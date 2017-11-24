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Тараканы в Лечгородке. Обращение ОО ГЛИН к главврачу ГУ Республиканского центра гигиены

Тема в разделе 'Тирасполь', создана пользователем aRBuZiK, 24 ноя 2017.

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    aRBuZiK

    aRBuZiK Гений

    На форуме с:
    4 окт 2014
    Сообщения:
    14
    Обращение Общественной организации «Общество защиты прав пациентов «ГЛИН»»
    к Исполняющей обязанности Главного врача ГУ «Республиканский центр гигиены и эпидемиологии»
    Берил Наталье Васильевне

    Уважаемая Наталья Васильевна,​

    в адрес общественной организации «Общество защиты прав пациентов «ГЛИН»» неоднократно поступают жалобы от пациентов, пребывающих в ГУ «Республиканская клиническая больница» – в частности, из отделения онкологии данной клиники, куда направляют тех, кому необходимо оперативное вмешательство, или пациентов, которым, по мнению наших врачей, уже не поможет ничто.
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    При этом неизвестно, как можно связать с данным отделением то, в каком виде застилают на панцирные койки матрацы, на которые не просто лечь, но и смотреть неприятно. Для ознакомления предоставляем фото, присылаемые нам людьми, находящимися в больнице.

    Однако, нарушения санитарных норм, судя по последующим жалобам, являются привычными для ГУ «РКБ», причём даже в таких отделениях, как «гнойная хирургия», где люди, открывая прикроватные тумбочки, фотографируют множество тараканов и присылают эти снимки нам, чтобы показать, в каком состоянии содержаться корпуса главной клиники Приднестровья.
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    Конечно, мы не можем раскрывать имена и фамилии тех, кто находился или находится в палатах ГУ «РКБ», но и не имеем морального права оставить данную тему без внимания, потому что такие условия пребывания пациентов в больницах не позволительны в цивилизованном обществе, основными приоритетами которого являются стремление к развитию и забота о гражданах, проживающих в государстве.

    Помимо моральной стороны проблемы, хочется напомнить, что существует Закон ПМР «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в котором статьёй 11 чётко прописаны обязанности юридических лиц, относящиеся к санитарно-эпидемиологическим нормам. Статья 24 того же Закона ПМР устанавливает требования к эксплуатации общественных помещений и требует проведения профилактических мероприятий, направленных на поддержание положительной санитарной обстановки внутри зданий.
    К тому же, имеются нормативные документы, регулирующие порядок проведения уборки помещений в ЛПУ, которые должны соблюдаться в обязательном порядке абсолютно всеми медицинскими учреждениями Приднестровья.

    На основании претензий, направленных в адрес ОО «ГЛИН», просим:
    1. Осуществить проверку помещений всех корпусов ГУ «Республиканская клиническая больница» на соответствие нормам санитарии, а также на наличие всех требуемых средств поддержания «гигиены помещений»;
    2. Осуществить проверку качества питьевой воды на территории ГУ «РКБ», а также продуктов питания, используемых для приготовления пациентам, находящимся на стационарном лечении в данной клинике;
    3. В случае выявления нарушений, выдать предписание руководству ГУ «РКБ» о необходимости исправления ситуации, сложившейся в области санитарно-эпидемиологической обстановки в больнице, либо отреагировать иным образом, обоснованным законодательством Приднестровской Молдавской Республики;
    4. О результатах проверки и методах реагирования на выше обозначенную проблему, сообщить в Президиум ОО «ГЛИН», направив письменный ответ по юридическому адресу организации.

    Шемянский Валерий Николаевич

    Президент ОО «Общество защиты прав пациентов «ГЛИН»»

    Ещё больше информации - на нашем сайте, в группах соцсетей и по телефону указанному на фото.
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    aRBuZiK, 24 ноя 2017
    #1
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  3. олег

    олег Гений

    На форуме с:
    4 сен 2013
    Сообщения:
    4.322
    Пиз...ц!!!!!!!! У меня других слов нет!
     
    олег, 24 ноя 2017
    #2
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  4. Серж1

    Серж1 Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    4.785
    Мда, тараканы это не смешно... у нас за весь дом не скажу но весь подъезд мучается. Я уже такую дорогую отраву покупаю максимум чуть меньше становится на какое-то время. Жратва нигде не валяется че они жрут не понятно, ладно на кухне так они и в тулете и ванной ползают. Думал это у меня с подвала, а летом соседа с 4 эт. вижу с баллоном чешет я грю шо и у тебя??? он бл за...ли ски...
     
    Серж1, 24 ноя 2017
    #3
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  5. Olga69

    Olga69 Гений

    На форуме с:
    30 июн 2016
    Сообщения:
    3.659
    Лекарств нет! от слова вообще, питание отвратительное, тараканы, грязь, поломанная мебель, постельных принадлежностей нет, воды горячей нет, туалеты жесть и т.д. по списку.
     
