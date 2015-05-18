Тут есть о политике...

Американцы проигрывают на всех фронтах Сегодня, 06:27 После разгрома Японии американцы не выиграли ни одной войны. Мало того, США были побиты армиями стран «третьего мира» (Кореи и Вьетнама). В XXI веке Вашингтон влез в Афганистан, однако спустя 14 лет после вторжения американцы были побеждены легко вооружёнными отрядами талибов. Другим вторжением стала операция в Ираке, и снова — поражение. Расходуя триллионы долларов на бесполезные и проигрышные войны, Белый дом не замечает, как уровень жизни в США неуклонно снижается. Об этом пишет на авторском сайте Пол Крейг Робертс, известный экономист, публицист, являющийся противником политики неоконсерваторов, присутствующих как в Демократической, так и в Республиканской партии США. Что хорошего может предложить Белый дом, пытающийся втянуть США в войну с Россией? Таким вопросом задаётся Робертс. Американцы — люди беспечные, считает аналитик. Они понятия не имеют, что Наполеона разгромил не Веллингтон. Войска Наполеона были побеждены русскими. «Великая» французская армия не вернулась из России, пишет автор. И именно это поражение сломало хребет французской военной машине. Затем Робертс переходит к XX веку. Немецкий вермахт, за несколько дней захвативший Францию и выбросивший с континента англичан, был остановлен и побеждён Красной Армией в России. Союзные войска в Нормандии столкнулись лишь с несколькими ослабленными немецкими частями, испытывавшими проблему с топливом. Вся мощь немецкой армии и все доступные ресурсы были брошены на русский фронт. Американцы сыграли незначительную роль в войне против Гитлера, считает публицист. Эйзенхауэр «умно дождался», отмечает Робертс, пока Красная Армия не разгромит Гитлера, и только потом открыл второй фронт. Нынешний Вашингтон заявляет о своих заслугах в победе во Второй мировой войне, но на самом деле роль США была довольно мала. Много ли войн выиграли США с того времени? Ни одной. США не выиграли ни одной войны после поражения Японии во Второй мировой. США потерпели поражения от армий стран «третьего мира». Про Корею и Вьетнам все знают. А что делали американские военные 14 лет в Афганистане? Проигрывали. И проиграли. Спустя 14 лет в Афганистане США были побеждены отрядами «легко вооружённых талибов», пишет Робертс. Ирак. И снова поражение! 8 лет спустя половина Ирака попала в руки воинственного «Исламского государства». Вашингтон истратил триллионы долларов на войны, и все их проиграл. Ни единой победы. Но, по-видимому, самое больное поражение американские власти потерпели в родной стране. Вероятно, на это намекает Робертс, когда пишет, что за время ведения бесполезных войн уровень жизни людей в США снизился. За эту катастрофу ответственны неоконсерваторы, по-прежнему контролирующие обе ведущие политические партии США, указывает аналитик. «Неоконов» Робертс называет «обезумевшими поджигателями войны» — той войны, которая приведёт «к окончательному поражению Америки». Публицист напоминает, что в своё время он трудился в администрации президента Рейгана, прилагая усилия для завершения холодной войны и установления дружеских отношений с русскими. Затем настали времена Джорджа Буша-старшего и его госсекретаря Джеймса Бейкера. Эти люди придерживались рейгановских соглашений с Москвой. Однако «все последующие режимы нарушали его». Неоконсерваторы, число которых стало преобладать как в Республиканской, так и в Демократической партии, вытеснили былых созидателей. И теперь между партиями по сути нет «никакой политической конкуренции». «Поджигатели войны контролируют внешнюю политику США», — заявляет публицист. Кругом культ насилия. Робертс пишет, что американская полиция применяет то же самое насилие к американскому населению, которое американские военные за рубежом применяют к иностранцам в других странах. В США дошло до того, что полиция считает родных американских граждан своими врагами. «Поражение за рубежом и у себя дома» — вот какое будущее может заполучить Вашингтон, отмечает автор. «Насилие порождает насилие». В геополитической схватке новейшего времени Вашингтон не то чтобы проигрывает, но уже проиграл. По крайней мере, так склонен считать испанский аналитик Сальвадор Гонсалес Брисеньо, чья статья появилась в газете «Rebelion» и была переведена на русский язык «ИноСМИ». По мнению эксперта, сегодня Соединённые Штаты потеряли мировое господство, которое им досталось после распада СССР. «Конец истории», описанный в известной книге Ф. Фукуямой, не состоялся. Экономика США находится в глубоком кризисе. И похоже, она потерпит фиаско. Однако Вашингтон не желает видеть ещё одну геополитическую ось и пытается противодействовать появлению на мировой арене новых игроков — России и Китая. Впрочем, считает аналитик, «все попытки США и Запада оттеснить Россию и её лидера Владимира Путина на второй план оказались безуспешными». Бараку Обаме не удалось решить ни одной международной проблемы. У Вашингтона дела идут настолько плохо, что Брисеньо даже не верит в его способность вести новую холодную войну. США лишь пытаются «вернуться в прошлое, воссоздать антироссийские настроения». Но даже это у них не получится: на мировой арене сегодня нет образа социалистического врага. Нет и того напряжённого соперничества, которое существовало между СССР и США во времена освоения космоса. Нет даже прежней борьбы за союзников, считает испанец. «Вполне очевидно, что Барак Обама проигрывает Владимиру Путину поединок на международной арене». Вместе с тем автор предостерегает: «Но не надо полагать, что империя в ближайшее время придёт в упадок. Мы должны всегда быть начеку». Итак, добавим в заключение, у Вашингтона нет уж былой силы, способной ставить крупные мировые державы на колени или (как минимум) учитывать «волю гегемона». Белый дом не способен сегодня провести во власть в России марионеточное правительство. Времена большого друга американцев Б. Ельцина канули в Лету. Собственно, Вашингтон сам способствовал отдалению России от США своими санкциями — отныне Москва ищет (и находит) других союзников. Давлением США отчасти объясняется и сближение Москвы с Пекином. Поднебесной тоже не нравится американская политическая «гегемония». Барак Обама, вы хотите записать в историю США ещё одно поражение? Одумайтесь. Или вы уже одумались, отправив Джона Керри сначала в Сочи и только потом — в Анталью, на саммит НАТО?