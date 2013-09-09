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Супермаркет Фуршет в Тирасполе

Тема в разделе 'Приднестровье', создана пользователем олег, 9 сен 2013.

Страница 1 из 70
  1. TopicStarter Overlay
    олег

    олег Гений

    Дата регистрации:
    4 сен 2013
    Сообщения:
    3.483
    кто знает где будет строиться супермаркет украинской фирмы фуршет?
     
    олег, 9 сен 2013
    #1 + к цитате ответитьTag
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  2. Серж1

    Серж1 Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    3.271
    а он вообще будет строится? откуда инфа?
     
    Серж1, 9 сен 2013
    #2 + к цитате ответитьTag
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  3. TopicStarter Overlay
    олег

    олег Гений

    Дата регистрации:
    4 сен 2013
    Сообщения:
    3.483
    да будет.да везде писали.что вроде на правительственном уровне договорились.
     
    олег, 9 сен 2013
    #3 + к цитате ответитьTag
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  4. NadiaHappy

    NadiaHappy Гений

    Дата регистрации:
    5 сен 2013
    Сообщения:
    834
    Кто-то говорил что по Свердлова напротив старого фонтана
     
    NadiaHappy, 9 сен 2013
    #4 + к цитате ответитьTag
  5. TopicStarter Overlay
    олег

    олег Гений

    Дата регистрации:
    4 сен 2013
    Сообщения:
    3.483
    это где хлебный был?там его снесли недавно.но что то смотрю все встало.
     
    олег, 9 сен 2013
    #5 + к цитате ответитьTag
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  6. NadiaHappy

    NadiaHappy Гений

    Дата регистрации:
    5 сен 2013
    Сообщения:
    834
    Да там. Обещали же к НГ открыть. А там как раз стройка пошла, вот и слухи пошли...
     
    NadiaHappy, 9 сен 2013
    #6 + к цитате ответитьTag
  7. Граф Люцифер

    Граф Люцифер Автор

    Дата регистрации:
    14 авг 2013
    Сообщения:
    3.714
    а когда в Приднестровье что то полезное будет строится? типа новых производств ? высотехнологичных фермерских хозяйств? а, Евгений Васильевич ?
     
    Граф Люцифер, 9 сен 2013
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  8. TopicStarter Overlay
    олег

    олег Гений

    Дата регистрации:
    4 сен 2013
    Сообщения:
    3.483
    а кому это надо.главное есть граница.и все пучком
     
    олег, 9 сен 2013
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  9. Серж1

    Серж1 Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    3.271
    Приедут построятся, а на "завтра" наши эконом министерши для них спец налог придумают... Типа насчитают им вмененный аж... (многа), пацаны за голову возьмутся...
     
    Серж1, 9 сен 2013
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  10. Граф Люцифер

    Граф Люцифер Автор

    Дата регистрации:
    14 авг 2013
    Сообщения:
    3.714

    ну да ... о чем это я собственно? ..рынок все таки ..... но на всякий случай все таки тпьфу на этих деятелей рынка ....(015)
     
    Граф Люцифер, 9 сен 2013
    #10 + к цитате ответитьTag
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  11. Admin

    Admin Администратор Команда форума

    Дата регистрации:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    7.012
    Да, там, но тоже вижу что всё стоит... А обещали к НГ, наверно как и связь GSM будем ждать :(
     
    Admin, 9 сен 2013
    #11 + к цитате ответитьTag
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  12. Граф Люцифер

    Граф Люцифер Автор

    Дата регистрации:
    14 авг 2013
    Сообщения:
    3.714
    Да ладно вам 555 прошло - его всевышество сказало - жить стало лучше :D
     
    Граф Люцифер, 9 сен 2013
    #12 + к цитате ответитьTag
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  13. Давид Маркович

    Давид Маркович Автор

    Дата регистрации:
    2 сен 2013
    Сообщения:
    2.820
    а целесобразность постройки , и так все везут оттуда
     
    Давид Маркович, 9 сен 2013
    #13 + к цитате ответитьTag
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  14. Граф Люцифер

    Граф Люцифер Автор

    Дата регистрации:
    14 авг 2013
    Сообщения:
    3.714

    Ой Давид Маркович! Я вас умоляю! целесообразность........
     
    Граф Люцифер, 9 сен 2013
    #14 + к цитате ответитьTag
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  15. TopicStarter Overlay
    олег

    олег Гений

    Дата регистрации:
    4 сен 2013
    Сообщения:
    3.483
    а будет все дешевле ( продукты всмысли) не даром же с президентом договаривались.... а говорили все хватит одной фирме льготы и т.д при завозе на томожне. да ребята по той же схеме и сами работают даже нечего нового не исполнели.
     
    олег, 9 сен 2013
    #15 + к цитате ответитьTag
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  16. TopicStarter Overlay
    олег

    олег Гений

    Дата регистрации:
    4 сен 2013
    Сообщения:
    3.483
    следуйщий шаг будет завоз бензина и спирта через новую фирму по той же схеме...не республика а бизнеспроект какой то.
     
    олег, 9 сен 2013
    #16 + к цитате ответитьTag
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  17. Lёka

    Lёka Модератор Команда форума

    Дата регистрации:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    5.892
    нет, там будет не Фуршет
    Кстати в Одессе "Фуршет" закрыли, и вместо него открыли "Ашан"
     
    Lёka, 10 сен 2013
    #17 + к цитате ответитьTag
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  18. Псих

    Псих Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    3.910
    (036) одни магазины, одна торговля. чтоб что-то купить у людей должны быть деньги, а если мы них... ничего не производим откуда у народа бабло на походы в супермаркеты, поколение купи-продай, а не созедателей(046)
     
    Псих, 10 сен 2013
    #18 + к цитате ответитьTag
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  19. NadiaHappy

    NadiaHappy Гений

    Дата регистрации:
    5 сен 2013
    Сообщения:
    834
    Слышала о таком, но не была. Мне у них "Эпицентр" нравится. Не именно в Одессе, а в Украине.
     
    NadiaHappy, 10 сен 2013
    #19 + к цитате ответитьTag
  20. Lёka

    Lёka Модератор Команда форума

    Дата регистрации:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    5.892
    Была там, цены чуть выше , хамство тоже, товар тот же,,,,только название сменилось а так все тоже
     
    Lёka, 10 сен 2013
    #20 + к цитате ответитьTag
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