встречи: скамейки у "собачьего" пляжа (ныне кажись уже городским называется) Кому проще у парома можно сразу и туда и подождать нас
    Снимок.jpg

    Вывоз мусора: начальник САХ г.Тирасполя дал добро и машина подъедет

    Пикник: далее организовываем пикник. Под конец уборки, пока мальчики будут грузить мусор, девочки сгоняют за продуктами, т.к. заранее неизвестно сколько людей будет и сколько останется на пикник. Поэтому кто на пикник идет, то по финансам выйдет ориентировочно 50-100р с каждого закупимся и потом сумму поделим на всех.

    По финансам: уже собрано 630р, т.е. затраты покрыты практически на 2 уборки. Не хватает примерно 250р, т.к. пакетов уже купим 200шт на запас, чтоб точно мусора не осталось, а то 80 пакетов улетело быстро.

    Благодарности:
    Благодарю Наталью Пянковскую (админстратора группы "Приднестровье" в фейсбуке https://www.facebook.com/groups/pridnestrovie/) за помощь в виде 400руб
    И наших форумчан:
    @fonclub за 100руб
    @Оптик - 100р
    @fr1 - 50р
    @WoWaN - 50р
    @Nika - 50р
    @Kler - 30р
    Магазин "Якорек" у парома - 100 пакетов для мусора


    А также управление городского хозяйства г. Тирасполя и директора САХ Максима Александровича за помощь в решении вопроса с вывозом мусора.

    Ну и конечно благодарю всех кто пришел на уборку №1!!!
    Whirlwind, filin, VIGO-Tiraspol, Валерьян, Kler, Admin, Велия


    Реквизиты:
    Карта радуга: № 9001 1602 0005 4595 1
    Или счет: 2226 1600 0025 1690 - руб ПМР - можно положить в любом отделении АПБ без карты
    Басов Олег Валерьянович
     
    Last edited: 10 фев 2016
    Admin, 19 май 2015
    #1
    Dima, dilejance, IraS и 8 другим нравится это.
  2. Nika

    Nika Гений

    Дата регистрации:
    15 фев 2015
    Сообщения:
    1.255
    Смех смехом,но я здорово недооценила свою ситуацию по здоровью - все гораздо суровее,боли,не владение лицом(нижней частью),опухшая мордализация,так что нормально это или нет ,не поврежден ли лицевой нерв и можно мне жить как раньше скажет только доктор в четверг-пятницу,тогда и ответить смогу.Еще вопрос ,забегая вперед,на сколько времени примерно мероприятие?могу взять 5 летнего ребенка с собой или это только обузой и тормозом будет(дело в том что муж работает через субботу-в эту субботу его смена),я не говорю что обязательно притащу ее -есть пару вариантов (бабушка,тетя,крестная),но на всякий точный случай спрошу.
     
    Nika, 19 май 2015
    #2
    Lёka и Warlock нравится это.
  3. TopicStarter Overlay
    Admin

    Admin Администратор Команда форума

    Дата регистрации:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    7.232
    @Lёka тоже с малышом будет. Уборка думаю 2 часа, а пикник до победного :D
     
    Admin, 19 май 2015
    #3
    Валерьян, Lёka, Whirlwind и ещё 1-му нравится это.
  4. Whirlwind

    Whirlwind Гений

    Дата регистрации:
    16 май 2015
    Сообщения:
    233
    Думаю, что получится прийти)
    с уборкой помогу точно)
    насчет пикника, не знаю, посмотрю по финансам)
     
    Whirlwind, 19 май 2015
    #4
    скромная, Валерьян, Platini и 3 другим нравится это.
  5. Nika

    Nika Гений

    Дата регистрации:
    15 фев 2015
    Сообщения:
    1.255
    я собственно не про пикник-это ясно что не регламетировано))))),а в плане еды для меня победа сейчас-суметь водички выпить,не пролив)))
     
    Nika, 19 май 2015
    #5
    Валерьян и Lёka нравится это.
  6. WoWaN

    WoWaN Гений

    Дата регистрации:
    9 апр 2015
    Сообщения:
    6.218
    Если такими темпами пойдет !То подомнем под себя всех дворников))С ихним начальством !
     
    WoWaN, 19 май 2015
    #6
    скромная, dilejance, Валерьян и 5 другим нравится это.
  7. fr1

    fr1 Гений

    Дата регистрации:
    29 июн 2014
    Сообщения:
    381
    fr1, 19 май 2015
    #7
    Валерьян, Lёka, Nika и 3 другим нравится это.
  8. Whirlwind

    Whirlwind Гений

    Дата регистрации:
    16 май 2015
    Сообщения:
    233
    С форумчан по рублю, лес - без мусора)
    *как-то так)
     
    Whirlwind, 19 май 2015
    #8
    Оптик, Валерьян, Ежевика и 2 другим нравится это.
  9. Nika

    Nika Гений

    Дата регистрации:
    15 фев 2015
    Сообщения:
    1.255
    и отберем у них зарплату!!!))))
     
