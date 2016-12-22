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С Днём Энергетика!

Тема в разделе 'Приднестровье', создана пользователем Warlock, 22 дек 2014.

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  1. TopicStarter Overlay
    Warlock

    Warlock Автор

    Дата регистрации:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    7.521
     
    Warlock, 22 дек 2014
    #1 + к цитате ответитьTag
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  2. Lёka

    Lёka Модератор Команда форума

    Дата регистрации:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    5.892
    деньэнерг2012].jpg
     
    Lёka, 22 дек 2014
    #2 + к цитате ответитьTag
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  3. Свидетель

    Свидетель Гений

    Дата регистрации:
    1 апр 2014
    Сообщения:
    2.959
    какие-то несчастненькие лампочка со свечкой((
    Это наверное европейские коллизии.
    Энергетики - будьте энергичнее, переходите на спирт!
     
    Last edited: 22 дек 2014
    Свидетель, 22 дек 2014
    #3 + к цитате ответитьTag
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  4. TopicStarter Overlay
    Warlock

    Warlock Автор

    Дата регистрации:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    7.521
    ***когда отключают электропитание - плохо, но есть и плюсы…

    Мой девятый этаж «катакомбы»
    Отдыхает без света в ночи,
    Я же рад, как излеченный зомби,
    Телеящик как рыба – молчит!

    Днём случалась пропажа, в ночи` ли –
    Я доволен, что вырублен ток:
    Ровно в полночь наш дом отключили,
    И придумать я песенку смог.

    А соседка, что слева, орала,
    Что электрика ЖЭКа убьёт:
    Не узрела конец… сериала –
    Криминальной развязки полёт!

    Злой сосед, - тот, что справа, – ругался,
    Что найти бутыль водки не смог:
    Он без света и трезвым остался,
    В холодильнике выпив весь сок.

    - «Я ущерб посчитаю в валюте!» -
    В «тридцать первой» - Павлуха шумел:
    Обесточился Пашкин компьютер,
    Бедолагу оставив без дел!

    …Танцевали культурно три пары –
    В «пятой» - свет для гостей был зажжён…
    Свет погас – мужики с юбиляром
    В темноте перепутали жён!

    А в «тринадцатой» тихой квартире,
    Как возникла зловещая мгла,
    Свечки жгла немладая Земфира -
    Кошке хвост и усы обожгла!

    Кошка дико от боли орала…
    А потом – тишина, тишина…
    Всё во мне от TV отдыхало,
    И я принял стаканчик вина.

    Тишина с темнотой – вот что надо,
    Чтоб мой творческий сдвинуть процесс!..
    Не ругайте электрика – «гадом»!
    Не зовите болвана – «балбес»!

    Ведь электрик нагрузку снижает,
    Отрубая все сети подряд!
    Благодарность ему выражаю:
    - «Выпьем, Коля, Колян-Киловатт!

    В холод сами жильцы виноваты:
    Грелки включат и, пялясь в экран,
    Превращают в тепло киловатты
    Загоняют их в телеобман!

    Отключай наш дом, Коля, почаще,
    Чтобы мне дописать хоть главу!!!
    Счастлив я, если нем этот «ящик»:
    «ЯЩИК СМОЛК» - значит просто: ЖИВУ!»

    http://www.hohmodrom.ru/project.php?prid=88184
     
    Warlock, 22 дек 2014
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  5. TopicStarter Overlay
    Warlock

    Warlock Автор

    Дата регистрации:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    7.521
    d_en_4.jpg
     
    Warlock, 22 дек 2014
    #5 + к цитате ответитьTag
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  6. TopicStarter Overlay
    Warlock

    Warlock Автор

    Дата регистрации:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    7.521
    energ_12.jpg
     
    Warlock, 22 дек 2014
    #6 + к цитате ответитьTag
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  7. Свидетель

