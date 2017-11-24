Тараканы в Лечгородке. Обращение ОО ГЛИН к главврачу ГУ Республиканского центра гигиены

Обращение Общественной организации «Общество защиты прав пациентов «ГЛИН»» к Исполняющей обязанности Главного врача ГУ «Республиканский центр гигиены и эпидемиологии» Берил Наталье Васильевне Уважаемая Наталья Васильевна, в адрес общественной организации «Общество защиты прав пациентов «ГЛИН»» неоднократно поступают жалобы от пациентов, пребывающих в ГУ «Республиканская клиническая больница» – в частности, из отделения онкологии данной клиники, куда направляют тех, кому необходимо оперативное вмешательство, или пациентов, которым, по мнению наших врачей, уже не поможет ничто. При этом неизвестно, как можно связать с данным отделением то, в каком виде застилают на панцирные койки матрацы, на которые не просто лечь, но и смотреть неприятно. Для ознакомления предоставляем фото, присылаемые нам людьми, находящимися в больнице. Однако, нарушения санитарных норм, судя по последующим жалобам, являются привычными для ГУ «РКБ», причём даже в таких отделениях, как «гнойная хирургия», где люди, открывая прикроватные тумбочки, фотографируют множество тараканов и присылают эти снимки нам, чтобы показать, в каком состоянии содержаться корпуса главной клиники Приднестровья. Конечно, мы не можем раскрывать имена и фамилии тех, кто находился или находится в палатах ГУ «РКБ», но и не имеем морального права оставить данную тему без внимания, потому что такие условия пребывания пациентов в больницах не позволительны в цивилизованном обществе, основными приоритетами которого являются стремление к развитию и забота о гражданах, проживающих в государстве. Помимо моральной стороны проблемы, хочется напомнить, что существует Закон ПМР «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в котором статьёй 11 чётко прописаны обязанности юридических лиц, относящиеся к санитарно-эпидемиологическим нормам. Статья 24 того же Закона ПМР устанавливает требования к эксплуатации общественных помещений и требует проведения профилактических мероприятий, направленных на поддержание положительной санитарной обстановки внутри зданий. К тому же, имеются нормативные документы, регулирующие порядок проведения уборки помещений в ЛПУ, которые должны соблюдаться в обязательном порядке абсолютно всеми медицинскими учреждениями Приднестровья. На основании претензий, направленных в адрес ОО «ГЛИН», просим: Осуществить проверку помещений всех корпусов ГУ «Республиканская клиническая больница» на соответствие нормам санитарии, а также на наличие всех требуемых средств поддержания «гигиены помещений»; Осуществить проверку качества питьевой воды на территории ГУ «РКБ», а также продуктов питания, используемых для приготовления пациентам, находящимся на стационарном лечении в данной клинике; В случае выявления нарушений, выдать предписание руководству ГУ «РКБ» о необходимости исправления ситуации, сложившейся в области санитарно-эпидемиологической обстановки в больнице, либо отреагировать иным образом, обоснованным законодательством Приднестровской Молдавской Республики; О результатах проверки и методах реагирования на выше обозначенную проблему, сообщить в Президиум ОО «ГЛИН», направив письменный ответ по юридическому адресу организации. Шемянский Валерий Николаевич Президент ОО «Общество защиты прав пациентов «ГЛИН»» Ещё больше информации - на нашем сайте, в группах соцсетей и по телефону указанному на фото.