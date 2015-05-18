Тут есть о политике...

Трошки про деякі психологічні трюки, якими користуються засоби масової інформації, щоб формувати світогляд у нашій голові. Хоча взагалі-то вони мають займатися тим, що розвивати людей, надавати інформацію для роздумів, ставити усе під сумнів, стимулювати до пошуку правди. 1. Анонімний авторитет Улюблений прийом введення в оману, що активно використовувається засобами масової інформації. Він належить до так званої «сірої» пропаганди. Давно доведено, що одним з найефективніших методів впливу є звернення до авторитету. Цей авторитет може бути релігійним, це може бути вагома політична фігура, діяч науки або спеціаліст іншої професії. Ім'я авторитету зазвичай не повідомляється. При цьому може здійснюватися цитування документів, оцінок експертів, свідків звітів та інших матеріалів, які необхідні для більшої переконливості. Приклади: «Вчені на підставі багаторічних досліджень встановили ...», «Доктора рекомендують ...», «Джерело з найближчого президентського оточення, яке побажало залишитися невідомим, повідомляє ...». Які вчені? Які доктора? Яке джерело? Подібна інформація у більшості випадків є брехнею. Посилання на неіснуючий авторитет додають їй солідності і ваги в очах аудиторії. При цьому джерело не ідентифіковане і через те відповідальності за неправдиве повідомлення журналісти не несуть. Тому, якщо пасаж у популярних ЗМІ починається словами «джерела інформують» або «вчені рекомендують», будьте впевнені - це не інформація, а пропаганда чи прихована реклама; причому автори послання дуже далекі від вченості і так само далекі від впевненості у своїй правоті. 2. «Буденна розповідь» «Буденна» або «звичайна» розповідь використовується, наприклад, для адаптації людини до інформації відкрито негативного характеру або такого змісту, що викликає заперечення. У спеціальній літературі цей метод описується спокійно і по-діловому. Тому, якщо потрібно привчити людей до насильства, крові, вбивств, злодіянь усякого роду, то солідного вигляду телеведучий зі спокійним обличчям і рівним голосом, ніби мимохідь, повідомляє вам щодня про найтяжчі злочини. Після декількох тижнів такої обробки населення перестає реагувати на найжахливі злочини і масові вбивства, які чиняться в суспільстві. (Настає психологічний ефект звикання). Цей прийом застосовувався, зокрема, під час державного перевороту в Чилі (1973), коли було необхідно викликати індиферентність населення до дій піночетівських спецслужб. Його активно застосовують при висвітленні масових акцій протесту, дій політичної опозиції, страйків тощо. Наприклад, відбувається багатотисячна демонстрація противників чинного режиму, яка розганяється за допомогою кийків і сльозогінного газу. Жорстоко б'ють жінок і старих людей, лідерів політичної опозиції арештовують. На наступний день журналісти буденним і діловим тоном, без емоцій, мимохідь розповідають нам, що, мовляв, напередодні була проведена чергова акція протесту, органи правопорядку змушені були застосувати силу, заарештовано стільки-то порушників громадського спокою, проти яких порушено кримінальні справи «відповідно до чинного законодавства» тощо. Такий прийом дозволяє ЗМІ зберегти ілюзію об'єктивного висвітлення подій, але, в той же час, девальвує значимість події, створює у масової аудиторії уявлення про цю подію як про щось малозначуще, не варте особливої уваги і, тим більше, суспільної оцінки. Так само зараз сформували ставлення суспільства до АТО. Люди просто звикли, що це відбувається, вони просто не сприймають, що йде взагалі-то війна, до кінця не усвідомлюють, що вмирають дорослі й малі, жінки й діти. Саме ЗМІ сформували цю "сліпоту". 