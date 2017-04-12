Тема в разделе 'Обо всём', создана пользователем Незнакомка, 12 апр 2017 в 09:01.
Присоединяюсь) С днем Рождения!!! Счастья здоровья везения!!! и как говорит мой знакомый - "и дай бог тебе хорошего любовника"(при чем говорит всегда замужним)
Поздравляю тебя, Лиса
Поздравляю, поздравляю, счастья радости желаю
С днем Варенья!!!!!!!!!!!!
Поздравляю с Днем Рождения!
Счастья, любви, радости!
Спасибо, дорогая!
...хорошие пожелания!
Спасибо
Спасибо, Хио )
Благодарю )))
Всего и сразу и побольше
Спасибо!
Спасибо большущее ))))) ооооогрооооомное ))))))
Спасибо! Очень приятно
Спасибо, Олег!
Поздравляю с Днём Рождения!
Пусть все сбудется в мгновение.
БМВ был самый лучший,
На Мальдивах пляж сыпучий.
Море денег, много счастья
И везения в придачу.
Пусть сбывается все в срок,
С Днём Рождения!
ИтсМи , с Днюхой !
Любви, здоровья, благополучия и чтобы лисий хвост был всегда пистолетом !!!
ИтсМи, С днём рождения! Желаю успехов в работе, спорте, во всех начинаниях! Новых побед и достижений!
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