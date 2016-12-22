С Днём Энергетика!

Тема в разделе 'Приднестровье', создана пользователем Warlock, 22 дек 2014.
какие-то несчастненькие лампочка со свечкой((
Это наверное европейские коллизии.
Энергетики - будьте энергичнее, переходите на спирт!
***когда отключают электропитание - плохо, но есть и плюсы…
Мой девятый этаж «катакомбы»
Отдыхает без света в ночи,
Я же рад, как излеченный зомби,
Телеящик как рыба – молчит!
Днём случалась пропажа, в ночи` ли –
Я доволен, что вырублен ток:
Ровно в полночь наш дом отключили,
И придумать я песенку смог.
А соседка, что слева, орала,
Что электрика ЖЭКа убьёт:
Не узрела конец… сериала –
Криминальной развязки полёт!
Злой сосед, - тот, что справа, – ругался,
Что найти бутыль водки не смог:
Он без света и трезвым остался,
В холодильнике выпив весь сок.
- «Я ущерб посчитаю в валюте!» -
В «тридцать первой» - Павлуха шумел:
Обесточился Пашкин компьютер,
Бедолагу оставив без дел!
…Танцевали культурно три пары –
В «пятой» - свет для гостей был зажжён…
Свет погас – мужики с юбиляром
В темноте перепутали жён!
А в «тринадцатой» тихой квартире,
Как возникла зловещая мгла,
Свечки жгла немладая Земфира -
Кошке хвост и усы обожгла!
Кошка дико от боли орала…
А потом – тишина, тишина…
Всё во мне от TV отдыхало,
И я принял стаканчик вина.
Тишина с темнотой – вот что надо,
Чтоб мой творческий сдвинуть процесс!..
Не ругайте электрика – «гадом»!
Не зовите болвана – «балбес»!
Ведь электрик нагрузку снижает,
Отрубая все сети подряд!
Благодарность ему выражаю:
- «Выпьем, Коля, Колян-Киловатт!
В холод сами жильцы виноваты:
Грелки включат и, пялясь в экран,
Превращают в тепло киловатты
Загоняют их в телеобман!
Отключай наш дом, Коля, почаще,
Чтобы мне дописать хоть главу!!!
Счастлив я, если нем этот «ящик»:
«ЯЩИК СМОЛК» - значит просто: ЖИВУ!»
http://www.hohmodrom.ru/project.php?prid=88184
Будь ярче, но скромнее,
а не то(((
День атомщика - 28 сентября.
В тему такое:
Камень с леской переброшен через провод ЛЭП, к другому концу подвязана колючая проволока, и леской затянута к кабелю
У автора на канале было около 30 подобных видео, но он не выкладвает ничего уже пару лет)
Убило нах)))))
Или одумался, у него хобби такое было.
Последние видео были завалены негативом
ник кстати камикадзечтототам, ща поищу
В десятку !!!!
С Днём Энергетика. 22.12.16.
Трое мужчин ведут спор о том, чья профессия древнее. Строитель: — Да, наша профессия самая древняя. Мы еще египетские пирамиды строили. Садовник: — Да, куда уж вам? Наши специалисты еще Эдемский сад насаждали. Электрик: — Что вы все спорите? Еще до того как Бог сказал: — Да будет свет, — у нас уже вся проводка была проложена.
На соревнованиях по плаванию электрик Сидоров замкнул тройку лидеров.
Неквалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Сисадмин мнил себя богом сети, электрик грубо развеял этот миф.
Электрик чинил гирлянду на елке и замкнулся в себе. Второй электрик прибежал на помощь и так сказать, разрядил обстановку.
"Бьет — значит любит", сказал пьяный электрик и снова полез в трансформаторную будку.
Электрик говорит хозяйке дома: — Я нашел причину того, почему у вас погас свет, — это короткое замыкание. — Так удлините его.
Имена участников (разделяйте запятой).