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Ты ж программист)

Тема в разделе 'IT, железо, софт, интернет', создана пользователем VolonoFF, 12 дек 2013.

Страница 1 из 56
  1. TopicStarter Overlay
    VolonoFF

    VolonoFF Автор

    Дата регистрации:
    13 авг 2013
    Сообщения:
    1.621
    Многие уже знают что наряду с программистами появилась такая славная народная профессия как "тыжпрограммист".

    тыжпрограммист- это универсальная профессия. она охватывает тупо все. я не буду объяснять то что у программистов множество разных специализаций.

    Начну пожалуй с 1й позиции хитпарада.

    «у меня сломался комп, что делать». Да я без малейшего понятия. «но тыжпрограммист»
    Конечно. Я же программист. И системный администратор тоже. И компьютерный инженер. Я все сразу. Я просто таки могу паять платы, и чинить что угодно. А самое главное тыжпрограммисты они все просто таки экстрасенсы. Каждый тыжпрограммист обладает экстрасенсорными силами. И когда нам звонят с вопросом «у меня комп сломался что может быть» тыжпрограмист просто моментально, нет, нет… тыжпрограммист, он сам тебе позвонит и скажет причину неисправности.

    тыжпрограммист- человек информ. бюро.
    он всегда сидит за компьютером, и всегда готов ответить на твой телефонный звонок! всегда готов подсказать тебе адрес, номер телефона, и прогуглить любой интересующий тебя вопрос!

    Более того у тыжпрограммиста нет выходных и своего личного времени он всегда готов сидеть и колупать твой старый раздолбанный комп(которому давно пора на мусорку). Просто таки пожертвовать всем ради тебя. Ведь только ты один обращаешься к тыжпрограммисту!
    И конечно! КОНЕЧНО! Тыжпрограммист настолько щедр что ему не проблема помочь твоему любимому соседу, брату,твоей собачке и вообще, всем всем твоим знакомым и их знакомым абсолютно бесплатно!

    Тыжпрограммист, всегда следит за новинками техники, всегда знает что лучше. И конечно если тебе нужен новый компьютер, он всегда знает комплектацию, какую тебе собрать. Ннееееет ты что, ненужно говорить какие цели будут выполняться на компьютере, не забывай! Тыжпрограммист- экстрасенс!!

    Тебе нужен новый сайт? Да не проблема, тыжпрограмист умеет все! Даже не смотря что он может не знать необходимого языка(это вообще исключено, тыжпрограммист умеет все!!) он еще и дизайнер, и забацает тебе такое!!!

    У тебя сломался компьютер в 3 часа ночи? Тебе нужно сделать курсовую по информатике?
    Не беда! Звони тыжпрограммисту!

    ты поцарапал десну зубочисткой? звони тыжпрограммисту! конечно же он сломает ради тебя сайт компании которая их производит! он отомстит за тебя!! и сядет за тебя!

    И самое главное! ЛЮДИ! Тыжпрограммисты конечно же они знают идеально весь пакет майкрософт офиса!! (реальная просьба, если что то не получается в ворде или т.п. звоните знакомым тыжсекретарь или тыжбухгалтер они подскажут больше)

    Вывод:
    Тыжпрограмист- самые щедрые, добрые, и терпеливые люди!

    это лишь малость) уважайте друг друга! и не забывайте. время- деньги! а час программиста стоит не дешево!=)

    тыжпрограммист всегда готово отказаться от прогулки с любимой ради решения твой проблемы.
     
    VolonoFF, 12 дек 2013
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  2. Andy

    Andy Автор

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    962
    уж простите вы сейчас пол СНГ обозвали...:D и почти все поколения начиная с 1997и далее )))
     
    Andy, 12 дек 2013
    #2 + к цитате ответитьTag
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  3. TopicStarter Overlay
    VolonoFF

    VolonoFF Автор

    Дата регистрации:
    13 авг 2013
    Сообщения:
    1.621
    По себе знаю... такие же проблемы...
     
    VolonoFF, 12 дек 2013
    #3 + к цитате ответитьTag
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  4. Andy

    Andy Автор

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    962
    ну и меня в том числе
     
    Andy, 12 дек 2013
    #4 + к цитате ответитьTag
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  5. TopicStarter Overlay
    VolonoFF

    VolonoFF Автор

    Дата регистрации:
    13 авг 2013
    Сообщения:
    1.621
    за то правда...
     
    VolonoFF, 12 дек 2013
    #5 + к цитате ответитьTag
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  6. Andy

    Andy Автор

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    962
    бесспорная правда) были такие моменты как в ПО и софте и играх рылся и разбирался нормально однако винду сменить не знал как=3
     
    Andy, 12 дек 2013
    #6 + к цитате ответитьTag
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  7. Анаконда

    Анаконда Гений

    Дата регистрации:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    5.643
    Давно дело было. Полетела Винда. Диск, с которого устанавливала ранее - отсутствует. Купила другой. Засунула в дисковод и он там почти поломался - поцарапался. В общем - нерабочий диск. Поехала опять в центр - покупать в другом месте диск. Обещали на следующий день. Приехала - забыли привезти. На двери подъезда было объявление о ремонте и т.д. компьютеров. Позвонила, заплатила и через 4 часа комп уже работал. Посчитав расходы на поездки, стоимость диска и зря потраченное время - вызов обошёлся дешевле и восстановление компа быстрее.
    Теперь звоню, плачУ и не заморачиваюсь. К знакомым тоже его вызывала.
    - Срочно приезжай! Комп поломался!
    - А что я могу сделать?! Вызывайте мастера!
    - Приезжай и вызови!
    Приехал и всё сделал.
     