3. «Тримай злодія» Мета прийому - змішатися з вашими переслідувачами. Яскравим прикладом є досвід ЦРУ періоду У. Колбі (1970-ті роки). Коли цю організацію стали звинувачувати в тероризмі, вбивствах, вибухах, поваленні урядів, наркобізнесі, агентурних провалах, то ЦРУ на чолі з Колбі побігли попереду викривачів і стали так завзято себе викривати, що самі викривачі їх ледве заспокоїли. Так У. Колбі зберіг ЦРУ. Цей же прийом використовується і для дискредитації, коли винні, відчуваючи провал, першими піднімають крик і направляють гнів народу в інший бік. Цим прийомом часто користуються «правозахисники» і «борці з мафією», завданням яких є дезорганізація громадськості. 4. Забалакування Метод «забалакування» використовується, коли необхідно знизити актуальність або викликати негативну реакцію до якогось явища. Використовуючи його, можна успішно боротися з противником, безперервно вихваляючи його до місця і недоречно говорячи про його незвичайні здібності, постійно тримаючи на слуху його ім'я, явно перебільшуючи його здібності. Дуже швидко це всім набридає і одне ім'я цієї людини викликає роздратування. Авторів такого заходу дуже важко викрити в навмисній дискредитації, так як формально вони докладають всіх зусиль для вихваляння. Під час виборів даний прийом активно застосовується у формі «інформаційного вибуху» або масування «зливу компромату». Мета - викликати втому і головний біль у людей, відбити у виборців бажання цікавитися тим, що за душею у того чи іншого кандидата. Ще метод забалакування нерідко застосовується для створення так званого «Інформаційного шуму», коли за потоком другорядних повідомлень потрібно приховати якусь важлива подія або головну проблему. 5. Емоційний резонанс Техніку емоційного резонансу можна визначити як спосіб створення у широкої аудиторії певного настрою з одночасною передачею пропагандистської інформації. Емоційний резонанс дозволяє зняти психологічний захист, яку на розумовому рівні вибудовує людина, свідомо намагаючись захиститися від пропагандистського або рекламного «промивання мізків». Одне з основних правил пропаганди говорить: у першу чергу потрібно звертатися не до розуму, а до почуттів людини. Захищаючись від пропагандистських повідомлень, на раціональному рівні людина завжди здатна вибудувати систему контраргументації і звести всі зусилля зі спецобробки до нуля. Якщо ж пропагандистський вплив на людину відбувається на емоційному рівні, поза його свідомого контролю, жодні раціональні контраргументи в цьому випадку не спрацьовують. Відповідні прийоми відомі з давніх часів. В їх основі лежить феномен соціальної індукції (емоційного зараження). Справа в тому, що випробовувані нами емоції і почуття - це багато в чому соціальні явища. Вони можуть поширюватися подібно епідемії, заражаючи часом десятки і сотні тисяч людей і змушуючи маси «резонувати» в унісон. Ми - істоти соціальні і легко сприймаємо почуття, що виникають в інших. Це добре помітно на рівні міжособистісних відносин - коли справа стосується близьких людей. Всім відомо, що значить «зіпсувати настрій» близькій людині, і як часом легко це можна зробити. Так, мати, якою володіють негативні почуття, завжди передає їх своїй маленькій дитині; поганий настрій одного з подружжя може миттєво передатися іншому . Особливо сильно ефект емоційного зараження проявляється в натовпі - ситуативній безлічі людей, не пов'язаних усвідомлюваної метою. Натовп - це властивість соціальної спільності, що характеризується схожістю емоційного стану її членів. У натовпі відбувається взаємне зараження емоціями і як наслідок - їх інтенсифікація. 6. Ефект присутності Прийом також був введений в практику нацистською пропагандою. Сьогодні він описаний у всіх підручниках з журналістики. Включає в себе ряд трюків, які повинні імітувати реальність. Їх постійно використовують при «репортажах з місць боїв» і в кримінальній хроніці, фабрикуя заднім числом зйомку "реального" піймання бандитів або автокатастрофи. Ілюзію "бойової обстановки» створюють, наприклад, різким смиканням камери і збивання з фокусу. У цей час перед камерою біжать якісь люди, чутні постріли і крики. Все виглядає так, ніби то оператор у страшному хвилюванні, під вогнем знімає реальність. Ілюзія достовірності робить найсильніший емоційний вплив і створює відчуття великої справжності подій. Створюється потужний ефект присутності, ми неначе вкинуті в страшну дійсність, не підозрюючи, що це всього лише дешевий трюк. Згадайте, скільки таких репортажів з АТО кожен з нас подивився. 