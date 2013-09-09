Супермаркет Фуршет в Тирасполе

Тема в разделе 'Приднестровье', создана пользователем олег, 9 сен 2013.
кто знает где будет строиться супермаркет украинской фирмы фуршет?
а он вообще будет строится? откуда инфа?
да будет.да везде писали.что вроде на правительственном уровне договорились.
Кто-то говорил что по Свердлова напротив старого фонтана
это где хлебный был?там его снесли недавно.но что то смотрю все встало.
Да там. Обещали же к НГ открыть. А там как раз стройка пошла, вот и слухи пошли...
а когда в Приднестровье что то полезное будет строится? типа новых производств ? высотехнологичных фермерских хозяйств? а, Евгений Васильевич ?
а кому это надо.главное есть граница.и все пучком
Приедут построятся, а на "завтра" наши эконом министерши для них спец налог придумают... Типа насчитают им вмененный аж... (многа), пацаны за голову возьмутся...
ну да ... о чем это я собственно? ..рынок все таки ..... но на всякий случай все таки тпьфу на этих деятелей рынка ....
Да, там, но тоже вижу что всё стоит... А обещали к НГ, наверно как и связь GSM будем ждать
Да ладно вам 555 прошло - его всевышество сказало - жить стало лучше
а целесобразность постройки , и так все везут оттуда
Ой Давид Маркович! Я вас умоляю! целесообразность........
а будет все дешевле ( продукты всмысли) не даром же с президентом договаривались.... а говорили все хватит одной фирме льготы и т.д при завозе на томожне. да ребята по той же схеме и сами работают даже нечего нового не исполнели.
следуйщий шаг будет завоз бензина и спирта через новую фирму по той же схеме...не республика а бизнеспроект какой то.
нет, там будет не Фуршет
Кстати в Одессе "Фуршет" закрыли, и вместо него открыли "Ашан"
одни магазины, одна торговля. чтоб что-то купить у людей должны быть деньги, а если мы них... ничего не производим откуда у народа бабло на походы в супермаркеты, поколение купи-продай, а не созедателей
Слышала о таком, но не была. Мне у них "Эпицентр" нравится. Не именно в Одессе, а в Украине.
Была там, цены чуть выше , хамство тоже, товар тот же,,,,только название сменилось а так все тоже
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