    Olga69, 24 ноя 2017
    #4
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  6. Targitai

    Targitai Гений

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    10.979
    Мужика замучaли тараканы. Друг подсказал ему способ, как от них избавиться: перед сном пройтись по всем углам и сказать: "Жрать нечего, жрать нечего".
    Они услышат, что жрать нечего, и уйдут. Мужик так и сделал. Лёг спать.
    И вдруг среди ночи его кто-то толкает. Он зажигает свет и видит: все тараканы стоят у его кровати, а самый большой говорит ему:
    "Вставай, хозяин! Мы тебе пожрать принесли!"
    :D:D:D
     
    Targitai, 24 ноя 2017
    #5
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  7. Оптик

    Оптик Автор

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    10.210
    Побывал в бендерской больнице в начале девяностых (травматология). Идентичная картина была. Тараканы ночью сыпались с потолка . Настолько были упитанными, что держаться уже не могли. В палатах проводили "дезинфекцию" с помощью уф лампы, тараканы под ней просто загорали ). Не думал, что такая дикость еще существует.
     
    Оптик, 24 ноя 2017
    #6
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  8. Warlock

    Warlock Автор

    На форуме с:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    9.433
    Ну тараканы как тараканы, нормальненько, их в Африке поливают сахарным сиропом и едят! Тут главное, что-бы бацылы не разносили. Санэпидем наверно уже травило, та поциэнтов легче травить чем этих! Картинки конечно жуткие. Но порвете они лечебные! (036)(036)(036) Всё нормально! Это нано - дохтора! ( не очень нано, но как вышло)(036)(036)(036) ПМР впереди планеты всех! (035)
     
    Warlock, 24 ноя 2017
    #7
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  9. Оптик

    Оптик Автор

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    10.210
    Я и без него слопал ))) . Он залез в бутылку с кефиром. Незабываемо
     
    Оптик, 24 ноя 2017
    #8
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  10. Warlock

    Warlock Автор

    На форуме с:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    9.433
    Лучшая фраза этого вечера!:D:D:DТы сделал мой Вечер! (036)(036)(036)
     
    Warlock, 24 ноя 2017
    #9
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  11. Анаконда

    Анаконда Гений

    На форуме с:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    7.624
    Какое финансирование - такой и сервис..
     
    Анаконда, 24 ноя 2017
    #10
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  12. Warlock

    Warlock Автор

    На форуме с:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    9.433
    Усиками по горлу шевелил? (036) Муху-цикатуху на танец звал?(036)(036)(036)Дала? Денешку?! (036) Или ты, лето целое пропела? В тёмный угол уволок. Я тут с фонариком если чё! (036)(036)(036) Посмотреть. :D Как сказки в жизнь! :D:D:D
     
    Warlock, 24 ноя 2017
    #11
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  13. Оптик

    Оптик Автор

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    10.210
    Ничем уже не шевелил ) Хрустнул-лопнул... я уже решил , что лучше проглотить, дабы этого не видеть:D.
     
    Оптик, 24 ноя 2017
    #12
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  14. Сашко

    Сашко Гений

    На форуме с:
    6 май 2015
    Сообщения:
    253
    Не понимаю чего смешного тут.
     
    Сашко, 24 ноя 2017
    #13
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  15. Warlock

    Warlock Автор

    На форуме с:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    9.433
    Тараканы не у вас. Мои поют скорпио! :D:D:D


     
    Last edited: 24 ноя 2017
    Warlock, 24 ноя 2017
    #14
    Оптик нравится это.
  16. Оптик

    Оптик Автор

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    10.210
    Ничего смешного. Просто защитная реакция организма )))
     
    Оптик, 25 ноя 2017
    #15
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  17. РТ-79

    РТ-79 Гений

    На форуме с:
    13 окт 2016
    Сообщения:
    318
    Ой, внутренний голос говорит мне, что если даже увеличить финансирование, то ничего не изменится без драконовских методов управления персоналом. Пофигизм уже в крови и вытравить его ой как сложно. Точно такое же отношение и к больным.
     
    РТ-79, 25 ноя 2017
    #16
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  18. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    17.709
    Тараканы бессмертны! Они появились до человека и переживут его!
    Борьба с ними вечна!
     
    ОДОБРЯМС, 25 ноя 2017
    #17
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  19. Seven

    Seven Гений

    На форуме с:
    31 окт 2013
    Сообщения:
    1.258
    Старый,испорченный распистяйством и безответственностью коллектив, замучаетесь исправлять даже драконовскими мерами, иногда проще набрать сразу новый.
     
    Seven, 25 ноя 2017
    #18
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  20. Оптик

    Оптик Автор

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    10.210
    Но нужно этим заниматься. У меня уже есть успешный опыт. Квартира тут оказалась с прусскими постояльцами ). Сразу набрал средств от них трех видов, распылил-намазал-посыпал и забыл уже про них.
     
    Оптик, 25 ноя 2017
    #19
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  21. VIGO

    VIGO Автор

    На форуме с:
    10 май 2015
    Сообщения:
    11.778
    Китайские карандаши хороши от них и муравьев. Лет 15 назад помазал двойными полосками по периметру стен и забыл на десятилетия о их существовании со мной )))
     
    VIGO, 25 ноя 2017
    #20
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