Ты ж программист)

Многие уже знают что наряду с программистами появилась такая славная народная профессия как "тыжпрограммист".



тыжпрограммист- это универсальная профессия. она охватывает тупо все. я не буду объяснять то что у программистов множество разных специализаций.



Начну пожалуй с 1й позиции хитпарада.



«у меня сломался комп, что делать». Да я без малейшего понятия. «но тыжпрограммист»

Конечно. Я же программист. И системный администратор тоже. И компьютерный инженер. Я все сразу. Я просто таки могу паять платы, и чинить что угодно. А самое главное тыжпрограммисты они все просто таки экстрасенсы. Каждый тыжпрограммист обладает экстрасенсорными силами. И когда нам звонят с вопросом «у меня комп сломался что может быть» тыжпрограмист просто моментально, нет, нет… тыжпрограммист, он сам тебе позвонит и скажет причину неисправности.



тыжпрограммист- человек информ. бюро.

он всегда сидит за компьютером, и всегда готов ответить на твой телефонный звонок! всегда готов подсказать тебе адрес, номер телефона, и прогуглить любой интересующий тебя вопрос!



Более того у тыжпрограммиста нет выходных и своего личного времени он всегда готов сидеть и колупать твой старый раздолбанный комп(которому давно пора на мусорку). Просто таки пожертвовать всем ради тебя. Ведь только ты один обращаешься к тыжпрограммисту!

И конечно! КОНЕЧНО! Тыжпрограммист настолько щедр что ему не проблема помочь твоему любимому соседу, брату,твоей собачке и вообще, всем всем твоим знакомым и их знакомым абсолютно бесплатно!



Тыжпрограммист, всегда следит за новинками техники, всегда знает что лучше. И конечно если тебе нужен новый компьютер, он всегда знает комплектацию, какую тебе собрать. Ннееееет ты что, ненужно говорить какие цели будут выполняться на компьютере, не забывай! Тыжпрограммист- экстрасенс!!



Тебе нужен новый сайт? Да не проблема, тыжпрограмист умеет все! Даже не смотря что он может не знать необходимого языка(это вообще исключено, тыжпрограммист умеет все!!) он еще и дизайнер, и забацает тебе такое!!!



У тебя сломался компьютер в 3 часа ночи? Тебе нужно сделать курсовую по информатике?

Не беда! Звони тыжпрограммисту!



ты поцарапал десну зубочисткой? звони тыжпрограммисту! конечно же он сломает ради тебя сайт компании которая их производит! он отомстит за тебя!! и сядет за тебя!



И самое главное! ЛЮДИ! Тыжпрограммисты конечно же они знают идеально весь пакет майкрософт офиса!! (реальная просьба, если что то не получается в ворде или т.п. звоните знакомым тыжсекретарь или тыжбухгалтер они подскажут больше)



Вывод:

Тыжпрограмист- самые щедрые, добрые, и терпеливые люди!



это лишь малость) уважайте друг друга! и не забывайте. время- деньги! а час программиста стоит не дешево!=)



тыжпрограммист всегда готово отказаться от прогулки с любимой ради решения твой проблемы.

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