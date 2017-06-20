Стоимость услуг Тираспольского ЗАГС (цены за справки, обряды и т.п.)

Не нашёл официального сайта МУП Медиацентр Тирасполь (который мы называем ЗАГС, дворец бракосочетания и т.п.), также прейскурант не вывешен пока в самом здании (наверное это связано с переездом), потому, чтобы дважды не ходить, да и чтобы лишние услуги не были навязаны, прилагаю утвержденные фото цен на услуги. Если хостинг картинок вдруг их удалит, то на них были услуги за проведения бракосочетания, выездная роспись, торжественная выписка новорожденных, услуги по вопросам заключения \ расторжения брака, консультирование и подготовка документов для выдачи справок и выписок из актов гражданского состояния. А также размер обязательных госпошлин, если вам нужны только справки, без консультаций. Все это подписано тираспольско гор.администраций, от мая 2017 года, так что пока актуально, думаю до 2018 года можно верить этому прайсу, а дальше уточнять, если измениться РУМЗП в Приднестровье, то и ценник изменится.