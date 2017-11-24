Тараканы в Лечгородке. Обращение ОО ГЛИН к главврачу ГУ Республиканского центра гигиены

Мда, тараканы это не смешно... у нас за весь дом не скажу но весь подъезд мучается. Я уже такую дорогую отраву покупаю максимум чуть меньше становится на какое-то время. Жратва нигде не валяется че они жрут не понятно, ладно на кухне так они и в тулете и ванной ползают. Думал это у меня с подвала, а летом соседа с 4 эт. вижу с баллоном чешет я грю шо и у тебя??? он бл за...ли ски...

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