7. Коментарі Мета - створення такого контексту, в якому думки людини йдуть в потрібному напрямку. Повідомлення про факт супроводжується інтерпретацією коментатора, який пропонує читачеві або глядачеві кілька розумних варіантів пояснення. Від спритності коментатора залежить зробити необхідний варіант найбільш правдоподібним. Для цього зазвичай використовується кілька додаткових прийомів. Їх активно використовують всі досвідчені коментатори. По-перше, включення в пропагандистські матеріали так званих «двосторонніх повідомлень», які містять аргументи за і проти певної позиції. «Двостороннє повідомлення» як би попереджають аргументи опонента і за наявністю вмілої їх критики сприяють створенню певного імунітету проти них. По-друге, дозуються позитивні і негативні елементи. Для того, щоб позитивна оцінка виглядала більш правдоподібною, до характеристики описуваної точки зору потрібно додати трохи критики, а ефективність засудження позиції збільшується в разі присутності елементів похвали. Всі використовувані критичні зауваження, фактичні дані, порівняльні матеріали при цьому підбираються таким чином, щоб необхідний висновок було досить очевидним. По-третє, здійснюється підбір фактів посилення або ослаблення висловлювань. Висновки не входять в текст наведених повідомлень. Їх повинні зробити ті, для кого призначена інформація. По-четверте, відбувається оперування порівняльними матеріалами для посилення важливості, демонстрації тенденцій і масштабності подій, явищ. 8. Принцип контрасту Біле добре помітно на чорному тлі, втім, як і навпаки. Психологи завжди підкреслюють роль соціального фону, на якому сприймається людина або група. Нероба поруч з працюючими людьми викликає набагато більший осуд. На тлі злих і несправедливих людей добра людина завжди сприймається з особливою симпатією. Принцип контрасту використовується, коли з якоїсь причини сказати прямо не можна (цензура, небезпека судового позову за наклеп), а сказати дуже хочеться. У цьому випадку забезпечується домислювання в потрібному напрямку. Наприклад, всі ЗМІ широко використовують особливу компоновку тим новинних повідомлень, наводячи одержувача інформації на цілком однозначні висновки. Це особливо помітно під час виборчих кампаній. Детально, зі смакуванням подробиць, висвітлюються всі внутрішні конфлікти і скандали в таборі політичних опонентів. Мовляв, «всі вони там» - збіговисько демагогів і скандалістів. Навпаки, «свій» політичний рух подається як згуртована команда однодумців, які професійно займаються реальними конструктивними справами. Новинні сюжети підбираються відповідно. «Погані» сваряться за місця у партійних списках - «хороші» в цей час відкривають побудовану за свій рахунок дитячу лікарню, допомагають інвалідам і матерям-одиначкам. Загалом, декорація така, що поки одні політики борються за владу і з'ясовують стосунки між собою, інші займаються творчою працею на благо народу. Одні ЗМІ виставляють у більш вигідному світлі одні виборчі блоки, інші - інші. За ангажованості журналістів можна легко вгадати, яка фінансово-політичне угруповання контролює дане ЗМІ. Правда, дуже злободенно? Думайте, дивіться на поведінку ЗМІ, політиків, своєго оточення, самих же себе. Усі користуються методами маніпуляцій, навіть на неусвідомлюваному рівні. Кожен у процесі життя, навіть не розбираючись у психології, вчиться маніпулювати людьми для досягнення власних цілей. Виявляйте подібні прийоми, спрямовані проти вас і думайте, чи хочете самі їх використовувати, чи дозволяєте собі подібну поведінку Немного о некоторых психологических трюках, которыми пользуются средства массовой информации, чтобы формировать мировоззрение в нашей голове. Хотя вообще-то они должны заниматься тем, что развивать людей, предоставлять информацию для размышлений, стимулировать ставить всё под сомнение, искать правду..