    Свидетель Гений

    Дата регистрации:
    1 апр 2014
    Сообщения:
    2.959
    Будь ярче, но скромнее, атомная лампочка.jpg а не то(((
     
    Свидетель, 22 дек 2014
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  8. Targitai

    Targitai Гений

    Дата регистрации:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    8.703
    День атомщика - 28 сентября.
    В тему такое:
     
    Targitai, 22 дек 2014
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  9. Валерьян

    Валерьян Автор

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    10.890
    Камень с леской переброшен через провод ЛЭП, к другому концу подвязана колючая проволока, и леской затянута к кабелю
    У автора на канале было около 30 подобных видео, но он не выкладвает ничего уже пару лет)
     
    Валерьян, 22 дек 2014
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  10. Johnny

    Johnny Гений

    Дата регистрации:
    7 окт 2013
    Сообщения:
    1.097
    Убило нах)))))
     
    Johnny, 22 дек 2014
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  11. Валерьян

    Валерьян Автор

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    10.890
    Или одумался, у него хобби такое было.
    Последние видео были завалены негативом
    ник кстати камикадзечтототам, ща поищу
     
    Валерьян, 22 дек 2014
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  12. TopicStarter Overlay
    Warlock

    Warlock Автор

    Дата регистрации:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    7.521
     
    Warlock, 22 дек 2014
    #12 + к цитате ответитьTag
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  13. TopicStarter Overlay
    Warlock

    Warlock Автор

    Дата регистрации:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    7.521
     
    Warlock, 22 дек 2014
    #13 + к цитате ответитьTag
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  14. Оптик

    Оптик Автор

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    9.157
    В десятку !!!! :D:D:D:D(025)(025)(025)
     
    Оптик, 22 дек 2014
    #14 + к цитате ответитьTag
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  15. TopicStarter Overlay
    Warlock

    Warlock Автор

    Дата регистрации:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    7.521
     
    Warlock, 22 дек 2014
    #15 + к цитате ответитьTag
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  16. TopicStarter Overlay
    Warlock

    Warlock Автор

    Дата регистрации:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    7.521
    С Днём Энергетика. 22.12.16.
    [​IMG]
     
    Warlock, 22 дек 2016 в 08:23
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  17. TopicStarter Overlay
    Warlock

    Warlock Автор

    Дата регистрации:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    7.521
    Трое мужчин ведут спор о том, чья профессия древнее. Строитель: — Да, наша профессия самая древняя. Мы еще египетские пирамиды строили. Садовник: — Да, куда уж вам? Наши специалисты еще Эдемский сад насаждали. Электрик: — Что вы все спорите? Еще до того как Бог сказал: — Да будет свет, — у нас уже вся проводка была проложена.
     
    Warlock, 22 дек 2016 в 08:27
    #17 + к цитате ответитьTag
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  18. TopicStarter Overlay
    Warlock

    Warlock Автор

    Дата регистрации:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    7.521
    На соревнованиях по плаванию электрик Сидоров замкнул тройку лидеров.

    Неквалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.

    Сисадмин мнил себя богом сети, электрик грубо развеял этот миф.

    Электрик чинил гирлянду на елке и замкнулся в себе. Второй электрик прибежал на помощь и так сказать, разрядил обстановку.

    "Бьет — значит любит", сказал пьяный электрик и снова полез в трансформаторную будку.

    Электрик говорит хозяйке дома: — Я нашел причину того, почему у вас погас свет, — это короткое замыкание. — Так удлините его.
     
    Warlock, 22 дек 2016 в 08:35
    #18 + к цитате ответитьTag
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  19. TopicStarter Overlay
    Warlock

    Warlock Автор

    Дата регистрации:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    7.521
     
    Warlock, 22 дек 2016 в 08:39
    #19 + к цитате ответитьTag
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  20. TopicStarter Overlay
    Warlock

    Warlock Автор

    Дата регистрации:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    7.521
     
    Warlock, 22 дек 2016 в 08:44
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