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Структуры ЮКОСа потратили около 1 млн долларов на критику России в Конгрессе США

Тема в разделе 'Ближнее и дальнее зарубежье', создана пользователем ГастЫр БайтЫр, 26 июн 2017 в 19:12.

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    ГастЫр БайтЫр

    ГастЫр БайтЫр Гений

    На форуме с:
    19 окт 2013
    Сообщения:
    15.480
    Аффилированные с бывшими акционерами ЮКОСа структуры регулярно снабжали вашингтонских лоббистов существенными суммами, направлявшимися на создание негативного образа России, следует из данных системы раскрытия лоббистской деятельности в Конгрессе США.

    В частности, с 2008 по 2015 год ЮКОС потратил 996 тыс. долларов на информирование политических деятелей Конгресса и Госдепа США о ситуации в уголовных делах компании. Непосредственным представителем интересов ЮКОСа выступила лоббистская фирма Prime Policy Group и ее директор Лиза Коланджело.

    В задачи лоббистов входило регулярное обновление данных о текущем судебном разбирательстве вокруг ЮКОСа и предоставление этих сведений в палату представителей, сенат, Совет безопасности и госдеп, сообщает «Лайф».

    Наибольшая эскалация ситуации с освещением судебного дела ЮКОСа для официальных лиц США произошла в 2014 году, когда конгрессмен Мэтт Сэлмон резко раскритиковал президента России Владимира Путина в рамках выступления, связанного с темой ЮКОСа. Аналогичные мысли об уклонении России от исполнения решения Постоянной палаты Третейского суда в Гааге на выступлении перед конгрессом в том же 2014 года высказывал конгрессмен-демократ Элиот Энгел.

    В январе Конституционный суд постановил, что Россия может не выполнять решение ЕСПЧ и не выплачивать 1,9 млрд евро несправедливо большой компенсации бывшим акционерам ЮКОСа.
    https://www.vz.ru/news/2017/6/26/876034.html
     
    ГастЫр БайтЫр, 26 июн 2017 в 19:12
    #1
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    ГастЫр БайтЫр

    ГастЫр БайтЫр Гений

    На форуме с:
    19 окт 2013
    Сообщения:
    15.480
    Голос Мордора‏ @spacelordrock

    ЮКОС проплатил через лоббистов млн. долларов американским конгрессменам за критику России.
    Коррупции в США нет.
    Нелегальной.
    Она легальна.
     
    ГастЫр БайтЫр, 26 июн 2017 в 19:13
    #2