Spoiler: Русский

1. Анонимный авторитет

Излюбленный прием введения в заблуждение, активно используемый всеми СМИ. Он относится к так называемой «серой» пропаганде. Давно доказано, что одним из самых эффективных методов влияния является обращение к авторитету. Авторитет, к которому обращаются, может быть религиозным, это может быть весомая политическая фигура, деятель науки или другой профессии. Имя авторитета не сообщается. При этом может осуществляться цитирование документов, оценок экспертов, свидетельских отчетов и других материалов, которые необходимы для большей убедительности. Примеры: «Ученые на основании многолетних исследований установили...», «Доктора рекомендуют...», «Источник из ближайшего президентского окружения, который пожелал остаться неизвестным, сообщает...». Какие ученые? Какие доктора? Какой источник? Сообщаемая таким образом информация в большинстве случаев является ложью. Ссылки на несуществующий авторитет придают ей солидность и вес в глазах обывателей. При этом источник не идентифицирован и никакой ответственности за ложное сообщение журналисты не несут. Так что, если пассаж в популярных СМИ начинается словами «источники информируют» или «ученые рекомендуют», будьте уверены — это не информация, а пропаганда или скрытая реклама; причем авторы послания очень далеки от учености и так же далеки от уверенности в своей правоте.



2. «Будничный рассказ»

«Будничный» или «обыденный» рассказ используется, например, для адаптации человека к информации явно негативного, вызывающего отрицание, содержания. В специальной литературе этот метод описывается спокойно и по-деловому. Так, если нужно приручить людей к насилию, крови, убийствам, злодеяниям всякого рода, то благообразный телеведущий со спокойным лицом и ровным голосом, как бы походя, сообщает Вам ежедневно о самых тяжких злодеяниях. Через несколько недель такой обработки население перестает реагировать на самые чудовищные преступления и массовые убийства, творящиеся в обществе. (Наступает психологический эффект привыкания.)

Данный прием применялся, в частности, во время государственного переворота в Чили (1973), когда было необходимо вызвать индифферентность населения к действиям пиночетовских спецслужб. На постсоветских просторах его активно применяют при освещении массовых акций протеста, действий политической оппозиции, забастовок и т.д. Например, происходит многотысячная демонстрация противников действующего режима, которая разгоняется ОМОНом с помощью дубинок и слезоточивого газа. Жестоко избиваются участвующие в ней женщины и старики, лидеры политической оппозиции арестовываются. На следующий день журналисты будничным и деловым тоном, без эмоций, мимоходом рассказывают нам, что, мол, накануне была проведена очередная акция протеста, органы правопорядка вынуждены были применить силу, арестовано столько-то нарушителей общественного спокойствия, против которых возбуждены уголовные дела «в соответствии с действующим законодательством» и т.д. Такой прием позволяет СМИ сохранить иллюзию объективного освещения событий, но, в то же время, девальвирует значимость произошедшего, создает у массовой аудитории представление о данном событии как о чем-то малозначительном, не стоящим особого внимания и, тем более, общественной оценки.



3. «Держи вора»

Цель приема — смешаться с Вашими преследователями. Ярким примером является опыт ЦРУ периода У. Колби (1970-е годы). Когда эту организацию стали уличать в терроризме, убийствах, взрывах, свержении правительств, наркобизнесе, агентурных провалах, то ЦРУ во главе с Колби побежали впереди разоблачителей и стали так рьяно себя разоблачать, что сами разоблачители их еле успокоили. Так У. Колби сохранил ЦРУ.

