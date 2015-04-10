ТаТочка С Днём Рождения )

Тема в разделе 'Обо всём', создана пользователем knopka, 10 апр 2015.
С Днём Рождения моя хорошая
Я тоже поздравляю с днем рождения этот очаровательный автомобильчик)
Спасибо Натуся Так приятно
Спасибо Женя как ты угадал? мне оч. такая нравиццццааа
Еще не вся черемуха, тебе под ноги брошена! Все ишо впереди!
Здоровья, счастья, долгих лет! Любите и будьте любимой!
с Денюшкой!!!
@Tata мднём рождения)))
ща цветы притащу
а вот и цветочки)
С днем рождения!!
дык ! я жеж не пальцем деланный ) знаю что женщинам нравится
Спасибочки
Спасибки
Спасибо большое
Очень приятно, спасибки
и за цветочки спасибо
Спасибо наша воздушная Велия мы с тобой прям ряяядышком
она похожа на ту, от которой я никак отвыкнуть немогу (в плане габаритов)
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