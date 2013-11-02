Стихи. То, что иногда затрагивает)

Засвистел осенний ветер, Стаи птиц летят на юг. Всё меняется на свете - Стала ночь длиннее вдруг. Небеса иными тоже, Нам лишь снится летний зной: Реже день стоит погожий, Чаще - дождь бубнит с тоской. Голос ветра - с хрипотцою, Слышен скрип взгрустнувших крон. Время - мелкою трусцою... Зимний близится полон. Осень больше не любима, Уж дождей боится гриб. Зреет ягода-рябина Под небес печальный всхлип. Разунылые пейзажи - В них вся правда ноября... Цифры жгут холодной сажей Серый лист календаря.... Натали Самоний.