Этот же прием используется и для дискредитации, когда виновные, чувствуя провал, первыми поднимают крик и направляют гнев народа в другую сторону. Этим приемом часто пользуются «правозащитники» и «борцы с мафией», задачей которых является дезорганизация общественности.



4. Забалтывание

Метод «забалтывания» используется, когда необходимо снизить актуальность или вызвать негативную реакцию к какому-либо явлению. Используя его, можно успешно бороться с противником, непрерывно восхваляя его к месту и неуместно говоря о его необыкновенных способностях, постоянно держа на слуху его имя, явно преувеличивая его способности. Очень быстро это всем надоедает и одно имя этого человека вызывает раздражение. Авторов такого мероприятия очень трудно уличить в намеренной дискредитации, так как формально они прилагают все усилия для восхваления.

Во время выборов данный прием активно применяется в форме «информационного взрыва» или массированого «слива компромата». Цель — вызвать усталость и головную боль у людей, отбить у избирателей желание интересоваться тем, что за душой у того или иного кандидата.

Еще метод забалтывания нередко применяется для создания т.н. «информационного шума», когда за потоком второстепенных сообщений нужно скрыть какое-то важное событие или главную проблему.



5. Эмоциональный резонанс

Технику эмоционального резонанса можно определить как способ создания у широкой аудитории определенного настроения с одновременной передачей пропагандистской информации. Эмоциональный резонанс позволяет снять психологическую защиту, которую на мыслительном уровне выстраивает человек, сознательно пытаясь оградиться от пропагандистского или рекламного «промывания мозгов». Одно из основных правил пропаганды гласит: в первую очередь нужно обращаться не к разуму, а к чувствам человека. Защищаясь от пропагандистских сообщений, на рациональном уровне человек всегда способен выстроить систему контраргументации и свести все усилия по «спецобработке» к нулю. Если же пропагандистское влияние на человека происходит на эмоциональном уровне, вне его сознательного контроля, никакие рациональные контраргументы в этом случае не срабатывают.

Соответствующие приемы известны с древних времен. В их основе лежит феномен социальной индукции (эмоционального заражения). Дело в том, что испытываемые нами эмоции и чувства — это во многом социальные явления. Они могут распространятся подобно эпидемии, заражая подчас десятки и сотни тысяч людей и заставляя массы «резонировать» в унисон. Мы - существа социальные и легко воспринимаем чувства, возникающие у других. Это хорошо заметно на уровне межличностных отношений — когда дело касается близких людей. Всем известно, что значит «испортить настроение» близкому человеку и как порой легко это можно сделать. Так, мать, которой владеют отрицательные чувства, всегда передает их своему маленькому ребенку; плохое настроение одного из супругов может мгновенно передастся другому и т.д.

Особенно сильно эффект эмоционального заражения проявляется в толпе — ситуативном множестве людей, не связанных осознаваемой целью. Толпа — это свойство социальной общности, характеризующееся сходством эмоционального состояния ее членов. В толпе происходит взаимное заражение эмоциями и как следствие — их интенсификация.



6. Эффект присутствия

Прием также был введен в практику нацистской пропагандой. Сегодня он описан во всех учебниках по журналистике. Включает в себя ряд трюков, которые должны имитировать реальность. Их постоянно используют при «репортажах с мест боев» и в криминальной хронике, фабрикуя задним числом съемку «реальной» поимки бандитов или автокатастрофы. Иллюзию «боевой обстановки» создают, например, резким дерганьем камеры и сбиванием с фокуса. В это время перед камерой бегут какие-то люди, слышны выстрелы и крики. Все выглядит так, будто бы оператор в страшном волнении, под огнем снимает реальность.

Иллюзия достоверности оказывает сильнейшее эмоциональное воздействие и создает ощущение большой подлинности событий. Создается мощный эффект присутствия, мы как будто вброшены в страшную действительность, не подозревая, что это всего лишь дешевый трюк.

