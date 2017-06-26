Структуры ЮКОСа потратили около 1 млн долларов на критику России в Конгрессе США

Аффилированные с бывшими акционерами ЮКОСа структуры регулярно снабжали вашингтонских лоббистов существенными суммами, направлявшимися на создание негативного образа России, следует из данных системы раскрытия лоббистской деятельности в Конгрессе США. В частности, с 2008 по 2015 год ЮКОС потратил 996 тыс. долларов на информирование политических деятелей Конгресса и Госдепа США о ситуации в уголовных делах компании. Непосредственным представителем интересов ЮКОСа выступила лоббистская фирма Prime Policy Group и ее директор Лиза Коланджело. В задачи лоббистов входило регулярное обновление данных о текущем судебном разбирательстве вокруг ЮКОСа и предоставление этих сведений в палату представителей, сенат, Совет безопасности и госдеп, сообщает «Лайф». Наибольшая эскалация ситуации с освещением судебного дела ЮКОСа для официальных лиц США произошла в 2014 году, когда конгрессмен Мэтт Сэлмон резко раскритиковал президента России Владимира Путина в рамках выступления, связанного с темой ЮКОСа. Аналогичные мысли об уклонении России от исполнения решения Постоянной палаты Третейского суда в Гааге на выступлении перед конгрессом в том же 2014 года высказывал конгрессмен-демократ Элиот Энгел. В январе Конституционный суд постановил, что Россия может не выполнять решение ЕСПЧ и не выплачивать 1,9 млрд евро несправедливо большой компенсации бывшим акционерам ЮКОСа. https://www.vz.ru/news/2017/6/26/876034.html