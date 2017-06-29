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С 3 июля стартует вступительная кампания в Тираспольское Суворовское училище

Тема в разделе 'Тирасполь', создана пользователем Admin, 29 июн 2017 в 13:27.

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    Admin

    Admin Администратор Команда форума

    На форуме с:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    7.683
    Более 700 школьников изъявили желание продолжить свое обучение и осваивать военное дело в стенах Тираспольского Суворовского военного училища. Сейчас ребята активно готовятся к вступительной кампании, проведение которой намечено в этом году с 3 по 16 июля.

    В связи с большим количеством заявок на поступление в училище Министерство обороны ПМР продлило сроки работы Центральной военно-врачебной комиссии до конца текущей недели - до 30 июня включительно. К экзаменам будут допущены только те кандидаты, которые прошли медицинское освидетельствование и были признаны годными для поступления в училище. В оборонном ведомстве рассказывают, что вступительные испытания будут проходить по следующим дисциплинам и направлениям: физическая подготовка, психологическое исследование, русский язык и литература, математика, иностранный язык.

    Уже в понедельник утром, 3 июля, испытание пройдет на городском стадионе в Тирасполе. Там ребята перед проверкой физической подготовки пройдут медицинский осмотр и ознакомятся с техникой безопасности. Далее будет организовано питание и после обеда уже экзамены по общеобразовательным предметам: математика, русский язык, литература и иностранный язык. Тесты разработаны в Министерстве просвещения ПМР, ответы будут оцениваться по десятибалльной шкале. Планируется, что все вступительные испытания для будущих суворовцев будут проходить в течение одного дня. Те, кто по состоянию здоровья не сможет присутствовать на экзаменах, смогут сдать их в другое время в срок до 16 июля включительно. Итоги вступительной кампании будут подведены к середине августа.

    Как рассказал начальник Тираспольского Суворовского военного училища Сергей Александров, программа обучения уже разработана, сейчас ведется активная подготовка к началу учебного года и к первому учебному дню все ремонтные работы будут завершены.
    Ознакомиться с полным списком документов, необходимых для поступления в Тираспольское Суворовское военное училище можно на официальном сайте Министерства обороны ПМР.

    Пресс-служба Государственной администрации г.Тирасполя и г.Днестровска, Ольга ПАТЕРОВА

    http://tirasadmin.org/new/2017-06-27/14268
     
    Admin, 29 июн 2017 в 13:27
    #1
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