Данный прием широко используется коммерческой рекламой — специально инсценируются всяческие «накладки», чтобы создать образ бесхитростных «простых» людей. Особенно умиляют ролики, в которых очередная «тетя Ася» хорошо поставленным голосом профессиональной актрисы пытается эмулировать речь «людей из народа» — якобы случайные паузы, деланные запинки, легкие дефекты произношения, показная неуверенность... Это — примитивный, но действенный прием «захвата аудитории».



7. Комментарии

Цель — создание такого контекста, в котором мысли человека идут в нужном направлении. Сообщение о факте сопровождается интерпретацией комментатора, который предлагает читателю или зрителю несколько разумных вариантов объяснения. От ловкости комментатора зависит сделать необходимый вариант наиболее правдоподобным. Для этого обычно используется несколько дополнительных приемов. Их активно используют все опытные комментаторы. Во-первых, включение в пропагандистские материалы так называемых «двусторонних сообщений», которые содержат аргументы за и против определенной позиции. «Двустороннее сообщения» как бы упреждают аргументы оппонента и при умелой их критике способствуют созданию определенного иммунитета против них.

Во-вторых, дозируются положительные и отрицательные элементы. Для того, чтобы положительная оценка выглядела более правдоподобной, к характеристике описываемой точки зрения нужно добавить немного критики, а эффективность осуждающей позиции увеличивается в случае присутствия элементов похвалы. Все используемые критические замечания, фактические данные, сравнительные материалы при этом подбираются таким образом, чтобы необходимое заключение было достаточно очевидным.

В-третьих, осуществляется подбор фактов усиления или ослабления высказываний. Выводы не входят в текст приведенных сообщений. Их должны сделать те, для кого предназначена информация.

В-четвертых, происходит оперирование сравнительными материалами для усиления важности, демонстрации тенденций и масштабности событий, явлений.



8. Принцип контраста

Белое хорошо заметно на черном фоне, впрочем, как и наоборот. Психологи всегда подчеркивают роль социального фона, на котором воспринимается человек или группа. Бездельник рядом с работающими людьми вызывает гораздо большее осуждение. На фоне злых и несправедливых людей добрый человек всегда воспринимается с особой симпатией.

Принцип контраста используется, когда по какой-то причине сказать прямо нельзя (цензура, опасность судебного иска за клевету), а сказать очень хочется. В этом случае обеспечивается домысливание в нужном направлении.

Например, все СМИ широко используют особую компоновку тем новостных сообщений, наводя получателя информации на вполне однозначные выводы. Это особенно заметно во время избирательных кампаний. Детально, со смакованием подробностей, освещаются все внутренние конфликты и скандалы в лагере политических оппонентов. Мол, «все они там» — сборище демагогов и скандалистов. Напротив, «свое» политическое движение подается как сплоченная команда единомышленников, профессионально занимающихся реальными конструктивными делами. Новостные сюжеты подбираются соответственно. «Плохие» ругаются за места в партийных списках — «хорошие» в это время открывают построенную за свой счет детскую больницу, помогают инвалидам и матерям-одиночкам. В общем, декорация такая, что пока одни политики борются за власть и выясняют отношения между собой, другие занимаются созидательным трудом во благо народа.

Одни СМИ выставляют в более выгодном свете одни избирательные блоки, другие — другие. По ангажированности журналистов можно легко угадать, какая финансово-политическая группировка контролирует данное СМИ.



Правда, очень злободневно. Думайте, смотрите на поведение СМИ, политиков, своего окружения, самих же себя. Все пользуются методами манипуляций, даже на неосознаваемом уровне. Каждый в процессе жизни, даже не разбираясь в психологии, учится манипулировать людьми для достижения собственных целей. Проявляйте подобные приемы, направленные против вас и думайте, хотите ли сами их использовать, позволяете ли себе подобное поведение.