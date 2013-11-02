Стихи. То, что иногда затрагивает)

Когда серый дождь

Будет лить стеной,

Я вернусь из небытия.

Сквозь пустую ночь

За твоей спиной

Протяну две ладони я.



И, глаза закрыв

Тебе, я спрошу:

"Кто пришел к тебе, угадай?"

Вновь меня простив,

Скажешь: "Я прошу,

Только мне проснуться не дай..."



Не скажу тебе

То, что я - не сон,

Что вернулась в сей мир опять.

Вопреки судьбе,

Сквозь сомнений сонм,

Чтоб с тобой вот так постоять.



И забудешь ты

Всех тревог ряды

Позабудешь свою печаль.

Сумрак пустоты

Из твоей груди

Улетит с темным ветром вдаль...



А под утро я

Улечу в рассвет,

В твоем сердце оставив взгляд.

Ты прости меня,

Ведь меня уж нет,

Я уже не вернусь назад...