    Анаконда, 12 дек 2013
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  8. TopicStarter Overlay
    VolonoFF

    VolonoFF Автор

    Дата регистрации:
    13 авг 2013
    Сообщения:
    1.621
    Я тоже системы перебивал раньше, да и щас как бы если есть время и есть клиент то почему б и нет какие то 5-10 $ не лишние.
     
    VolonoFF, 12 дек 2013
    #8 + к цитате ответитьTag
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  9. Анаконда

    Анаконда Гений

    Дата регистрации:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    5.643
    В мае было - установка Винды + антиврус и "базовый пакет" - (я так это называю) - Ворд с его компонентами - 75 руб
     
    Анаконда, 12 дек 2013
    #9 + к цитате ответитьTag
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  10. Targitai

    Targitai Гений

    Дата регистрации:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    8.982
    Самое интересное, что тру программисты могут ни в зуб ногой не разбираться в переустановке винды, чистке, разборке компов и поиске проблем...
    В самом деле, немного не их профиль...
    Анаконда, за 75 рэ вам поставят сборку, а то и развернут образ на диск. Там делов на минут 20-ть.
    Предпочитаю ставить все с оригинальных образов и дистрибудтивов. Правда, после этого ко мне заново обращаются только те у кого есть дети... Ну или через несколько лет, когда дешевенький БП накрывается (со словами "за одно и систему почистить")
     
    Targitai, 12 дек 2013
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  11. Псих

    Псих Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    3.910
    бред сивой кобылы,
     
    Псих, 12 дек 2013
    #11 + к цитате ответитьTag
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  12. TopicStarter Overlay
    VolonoFF

    VolonoFF Автор

    Дата регистрации:
    13 авг 2013
    Сообщения:
    1.621
     
    VolonoFF, 12 дек 2013
    #12 + к цитате ответитьTag
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  13. Targitai

    Targitai Гений

    Дата регистрации:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    8.982
    Ню-ню.... расскажите это моему знакомому, проучившемуся 3,5 года в ПГУ на ПОВТ? Я ж не сказал - все.
     
    Targitai, 12 дек 2013
    #13 + к цитате ответитьTag
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  14. Andy

    Andy Автор

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    962
    ой ой вот тут не нада =3
    В любом учебном месте дают Скелет Знаний все остальное решать тебе , наращивать на него мышцы или нет
     
    Andy, 12 дек 2013
    #14 + к цитате ответитьTag
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  15. Targitai

    Targitai Гений

    Дата регистрации:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    8.982
    @Andy, (040) ну ссори, значит не захотел.... Да и не он один такой...
     
    Targitai, 12 дек 2013
    #15 + к цитате ответитьTag
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  16. Andy

    Andy Автор

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    962
    учусь при ПГУ в колледже Гагарина 3 курс о замене винды не слухом не духом одна теория и практика в MS Office ну и паяние , а все остальное сам если это интересно!) ну и немногоа по софту и DOS и "С"
     
    Andy, 12 дек 2013
    #16 + к цитате ответитьTag
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  17. Псих

    Псих Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    3.910
    @Targitai программист который не знает системы для которой в 90% случаев будет его софт... мдаа по мне это действительно бред
     
    Псих, 12 дек 2013
    #17 + к цитате ответитьTag
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  18. Анаконда

    Анаконда Гений

    Дата регистрации:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    5.643
    (009)?! Вызвала, пришёл, У него с собой стопка дисков и флешки. Минут за 30 - 40 всё было сделано. Работает до сих пор. (тьфу - тьфу - тьфу!)
     
    Анаконда, 12 дек 2013
    #18 + к цитате ответитьTag
  19. Admin

    Admin Администратор Команда форума

    Дата регистрации:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    7.075
    Да, правда 100%. Вчера мне еще предложили платно провести курсы около месяца как пользоваться некоторыми программами. Так что еще и преподаватель (036)[DOUBLEPOST=1386839747][/DOUBLEPOST]Да, знаю программистов, которые не могут винду поставить... До сих пор поражаюсь с них
     
    Admin, 12 дек 2013
    #19 + к цитате ответитьTag
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  20. Targitai

    Targitai Гений

    Дата регистрации:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    8.982
    (091) Не могу утверждать не зная что и как там делалось.... Но как-то быстренько слишком. А вытащить информацию с диска С? На моем далеко не древнем компе и ноуте сама Винда будет ставиться никак не меньше 20-25 минут, потом еще драйвера столько же, а если по уму, скачать свежие (или диска нет в комплекте) то еще время на закачку. Офис, опять же, минут 10 съест.... не знаю, у меня получается собрать комп из комплектующих + поставить ОС со всем софтом никак не меньше 2,5 часа.
    Не, ну многие и на сборках сидят годами, а есть люди которые категорически только ХР хотят. Но не люблю я их (сборки), вот хоть убей.
     
    Targitai, 12 дек 2013
    #20 + к цитате ответитьTag
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