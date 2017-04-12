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С днём рождения, ИтсМи!

Тема в разделе 'Обо всём', создана пользователем Незнакомка, 12 апр 2017 в 09:01.

  1. TopicStarter Overlay
    Незнакомка

    Незнакомка Гений

    Дата регистрации:
    21 сен 2014
    Сообщения:
    4.747
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    Незнакомка, 12 апр 2017 в 09:01
    #1
    Оптик, Vladm, ИтсМи и ещё 1-му нравится это.
  2. Nick

    Nick Гений

    Дата регистрации:
    6 авг 2016
    Сообщения:
    481
    Присоединяюсь) С днем Рождения!!! Счастья здоровья везения!!! (684)и как говорит мой знакомый - "и дай бог тебе хорошего любовника":D(при чем говорит всегда замужним:D)
    (513)
     
    Nick, 12 апр 2017 в 09:12
    #2
    Оптик, Vladm и ИтсМи нравится это.
  3. Сергей@

    Сергей@ Гений

    Дата регистрации:
    7 дек 2013
    Сообщения:
    2.408
    Поздравляю тебя, Лиса
     
    Сергей@, 12 апр 2017 в 09:17
    #3
    Оптик, Vladm и ИтсМи нравится это.
  4. converstir

    converstir Гений

    Дата регистрации:
    28 сен 2014
    Сообщения:
    1.624
    Поздравляю, поздравляю, счастья радости желаю (F):-*
     
    converstir, 12 апр 2017 в 09:18
    #4
    Оптик, Vladm и ИтсМи нравится это.
  5. Laleo

    Laleo Гений

    Дата регистрации:
    16 фев 2015
    Сообщения:
    1.613
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    Laleo, 12 апр 2017 в 09:27
    #5
    Оптик, Vladm и ИтсМи нравится это.
  6. KlioLink

    KlioLink Гений

    Дата регистрации:
    16 апр 2016
    Сообщения:
    433
    rozy_cvety_buket_shikarno_4750x3140.jpg
     
    KlioLink, 12 апр 2017 в 09:30
    #6
    Оптик, Vladm и ИтсМи нравится это.
  7. Tata

    Tata Гений

    Дата регистрации:
    4 сен 2013
    Сообщения:
    689
    С днем Варенья!!!!!!!!!!!!
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    Tata, 12 апр 2017 в 09:32
    #7
    Оптик, Vladm и ИтсМи нравится это.
  8. Vladm

    Vladm Гений

    Дата регистрации:
    20 янв 2014
    Сообщения:
    5.225
    Поздравляю с Днем Рождения!

    Счастья, любви, радости! (684)(513)

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    Vladm, 12 апр 2017 в 09:49
    #8
    Оптик и ИтсМи нравится это.
  9. ИтсМи

    ИтсМи Гений

    Дата регистрации:
    24 сен 2013
    Сообщения:
    4.655
    ИтсМи, 12 апр 2017 в 10:00
    #9
    Оптик нравится это.
  10. ИтсМи

    ИтсМи Гений

    Дата регистрации:
    24 сен 2013
    Сообщения:
    4.655
    ...хорошие пожелания!:D
    Спасибо :)
     
    ИтсМи, 12 апр 2017 в 10:03
    #10
    Оптик и Vladm нравится это.
  11. ИтсМи

    ИтсМи Гений

    Дата регистрации:
    24 сен 2013
    Сообщения:
    4.655
    Спасибо, Хио )
     
    ИтсМи, 12 апр 2017 в 10:03
    #11
    Оптик и Vladm нравится это.
  12. ИтсМи

    ИтсМи Гений

    Дата регистрации:
    24 сен 2013
    Сообщения:
    4.655
    Благодарю ;) )))
     
    ИтсМи, 12 апр 2017 в 10:04
    #12
    Оптик и Vladm нравится это.
  13. ИтсМи

    ИтсМи Гений

    Дата регистрации:
    24 сен 2013
    Сообщения:
    4.655
    Всего и сразу и побольше :D
    Спасибо!:*2
     
    ИтсМи, 12 апр 2017 в 10:05
    #13
    Оптик и Vladm нравится это.
  14. ИтсМи

    ИтсМи Гений

    Дата регистрации:
    24 сен 2013
    Сообщения:
    4.655
    Спасибо большущее ))))) ооооогрооооомное ))))))
    Спасибо! Очень приятно (101)(071)
     
    ИтсМи, 12 апр 2017 в 10:06
    #14
    Оптик, KlioLink и Vladm нравится это.
  15. Admin

    Admin Администратор Команда форума

    Дата регистрации:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    7.210
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    Admin, 12 апр 2017 в 10:22
    #15
    Vladm и ИтсМи нравится это.
  16. ИтсМи

    ИтсМи Гений

    Дата регистрации:
    24 сен 2013
    Сообщения:
    4.655
    Спасибо, Олег!:)
     
    ИтсМи, 12 апр 2017 в 10:27
    #16
    Vladm и Оптик нравится это.
  17. Цитрус

    Цитрус Гений

    Дата регистрации:
    21 июн 2016
    Сообщения:
    162
    Поздравляю с Днём Рождения!
    Пусть все сбудется в мгновение.
    БМВ был самый лучший,
    На Мальдивах пляж сыпучий.

    Море денег, много счастья
    И везения в придачу.
    Пусть сбывается все в срок,
    С Днём Рождения!
    (F)(684)(513)
     
    Цитрус, 12 апр 2017 в 10:58
    #17
    Оптик и Vladm нравится это.
  18. Оптик

    Оптик Автор

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    9.744
    ИтсМи , с Днюхой !
    Любви, здоровья, благополучия и чтобы лисий хвост был всегда пистолетом !!!(513)(513)(513)
    [​IMG]
     
    Оптик, 12 апр 2017 в 11:05
    #18
    Vladm нравится это.
  19. Sasha_Tiras

    Sasha_Tiras Гений

    Дата регистрации:
    9 янв 2014
    Сообщения:
    324
    ИтсМи, С днём рождения! Желаю успехов в работе, спорте, во всех начинаниях! Новых побед и достижений! (311)(684)(105)
     
    Sasha_Tiras, 12 апр 2017 в 11:28
    #19
  20. Ctrl+V

    Ctrl+V Гений

    Дата регистрации:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    2.086
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    Ctrl+V, 12 апр 2017 в 11:44
    #20