    Nika, 19 май 2015
    #9
    Оптик, Warlock, Ежевика и 2 другим нравится это.
  10. WoWaN

    WoWaN Гений

    Дата регистрации:
    9 апр 2015
    Сообщения:
    6.218
    Кстати если будет перебор по баблу то может есть смысл поделится с Борисом .
    Который тоже кабы на балке подобные акции проводит ! И Габчучку очищает ?
     
    WoWaN, 19 май 2015
    #10
    Lёka нравится это.
  11. Lёka

    Lёka Модератор Команда форума

    Дата регистрации:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    5.983
    Берите, берите,,,,им веселее будет....а дядя @Валерьян как воспитатель супер....Да и с детства им лучше привыкать убирать мусор
     
    Lёka, 19 май 2015
    #11
    dilejance, Оптик, Валерьян и 3 другим нравится это.
  12. Nika

    Nika Гений

    Дата регистрации:
    15 фев 2015
    Сообщения:
    1.255
    чувствую,у дяди@Валерьяна срочное дело неучтенное окажется ))))))
     
    Nika, 19 май 2015
    #12
    Оптик, Валерьян, ГастЫр БайтЫр и ещё 1-му нравится это.
  13. Ежевика

    Ежевика Гений

    Дата регистрации:
    11 сен 2013
    Сообщения:
    2.317
    Я тоже буду с малым, на пикник не останусь, потому как малому обещана прогулка, а прогулка - дело затратное)

    :)Хотя пивка бы попить - дело благородное):$:D
     
    Ежевика, 19 май 2015
    #13
    Оптик, Валерьян, Lёka и ещё 1-му нравится это.
  14. TopicStarter Overlay
    Admin

    Admin Администратор Команда форума

    Дата регистрации:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    7.232
    пока лишних нет, если что переговорю с Борисом, в ФБ мы с ним общаемся
     
    Admin, 19 май 2015
    #14
    Оптик, Валерьян и WoWaN нравится это.
  15. Kler

    Kler Гений

    Дата регистрации:
    14 сен 2013
    Сообщения:
    43
    У меня 23 сессия начинается, пары на субботу не поставили, но мало ли. Помимо пикника ещё планирую открыть пляжный сезон. =)
     
    Kler, 19 май 2015
    #15
    Lёka, Валерьян и Admin нравится это.
  16. TopicStarter Overlay
    Admin

    Admin Администратор Команда форума

    Дата регистрации:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    7.232
    Пришло еще 100р не знаю от кого с форума или ФБ. Ш***** Юрия Владимировича
     
    Last edited: 20 май 2015
    Admin, 20 май 2015
    #16
    Валерьян, Оптик и ГастЫр БайтЫр нравится это.
  17. ГастЫр БайтЫр

    ГастЫр БайтЫр Гений

    Дата регистрации:
    19 окт 2013
    Сообщения:
    14.830
    (315) с форума.
     
    ГастЫр БайтЫр, 20 май 2015
    #17
    Валерьян, Lёka и Оптик нравится это.
  18. TopicStarter Overlay
    Admin

    Admin Администратор Команда форума

    Дата регистрации:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    7.232
    принавайтесь тогда, отмечу или этот кто-то анонимом хочет остаться? Фамилию знаю, но выкладывать не буду мало ли человек не хочет
     
    Admin, 20 май 2015
    #18
    Lёka и Оптик нравится это.
  19. ГастЫр БайтЫр

    ГастЫр БайтЫр Гений

    Дата регистрации:
    19 окт 2013
    Сообщения:
    14.830
    не я не буду говорить, захочет сам признается ...
     
    ГастЫр БайтЫр, 20 май 2015
    #19
    Lёka, Оптик, Whirlwind и ещё 1-му нравится это.
  20. TopicStarter Overlay
    Admin

    Admin Администратор Команда форума

    Дата регистрации:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    7.232
    Вопрос ко всем!
    Если сделать агитационный баннер размером A3 и заламинировать, а потом по углам дырки и веревкой к дереву, то я так понимаю через дырки вода уже просочится?

    Какие идеи как сделать агитацию? Лично я могу только в фотошопе нарисовать, т.е. с выводом на бумагу
     
    Admin, 20 май 2015
    #20
    Валерьян и Lёka нравится это.
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