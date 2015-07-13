Тема Виго.

Тема в разделе 'Обо всём', создана пользователем Admin, 13 июл 2015.
Точно, сегодня День Варенья Вячеслава. Поздравляю, и всего тебе желаю.
Виго! ПОЗДРАВЛЯЮ!
С Днём Рождения ! Всех благ .
Виго, с днюхой! здоровья, и побед по жизни!
......
...выпить закусить
...
.....ну и сам подарок!
Виго ! С Днём Рождения !!!
Поздравляю и желаю ХОРОШО погулять!
С Днем рождения VIGO!!!)))
Spoiler: хехе
Спасибо, друзья! ))))))))
Присоединяясь к предыдущим и последующим, и от себя лично
С Днем рождения
Виго, будь здоров и долгих лет творчества!
C Днем Рождения!!!!!
Ла Мулц Ань!!!
Море баблища!
И здоровья))
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