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Тема Виго.

Тема в разделе 'Обо всём', создана пользователем Admin, 13 июл 2015.

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  1. TopicStarter Overlay
    Admin

    Admin Администратор Команда форума

    Дата регистрации:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    7.076
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    Admin, 13 июл 2015
    #1 + к цитате ответитьTag
    Whirlwind, Елена, Велия и 12 другим нравится это.
  2. Валерьян

    Валерьян Автор

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    11.045
    Точно, сегодня День Варенья Вячеслава. Поздравляю, и всего тебе желаю.
    (513)
     
    Валерьян, 13 июл 2015
    #2 + к цитате ответитьTag
    Whirlwind, Елена, Велия и 8 другим нравится это.
  3. Warlock

    Warlock Автор

    Дата регистрации:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    7.880
    Виго! ПОЗДРАВЛЯЮ!
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    Warlock, 13 июл 2015
    #3 + к цитате ответитьTag
    Whirlwind, Jedinike, Велия и 7 другим нравится это.
  4. knopka

    knopka Автор

    Дата регистрации:
    14 сен 2013
    Сообщения:
    1.072
    images (3).jpg С Днём Рождения ! Всех благ .(513)
     
    knopka, 13 июл 2015
    #4 + к цитате ответитьTag
    Велия, ГастЫр БайтЫр, Nike и 5 другим нравится это.
  5. Ловец Солнца

    Ловец Солнца Гений

    Дата регистрации:
    8 июн 2015
    Сообщения:
    554
    Виго, с днюхой! здоровья, и побед по жизни!

    ...... cd2qm2dZ.jpg
    ...выпить закусить

    ... 3658021_C_b.jpg

    .....ну и сам подарок!
     
    Ловец Солнца, 13 июл 2015
    #5 + к цитате ответитьTag
    Whirlwind, Велия, knopka и 6 другим нравится это.
  6. Оптик

    Оптик Автор

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    9.483
    Виго ! С Днём Рождения !!!(beer)(513)
    [​IMG]
     
    Оптик, 13 июл 2015
    #6 + к цитате ответитьTag
    VIGO-Tiraspol, Whirlwind, Велия и 6 другим нравится это.
  7. LOOK

    LOOK Гений

    Дата регистрации:
    9 сен 2013
    Сообщения:
    5.364
    pmwgVty.jpeg
     
    LOOK, 13 июл 2015
    #7 + к цитате ответитьTag
    Whirlwind, Велия, Ловец Солнца и 10 другим нравится это.
  8. Незнакомка

    Незнакомка Гений

    Дата регистрации:
    21 сен 2014
    Сообщения:
    4.053
    Поздравляю и желаю ХОРОШО погулять!
    [​IMG]
    IMG_20150630_115528_1.jpg
     
    Незнакомка, 13 июл 2015
    #8 + к цитате ответитьTag
    Велия, Ловец Солнца, knopka и 7 другим нравится это.
  9. Ctrl+V

    Ctrl+V Гений

    Дата регистрации:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    1.963
    С Днем рождения VIGO!!!)))
    [​IMG]
     
    Ctrl+V, 13 июл 2015
    #9 + к цитате ответитьTag
    Whirlwind, Велия, Ловец Солнца и 10 другим нравится это.
  10. Дон Сантино

    Дон Сантино Гений

    Дата регистрации:
    1 июл 2015
    Сообщения:
    168
    [​IMG]
    (102)
     
    Дон Сантино, 13 июл 2015
    #10 + к цитате ответитьTag
    Велия, Ловец Солнца, klёn и 6 другим нравится это.
  11. Nike

    Nike Гений

    Дата регистрации:
    18 май 2015
    Сообщения:
    2.856
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    Last edited by a moderator: 13 июл 2015
    Nike, 13 июл 2015
    #11 + к цитате ответитьTag
    Whirlwind, Велия, Ловец Солнца и 5 другим нравится это.
  12. VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    9.161
    Спасибо, друзья! )))))))) (105)(beer)(102)
     
    VIGO, 13 июл 2015
    #12 + к цитате ответитьTag
    Велия, Ловец Солнца, knopka и 5 другим нравится это.
  13. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    14.418
    Присоединяясь к предыдущим и последующим, и от себя лично
    виго.jpg
     
    ОДОБРЯМС, 13 июл 2015
    #13 + к цитате ответитьTag
    Whirlwind, Велия, Ловец Солнца и 6 другим нравится это.
  14. Lёka

    Lёka Модератор Команда форума

    Дата регистрации:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    5.932
    С Днем рождения 20.jpg
     
    Lёka, 13 июл 2015
    #14 + к цитате ответитьTag
    Whirlwind, Велия, Ловец Солнца и 5 другим нравится это.
  15. Platini

    Platini Гений

    Дата регистрации:
    11 июн 2014
    Сообщения:
    4.561
    Виго, будь здоров и долгих лет творчества!(311)
     
    Platini, 13 июл 2015
    #15 + к цитате ответитьTag
    Велия, Ловец Солнца, Warlock и 4 другим нравится это.
  16. Nika

    Nika Гений

    Дата регистрации:
    15 фев 2015
    Сообщения:
    1.247
    C Днем Рождения!!!!!
     
    Nika, 13 июл 2015
    #16 + к цитате ответитьTag
    Велия, Ловец Солнца, Warlock и 5 другим нравится это.
  17. ГастЫр БайтЫр

    ГастЫр БайтЫр Гений

    Дата регистрации:
    19 окт 2013
    Сообщения:
    13.942
    [​IMG]
     
    ГастЫр БайтЫр, 13 июл 2015
    #17 + к цитате ответитьTag
    Whirlwind, Велия, Ловец Солнца и 6 другим нравится это.
  18. rura

    rura Гений

    Дата регистрации:
    8 сен 2013
    Сообщения:
    933
    [​IMG]
     
    rura, 13 июл 2015
    #18 + к цитате ответитьTag
    Whirlwind, Велия, Ловец Солнца и 5 другим нравится это.
  19. Тасманский

    Тасманский Автор

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    3.946
    Ла Мулц Ань!!!
     
    Тасманский, 13 июл 2015
    #19 + к цитате ответитьTag
    Whirlwind, Велия, Lёka и 4 другим нравится это.
  20. WoWaN

    WoWaN Гений

    Дата регистрации:
    9 апр 2015
    Сообщения:
    5.678
    Море баблища!
    И здоровья))
     
    WoWaN, 13 июл 2015
    #20 + к цитате ответитьTag
    VIGO-Tiraspol, Whirlwind, Велия и 4 другим нравится это.
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